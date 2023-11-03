Электроника Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы Electronics Microelectronics, semiconductor devices Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ Наноэлектроника Nanoelectronics
|03.11.2023
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Российский научный фонд выделит гранты на проекты по микроэлектронике компаниям из ОЭЗ «Технополис Москва»
Два предприятия и опорный вуз особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» стали победителями конкурса по отбору технологических предложений в области микроэлектроники, организованного Российским научным фондом (РНФ). Компании получат гранты на выполнение проектов в размере от 30 до 90 млн руб. млн. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по
|26.10.2023
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Завод «Светлана – полупроводники» в юбилейный год увеличил выпуск продукции в 2,5 раза
Завод «Светлана – полупроводники», входящий в состав группы компаний «Микрон», за год увеличил выпуск продукции
|13.10.2023
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Национальный фонд микроэлектроники может появиться в России
Президент ГК «Элемент» Илья Иванцов выступил с предложением создания национального фонда микроэлектроники. По его словам, учреждение подобной организации поможет решить ряд проблем в отрасли и ускорить достижение технологического суверенитета. Об этом CNews сообщили представители Г
|13.10.2023
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МСП в сфере микроэлектроники получат гранты до 50 млн руб. от «Сколково» и Минпромторга
икроэлектроника». «Когда мы конструировали эту меру поддержки совместно с Департаментом радиоэлектронной промышленности Минпромторга, то целью было в первую очередь поддержать компании (дизайн-центры микроэлектроники), относящиеся к малому и среднему бизнесу, для которых такого рода проекты являются первыми, или же объем проектов не соответствует входным параметрам для получения более серье
|20.09.2023
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КАИ и «Микрон» начинают совместную подготовку инженерных кадров для микроэлектроники
», станут программы подготовки инженерных кадров для микроэлектронного производства, в том числе для иностранных студентов. В соответствии с соглашением о совместной подготовке специалистов в области микроэлектроники, будут сформированы 3 магистерские программы по направлениям: технологические процессы кремниевой микроэлектроники; проектирование микросхем и радиоэлектронной аппаратур
|06.09.2023
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Выручка мировых полупроводниковых гигантов сократилась. В топ-10 перестановки
е перспективы. Учитывая, что последний производственный цикл iPhone стал сильным «попутным ветром», полупроводниковый гигант ожидает резкого роста спроса на компоненты этого цикла, пишут аналит
|18.08.2023
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Создана российская система охлаждения для микроэлектроники
тки перспективных проектов центра радиофотоники и СВЧ-технологий НИЯУ МИФИ Сергей Ясев, в экспериментах охлаждение достигало уровня -230 градусов по Цельсию. Создана российская система охлаждения для микроэлектроники До сих пор Россия закупала китайские микрокриогенные системы, в свою очередь являющиеся копиями французских и израильских изделий. При этом Китай продает в России сравнительно
|31.07.2023
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В России создадут государственные полигоны для испытаний оборудования по выпуску микроэлектроники
ава консорциума «Базис» Арсений Брыкин. В проекте участвуют Минпромторг, Минобрнауки, производители полупроводников и профильные вузы. В частности, планируется реконструкция и оснащение инженер
|14.07.2023
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В России строится новый дизайн-центр микроэлектроники. На проект уже выделено свыше полутора миллиардов
Новый микроэлектронный дизайн-центр Как выяснил CNews, в Москве к концу 2025 г. должно закончиться создание нового дизайн-центр микроэлектроники. Это следует из данных на сайте госзакупок. В частности, 28-30 июня 2023 г. государственное научно-производственное предприятие (НПП) «Гамма», действуя в интересах Минпромторга
|14.07.2023
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Выручка участников кластера фотоники и микроэлектроники достигла 70 млрд рублей
Общая выручка резидентов кластера фотоники и микроэлектроники за 2022 г. составила 70 млрд руб. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «Сегодня фотони
|04.07.2023
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Китай вводит запрет на вывоз металлов для полупроводников из-за обиды на США. Почему это выгодно России
я на экспорт металлов, используемых при изготовлении микросхем, пишет Bloomberg. По информации издания, это ответ КНР на санкции США, ограничивающие экспорт технологий и оборудования для производства полупроводников в эту страну. Ограничения распространяются на галлий и германий, а также на их различные химические соединения и будут введены 1 августа 2023 г. С этого дня все китайские компан
|26.04.2023
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Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» займется разработкой специальных материалов для микроэлектроники
кс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский. «Более 50% всей продукции, выпускаемой в особой экономической зоне «Технополис Москва», производится в сфере микроэлектроники. В кластер микроэлектроники ОЭЗ Москвы входят свыше 30 резидентов. Среди них – компания «НИИМЭ», которая планирует наладить производство отечественных фоторезистов для э
|03.03.2023
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В России готовят производство литографических материалов для выпуска микроэлектроники
цессоров. Работы должны быть выполнены до ноября 2026 г. В апреле 2022 г. стало известно о планах «Микрона» вдвое увеличить объемы выпускаемых кремниевых пластин, чтобы победить дефицит отечественных полупроводников в России. Собеседник «Коммерсанта» тогда отметил, что «Микрон» может столкнуться с нехваткой расходных материалов, в особенности тех, что поставляли компании из отвернувшиеся от
|21.02.2023
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В Китае созрел простой и хитрый план по спасению полупроводниковой отрасли от санкций США. В нем всего три пункта
ь медленно, и виноваты в этом в первую очередь США. Власти этой страны делают все, чтобы уничтожить полупроводниковое производство Китая, в частности, запрещают одним компаниям поставлять в Под
|16.02.2023
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Мировую экономику ждет встряска из-за санкций против производства чипов в Китае. Последствия могут быть необратимыми
ние Новые ограничения США, Японии и Нидерландов по поставкам в страну оборудования для производства полупроводников чревата последствиями для всей мировой экономики, заявила китайская ассоциаци
|18.01.2023
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Сверхприбыли в прошлом. Рынок полупроводников показал смешной годовой рост, спасибо AMD и Apple
Иногда и 1% в радость Мировая суммарная выручка производителей полупроводников по итогам 2022 г. показала околонулевой рост в сравнении с 2021 г. Согласно с
|13.01.2023
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«Росатом» будет скупать российских производителей микроэлектроники и вычислительной техники
«Росатом» хочет купить бизнес на рынке микроэлектроники Как рассказал изданию топ-менеджер на рынке полупроводников, план госкорпорации состоит в том, чтобы производители электроники выпускали
|28.12.2022
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НПП «Салют» разработало технологию получения высокочистых газов для производства микроэлектроники
сфин служат для изменения проводимости материала, что позволяет регулировать электрические свойства полупроводников. Моносилан широко применяется при изготовлении подложек и технологических сло
|15.12.2022
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США обвинили семерых россиян в контрабанде полупроводников и квантовых компьютеров. Им грозят по 30 лет тюрьмы
ок. Согласно документам Минюста, среди товаров, тайно вывезенных группой лиц из США, были различные полупроводники, которые можно было бы использовать в ядерном и гиперзвуковом оружии. Упоминаю
|16.11.2022
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Никаких азиатских чипов. Apple локализует производство в США
ой на исполнительного директора компании Тима Кука (Tim Cook). Заявление о переходе на американские полупроводники Кук сделал на встрече с инженерами и сотрудниками розничной торговли и службы
|12.09.2022
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США ужесточают поставки своих полупроводников в Китай
могут запретить продавать оборудование для создания микросхем на китайские производства, где делают полупроводники нового поколения. Мораторий будет распространяться на фабрики, у которых нет л
|04.08.2022
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Физики уверены, что обнаружили замену кремнию — это лучший в мире полупроводник
еще в 2018 году кристалл продемонстрировал гораздо более высокую теплопроводность, чем традиционные полупроводники. Полупроводники требуют, чтобы ток проходил как через электроны, так и
|21.07.2022
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Новый куратор микроэлектроники в Правительстве собирается отменить параллельный импорт
Мантуров может отметить «серый» импорт Новый куратор микроэлектроники в Правительстве Денис Мантуров заявил о скорой отмене параллельного импорта в России. Это заявление он сделал в рамках рабочей поездки в Удмуртию в составе делегации во главе с
|15.07.2022
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В Правительстве сменился куратор микроэлектроники
Обмен креслами В Правительстве России сменился куратор отрасли микроэлектроники, теперь ею будет заниматься Денис Мантуров. Это произошло 15 июля 2022 г. — одновременно с тем, что Президент России Владимир Путин подписал указ о генеральном директоре госкор
|27.06.2022
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США манипулируют иностранными компаниями. Их отлучат от американских полупроводников за поддержку России
который запретит этим компаниям приобретать товары и технологии американского производства, включая полупроводники», – говорится в сообщении властей. Государство и Казначейство США также введут
|21.06.2022
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США вот-вот проиграют мировую войну за полупроводники. Санкции вывели Китай в лидеры в сегменте микросхем
г. Китай занимал лишь восемь строчек в таком же рейтинге. Успехи Китая в разработке и производстве полупроводников отметили и американские эксперты. Бывший генеральный директор Google Эрик Шми
|10.06.2022
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В НИЯУ МИФИ создан дизайн-центр микроэлектроники mephius
8 июня 2022 г. в НИЯУ МИФИ было подписано соглашение о создании Дизайн-центра микроэлектроники полного цикла Mephius. Его участниками, помимо самого университета, выступили 11 ведущих российских компаний ИТ-отрасли. Задача Дизайн-центра – импортозамещение в крайне чувств
|08.06.2022
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В России создается дизайн-центр микроэлектроники полного цикла
следовательского ядерного университета МИФИ состоится подписание соглашения о сотрудничестве между университетом и 11 ведущими компаниями ИТ-отрасли, предполагающее создание уникального Дизайн-центра микроэлектроники полного цикла. Об этом CNews сообщили представители МИФИ. Центр, сформированный на базе университета, будет включать в себя созданные совместно с индустриальными партнерами лаб
|27.05.2022
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В России запустят маркетплейс для создателей микроэлектроники. Отрасль в сомнениях
таким центрам размещать информацию о своей продукции и ее совместимости с различными производствами полупроводников, как российскими, так и иностранными. Работы по созданию и запуску нового мар
|25.04.2022
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Малайзия намерена завалить Россию дефицитными полупроводниками и не вводить санкции
чно, наш бизнес-сектор будет реагировать на спрос и предложение продукции на мировой рынок, включая полупроводники, электронику и электронные устройства», – подытожил посол Малайзии в России. М
|22.04.2022
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Российский «чипмейкер №1» удваивает производство. Российской микроэлектронике дадут новую жизнь
ВЗПП-Микрон» и входящий в состав ГК «Микрон». В эту же ГК входят АО «Микрон» (Москва), АО «Светлана-полупроводники» (Санкт-Петербург), сборочный цех в Шэньчжэне (Китай) и несколько торговых пре
|14.03.2022
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Вице-премьер Чернышенко: важнейшая задача отечественной микроэлектроники – развитие своих продуктов и ускоренное импортозамещение
корение этого процесса, уверен, дадут усиленный эффект. Мы понимаем, куда двигаться и что делать», – отметил вице-премьер Юрий Борисов. Дмитрий Чернышенко рассказал о вводимых мерах поддержки отрасли микроэлектроники. «Важнейшая задача для нас – развитие своих продуктов и ускоренное импортозамещение того, что ввозили извне. Правительство в рекордно короткие сроки подготовило план первоочере
|11.02.2022
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Белый дом: Россия заблокирует производство чипов по всему миру в ответ на запрет ввоза iPhone
ьской компании Techcet, в котором она прямым текстом указывает на зависимость многих производителей полупроводников от материалов российского и украинского происхождения. В качестве примера экс
|29.12.2021
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От лекарств до микроэлектроники: какое производство запустят в ОЭЗ «Технополис Москва» в 2022 году
политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «На площадках особой экономической зоны в Алабушево и Печатниках в следующем году готовятся к открытию производители лекарств, медизделий, микроэлектроники, измерительного оборудования, канатно-транспортных систем. Предприятия находятся на разных этапах подготовки к запуску: одни компании только завершают строительство, другие уже
|24.12.2021
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Производители микросхем сломя голову бегут в Индию
страны, стремяющиеся к развитию Япония согласилась предоставить компаниям, желающим развивать свое полупроводниковое производство в этой стране, значительные налоговые послабления. Также власт
|13.12.2021
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Александр Сысоев, «Крок»: Каким будет 2022 год для ИТ-отрасли и как скажется дефицит полупроводников
у? Александр Сысоев: Мы, как и остальные игроки на ИТ-рынке, столкнулись с беспрецедентным кризисом полупроводников, который скорректировал планы и отразился на операционной деятельности. Уже к
|11.11.2021
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Владелец Astra Linux и акционер «Байкал электроникс» построит в России гигантское производство полупроводников
News представители компании. «Лассард» ускорит локализацию производства электроники GaAs и Ge – это полупроводники, широко использующиеся в различных видах техники. Они применяются, в том числе
|25.10.2021
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Идеальный шторм на рынке полупроводников: вызовы и возможности
ещей. В мире с каждым днем становится все больше подключенных устройств, которым также нужны чипы и полупроводники, пусть даже самые простые. Вместе с тем растет уровень автоматизации и роботиз
|20.08.2021
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Audi и Toyota закрывают заводы и радикально сокращают выпуск авто из-за дефицита чипов
Дефицит продолжается Продолжающийся дефицит полупроводников на фоне пандемии коронавируса вынуждает мировых автомобилестроителей радикально сокращать производство. Так, немецкая Audi приостановила две свои важнейшие фабрики на территории
|19.07.2021
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Главный разработчик российских чипов обвинил власти в смене правил игры и подрыве доверия отрасли
Губительная смена правил игры Представители компании МЦСТ, разработчика линейки российских процессоров «Эльбрус» обвинили власти в резкой «смене правил игры» в части принципов поддержки микроэлектроники, которая ведет к «потере доверия бизнеса к государству как к беспристрастному и последовательному регулятору». Данные соображения в интервью журналу «Эксперт» (текст одновремен
Электроника замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
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