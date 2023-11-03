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Электроника Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы Electronics Microelectronics, semiconductor devices Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ Наноэлектроника Nanoelectronics

Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics


03.11.2023 Российский научный фонд выделит гранты на проекты по микроэлектронике компаниям из ОЭЗ «Технополис Москва»

Два предприятия и опорный вуз особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» стали победителями конкурса по отбору технологических предложений в области микроэлектроники, организованного Российским научным фондом (РНФ). Компании получат гранты на выполнение проектов в размере от 30 до 90 млн руб. млн. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по

26.10.2023 Завод «Светлана – полупроводники» в юбилейный год увеличил выпуск продукции в 2,5 раза

Завод «Светлана – полупроводники», входящий в состав группы компаний «Микрон», за год увеличил выпуск продукции
13.10.2023 Национальный фонд микроэлектроники может появиться в России

Президент ГК «Элемент» Илья Иванцов выступил с предложением создания национального фонда микроэлектроники. По его словам, учреждение подобной организации поможет решить ряд проблем в отрасли и ускорить достижение технологического суверенитета. Об этом CNews сообщили представители Г
13.10.2023 МСП в сфере микроэлектроники получат гранты до 50 млн руб. от «Сколково» и Минпромторга

икроэлектроника». «Когда мы конструировали эту меру поддержки совместно с Департаментом радиоэлектронной промышленности Минпромторга, то целью было в первую очередь поддержать компании (дизайн-центры микроэлектроники), относящиеся к малому и среднему бизнесу, для которых такого рода проекты являются первыми, или же объем проектов не соответствует входным параметрам для получения более серье
20.09.2023 КАИ и «Микрон» начинают совместную подготовку инженерных кадров для микроэлектроники

», станут программы подготовки инженерных кадров для микроэлектронного производства, в том числе для иностранных студентов. В соответствии с соглашением о совместной подготовке специалистов в области микроэлектроники, будут сформированы 3 магистерские программы по направлениям: технологические процессы кремниевой микроэлектроники; проектирование микросхем и радиоэлектронной аппаратур
06.09.2023 Выручка мировых полупроводниковых гигантов сократилась. В топ-10 перестановки

е перспективы. Учитывая, что последний производственный цикл iPhone стал сильным «попутным ветром», полупроводниковый гигант ожидает резкого роста спроса на компоненты этого цикла, пишут аналит
18.08.2023 Создана российская система охлаждения для микроэлектроники

тки перспективных проектов центра радиофотоники и СВЧ-технологий НИЯУ МИФИ Сергей Ясев, в экспериментах охлаждение достигало уровня -230 градусов по Цельсию. Создана российская система охлаждения для микроэлектроники До сих пор Россия закупала китайские микрокриогенные системы, в свою очередь являющиеся копиями французских и израильских изделий. При этом Китай продает в России сравнительно

31.07.2023 В России создадут государственные полигоны для испытаний оборудования по выпуску микроэлектроники

ава консорциума «Базис» Арсений Брыкин. В проекте участвуют Минпромторг, Минобрнауки, производители полупроводников и профильные вузы. В частности, планируется реконструкция и оснащение инженер
14.07.2023 В России строится новый дизайн-центр микроэлектроники. На проект уже выделено свыше полутора миллиардов

Новый микроэлектронный дизайн-центр Как выяснил CNews, в Москве к концу 2025 г. должно закончиться создание нового дизайн-центр микроэлектроники. Это следует из данных на сайте госзакупок. В частности, 28-30 июня 2023 г. государственное научно-производственное предприятие (НПП) «Гамма», действуя в интересах Минпромторга
14.07.2023 Выручка участников кластера фотоники и микроэлектроники достигла 70 млрд рублей

Общая выручка резидентов кластера фотоники и микроэлектроники за 2022 г. составила 70 млрд руб. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «Сегодня фотони
04.07.2023 Китай вводит запрет на вывоз металлов для полупроводников из-за обиды на США. Почему это выгодно России

я на экспорт металлов, используемых при изготовлении микросхем, пишет Bloomberg. По информации издания, это ответ КНР на санкции США, ограничивающие экспорт технологий и оборудования для производства полупроводников в эту страну. Ограничения распространяются на галлий и германий, а также на их различные химические соединения и будут введены 1 августа 2023 г. С этого дня все китайские компан
26.04.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» займется разработкой специальных материалов для микроэлектроники  

кс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский. «Более 50% всей продукции, выпускаемой в особой экономической зоне «Технополис Москва», производится в сфере микроэлектроники. В кластер микроэлектроники ОЭЗ Москвы входят свыше 30 резидентов. Среди них – компания «НИИМЭ», которая планирует наладить производство отечественных фоторезистов для э
03.03.2023 В России готовят производство литографических материалов для выпуска микроэлектроники

цессоров. Работы должны быть выполнены до ноября 2026 г. В апреле 2022 г. стало известно о планах «Микрона» вдвое увеличить объемы выпускаемых кремниевых пластин, чтобы победить дефицит отечественных полупроводников в России. Собеседник «Коммерсанта» тогда отметил, что «Микрон» может столкнуться с нехваткой расходных материалов, в особенности тех, что поставляли компании из отвернувшиеся от
21.02.2023 В Китае созрел простой и хитрый план по спасению полупроводниковой отрасли от санкций США. В нем всего три пункта

ь медленно, и виноваты в этом в первую очередь США. Власти этой страны делают все, чтобы уничтожить полупроводниковое производство Китая, в частности, запрещают одним компаниям поставлять в Под
16.02.2023 Мировую экономику ждет встряска из-за санкций против производства чипов в Китае. Последствия могут быть необратимыми

ние Новые ограничения США, Японии и Нидерландов по поставкам в страну оборудования для производства полупроводников чревата последствиями для всей мировой экономики, заявила китайская ассоциаци
18.01.2023 Сверхприбыли в прошлом. Рынок полупроводников показал смешной годовой рост, спасибо AMD и Apple

Иногда и 1% в радость Мировая суммарная выручка производителей полупроводников по итогам 2022 г. показала околонулевой рост в сравнении с 2021 г. Согласно с
13.01.2023 «Росатом» будет скупать российских производителей микроэлектроники и вычислительной техники

«Росатом» хочет купить бизнес на рынке микроэлектроники Как рассказал изданию топ-менеджер на рынке полупроводников, план госкорпорации состоит в том, чтобы производители электроники выпускали

28.12.2022 НПП «Салют» разработало технологию получения высокочистых газов для производства микроэлектроники

сфин служат для изменения проводимости материала, что позволяет регулировать электрические свойства полупроводников. Моносилан широко применяется при изготовлении подложек и технологических сло
15.12.2022 США обвинили семерых россиян в контрабанде полупроводников и квантовых компьютеров. Им грозят по 30 лет тюрьмы

ок. Согласно документам Минюста, среди товаров, тайно вывезенных группой лиц из США, были различные полупроводники, которые можно было бы использовать в ядерном и гиперзвуковом оружии. Упоминаю
16.11.2022 Никаких азиатских чипов. Apple локализует производство в США

ой на исполнительного директора компании Тима Кука (Tim Cook). Заявление о переходе на американские полупроводники Кук сделал на встрече с инженерами и сотрудниками розничной торговли и службы

12.09.2022 США ужесточают поставки своих полупроводников в Китай

могут запретить продавать оборудование для создания микросхем на китайские производства, где делают полупроводники нового поколения. Мораторий будет распространяться на фабрики, у которых нет л
04.08.2022 Физики уверены, что обнаружили замену кремнию — это лучший в мире полупроводник

еще в 2018 году кристалл продемонстрировал гораздо более высокую теплопроводность, чем традиционные полупроводникиПолупроводники требуют, чтобы ток проходил как через электроны, так и

21.07.2022 Новый куратор микроэлектроники в Правительстве собирается отменить параллельный импорт

Мантуров может отметить «серый» импорт Новый куратор микроэлектроники в Правительстве Денис Мантуров заявил о скорой отмене параллельного импорта в России. Это заявление он сделал в рамках рабочей поездки в Удмуртию в составе делегации во главе с
15.07.2022 В Правительстве сменился куратор микроэлектроники

Обмен креслами В Правительстве России сменился куратор отрасли микроэлектроники, теперь ею будет заниматься Денис Мантуров. Это произошло 15 июля 2022 г. — одновременно с тем, что Президент России Владимир Путин подписал указ о генеральном директоре госкор
27.06.2022 США манипулируют иностранными компаниями. Их отлучат от американских полупроводников за поддержку России

который запретит этим компаниям приобретать товары и технологии американского производства, включая полупроводники», – говорится в сообщении властей. Государство и Казначейство США также введут
21.06.2022 США вот-вот проиграют мировую войну за полупроводники. Санкции вывели Китай в лидеры в сегменте микросхем

г. Китай занимал лишь восемь строчек в таком же рейтинге. Успехи Китая в разработке и производстве полупроводников отметили и американские эксперты. Бывший генеральный директор Google Эрик Шми
10.06.2022 В НИЯУ МИФИ создан дизайн-центр микроэлектроники mephius

8 июня 2022 г. в НИЯУ МИФИ было подписано соглашение о создании Дизайн-центра микроэлектроники полного цикла Mephius. Его участниками, помимо самого университета, выступили 11 ведущих российских компаний ИТ-отрасли. Задача Дизайн-центра – импортозамещение в крайне чувств
08.06.2022 В России создается дизайн-центр микроэлектроники полного цикла

следовательского ядерного университета МИФИ состоится подписание соглашения о сотрудничестве между университетом и 11 ведущими компаниями ИТ-отрасли, предполагающее создание уникального Дизайн-центра микроэлектроники полного цикла. Об этом CNews сообщили представители МИФИ. Центр, сформированный на базе университета, будет включать в себя созданные совместно с индустриальными партнерами лаб
27.05.2022 В России запустят маркетплейс для создателей микроэлектроники. Отрасль в сомнениях

таким центрам размещать информацию о своей продукции и ее совместимости с различными производствами полупроводников, как российскими, так и иностранными. Работы по созданию и запуску нового мар
25.04.2022 Малайзия намерена завалить Россию дефицитными полупроводниками и не вводить санкции

чно, наш бизнес-сектор будет реагировать на спрос и предложение продукции на мировой рынок, включая полупроводники, электронику и электронные устройства», – подытожил посол Малайзии в России. М
22.04.2022 Российский «чипмейкер №1» удваивает производство. Российской микроэлектронике дадут новую жизнь

ВЗПП-Микрон» и входящий в состав ГК «Микрон». В эту же ГК входят АО «Микрон» (Москва), АО «Светлана-полупроводники» (Санкт-Петербург), сборочный цех в Шэньчжэне (Китай) и несколько торговых пре
14.03.2022 Вице-премьер Чернышенко: важнейшая задача отечественной микроэлектроники – развитие своих продуктов и ускоренное импортозамещение

корение этого процесса, уверен, дадут усиленный эффект. Мы понимаем, куда двигаться и что делать», – отметил вице-премьер Юрий Борисов. Дмитрий Чернышенко рассказал о вводимых мерах поддержки отрасли микроэлектроники. «Важнейшая задача для нас – развитие своих продуктов и ускоренное импортозамещение того, что ввозили извне. Правительство в рекордно короткие сроки подготовило план первоочере
11.02.2022 Белый дом: Россия заблокирует производство чипов по всему миру в ответ на запрет ввоза iPhone

ьской компании Techcet, в котором она прямым текстом указывает на зависимость многих производителей полупроводников от материалов российского и украинского происхождения. В качестве примера экс
29.12.2021 От лекарств до микроэлектроники: какое производство запустят в ОЭЗ «Технополис Москва» в 2022 году

политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «На площадках особой экономической зоны в Алабушево и Печатниках в следующем году готовятся к открытию производители лекарств, медизделий, микроэлектроники, измерительного оборудования, канатно-транспортных систем. Предприятия находятся на разных этапах подготовки к запуску: одни компании только завершают строительство, другие уже
24.12.2021 Производители микросхем сломя голову бегут в Индию

страны, стремяющиеся к развитию Япония согласилась предоставить компаниям, желающим развивать свое полупроводниковое производство в этой стране, значительные налоговые послабления. Также власт
13.12.2021 Александр Сысоев, «Крок»: Каким будет 2022 год для ИТ-отрасли и как скажется дефицит полупроводников

у? Александр Сысоев: Мы, как и остальные игроки на ИТ-рынке, столкнулись с беспрецедентным кризисом полупроводников, который скорректировал планы и отразился на операционной деятельности. Уже к
11.11.2021 Владелец Astra Linux и акционер «Байкал электроникс» построит в России гигантское производство полупроводников

News представители компании. «Лассард» ускорит локализацию производства электроники GaAs и Ge – это полупроводники, широко использующиеся в различных видах техники. Они применяются, в том числе
25.10.2021 Идеальный шторм на рынке полупроводников: вызовы и возможности

ещей. В мире с каждым днем становится все больше подключенных устройств, которым также нужны чипы и полупроводники, пусть даже самые простые. Вместе с тем растет уровень автоматизации и роботиз
20.08.2021 Audi и Toyota закрывают заводы и радикально сокращают выпуск авто из-за дефицита чипов

Дефицит продолжается Продолжающийся дефицит полупроводников на фоне пандемии коронавируса вынуждает мировых автомобилестроителей радикально сокращать производство. Так, немецкая Audi приостановила две свои важнейшие фабрики на территории
19.07.2021 Главный разработчик российских чипов обвинил власти в смене правил игры и подрыве доверия отрасли

Губительная смена правил игры Представители компании МЦСТ, разработчика линейки российских процессоров «Эльбрус» обвинили власти в резкой «смене правил игры» в части принципов поддержки микроэлектроники, которая ведет к «потере доверия бизнеса к государству как к беспристрастному и последовательному регулятору». Данные соображения в интервью журналу «Эксперт» (текст одновремен

Публикаций - 3788, упоминаний - 4456

Электроника замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Intel Corporation 11834 739
Samsung Electronics 9905 427
РТИ Микрон - Micron 1318 335
AMD - Advanced Micro Devices 3970 310
IBM - International Business Machines Corp 9307 284
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 768 263
Microsoft Corporation 23936 235
Apple Inc 11537 232
Cisco Systems 4975 213
Lenovo Motorola 3489 176
Qualcomm Technologies 1741 167
Applied Materials 281 158
Ситроникс - Sitronics 1158 153
Oracle - Sun Microsystems 2209 140
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 380 137
Toshiba Corporation 2903 136
TI - Texas Instruments Incorporated 810 125
Oracle Corporation 6462 119
Huawei 3650 113
STMicroelectronics 289 107
Infineon Technologies 394 106
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1430 106
Dell EMC 4962 103
Nvidia Corp 3281 102
Прогноз 1566 101
Dell Technologies - Dell Computer 2113 100
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2993 100
Sony 6477 99
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 402 95
HP - Hewlett-Packard 3614 95
Philips 2033 93
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5628 93
Broadcom Inc - Avago Technologies 489 92
АФК Система ПАО 1761 90
Google LLC 11299 86
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1040 85
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1304 84
Amazon Inc - Amazon.com 2866 80
Yahoo! 3687 79
Hitachi - Хитачи 1453 78
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1926 423
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6726 256
Merrill Lynch 433 90
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 548 83
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 219 79
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 79
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 445 54
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6357 53
eBay Inc 1604 51
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 243 49
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 219 47
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 46
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 297 45
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 456 35
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 696 35
Boeing 990 34
Ford 399 30
Ehrenkrantz King Nussbaum 38 28
Enron - Enrongate 122 28
Federated Hermes - Federated Investors 57 26
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 312 26
First Call 223 26
РЖД - Российские железные дороги 1745 25
Prudential Securities 68 25
Prudential Financial 52 24
Jefferies Group - Jefferies & Co 64 23
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2575 22
Walmart - Wal-Mart Stores 371 22
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 170 22
Bank of America - Банк Америки 259 22
Cowen - SG Cowen 66 21
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML 74 20
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 467 20
Alcoa 48 19
Thomas Weisel Partners 43 19
Открытие ФК - Банк Открытие 523 19
НСПК - Национальная система платежных карт 696 19
РВК - Российская венчурная компания 539 19
Global Partners Securities 42 18
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 88 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2186 245
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 394 161
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5382 143
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10131 136
ОЭЗ Технополис Москва Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 350 84
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 738 84
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1098 83
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1375 79
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 260 78
Президент Российской Федерации 3953 74
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4633 61
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2668 61
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5024 57
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2806 55
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 211 53
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2568 53
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 742 50
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2871 44
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4083 43
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1731 41
ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 105 37
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3128 36
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1721 33
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3082 31
Правительство Москвы 2127 30
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2089 29
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 461 28
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3269 27
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 974 25
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1725 25
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 62 24
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1280 22
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 373 22
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1761 22
Судебная власть - Judicial power 2190 21
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 914 20
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 351 18
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 94 18
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 918 17
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 161 17
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2636 444
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 197 126
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 102 37
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 35
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6171 33
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 41 31
Ассоциация менеджеров 84 26
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 522 16
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 15
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 630 14
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 26 11
4CIO 761 9
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 265 8
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 61 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 266 7
8K Association - Ассоциация 8K 170 7
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 7
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 176 6
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 82 6
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 45 6
Альянс RISC-V - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 12 6
Linux Foundation 177 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1385 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 992 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 276 5
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 5
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 77 4
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 4
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 37 4
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 4
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 226 4
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 3
OpenCAPI Consortium 13 3
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 3
Gen-Z Consortium 11 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 99 3
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7230 889
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19745 736
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27214 564
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42902 530
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57363 495
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14759 446
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26381 389
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2726 311
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22416 289
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4404 289
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19530 285
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15309 284
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11096 269
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10208 262
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23102 231
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13198 225
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13645 221
PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5094 199
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10756 191
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13400 170
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22421 170
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10636 169
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали 1329 169
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12057 168
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27556 166
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9604 166
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 807 165
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9528 159
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16385 159
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6834 157
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23233 156
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2621 153
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23083 153
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11624 149
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6283 140
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3114 138
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4992 130
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18698 128
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10104 128
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8583 126
Microsoft Windows 2000 8661 166
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 851 97
Apple iPhone - серия смартфонов 6805 76
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2574 69
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4827 68
Linux OS 8893 67
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 55
Microsoft Windows 14852 54
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 837 51
Google Android 13232 51
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2995 49
Intel x86 - архитектура процессора 1712 46
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1884 45
Apple iPhone 6 4862 37
Apple iPad 3782 36
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 329 33
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4499 31
СКБ Контур - Контур.Фокус 868 30
Тензор СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 121 27
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции 221 26
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1419 24
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 431 23
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3961 22
Oracle PeopleSoft 418 22
FreePik 443 22
Oracle Java - язык программирования 2849 21
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 193 21
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1296 21
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 765 20
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 97 19
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 331 19
NVision Барьер 586 19
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 584 19
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 159 18
Apple iOS 7234 18
Intel Core - Семейство процессоров 1150 17
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 875 17
Samsung Galaxy 907 17
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1281 16
Apple Mac - Apple Macintosh 2908 16
Путин Владимир 2892 78
Дегтев Геннадий 201 51
Trump Donald J. - Трамп Дональд 377 48
Покровский Иван 98 39
Красников Геннадий 69 38
Мишустин Михаил 564 34
Овчинский Владислав 136 33
Медведев Дмитрий 1639 31
Чернышенко Дмитрий 522 31
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 31
Шадаев Максут 796 30
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 158 30
Борисов Юрий 115 30
Рейман Леонид 1037 29
Bush George - Буш Джордж 304 28
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 27
Шпак Василий 148 25
Barrett Craig - Барретт Крейг 124 25
Biden Joe - Байден Джо 83 24
Moore Gordon - Мур Гордон 63 24
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 22
Hogan Art - Хоган Арт 47 22
Хасьянова Гульнара 128 22
Ефимов Владимир 116 21
Евдокимов Андрей 80 21
Асланян Сергей 103 21
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 20
Евтушенков Владимир 206 20
Калинин Александр 145 19
Прохоров Александр 102 18
Фролов Денис 43 18
Иванов Сергей 374 17
Гольденберг Леонид 59 17
Biden Joseph - Джозеф Байден 32 15
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 15
Лачков Евгений 36 15
Чубайс Анатолий 208 15
Мантуров Денис 94 14
Никифоров Николай 1173 13
Massocca Stephen - Massocca Steve - Мазокка Стивен 16 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50682 1312
Россия - РФ - Российская федерация 130237 1244
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15799 492
Япония 13070 434
Европа 21264 414
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40025 367
Южная Корея - Республика 6402 307
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13790 304
Китай - Тайвань 3819 280
Германия - Федеративная Республика 12334 253
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13075 170
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 738 153
Азия - Азиатский регион 5219 143
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13581 139
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15845 133
Индия - Bharat 5207 127
Солнце - звезда Солнечной системы 4965 114
США - Калифорния 4540 112
Франция - Французская Республика 7658 108
Нидерланды 3377 102
США - Нью-Йорк 3061 92
Украина 7407 91
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 385 85
Земля - планета Солнечной системы 10070 77
Америка Северная 3127 72
Сингапур - Республика 1803 71
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1749 61
Америка 2061 59
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2722 55
Ближний Восток 2816 55
Канада 4764 54
Япония - Токио 987 54
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2421 52
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1042 48
Финляндия - Финляндская Республика 3517 47
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 988 47
Беларусь - Белоруссия 4900 44
Израиль 2658 40
Китай - Шанхай 749 40
США - Колумбия - Вашингтон 1357 40
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46389 624
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14934 609
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25726 525
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44260 524
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16367 316
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5807 311
Кремний - Silicium - химический элемент 1475 290
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4981 287
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21870 258
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11894 237
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7117 233
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4831 216
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 526 209
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3598 182
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8801 169
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3058 163
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8181 162
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2393 145
Энергетика - Energy - Energetically 4584 144
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4420 137
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 712 137
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4559 135
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4362 127
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5613 121
Галлий - Gallium - химический элемент 284 117
Физика - Physics - область естествознания 2454 114
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3436 105
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11753 101
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6888 99
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2176 97
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4446 94
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 542 93
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 705 92
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7630 91
Кредитование - Сrediting - Заём 6241 91
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4207 90
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 5664 89
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4547 87
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5198 85
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4631 83
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 419
CNET Networks - CNET News 1641 283
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5821 218
Dow Jones - MarketWatch 310 92
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11066 84
Коммерсантъ - Издательский дом 1495 80
Bloomberg 1169 80
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 61
DigiTimes - Издание 1303 50
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 511 49
FT - Financial Times 1184 48
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1260 45
Tom’s Hardware 243 34
Известия ИД 532 32
AP - Associated Press 1994 30
Nature 801 28
EurekAlert 287 25
Phys.org 972 25
CNews RND - R&D.CNews 2273 24
NYT - The New York Times 1011 23
The Register 1475 22
EE Times 158 22
Times 601 20
NE Asia Online 313 20
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 881 18
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 753 16
Ведомости 711 16
New Scientist 1447 15
Forbes - Форбс 689 14
Silicon 480 13
РИА Новости 840 11
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 607 11
Electronic News 60 11
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 839 11
e4 Engineering 107 10
Nanotechweb 92 9
Yahoo! Finance 119 9
South China Morning Post 39 8
The Verge - Издание 519 8
Прайм - Агентство экономической информации 868 8
Internet Stock Report 994 424
S&P 500 554 149
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7672 103
Gartner - Гартнер 3501 95
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 551 89
IDC - International Data Corporation 4878 82
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2646 58
IHS iSuppli 397 35
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 28
Gartner - Dataquest 347 27
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 26
TrendForce 93 23
Juniper Research 509 22
Nasdaq Philadelphia semiconductor 39 22
Moody's Investors Service 135 18
Thomson Financial - Thomson First Call 204 13
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 46 12
Dow Jones & Company - Доу Джонс 152 10
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 25 10
Counterpoint Research 78 10
Forrester Research 814 9
ABI Research 233 9
IC Insights 24 9
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 948 7
Strategy Analytics 283 7
Conference Board - LEI - Leading Economic Indicators - Индекс опережающих индикаторов экономического развития 12 6
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 177 6
In-Stat/MDR 64 6
Bear Stearns 79 6
CNews Инновация года - награда 107 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 281 4
ACSI - American Customer Satisfaction Index - Американский индекс удовлетворенности потребителей 16 4
Frost & Sullivan 199 4
Philips Research 19 4
IBM Research 107 4
Deloitte Technology Fast 13 3
ACG Research 8 3
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 3
Markets&Markets Research 107 3
IHS Markit 22 3
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 140 71
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 184 61
РАН - Российская академия наук 1740 58
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 42
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 928 41
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1373 33
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 740 31
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 516 27
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 521 24
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 295 22
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 681 21
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 543 19
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 447 18
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 274 18
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 14
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 64 13
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 78 13
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 13
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 309 13
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 787 12
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 144 12
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 263 12
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 42 11
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 330 11
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 201 10
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 48 10
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 254 10
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 464 9
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 27 9
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 9
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 16 8
University of Manchester - Манчестерский университет 76 8
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 138 8
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 39 8
USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 8
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 270 8
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 8
University of Cambridge - Кембриджский университет 248 7
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 7
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 140 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 131
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 364 26
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2212 24
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 22
Intel Developer Forum - IDF 276 18
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1140 16
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 11
CNews AWARDS - награда 449 10
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 496 9
ISSCC - International Solid-State Circuits Conference 20 9
CNews FORUM Информационные технологии завтра 992 9
CNews FORUM Кейсы 166 8
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 904 8
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 7
День молодёжи - 27 июня 714 7
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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