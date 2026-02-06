Разделы

Элинс НТЦ


СОБЫТИЯ

06.02.2026 Прокуратура требует ужесточить наказание получившим условные сроки фигурантам дела о поставке чипов для оборонки 3
10.11.2025 Поставщика военной техники через суд обязали заплатить миллионы за иностранные микросхемы 3
11.04.2023 Российской недели высоких технологий – 2023 2
08.12.2022 США ведут войну против российских ИТ. Введены санкции против Kraftway, «Росэлектроники» и «Миландра» 2
26.09.2022 В Зеленограде бьют тревогу из-за частичной мобилизации «сотен» работников микроэлектронных предприятий 1
16.09.2022 США ввели санкции против всей российской электроники. Под ударом «Аквариус», «Ангстрем», «Байкал», МЦСТ, «Элвис» 2
26.01.2017 «Элинс» защитился от утечек с помощью DeviceLock 2
23.09.2016 «РТСофт» создала встраиваемый безвентиляторный компьютер класса BoxPC 2
17.02.2014 В Москве пройдет ярмарка вакансий для технических специалистов «Технократия» 1
02.03.2011 НТЦ «Элинс» внедряет Microsoft Dynamics AX на основном производстве 5

Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 469 2
Ростех - Автоматика Концерн 1749 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3317 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 667 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1599 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 291 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 394 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1226 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 454 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 986 2
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 141 2
Ростех - Росэлектроника - Радиосвязь НПП - Научно-производственное предприятие 21 2
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 240 2
Ростех - Росэлектроника - ОПТРОН - Сапфир НПП 18 2
ADLINK - ADLINK Technology 15 1
ЛенКабель 1 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 141 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 527 1
Microsoft Corporation 25325 1
Intel Corporation 12577 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1714 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2582 1
Т-Платформы - T-Platforms 400 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1038 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 231 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 1
HP - Hewlett-Packard 3645 1
1С-Рарус 941 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 350 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 534 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 626 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - РТК ИБ - РТК Информационная безопасность - РТ-Информационная безопасность - РТ-ИБ - ИБ Реформ 26 1
AMD Xilinx 97 1
Transcend Information 74 1
Ростех - РТ-Информ 143 1
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 100 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 1
Ростех - Азимут - Azimut JSC 81 1
РТСофт - RTSoft 95 1
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 55 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 146 2
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 66 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 113 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 504 1
IKEA - ИКЕА 163 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 68 1
МКМ - Москабель-Фуджикура 9 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Серния Инжиниринг 6 1
ЛентаМет 1 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3508 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3120 2
CCPIT - China Council for the Promotion of International Trade - Китайский совет по содействию международной торговле 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13021 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5316 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5034 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1095 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2960 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6335 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 216 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1483 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3569 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4822 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 422 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3278 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2747 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 437 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 1
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 45 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 51 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 744 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 166 1
Международная академия связи - МАС 43 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 3
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6211 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31980 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73743 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3362 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1842 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4545 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18682 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1907 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 853 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3736 1
DDR - Double data rate 2940 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2381 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12071 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7656 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4851 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14999 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1506 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1531 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1322 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4579 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2089 1
6G - IMT-2030 - Шестое поколение мобильной связи 110 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 718 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 506 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8478 1
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 245 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3272 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2069 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7337 1
FreePik 1492 2
Linux OS 11004 1
Microsoft Windows 16422 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2900 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1403 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 942 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 87 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1361 1
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 273 1
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 84 1
Microsoft Dynamics 1185 1
Microsoft DirectX 718 1
Путин Владимир 3381 1
Шадаев Максут 1159 1
Покровский Иван 133 1
Рыбаков Алексей 6 1
Корольков Дмитрий 2 1
Гландин Сергей 3 1
Ускова Ксения 1 1
Костромин Василий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158235 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53567 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 914 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18352 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46069 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18784 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1163 1
Беларусь - Белоруссия 6073 1
Сингапур - Республика 1915 1
Европа Восточная 3124 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2543 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3419 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14540 1
Украина 7813 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 714 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 442 1
Латвия - Латвийская Республика 828 1
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 67 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15240 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 670 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 440 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6686 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10422 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1068 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6377 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4769 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5300 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 492 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 52 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8910 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1252 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7596 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Паспорт - Паспортные данные 2736 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 373 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3255 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2183 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 835 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 815 1
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины - иммунопрофилактика 514 1
Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы 157 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 888 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11441 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2203 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 132 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 55 2
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 109 2
НИИВК - НИИ Вычислительных комплексов имени М.А. Карцева 5 2
РАН - Российская академия наук 2034 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 403 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 983 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
РАН ФТИАН имени К.А. Валиева - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 7 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 73 1
РАН ИСАН - Институт спектроскопии Российской академии наук 8 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 16 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 64 1
