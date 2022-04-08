Санкции дали трещину. США внезапно разрешили поставки в Россию «железа» для интернета и телекома

США внезапно ослабили антироссийские санкции. Теперь в страну разрешен ввоз ПО, «железа», услуг и технологий, так или иначе связанных с телекоммуникациями, интернетом, общением в Сети. Причины послаблений не установлены.

США пошли на попятную

Власти США пересмотрели свою санкционную политику в отношении России в пользу ее послабления. По решению американского Минфина были сняты ограничения на поставку в страну телекоммуникационного оборудования, а также «железа» для работы и пользования интернетом.

Об изменениях говорится в опубликованной Минфином генеральной лицензии (скачать файл можно с файлового сервера CNews). Согласно ее тексту, санкции отменяются также для телекоммуникационных услуг, программного обеспечения и технологий.

В первую очередь это затрагивает мгновенный обмен сообщениями, документами и медиаконтентом. Такое послабления распространяются и на все, что касается проведения видеоконференций, общения в чатах и электронной почте, а также через соцсети, веб-серфинг, веб-хостинг, ведение блогов. Отдельно отмечено, что санкции больше не действуют на услуги по регистрации доменных имен.

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Отдельно в документе сказано, что США по-прежнему запрещают «открывать или вести корреспондентские счета или транзакционные счета для или от имени» находящихся под санкциями российских финансовых организаций. Помимо этого, все так же под запретом «любое списание средств с находящегося на балансе американского финансового учреждения счета, принадлежащего Банку России, Фонду национального благосостояния или российскому Министерству финансов».

Никакой конкретики

Американское Министерство финансов не уточняет, что именно послужило причиной ослабления давления на Россию в целом и на каждого ее гражданина в частности. Напомним, что именно США являются инициатором антироссийских санкций. Американский президент Джозеф Байден (Joseph Biden) еще в декабре 2021 г. предупреждал, что лишит Россию смартфонов и автомобильных запчастей, если та решится на спецоперацию. В начале 2022 г. он подтвердил свои намерения и расщедрился на угрозы новых ограничений.

В новом документе Минфина не сказано, на что именно теперь не действуют американские санкции. Телекоммуникационным оборудованием можно считать, к примеру, и базовые станции, и мобильные средства связи – те же смартфоны. Они же подходят и под определение устройств для общения в мессенджерах, тогда как компьютеры вполне могут использоваться для видеоконференций и веб-серфинга.

«Допускаются все операции, производимые в обычном порядке и необходимые для получения или передачи телекоммуникаций с участием России, – говорится в документе Минфина. Также в нем сказано, что теперь разрешается «экспорт или реэкспорт, продажа или поставка прямым или косвенным образом из США или гражданами США, вне зависимости от того, где они находятся, в Россию услуг, ПО, аппаратных средств или технологий», которые связаны с перечисленными областями.

Что это означает для России

Против России с конца февраля 2022 г. настроены США и страны Европы. Наибольший урон россиянам принесли именно американские санкции, поскольку США имеют рычаги давления даже на компании, зарегистрированные совсем в другой стране.

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Яркий пример – крупнейший контрактный производитель электроники TSMC из Тайваня. Он использует в своей деятельности американские технологии и потому вынужден подчиняться решениям властей США. В феврале 2022 г. он полностью заморозил выпуск российских процессоров «Байкал» и «Эльбрус».

Также из-за властей США Россию массово покинули американские ИТ-компании. Apple прекратила продажу всей своей техники, AMD поступила так же с процессорами, а Intel и вовсе свернула всю свою деятельность на территории России.

В списке американских компаний, сильно усложнивших жизнь россиянам после своего ухода, числятся, по меньшей мере, IBM, Red Hat, Oracle, Adobe и, конечно же, Microsoft. Последняя, правда, предпринимает попытки возвращения.

Что касается телекоммуникационного оборудования, на которое санкции США больше не распространяются, то здесь Россия страдает больше от решений руководства европейских стран. В России нет собственного «железа» для сотовых сетей – его поставляли шведская Ericsson и финская Nokia, которые в настоящее время тоже бойкотируют российский рынок.

Европа оставила россиян и без Ubuntu – самого популярного дистрибутива Linux в мире. Но тут, в отличие от «железной» сферы, Россия ничего не потеряла, поскольку в стране есть масса отечественных постоянно развивающихся дистрибутивов.