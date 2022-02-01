В России назревает паника из-за ИТ-блокады США. Сбербанк провел масштабные учения по «отлучению» от иностранных ПО и «железа»

Сбербанк готовится к запрету на ввоз в Россию иностранной электроники, который может стать ответной реакцией США на вторжение России на Украину. Американские власти действительно прорабатывают такой сценарий. В рамках подготовки Сбербанк провел технологические учения по прекращению поддержки со стороны иностранных ИТ-компаний. Существует вероятность, что аналогичные учения проходят и в других российских банках.

Сбербанк готовится к ИТ-блокаде

Сбербанк провел учения по полному отсутствию поддержки иностранных ИТ-компаний на фоне вероятного запрета на ввоз в Россию американской электроники, пишет «Коммерсант» со ссылкой на неназванный источник. В рамках мероприятия банк моделировал прекращение поддержки со стороны Intel и Nvidia, а также компаний из США, занимающихся программным обеспечением и облачными сервисами. В список вошли Microsoft, VMware, Oracle и SAP.

На момент публикации материала Сбербанк не публиковал ни опровержения, ни подтверждения информации о проведенных технологических учениях. Другие крупные отечественные банки, включая Альфа-банк, ВТБ, Газпромбанк и Промсвязьбанк, не уточняют, проводили ли они моделирование схожих ситуаций.

Учения Сбербанка могут указывать на высокий риск введения санкций

Компании, чьей поддержки виртуально лишился Сбербанк, в большинстве своем не прокомментировали учения в крупнейшем банке России. Лишь Nvidia, главный мировой производитель графических процессоров, отреагировал на ситуацию. «Наш бизнес находится вне политики. Продолжали и будем продолжать поддерживать пользователей наших технологий во всем мире, включая Россию», – сообщили изданию представители компании. В российском офисе SAP сообщили, что не осведомлены об учениях Сбербанка.

Закупка в дополнение к учениям

На фоне возможных частичных или полных ограничений на ввоз иностранной электроники в Россию Сбербанк планирует провести масштабную закупку «железа», утверждает неназванный источник «Коммерсанта». С его слов, банк собирается приобрести внушительное количество серверов.

Наряду с серверами Сбербанк рассчитывает закупиться и системами хранения данных. На момент публикации материала не было известно, какое именно оборудование интересует банк – отечественное или все же иностранное.

Следует отметить, что Сбербанк действительно зависит от иностранного «железа». В распоряжении банка есть два суперкомпьютера линейки Christofari, в основе которых лежат американские разработки.

Первый компьютер, названный в честь Николая Кристофари, ставшего первым клиентом российских сберкасс в 1842 г., Сбербанк представил в ноябре 2019 г. Он построен на основе готовых вычислительных узлов Nvidia DGX-2. Спустя два года, в ноябре 2021 г., в распоряжении банка появился суперкомпьютер Christofari Neo на базе узлов Nvidia DGX A100.

Причины опасения Сбербанка

Россия может лишиться американской электроники в случае ее вторжения на Украину. Как сообщал CNews, это одна из многочисленных санкций, планируемых к введению властями США в случае военного конфликта.

Администрация Президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) в середине января 2022 г. прямым текстом заявила, что ИТ-компаниям и стране в целом необходимо быть готовыми к такой ограничительной мере. Если США решится на этот шаг, то Россия может остаться как минимум без процессоров Intel и AMD, а также без целого спектра других микросхем, разработанных и произведенных с использованием американских технологий.

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Но одними чипами США могут не ограничиться. В конце декабря 2021 г. CNews писал, что Штаты могут запретить ввоз в Россию смартфонов Apple iPhone, а также автомобильных и аэрокосмических деталей. Под запрет может попасть и работа многочисленных американских интернет-сервисов на территории России, включая сервисы Google.

Угроза реальна

Со слов одного из источников издания, власти России весьма серьезно относятся к угрозе столь жестких санкций со стороны США. Он утверждает, что в российском правительстве потенциальный запрет на поставки микроэлектроники вызывает беспокойство в российском правительстве.

Тем не менее, пока неясно, собираются ли власти предпринять что-либо для снижения вероятности того, что вся страна и все ее жители останутся без американских процессоров и микросхем. В то же время, по утверждению источника «Коммерсанта», власти в настоящее время заняты проработкой возможных сценариев на случай введении таких санкций. Также изучаются и варианты, в которых крупные отечественные предприятия лишаются поддержки иностранных компаний.

Мнение отрасли

Представители отечественной ИТ-сферы считают, что экстренный переход на российские ПО и оборудование в случае американских санкций может стать настоящей проблемой ввиду того, что придется как минимум переносить большой объем данных. Это может негативно отразиться на бизнес-процессах. Такое мнение высказала директор по консалтингу ГК InfoWatch Ирина Зиновкина, подчеркнув, что многие иностранные программы в настоящее время имеют отечественные аналоги.

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Глава совета директоров компании «Базальт СПО» Алексей Смирнов сообщил «Коммерсанту», что иностранные компании тоже будут всячески сопротивляться действиям властей США, поскольку потеря российских клиентов для них невыгодна. «У них в стране достаточно широкий круг клиентов среди частных и государственных структур. Уход из России будет потерей достаточно большого рынка», – отметил он.

Исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Ренат Лашин заявил изданию, что нужно продвигать импортозамещение как в сфере программного обеспечения, так и в области «железа». «В связи с обострением внешнеполитической ситуации мы говорим уже не просто о необходимости импортозамещения, а о том, сколько времени на это остается», – сказал он.

Лашин отметил, что «нивелировать риски можно через серию тестирований инфраструктуры, проведение учений и проверку готовности сценариев оперативного реагирования». «Затем с учетом понимания узких мест необходимо создавать резервные механизмы на отечественном ПО и ЭКБ», – добавил он.