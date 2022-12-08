США ведет войну против российских ИТ. Введены санкции против Kraftway, «Росэлектроники» и «Миландра»

Министерство торговли США добавило в санкционный список 10 компаний из России. Среди них — холдинг «Росэлектроника», производитель компьютерного оборудования Kraftway, производитель микросхем «ПКК Миландр» и другие. Организациям ограничат доступ к американским технологиями и оборудованию.



Пополнение «черного» списка

В обновленном санкционном списке Минторга США оказались 24 компании, среди которых 10 российских. Документ опубликован в электронной базе Федерального реестра правительства США. Всем организациям перекроют доступ к оборудованию и технологиям США — поправки были внесены в Правила экспортного контроля (EAR).

Под санкции попал холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех»), производитель компьютерного оборудования Kraftway, производитель микросхем «ПКК Миландр» и юрлица «Миландр ЭК», ICC JSC Milandr и «МПК Миландр», связанные с ним.

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В реестре также оказались «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники», LLC Fibersense (торговля машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения). Попали в список также производитель электросчетчиков «Милур ИС» и НПК «Оптолинк», производитель волоконно-оптических гироскопов и навигационных систем.

Кроме российских компаний в списке фигурируют латвийские, пакистанские, сингапурские, швейцарские организации и компании из ОАЭ.

Причина – поддержка ВПК

Минторг США отмечает в документе, что действия компаний противоречат интересам национальной безопасности и внешней политики страны. В тексте указано, что все организации «вносят значительный вклад в военную и/или военно-промышленную базу России», связаны с конечными российскими или белорусскими пользователями.

Попадание в «черный» список означает отказ в выдаче лицензий на американскую продукцию для экспорта или реэкспорта, если зарегистрированная организация является стороной сделки. Иными словами, компаниям перестанут экспортировать любые технологии и оборудование за исключением продуктов питания и лекарств — последние будут рассматриваться в каждом конкретном случае.

Санкции против российской электроники

В апреле 2022 г. США ввели санкции против нескольких российских высокотехнологических компаний. Среди них оказался микроэлектронный завод «Микрон», петербургский НИИ «Вектор» (разработчик системы спутниковой разведки «Лиана») и интегратор суперкомпьютеров «Т-платформы». В «черный» список также угодили также компании и лица, связанные с сетью поставок в Россию продукции двойного назначения «Серния инжиниринг».

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Санкции подразумевают блокировку всех активов предприятий, более чем на 50% принадлежащих попавшим под санкции персонам. Американским структурам запрещено проводить любые операции с данными лицами без спецразрешения.

8 апреля 2022 г. США пошли на смягчение и разрешили ввозить в Россию ПО, «железо», услуги и технологии, связанные с телекоммуникациями, интернетом, общением в Сети.

В июне 2022 г. американский Минторг ввел санкции против госкорпорации «Ростех» - они затронули и связанные с корпорацией концерн «Автоматика», «Российская электроника», «РТ-Информ».

В сентябре 2022 г. ограничения ввели против «Аквариуса», структуры Yadro, «Байкал Электроникс», МЦСТ и НПЦ «Элвис». Компании теперь не смогут получить доступ не только к американским процессорным архитектурам, но и к иностранным заводам.

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Кроме крупных разработчиков, в «черный» список угодили профильные Институты РАН, Российский квантовый центр, НИИ Электронной техники, НИИ Вычислительных комплексов им. М.А. Карцева, НПП «Радиосвязь», НПП «Сапфир», НПО им. С.А. Лавочкина, НЦ «Элинс», «Российские космические системы», «Информационные спутниковые системы им. акад. М.Ф. Решетнева» и пр.