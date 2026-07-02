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Электроника Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы Electronics Microelectronics, semiconductor devices Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ Наноэлектроника Nanoelectronics

Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics

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02.07.2026 Российские власти будут давать заводам деньги на разработку оборудования для чипов

Субсидия заказчикам Как стало известно CNews, Минпромторг планирует выдавать субсидии на НИОКР заказчикам оборудования для производства микроэлектроники. Это следует из презентации министерства, представленной на конференции по «Электронному машиностроению» в Минске в июне 2026 г. (есть в распоряжении CNews). Как следует из док
01.07.2026 «Аквариус» представила обновленную версию топологического редактора в рамках проекта по разработке отечественных САПР

Компания «Аквариус» представила предварительные результаты выполнения этапа государственного проекта по созданию отечественных систем автоматизированного проектирования (САПР) микроэлектроники. Работы ведутся по заказу Минпромторга РФ в рамках дорожной карты развития высокотехнологичного направления «Системы автоматизированного проектирования микроэлектроники

18.06.2026 TSMC не справляется. Его крупнейших клиентов переманил аутсайдер мировой микроэлектроники

вались все крупнейшие клиенты, теперь же они постепенно переходят к ней. Как пишет портал TechSpot, полупроводниковый бизнес Samsung процветает. Компания переманила к себе множество компаний, к
08.06.2026 Резиденты ОЭЗ Москвы вложили в развитие микроэлектроники более 245 млрд рублей

Производители микроэлектроники, оптических устройств и инновационной электроники, работающие в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва», инвестировали в высокотехнологичные производства 245,6 млрд
04.06.2026 Прибыль производителя микроэлектроники «Микран» рухнула на 98,5%

Колоссальное падение Как выяснил CNews, за первые три месяца 2026 г. прибыль томского производителя микроэлектроники НПФ «Микран» рухнула на 98% или в почти в 69 раз: с 178,5 млн руб. до 2,6 млн. Это следует из опубликованной бухгалтерской отчетности компании. Выручка предприятия за тот же пе
03.06.2026 «Росэл» и правительство Санкт-Петербургп создадут научно-производственный кластер по развитию микроэлектроники и фотоники

Холдинг «Росэл» и правительство Санкт-Петербурга заключили соглашение о создании на базе ЦНИИ «Электрон» уникальной научно-производственной зоны по развитию микроэлектроники и фотоники. Это будет первая в городе специализированная площадка полного цикла в данной индустрии. Об этом CNews сообщили представители холдинга «Росэл». Новые мощности позвол
29.05.2026 ЕС готовит закон о государственном вмешательстве в бизнес на случай дефицита полупроводников

ние европейским властям чрезвычайных полномочий. Закон позволит ЕС отменять существующие контракты и обязывать производителей микросхем отдавать приоритет тем или иным заказам при обострении дефицита полупроводников, пишет Financial Times. В случае возникновения на рынке полупроводников кризиса, угрожающего ключевым отраслям, например, производство оружия, медицинских изделий и цифро
22.05.2026 Бессилие Европы: с китайского поставщика продукции двойного назначения в Россию снимают санкции из-за дефицита чипов

атвором (IGBT), SiC-модули. Чипы компания тоже выпускает, но к передовым их отнести нельзя. Силовые полупроводники востребованы в автомобильной промышленности. Спрос на продукцию Yangjie в посл
15.05.2026 Прибыль производителя микроэлектроники, радаров и средств связи рухнула почти в три раза

Падение выручки и прибыли Как выяснил CNews, прибыль томского производителя микроэлектроники НПФ «Микран» по итогам 2025 г. уменьшилась почти в три раза: с 1,3 млрд руб. до 473,4 млн руб. Выручка компании также уменьшилась на 1,8 млрд руб. с 9,5 млрд в 2024 г. до 7,7 м
16.04.2026 Гигант российской микроэлектроники нарастил долги и получил убытки на миллиарды

уб., субсидии - 3 млрд руб., льготные займы - 1,5 млрд руб. Краткая история ГК «Элемент» ГК «Элемент» была создана в 2019 г. путем объединения активов АФК «Система» и госкорпорации «Ростех» в области микроэлектроники. В том числе АФК «Система» передала группе зеленоградский микроэлектронный завод «Микрон» и долю в его прямом конкуренте «Ангстреме». Изначально структуры АФК «Система» владели
10.04.2026 Власти оштрафовали производителя микроэлектроники на всю сумму контракта за срыв сроков разработки чипа на четыре года

сширенном рабочем диапазоне температур, что критически важно для устройств позиционирования, когерентной обработки сигналов и синхронных цифровых сетей», пояснил собеседник CNews среди производителей микроэлектроники. Что нужно было сделать Согласно техническому заданию, цель ОКР состояла в освоении серийного производства двух типов (не менее 12 типономиналов) нового класса унифицированных

31.03.2026 Гиганты микроэлектроники: Запасов гелия для производства чипов хватит до начала лета. Дефицит незаменимого ресурса спровоцировала война США против Ирана

гральных микросхем. В частности, он используется для охлаждения обрабатываемых при помощи литографа полупроводников пластин, а также обеспечивает чистоту технологического процесса. Samsung Южна
27.03.2026 Россия получит новый полноценный кластер аналоговой микроэлектроники

Суверенная аналоговая микроэлектроника В Екатеринбурге может образоваться кластер аналоговой микроэлектроники, пишет ТАСС со ссылкой на губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Он появится после запуска СВЧ-фабрики «Карат» и открытия учебно-научного центра (УНЦ) «Микроэлектрони
20.03.2026 Убыток производителя сложнейшего оборудования для микроэлектроники вырос в два раза

и (123,3 млн руб.). Выручка при этом составила 68,7 млн руб. Баланс компании увеличился на 95% с 748, 1 млн до 1,4 млрд руб. «Нанотроника» специализируется на разработке оборудования для производства микроэлектроники. Речь идет о разработке и выпуске установок плазмотравления, выращивания эпитаксиальных структур, оборудования для ионной имплантации и осаждения вольфрама и др. Компания плани
16.03.2026 Китайский гигант микроэлектроники запускает выпуск ИИ-чипов на новом техпроцессе

тавщиков. Санкции, о которых говорится в новости Reuters, — это в первую очередь долгосрочные экспортные ограничения США (export controls) на поставки в Китай передового оборудования для производства полупроводников и связанных технологий. Они введены в основном с 2022 г. (при Байдене) и продолжают действовать при Трампе в 2025–2026 гг., хотя и с некоторыми послаблениями. При сотрудничестве
06.03.2026 «ХимМед» создаст производственно-складской кластер, на котором будет организован выпуск особо чистых кислот и реактивов для микроэлектроники

кв. м. Сумма сделки составила 1 млрд руб. Трехэтажное строение площадью 2,5 тыс. кв. м станет центром химического производства, включающим в себя линии по выпуску особо чистых кислот и реактивов для микроэлектроники. Перечень продуктовой линейки будет включать в себя стратегически важные компоненты, критически необходимые для развития отрасли, с целью создания технологического суверенитета
06.03.2026 В России начнут производить особо чистую химию для микроэлектроники

Подготовка к запуску производства «Химмед» начнет производить особо чистые кислоты для микроэлектроники, пишут «Ведомости». Помимо реактивов завод займется производством фармацевтических субстанций и лабораторного оборудования. Российский производитель и дистрибутор химпродукции

23.01.2026 Сбербанк прибрал к рукам почти половину гигантского российского производителя микроэлектроники

Сбербанк направился в мир микроэлектроники Сбербанк стал владельцем 41,9-процентной доли в группе компаний «Элемент» – отечественном производителе микроэлектроники, одном из крупнейших в стране, пишет «Интерфакс»
11.12.2025 Производители микроэлектроники ОЭЗ «Технополис Москва» создали свыше 10 тыс. рабочих мест

За время своей деятельности производители микроэлектроники из ОЭЗ «Технополис Москва» создали свыше 10 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим

05.12.2025 МИЛМ Правительства Москвы и Микрона: в ОЭЗ «Технополис Москва» создается первая в России комплексная лаборатория микроэлектроники

В ОЭЗ «Технополис Москва» Правительство Москвы и «Микрон», производитель российской микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), создают новое предприятие — первую в России Московскую испытательную лабораторию микроэлектроники (МИЛМ) — для резидентов ОЭЗ «Техн
04.12.2025 Ученые ИПМаш РАН создали новый принцип масштабной цифровой разработки материалов для микроэлектроники

ктуры до проектирования промышленного оборудования для синтеза. Об этом CNews сообщили представители ИПМаш РАН. Высококачественные кристаллы и тонкие пленки лежат в основе современных технологий — от микроэлектроники до лазерной техники. Хотя ученые уже научились предсказывать структуру новых перспективных материалов с помощью квантовой химии и искусственного интеллекта, ключевой проблемой

28.11.2025 Власти выделили 55 миллиардов на доводку оборудования и материалов для российских чипов до серийного производства

ли 4,5 млрд руб., следует из документа министерства. Он тоже будет работать по направлениям силовая электроника и микроэлектроника, но на пластинах диаметром 100-150 мм (по топологии более 180

25.11.2025 Экс‑глава Intel: США нужны десятилетия, чтобы догнать Тайвань или Японию по производству полупроводников

sity Бывший глава Intel Пэт Гелсингер Тайвань же обладает мощными и конкурентоспособными производствами оборудования и лучшими химикатами — именно тех компонентов, без которых невозможно изготовление полупроводников. В 2021 г. тайваньской компании TSMC удалось стать безоговорочным лидером среди всех компаний на азиатском континенте. Заводы тайваньской компании работают во многих странах мир
13.11.2025 Атакованный российский завод микроэлектроники вложил 8 миллиардов в расширение производства

Вложения «Кремний Эла» Как выяснил CNews, брянский завод по производству микроэлектроники «Кремний Эл» с 2020 г. вложил 8 млрд руб. на расширение производства. В сумм
07.11.2025 Власти хотят считать должниками разработчиков микроэлектроники, пока они не продадут продукцию, на которую брали субсидии

Отрасль в долгу не останется Как стало известно CNews, Минпромторг потребовал от получателей субсидий на развитие микроэлектроники корректировки отчетов о результатах выделения средств. Теперь до момента исполнения обязательств компания будет являться должником перед министерством, говорят собеседники CNew
29.10.2025 Россияне первыми в мире вырастили в открытом космосе полупроводниковые кристаллы

ты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий — впервые в истории вырастили в открытом космосе высокочистые полупроводники, сообщил ТАСС. Во время второго в 2025 г. выхода в открытый космос (внекорабел
23.10.2025 В России планируют создать химическое производство для выпуска микроэлектроники. Но финансирование не выделяют

ических продуктов, необходимых для фотолитографических процессов, основных процессов в производстве полупроводников, отметил автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко. «Альтернативные цепочк
19.09.2025 Сбербанк хочет завладеть крупнейшим российским производителем микроэлектроники, цена вопроса 30 миллиардов

Переговоры о покупке АФК «Система» ведет переговоры о продаже Сбербанку своей доли в одном из крупнейших российских производителей микроэлектроники «Элемент», пишет «Коммерсант». По оценкам экспертов, сумма потенциальной сделки может составить 15-28 млрд руб. «Если сделка состоится и Сбербанк войдет в компанию как инвестор
15.09.2025 Россия приступает к созданию полупроводников в космосе

Космический синтез полупроводников Российская установка для синтеза в космосе полупроводниковых материалов методом молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) прошла все предполетные испытания и отправлена на МКС на груз
12.08.2025 Крупнейший российский производитель чипов купил создателя уникальных лазеров для выпуска микросхем

«Элемент» расширился Как выяснил CNews, разработчик оборудования для микроэлектроники «Нанотроника» (входит в группу «Элемент») приобрел 51% долей компании ООО «Оптические Технологии». Это следует из базы данных «Контур.Фокус». «Оптические Технологии» известны т
24.07.2025 Импортозамещение по-трамповски не работает. Гигантский разработчик процессоров не хочет выпускать их в США – слишком дорого

г., во время своего первого президентского срока Трамп договорился с TSMC о строительстве ее нового полупроводникового завода в штате Аризона. Его возведение нельзя назвать беспроблемным, но и

18.07.2025 Крупнейший российский производитель микроэлектроники вкладывает 4,4 миллиарда в производство силовых транзисторов

Миллиарды инвестиций Группа компаний «Элемент», крупнейший производитель микроэлектроники в России инвестирует 4,4 млрд руб. в производство силовых транзисторов на нитриде галлия (GaN) на одном из своих предприятий — НИИЭТ в Воронеже, выяснил «Коммерсант». Плановая

14.07.2025 LG будет производить оборудование для сборки полупроводников

чников, на которые ссылается издание, Научно-исследовательский институт производственных технологий (PRI) компании LG Electronics уже начал разработку в области гибридных установок для корпусирования полупроводников. Это подтвердил и представитель LG. В PRI входят несколько исследовательских организаций, число которых в ходе работы над проектом планируется расширить, привлечь новых опытных

11.07.2025 Крупнейший российский микроэлектронный холдинг начал делать в Китае чипы «для местного рынка»

, «Байкал Электроникс» и ряд других ранее размещали или продолжают размещать заказы на производство полупроводников в Китае, Тайване (TSMC), Малайзии, Южной Корее, — продолжает она. — Основная

10.07.2025 «Фабрики-призраки» на корню рушат планы Китая по производству чипов. Они получают миллиардные инвестиции и сразу банкротятся

. Черная полоса для Китая Эксперты Tom’s Hardware полагают, что волна провалов китайских по выпуску полупроводники подчеркивает фундаментальную реальность индустрии микросхем: крупномасштабное

08.07.2025 Топы российского микроэлектронного холдинга получили премию 393 миллиона на четверых. За год премия выросла в 11,5 раз

Почти 400 млн на четверых Как выяснил CNews, четыре топ-менеджера крупнейшего производителя микроэлектроники в России — группы компаний «Элемент» по итогам 2024 г. получили 393,9 млн руб. в виде премий. Это в 11,4 раза больше, чем по результатам 2023 г. Тогда топы «Элемента» получили

30.06.2025 В МИФИ создан «фрезерный станок» для микроэлектроники

ерства науки и высшего образования России по созданию в стране ста молодежных лабораторий в области микроэлектроники.
27.06.2025 Некому работать. Для взлета российской микроэлектроники не хватает 21 тысячи инженеров

ного машиностроения. Сейчас количество необходимых сотрудников составляет менее двух тыс. человек. В сентябре 2024 г. глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что к 2030 г. дефицит специалистов в области микроэлектроники достигнет 50 тыс. человек. freepik Микроэлектронной отрасли не хватает свыше 20 тысяч специалистов К таковой проблеме привело то, что в 2000-х была практически прекращена подго
25.06.2025 Российский рынок микроэлектроники вырос на 20%. Иностранные решения по-прежнему в фаворе, до полного импортозамещения далеко

Рост есть, импортонезависимости нет Отечественный рынок микроэлектроники показал весьма существенный рост по результатам 2024 г., пишет «Интерфакс» с
23.06.2025 В США производитель мощных полупроводников обанкротился из-за отсутствия господдержки

пересматривает некоторые из грантов, выданных бывшим президентом Джо Байденом фирмам, производящим полупроводники, об этом заявил министр торговли США Говард Лутник (Howard Lutnick) на слушани

Публикаций - 4780, упоминаний - 5651

Электроника и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 884
Samsung Electronics 11064 538
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 536
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 424
AMD - Advanced Micro Devices 4641 401
Apple Inc 13154 312
IBM - International Business Machines Corp 9699 301
Microsoft Corporation 25775 256
Qualcomm Technologies 1974 226
Cisco Systems 5372 216
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 191
Nvidia Corp 4002 188
Lenovo Motorola 3566 185
Applied Materials 305 176
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 173
Huawei 4676 169
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 167
TI - Texas Instruments Incorporated 848 143
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 142
Toshiba Corporation 2980 141
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 133
Oracle Corporation 7074 132
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 131
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 333 131
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 126
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 182 125
Элемент ГК - Elementec - ELMT 228 119
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 118
Dell EMC 5180 112
Sony 6739 109
Google LLC 12688 109
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 108
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 107
Dell Technologies - Dell Computer 2219 104
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 100
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 163 98
Philips 2099 97
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 97
HP - Hewlett-Packard 3662 97
Amazon Inc - Amazon.com 3277 92
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 447
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 423
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 121
Merrill Lynch 454 91
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 87
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 84
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 81
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 79
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 71
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 164 64
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 61
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 56
eBay Inc 1640 51
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 50
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 49
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 47
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 39
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 37
Ford 434 36
Boeing 1031 35
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 109 34
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 34
РЖД - Российские железные дороги 2096 32
Ehrenkrantz King Nussbaum 38 28
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 28
Enron - Enrongate 122 28
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 27
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 26
Federated Hermes - Federated Investors 57 26
Prudential Securities 68 25
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 24
Prudential Financial 52 24
Hyundai Motor Company 436 23
Bank of America - Банк Америки 271 23
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 23
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 23
Walmart - Wal-Mart Stores 405 22
РВК - Российская венчурная компания 571 22
НСПК - Национальная система платежных карт 948 22
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 22
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 469
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 208
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 179
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U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 161
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 145
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 136
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Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 105
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 102
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 100
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 96
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 91
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 86
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 79
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 76
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 71
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 64
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U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 28
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 27
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 26
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 25
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 24
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 23
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 22
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 134
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 59
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 37
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 35
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 32
Ассоциация менеджеров 107 26
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 20
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 19
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 17
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 16
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 15
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 12
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 12
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 12
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 8
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 8
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 8
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 8
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 7
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 6
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 6
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 5
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 5
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 5
Linux Foundation - Free Standards Group 206 5
Базис Консорциум - Ассоциация разработчиков и производителей - Консорциум средств, ресурсов и технологий производства высокотехнологичной продукции 9 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 4
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 4
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 4
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 4
Национальная квантовая лаборатория 9 4
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 4
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 4
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 1228
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 990
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 803
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 676
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 432
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 431
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 415
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 414
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 377
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 374
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 354
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 351
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 329
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 298
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 298
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 281
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 267
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 257
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 255
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 245
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 240
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 229
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 227
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 210
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 209
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 206
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 995 199
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 190
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 189
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 188
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 183
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 182
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 181
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 178
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 176
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 176
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 173
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 172
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 157
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 155
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 183
Microsoft Windows 2000 8678 165
FreePik 1841 117
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 115
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 95
Intel x86 - архитектура процессора 2151 95
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 94
Linux OS 11533 88
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 84
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 80
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 70
Microsoft Windows 16882 69
Google Android 15243 64
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 62
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 55
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 48
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 43
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 42
Apple iPad 4011 41
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 40
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 40
Apple iPhone 6 4861 38
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 37
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 32
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 30
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 29
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 29
Элемент ГК - Микрон MIK - MIK32 Амур - MIK32 Amur - Старт-MIK32 40 27
Oracle Java - язык программирования 3469 26
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 25
Intel Core - Семейство процессоров 1251 24
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 24
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 23
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 23
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 22
Oracle PeopleSoft 426 22
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - микропроцессор для серверов и систем хранения данных (СХД) 115 22
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 21
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 21
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 21
Путин Владимир 3454 94
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 93
Дегтев Геннадий 271 82
Овчинский Владислав 230 60
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 57
Покровский Иван 136 52
Мишустин Михаил 787 50
Шпак Василий 279 48
Бойко Алексей 138 46
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 45
Хасьянова Гульнара 156 44
Красников Геннадий 73 42
Шадаев Максут 1210 36
Чернышенко Дмитрий 581 35
Собянин Сергей 538 34
Борисов Юрий 122 32
Медведев Дмитрий 1665 32
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 31
Рейман Леонид 1065 31
Ефимов Владимир 145 30
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 29
Hyman Barry - Хайман Барри 40 28
Bush George - Буш Джордж 336 28
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 27
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 26
Scalise George - Скелайз Джордж 29 26
Евдокимов Андрей 95 26
Гарбузов Анатолий 167 25
Калинин Александр 189 25
Moore Gordon - Мур Гордон 66 25
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 24
Angilletta Nick - Ангилетта Ник 28 24
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 23
Фролов Денис 73 23
Hogan Art - Хоган Арт 47 22
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 22
Квашенкина Ольга 56 21
Евтушенков Владимир 217 21
Ликсутов Максим 245 21
Асланян Сергей 104 21
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1868
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 1654
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 807
Европа 24964 530
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 523
Япония 13807 519
Китай - Тайвань 4245 403
Южная Корея - Республика 7052 401
Германия - Федеративная Республика 13221 314
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 224
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 206
Азия - Азиатский регион 5920 187
Нидерланды 3746 182
Индия - Bharat 5869 179
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 167
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 157
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 151
США - Калифорния 4829 137
Франция - Французская Республика 8177 125
Земля - планета Солнечной системы 10865 108
США - Нью-Йорк 3180 106
Украина 7928 106
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 101
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 93
Сингапур - Республика 1953 87
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 86
Америка - Американский регион 2206 77
Беларусь - Белоруссия 6289 75
Канада 5081 74
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 66
Ближний Восток 3154 65
США - Колумбия - Вашингтон 1487 64
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 63
Китай - Пекин - Beijing 1096 62
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 59
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 59
США - Аризона 549 59
Финляндия - Финляндская Республика 3697 56
Япония - Токио 1020 56
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 55
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 119
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 419
CNET Networks - CNET News 1643 283
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 268
Bloomberg 1627 150
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 130
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 101
Tom’s Hardware 600 92
Dow Jones - MarketWatch 334 92
Ведомости 1466 71
FT - Financial Times 1296 69
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 63
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 62
DigiTimes - Издание 1331 61
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 49
The Register - The Register Hardware 1784 44
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 43
Известия ИД 770 37
EurekAlert 291 35
Times 661 35
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 31
AP - Associated Press 2007 30
NYT - The New York Times 1100 29
Nature 832 28
Phys.org 972 27
CNews RND - R&D.CNews 2274 25
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 24
EE Times 160 23
South China Morning Post 93 21
NE Asia Online 313 20
Forbes - Форбс 1002 17
РИА Новости 1033 16
New Scientist 1448 16
Silicon 494 16
Wikipedia - Википедия 650 14
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 13
WCCFTech - Издание 110 13
TechSpot 188 12
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 12
PhysicsWeb 184 12
Nanotechweb 92 12
Internet Stock Report 994 424
S&P 500 565 150
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 127
Gartner - Гартнер 3658 95
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 93
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 89
IDC - International Data Corporation 4975 84
TrendForce 187 58
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 41
Thomson Financial - Thomson First Call 386 40
Gartner - Dataquest 353 28
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 28
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 26
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 22
Moody's Investors Service 136 18
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 17
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 15
Counterpoint Research 110 15
CIBC World Markets 41 11
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 10
ABI Research 236 9
Forrester Research 834 9
IC Insights 24 9
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 8
TechInsights 16 7
Strategy Analytics 285 7
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 7
Conference Board - LEI - Leading Economic Indicators - Индекс опережающих индикаторов экономического развития 12 6
Needham & Company 36 6
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 6
Bear Stearns 79 6
In-Stat/MDR 74 6
Informa - Ovum - Omdia 155 5
CNews Рынок ИТ-услуг 171 5
Markets&Markets Research 113 4
IBM Research 111 4
Frost & Sullivan 207 4
CNews Инновация года - награда 155 4
Philips Research 19 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 126
РАН - Российская академия наук 2122 104
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 98
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 58
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 48
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 42
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 41
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 38
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 35
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 33
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 30
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 29
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 28
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 27
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 22
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 20
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 19
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 19
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 18
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 18
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 18
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 18
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 17
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 17
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 15
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 15
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 14
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 14
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 14
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 13
ТГУ - Томский государственный университет 233 13
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 17 13
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 12
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 12
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 12
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 17 12
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 11
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 11
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 10
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 20 10
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Микроэлектроника - международный форум 22 14
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 13
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 13
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 12
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 12
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 11
CNews AWARDS - награда 571 11
ISSCC - International Solid-State Circuits Conference 27 10
SEMICON 13 10
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CNews FORUM Кейсы 313 9
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 8
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 7
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IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 6
CeBIT 614 5
Белые ночи САПР 21 4
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FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 4
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 4
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 4
Международный женский день - 8 марта 418 4
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WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
Startup Village - международная стартап-конференция 62 2
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 2
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