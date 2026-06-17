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МКМ Москабель-Фуджикура

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


17.06.2026 Российский производитель оптоволокна хочет собрать миллиарды на бирже для расплаты со Сбербанком 1
29.02.2024 Для усиления контроля за персональными данными «Москабель - Фуджикура» внедрила «1С: ЗУП КОРП» 6
11.04.2023 Российской недели высоких технологий – 2023 1
15.06.2021 Российская неделя высоких технологий - 2021 2
14.05.2021 Российская неделя высоких технологий – 2021 2
03.03.2021 «Оптиковолоконные системы» поставила первую партию оптического волокна нового типа для проекта ТЕА NEXT 1
26.08.2019 Telecom Биржа вложила $2 млн в модернизацию собственной сети 1
05.08.2019 «Telecom Биржа» вложила $2 млн в модернизацию собственной сети 2
21.02.2017 Портфельная компания «Роснано» готова поставлять отечественное оптоволокно 1
15.01.2010 Производитель оптоволокна наказал двойника 1

Публикаций - 10, упоминаний - 18

МКМ и организации, системы, технологии, персоны:

Сарансккабель - Сарансккабель-Оптика - Саранский кабельный завод 15 5
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 62 3
Инкаб 28 3
Микроволновая Электроника 3 3
Супертел 21 3
Элтекс Коммуникации 29 3
Телеконта 3 3
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 149 3
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 3
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 148 3
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 56 2
РИО НТЦ - Радиофотоники и Интегральной Оптики 2 2
Симанитрон - Symanitron - Симанитрон-Электроника НПП 8 2
Старлинк НПП ТД 2 2
Race Communications - Рэйс Коммуникейшн 44 2
Свободные Технологии Инжиниринг - СТИ 18 2
Fanvil - Фанвил 13 2
Белтелекабаль СЗАО 2 2
Samsung Display - Corning Inc - Corning CIS - Корнинг СНГ 2 2
Телта ПТЗ - Пермский телефонный завод 15 2
Радиан ТД 13 2
Радиал 4 2
Радиофизика - НИИРФ - Научно-исследовательский институт радиофизики имени академика А. А. Расплетина 21 2
Минсккабель - Минский кабельный завод - МКЗ - Инфокабель 2 2
Ростелеком 10837 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 597 2
Телеком Биржа 62 2
ОВС - Оптиковолоконные системы АО - ОВС Кварц 24 2
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 53 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 1
ПНППК - Пермская научно-производственная приборостроительная компания 21 1
RTCloud - РТКлауд 6 1
Imaqliq - Имаклик Сервис 15 1
Неорос - Neoros 13 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1026 1
Алтай-кабель 4 1
Ангстрем-Телеком 13 1
EMILINK ГК - ЭМИЛИНК МСК - Инженерно-технический центр - NTSS 15 1
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 35 1
Эликс-Кабель 10 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 3
Снабремсервис - СРС 2 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 476 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 387 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 72 2
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 66 2
ЛентаМет 1 1
Элинс НТЦ 11 1
Гипрокон Проектная организация 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8702 1
ГПБ - Газпромбанк 1259 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 291 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3044 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3787 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3645 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 448 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13578 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3177 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 2
Военный Технополис ЭРА - Военный инновационный технополис ЭРА ФГАУ 9 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 239 1
CCPIT - China Council for the Promotion of International Trade - Китайский совет по содействию международной торговле 5 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1154 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1526 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 360 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 971 1
Международная академия связи - МАС 46 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 777 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11430 6
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ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 359 1
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2962 3
НТИ - Экспортный акселератор Национальной технологической инициативы 4 2
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TB Cirex Jet Net 3 2
Ростелеком - ТЕА Транзит Европа-Азия ВОЛС - Ростелеком TEA NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения - Новая ТрансЕврАзийская магистральная волоконно-оптическая линия связи 37 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 500 1
1С:ERP Управление предприятием 807 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 685 1
Вахтин Александр 8 2
Смильгевич Александр 9 1
Рубцов Владимир 2 1
Рогачева Екатерина 1 1
Антонян Алина 1 1
Пихоя Герман 4 1
Радушкевич Олег 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164058 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18910 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14745 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1768 4
Азия - Азиатский регион 5878 3
Япония 13744 3
Москва - СЗАО - Северо-Западный административный округ 54 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54368 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47192 2
Беларусь - Белоруссия 6237 2
Италия - Итальянская Республика 4489 2
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Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 721 2
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Европа 24885 1
Южная Корея - Республика 7002 1
Европа Восточная 3136 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3425 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1060 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1665 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1647 1
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НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 511 3
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8143 1
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5688 1
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5412 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2315 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11530 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 139 1
CSTB Telecom & Media 58 2
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