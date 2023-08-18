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Создана российская система охлаждения для микроэлектроники

В Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» впервые за много лет разработано первое отечественное устройство для охлаждения, необходимое для тепловизионных систем (где криогенные системы обеспечивают эффект сверхпроводимости).

Микрокриогенная система, разработанная в НИЯУ МИФИ, в зависимости от модификации может иметь вес 280 или 700 грамм, использует гелий в качестве рабочего тела и цикл Стирлинга в качестве принципа действия (двигатель Стирлинга – тепловая машина, в которой рабочее тело в виде газа или жидкости движется в замкнутом объеме). Об этом CNews сообщили представители НИЯУ МИФИ.

Система способна понижать температуру до +77 градусов по Кельвину, то есть почти до -200 градусов по Цельсию. Как рассказал заведующий отделом разработки перспективных проектов центра радиофотоники и СВЧ-технологий НИЯУ МИФИ Сергей Ясев, в экспериментах охлаждение достигало уровня -230 градусов по Цельсию.

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Создана российская система охлаждения для микроэлектроники
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До сих пор Россия закупала китайские микрокриогенные системы, в свою очередь являющиеся копиями французских и израильских изделий. При этом Китай продает в России сравнительно крупные криогенные системы (аналоги «большой» версии устройства МИФИ). Аналогов варианта микрокриогенной системы весом в 280 грамм, разработанной в НИЯУ МИФИ, китайские производители на российском рынке не предлагают.

Важнейшая проблема в налаживании производства подобных микрокриогенных систем заключается в том, что оно требует очень высокой культуры производства и точной механики, допуск при производстве деталей для подобной системы составляет 1 микрон. В России производителей, способных обеспечить такую точность, почти нет. Однако, по словам Сергея Ясева, в случае необходимости в НИЯУ МИФИ готовы обеспечить создание ключевых узлов данного изделия в своих стенах.

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