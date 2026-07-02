Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics

Российские власти будут давать заводам деньги на разработку оборудования для чипов Субсидия заказчикам Как стало известно CNews, Минпромторг планирует выдавать субсидии на НИОКР заказчикам оборудования для производства микроэлектроники. Это следует из презентации министерства, представленной на конференции по «Электронному машиностроению» в Минске в июне 2026 г. (есть в распоряжении CNews). Как следует из док

«Аквариус» представила обновленную версию топологического редактора в рамках проекта по разработке отечественных САПР Компания «Аквариус» представила предварительные результаты выполнения этапа государственного проекта по созданию отечественных систем автоматизированного проектирования (САПР) микроэлектроники. Работы ведутся по заказу Минпромторга РФ в рамках дорожной карты развития высокотехнологичного направления «Системы автоматизированного проектирования микроэлектроники

TSMC не справляется. Его крупнейших клиентов переманил аутсайдер мировой микроэлектроники вались все крупнейшие клиенты, теперь же они постепенно переходят к ней. Как пишет портал TechSpot, полупроводниковый бизнес Samsung процветает. Компания переманила к себе множество компаний, к

Резиденты ОЭЗ Москвы вложили в развитие микроэлектроники более 245 млрд рублей Производители микроэлектроники, оптических устройств и инновационной электроники, работающие в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва», инвестировали в высокотехнологичные производства 245,6 млрд

Прибыль производителя микроэлектроники «Микран» рухнула на 98,5% Колоссальное падение Как выяснил CNews, за первые три месяца 2026 г. прибыль томского производителя микроэлектроники НПФ «Микран» рухнула на 98% или в почти в 69 раз: с 178,5 млн руб. до 2,6 млн. Это следует из опубликованной бухгалтерской отчетности компании. Выручка предприятия за тот же пе

«Росэл» и правительство Санкт-Петербургп создадут научно-производственный кластер по развитию микроэлектроники и фотоники Холдинг «Росэл» и правительство Санкт-Петербурга заключили соглашение о создании на базе ЦНИИ «Электрон» уникальной научно-производственной зоны по развитию микроэлектроники и фотоники. Это будет первая в городе специализированная площадка полного цикла в данной индустрии. Об этом CNews сообщили представители холдинга «Росэл». Новые мощности позвол

ЕС готовит закон о государственном вмешательстве в бизнес на случай дефицита полупроводников ние европейским властям чрезвычайных полномочий. Закон позволит ЕС отменять существующие контракты и обязывать производителей микросхем отдавать приоритет тем или иным заказам при обострении дефицита полупроводников, пишет Financial Times. В случае возникновения на рынке полупроводников кризиса, угрожающего ключевым отраслям, например, производство оружия, медицинских изделий и цифро

Бессилие Европы: с китайского поставщика продукции двойного назначения в Россию снимают санкции из-за дефицита чипов атвором (IGBT), SiC-модули. Чипы компания тоже выпускает, но к передовым их отнести нельзя. Силовые полупроводники востребованы в автомобильной промышленности. Спрос на продукцию Yangjie в посл

Прибыль производителя микроэлектроники, радаров и средств связи рухнула почти в три раза Падение выручки и прибыли Как выяснил CNews, прибыль томского производителя микроэлектроники НПФ «Микран» по итогам 2025 г. уменьшилась почти в три раза: с 1,3 млрд руб. до 473,4 млн руб. Выручка компании также уменьшилась на 1,8 млрд руб. с 9,5 млрд в 2024 г. до 7,7 м

Гигант российской микроэлектроники нарастил долги и получил убытки на миллиарды уб., субсидии - 3 млрд руб., льготные займы - 1,5 млрд руб. Краткая история ГК «Элемент» ГК «Элемент» была создана в 2019 г. путем объединения активов АФК «Система» и госкорпорации «Ростех» в области микроэлектроники. В том числе АФК «Система» передала группе зеленоградский микроэлектронный завод «Микрон» и долю в его прямом конкуренте «Ангстреме». Изначально структуры АФК «Система» владели

Власти оштрафовали производителя микроэлектроники на всю сумму контракта за срыв сроков разработки чипа на четыре года сширенном рабочем диапазоне температур, что критически важно для устройств позиционирования, когерентной обработки сигналов и синхронных цифровых сетей», пояснил собеседник CNews среди производителей микроэлектроники. Что нужно было сделать Согласно техническому заданию, цель ОКР состояла в освоении серийного производства двух типов (не менее 12 типономиналов) нового класса унифицированных

Гиганты микроэлектроники: Запасов гелия для производства чипов хватит до начала лета. Дефицит незаменимого ресурса спровоцировала война США против Ирана гральных микросхем. В частности, он используется для охлаждения обрабатываемых при помощи литографа полупроводников пластин, а также обеспечивает чистоту технологического процесса. Samsung Южна

Россия получит новый полноценный кластер аналоговой микроэлектроники Суверенная аналоговая микроэлектроника В Екатеринбурге может образоваться кластер аналоговой микроэлектроники, пишет ТАСС со ссылкой на губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Он появится после запуска СВЧ-фабрики «Карат» и открытия учебно-научного центра (УНЦ) «Микроэлектрони

Убыток производителя сложнейшего оборудования для микроэлектроники вырос в два раза и (123,3 млн руб.). Выручка при этом составила 68,7 млн руб. Баланс компании увеличился на 95% с 748, 1 млн до 1,4 млрд руб. «Нанотроника» специализируется на разработке оборудования для производства микроэлектроники. Речь идет о разработке и выпуске установок плазмотравления, выращивания эпитаксиальных структур, оборудования для ионной имплантации и осаждения вольфрама и др. Компания плани

Китайский гигант микроэлектроники запускает выпуск ИИ-чипов на новом техпроцессе тавщиков. Санкции, о которых говорится в новости Reuters, — это в первую очередь долгосрочные экспортные ограничения США (export controls) на поставки в Китай передового оборудования для производства полупроводников и связанных технологий. Они введены в основном с 2022 г. (при Байдене) и продолжают действовать при Трампе в 2025–2026 гг., хотя и с некоторыми послаблениями. При сотрудничестве

«ХимМед» создаст производственно-складской кластер, на котором будет организован выпуск особо чистых кислот и реактивов для микроэлектроники кв. м. Сумма сделки составила 1 млрд руб. Трехэтажное строение площадью 2,5 тыс. кв. м станет центром химического производства, включающим в себя линии по выпуску особо чистых кислот и реактивов для микроэлектроники. Перечень продуктовой линейки будет включать в себя стратегически важные компоненты, критически необходимые для развития отрасли, с целью создания технологического суверенитета

В России начнут производить особо чистую химию для микроэлектроники Подготовка к запуску производства «Химмед» начнет производить особо чистые кислоты для микроэлектроники, пишут «Ведомости». Помимо реактивов завод займется производством фармацевтических субстанций и лабораторного оборудования. Российский производитель и дистрибутор химпродукции

Сбербанк прибрал к рукам почти половину гигантского российского производителя микроэлектроники Сбербанк направился в мир микроэлектроники Сбербанк стал владельцем 41,9-процентной доли в группе компаний «Элемент» – отечественном производителе микроэлектроники, одном из крупнейших в стране, пишет «Интерфакс»

Производители микроэлектроники ОЭЗ «Технополис Москва» создали свыше 10 тыс. рабочих мест За время своей деятельности производители микроэлектроники из ОЭЗ «Технополис Москва» создали свыше 10 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим

МИЛМ Правительства Москвы и Микрона: в ОЭЗ «Технополис Москва» создается первая в России комплексная лаборатория микроэлектроники В ОЭЗ «Технополис Москва» Правительство Москвы и «Микрон», производитель российской микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), создают новое предприятие — первую в России Московскую испытательную лабораторию микроэлектроники (МИЛМ) — для резидентов ОЭЗ «Техн

Ученые ИПМаш РАН создали новый принцип масштабной цифровой разработки материалов для микроэлектроники ктуры до проектирования промышленного оборудования для синтеза. Об этом CNews сообщили представители ИПМаш РАН. Высококачественные кристаллы и тонкие пленки лежат в основе современных технологий — от микроэлектроники до лазерной техники. Хотя ученые уже научились предсказывать структуру новых перспективных материалов с помощью квантовой химии и искусственного интеллекта, ключевой проблемой

Власти выделили 55 миллиардов на доводку оборудования и материалов для российских чипов до серийного производства ли 4,5 млрд руб., следует из документа министерства. Он тоже будет работать по направлениям силовая электроника и микроэлектроника, но на пластинах диаметром 100-150 мм (по топологии более 180

Экс‑глава Intel: США нужны десятилетия, чтобы догнать Тайвань или Японию по производству полупроводников sity Бывший глава Intel Пэт Гелсингер Тайвань же обладает мощными и конкурентоспособными производствами оборудования и лучшими химикатами — именно тех компонентов, без которых невозможно изготовление полупроводников. В 2021 г. тайваньской компании TSMC удалось стать безоговорочным лидером среди всех компаний на азиатском континенте. Заводы тайваньской компании работают во многих странах мир

Атакованный российский завод микроэлектроники вложил 8 миллиардов в расширение производства Вложения «Кремний Эла» Как выяснил CNews, брянский завод по производству микроэлектроники «Кремний Эл» с 2020 г. вложил 8 млрд руб. на расширение производства. В сумм

Власти хотят считать должниками разработчиков микроэлектроники, пока они не продадут продукцию, на которую брали субсидии Отрасль в долгу не останется Как стало известно CNews, Минпромторг потребовал от получателей субсидий на развитие микроэлектроники корректировки отчетов о результатах выделения средств. Теперь до момента исполнения обязательств компания будет являться должником перед министерством, говорят собеседники CNew

Россияне первыми в мире вырастили в открытом космосе полупроводниковые кристаллы ты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий — впервые в истории вырастили в открытом космосе высокочистые полупроводники, сообщил ТАСС. Во время второго в 2025 г. выхода в открытый космос (внекорабел

В России планируют создать химическое производство для выпуска микроэлектроники. Но финансирование не выделяют ических продуктов, необходимых для фотолитографических процессов, основных процессов в производстве полупроводников, отметил автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко. «Альтернативные цепочк

Сбербанк хочет завладеть крупнейшим российским производителем микроэлектроники, цена вопроса 30 миллиардов Переговоры о покупке АФК «Система» ведет переговоры о продаже Сбербанку своей доли в одном из крупнейших российских производителей микроэлектроники «Элемент», пишет «Коммерсант». По оценкам экспертов, сумма потенциальной сделки может составить 15-28 млрд руб. «Если сделка состоится и Сбербанк войдет в компанию как инвестор

Россия приступает к созданию полупроводников в космосе Космический синтез полупроводников Российская установка для синтеза в космосе полупроводниковых материалов методом молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) прошла все предполетные испытания и отправлена на МКС на груз

Крупнейший российский производитель чипов купил создателя уникальных лазеров для выпуска микросхем «Элемент» расширился Как выяснил CNews, разработчик оборудования для микроэлектроники «Нанотроника» (входит в группу «Элемент») приобрел 51% долей компании ООО «Оптические Технологии». Это следует из базы данных «Контур.Фокус». «Оптические Технологии» известны т

Импортозамещение по-трамповски не работает. Гигантский разработчик процессоров не хочет выпускать их в США – слишком дорого г., во время своего первого президентского срока Трамп договорился с TSMC о строительстве ее нового полупроводникового завода в штате Аризона. Его возведение нельзя назвать беспроблемным, но и

Крупнейший российский производитель микроэлектроники вкладывает 4,4 миллиарда в производство силовых транзисторов Миллиарды инвестиций Группа компаний «Элемент», крупнейший производитель микроэлектроники в России инвестирует 4,4 млрд руб. в производство силовых транзисторов на нитриде галлия (GaN) на одном из своих предприятий — НИИЭТ в Воронеже, выяснил «Коммерсант». Плановая

LG будет производить оборудование для сборки полупроводников чников, на которые ссылается издание, Научно-исследовательский институт производственных технологий (PRI) компании LG Electronics уже начал разработку в области гибридных установок для корпусирования полупроводников. Это подтвердил и представитель LG. В PRI входят несколько исследовательских организаций, число которых в ходе работы над проектом планируется расширить, привлечь новых опытных

Крупнейший российский микроэлектронный холдинг начал делать в Китае чипы «для местного рынка» , «Байкал Электроникс» и ряд других ранее размещали или продолжают размещать заказы на производство полупроводников в Китае, Тайване (TSMC), Малайзии, Южной Корее, — продолжает она. — Основная

«Фабрики-призраки» на корню рушат планы Китая по производству чипов. Они получают миллиардные инвестиции и сразу банкротятся . Черная полоса для Китая Эксперты Tom’s Hardware полагают, что волна провалов китайских по выпуску полупроводники подчеркивает фундаментальную реальность индустрии микросхем: крупномасштабное

Топы российского микроэлектронного холдинга получили премию 393 миллиона на четверых. За год премия выросла в 11,5 раз Почти 400 млн на четверых Как выяснил CNews, четыре топ-менеджера крупнейшего производителя микроэлектроники в России — группы компаний «Элемент» по итогам 2024 г. получили 393,9 млн руб. в виде премий. Это в 11,4 раза больше, чем по результатам 2023 г. Тогда топы «Элемента» получили

В МИФИ создан «фрезерный станок» для микроэлектроники ерства науки и высшего образования России по созданию в стране ста молодежных лабораторий в области микроэлектроники.

Некому работать. Для взлета российской микроэлектроники не хватает 21 тысячи инженеров ного машиностроения. Сейчас количество необходимых сотрудников составляет менее двух тыс. человек. В сентябре 2024 г. глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что к 2030 г. дефицит специалистов в области микроэлектроники достигнет 50 тыс. человек. freepik Микроэлектронной отрасли не хватает свыше 20 тысяч специалистов К таковой проблеме привело то, что в 2000-х была практически прекращена подго

Российский рынок микроэлектроники вырос на 20%. Иностранные решения по-прежнему в фаворе, до полного импортозамещения далеко Рост есть, импортонезависимости нет Отечественный рынок микроэлектроники показал весьма существенный рост по результатам 2024 г., пишет «Интерфакс» с