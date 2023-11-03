Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics

Российский научный фонд выделит гранты на проекты по микроэлектронике компаниям из ОЭЗ «Технополис Москва» Два предприятия и опорный вуз особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» стали победителями конкурса по отбору технологических предложений в области микроэлектроники, организованного Российским научным фондом (РНФ). Компании получат гранты на выполнение проектов в размере от 30 до 90 млн руб. млн. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по

Завод «Светлана – полупроводники» в юбилейный год увеличил выпуск продукции в 2,5 раза Завод «Светлана – полупроводники», входящий в состав группы компаний «Микрон», за год увеличил выпуск продукции

Национальный фонд микроэлектроники может появиться в России Президент ГК «Элемент» Илья Иванцов выступил с предложением создания национального фонда микроэлектроники. По его словам, учреждение подобной организации поможет решить ряд проблем в отрасли и ускорить достижение технологического суверенитета. Об этом CNews сообщили представители Г

МСП в сфере микроэлектроники получат гранты до 50 млн руб. от «Сколково» и Минпромторга икроэлектроника». «Когда мы конструировали эту меру поддержки совместно с Департаментом радиоэлектронной промышленности Минпромторга, то целью было в первую очередь поддержать компании (дизайн-центры микроэлектроники), относящиеся к малому и среднему бизнесу, для которых такого рода проекты являются первыми, или же объем проектов не соответствует входным параметрам для получения более серье

КАИ и «Микрон» начинают совместную подготовку инженерных кадров для микроэлектроники », станут программы подготовки инженерных кадров для микроэлектронного производства, в том числе для иностранных студентов. В соответствии с соглашением о совместной подготовке специалистов в области микроэлектроники, будут сформированы 3 магистерские программы по направлениям: технологические процессы кремниевой микроэлектроники; проектирование микросхем и радиоэлектронной аппаратур

Выручка мировых полупроводниковых гигантов сократилась. В топ-10 перестановки е перспективы. Учитывая, что последний производственный цикл iPhone стал сильным «попутным ветром», полупроводниковый гигант ожидает резкого роста спроса на компоненты этого цикла, пишут аналит

Создана российская система охлаждения для микроэлектроники тки перспективных проектов центра радиофотоники и СВЧ-технологий НИЯУ МИФИ Сергей Ясев, в экспериментах охлаждение достигало уровня -230 градусов по Цельсию. Создана российская система охлаждения для микроэлектроники До сих пор Россия закупала китайские микрокриогенные системы, в свою очередь являющиеся копиями французских и израильских изделий. При этом Китай продает в России сравнительно

В России создадут государственные полигоны для испытаний оборудования по выпуску микроэлектроники ава консорциума «Базис» Арсений Брыкин. В проекте участвуют Минпромторг, Минобрнауки, производители полупроводников и профильные вузы. В частности, планируется реконструкция и оснащение инженер

В России строится новый дизайн-центр микроэлектроники. На проект уже выделено свыше полутора миллиардов Новый микроэлектронный дизайн-центр Как выяснил CNews, в Москве к концу 2025 г. должно закончиться создание нового дизайн-центр микроэлектроники. Это следует из данных на сайте госзакупок. В частности, 28-30 июня 2023 г. государственное научно-производственное предприятие (НПП) «Гамма», действуя в интересах Минпромторга

Выручка участников кластера фотоники и микроэлектроники достигла 70 млрд рублей Общая выручка резидентов кластера фотоники и микроэлектроники за 2022 г. составила 70 млрд руб. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «Сегодня фотони

Китай вводит запрет на вывоз металлов для полупроводников из-за обиды на США. Почему это выгодно России я на экспорт металлов, используемых при изготовлении микросхем, пишет Bloomberg. По информации издания, это ответ КНР на санкции США, ограничивающие экспорт технологий и оборудования для производства полупроводников в эту страну. Ограничения распространяются на галлий и германий, а также на их различные химические соединения и будут введены 1 августа 2023 г. С этого дня все китайские компан

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» займется разработкой специальных материалов для микроэлектроники кс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский. «Более 50% всей продукции, выпускаемой в особой экономической зоне «Технополис Москва», производится в сфере микроэлектроники. В кластер микроэлектроники ОЭЗ Москвы входят свыше 30 резидентов. Среди них – компания «НИИМЭ», которая планирует наладить производство отечественных фоторезистов для э

В России готовят производство литографических материалов для выпуска микроэлектроники цессоров. Работы должны быть выполнены до ноября 2026 г. В апреле 2022 г. стало известно о планах «Микрона» вдвое увеличить объемы выпускаемых кремниевых пластин, чтобы победить дефицит отечественных полупроводников в России. Собеседник «Коммерсанта» тогда отметил, что «Микрон» может столкнуться с нехваткой расходных материалов, в особенности тех, что поставляли компании из отвернувшиеся от

В Китае созрел простой и хитрый план по спасению полупроводниковой отрасли от санкций США. В нем всего три пункта ь медленно, и виноваты в этом в первую очередь США. Власти этой страны делают все, чтобы уничтожить полупроводниковое производство Китая, в частности, запрещают одним компаниям поставлять в Под

Мировую экономику ждет встряска из-за санкций против производства чипов в Китае. Последствия могут быть необратимыми ние Новые ограничения США, Японии и Нидерландов по поставкам в страну оборудования для производства полупроводников чревата последствиями для всей мировой экономики, заявила китайская ассоциаци

Сверхприбыли в прошлом. Рынок полупроводников показал смешной годовой рост, спасибо AMD и Apple Иногда и 1% в радость Мировая суммарная выручка производителей полупроводников по итогам 2022 г. показала околонулевой рост в сравнении с 2021 г. Согласно с

«Росатом» будет скупать российских производителей микроэлектроники и вычислительной техники «Росатом» хочет купить бизнес на рынке микроэлектроники Как рассказал изданию топ-менеджер на рынке полупроводников, план госкорпорации состоит в том, чтобы производители электроники выпускали

НПП «Салют» разработало технологию получения высокочистых газов для производства микроэлектроники сфин служат для изменения проводимости материала, что позволяет регулировать электрические свойства полупроводников. Моносилан широко применяется при изготовлении подложек и технологических сло

США обвинили семерых россиян в контрабанде полупроводников и квантовых компьютеров. Им грозят по 30 лет тюрьмы ок. Согласно документам Минюста, среди товаров, тайно вывезенных группой лиц из США, были различные полупроводники, которые можно было бы использовать в ядерном и гиперзвуковом оружии. Упоминаю

Никаких азиатских чипов. Apple локализует производство в США ой на исполнительного директора компании Тима Кука (Tim Cook). Заявление о переходе на американские полупроводники Кук сделал на встрече с инженерами и сотрудниками розничной торговли и службы

США ужесточают поставки своих полупроводников в Китай могут запретить продавать оборудование для создания микросхем на китайские производства, где делают полупроводники нового поколения. Мораторий будет распространяться на фабрики, у которых нет л

Физики уверены, что обнаружили замену кремнию — это лучший в мире полупроводник еще в 2018 году кристалл продемонстрировал гораздо более высокую теплопроводность, чем традиционные полупроводники. Полупроводники требуют, чтобы ток проходил как через электроны, так и

Новый куратор микроэлектроники в Правительстве собирается отменить параллельный импорт Мантуров может отметить «серый» импорт Новый куратор микроэлектроники в Правительстве Денис Мантуров заявил о скорой отмене параллельного импорта в России. Это заявление он сделал в рамках рабочей поездки в Удмуртию в составе делегации во главе с

В Правительстве сменился куратор микроэлектроники Обмен креслами В Правительстве России сменился куратор отрасли микроэлектроники, теперь ею будет заниматься Денис Мантуров. Это произошло 15 июля 2022 г. — одновременно с тем, что Президент России Владимир Путин подписал указ о генеральном директоре госкор

США манипулируют иностранными компаниями. Их отлучат от американских полупроводников за поддержку России который запретит этим компаниям приобретать товары и технологии американского производства, включая полупроводники», – говорится в сообщении властей. Государство и Казначейство США также введут

США вот-вот проиграют мировую войну за полупроводники. Санкции вывели Китай в лидеры в сегменте микросхем г. Китай занимал лишь восемь строчек в таком же рейтинге. Успехи Китая в разработке и производстве полупроводников отметили и американские эксперты. Бывший генеральный директор Google Эрик Шми

В НИЯУ МИФИ создан дизайн-центр микроэлектроники mephius 8 июня 2022 г. в НИЯУ МИФИ было подписано соглашение о создании Дизайн-центра микроэлектроники полного цикла Mephius. Его участниками, помимо самого университета, выступили 11 ведущих российских компаний ИТ-отрасли. Задача Дизайн-центра – импортозамещение в крайне чувств

В России создается дизайн-центр микроэлектроники полного цикла следовательского ядерного университета МИФИ состоится подписание соглашения о сотрудничестве между университетом и 11 ведущими компаниями ИТ-отрасли, предполагающее создание уникального Дизайн-центра микроэлектроники полного цикла. Об этом CNews сообщили представители МИФИ. Центр, сформированный на базе университета, будет включать в себя созданные совместно с индустриальными партнерами лаб

В России запустят маркетплейс для создателей микроэлектроники. Отрасль в сомнениях таким центрам размещать информацию о своей продукции и ее совместимости с различными производствами полупроводников, как российскими, так и иностранными. Работы по созданию и запуску нового мар

Малайзия намерена завалить Россию дефицитными полупроводниками и не вводить санкции чно, наш бизнес-сектор будет реагировать на спрос и предложение продукции на мировой рынок, включая полупроводники, электронику и электронные устройства», – подытожил посол Малайзии в России. М

Российский «чипмейкер №1» удваивает производство. Российской микроэлектронике дадут новую жизнь ВЗПП-Микрон» и входящий в состав ГК «Микрон». В эту же ГК входят АО «Микрон» (Москва), АО «Светлана-полупроводники» (Санкт-Петербург), сборочный цех в Шэньчжэне (Китай) и несколько торговых пре

Вице-премьер Чернышенко: важнейшая задача отечественной микроэлектроники – развитие своих продуктов и ускоренное импортозамещение корение этого процесса, уверен, дадут усиленный эффект. Мы понимаем, куда двигаться и что делать», – отметил вице-премьер Юрий Борисов. Дмитрий Чернышенко рассказал о вводимых мерах поддержки отрасли микроэлектроники. «Важнейшая задача для нас – развитие своих продуктов и ускоренное импортозамещение того, что ввозили извне. Правительство в рекордно короткие сроки подготовило план первоочере

Белый дом: Россия заблокирует производство чипов по всему миру в ответ на запрет ввоза iPhone ьской компании Techcet, в котором она прямым текстом указывает на зависимость многих производителей полупроводников от материалов российского и украинского происхождения. В качестве примера экс

От лекарств до микроэлектроники: какое производство запустят в ОЭЗ «Технополис Москва» в 2022 году политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «На площадках особой экономической зоны в Алабушево и Печатниках в следующем году готовятся к открытию производители лекарств, медизделий, микроэлектроники, измерительного оборудования, канатно-транспортных систем. Предприятия находятся на разных этапах подготовки к запуску: одни компании только завершают строительство, другие уже

Производители микросхем сломя голову бегут в Индию страны, стремяющиеся к развитию Япония согласилась предоставить компаниям, желающим развивать свое полупроводниковое производство в этой стране, значительные налоговые послабления. Также власт

Александр Сысоев, «Крок»: Каким будет 2022 год для ИТ-отрасли и как скажется дефицит полупроводников у? Александр Сысоев: Мы, как и остальные игроки на ИТ-рынке, столкнулись с беспрецедентным кризисом полупроводников, который скорректировал планы и отразился на операционной деятельности. Уже к

Владелец Astra Linux и акционер «Байкал электроникс» построит в России гигантское производство полупроводников News представители компании. «Лассард» ускорит локализацию производства электроники GaAs и Ge – это полупроводники, широко использующиеся в различных видах техники. Они применяются, в том числе

Идеальный шторм на рынке полупроводников: вызовы и возможности ещей. В мире с каждым днем становится все больше подключенных устройств, которым также нужны чипы и полупроводники, пусть даже самые простые. Вместе с тем растет уровень автоматизации и роботиз

Audi и Toyota закрывают заводы и радикально сокращают выпуск авто из-за дефицита чипов Дефицит продолжается Продолжающийся дефицит полупроводников на фоне пандемии коронавируса вынуждает мировых автомобилестроителей радикально сокращать производство. Так, немецкая Audi приостановила две свои важнейшие фабрики на территории