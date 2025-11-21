Россия испытала управление БПЛА с геостационарного спутника

Ученые МАИ протестировали разработанную ими систему управления дронами с геостационарной орбиты. Сейчас для этого используются низкоорбитальные группировки, взаимодействие которых с беспилотником ограничено зоной прямой радиовидимости.



Управление дронами за пределами радиовидимости

В Московском авиационном институте (МАИ) разработали и впервые испытали новую систему управления БПЛА — через геостационарный спутник, а не с низкоорбитальной группировки, что позволит контролировать дроны на больших расстояниях, за пределами прямой радиовидимости, сообщили «Известия».

Большинство систем, использующих для этих целей низкоорбитальные аппараты, ограничены прямой радиовидимостью (до 40–50 км), пояснил руководитель проекта, заместитель директора Центра космических технологий (ЦКТ) МАИ Александр Туров.

Еще одно преимущество геостационарной связи, при которой спутник зависает над Землей в одной точке, — это ее высокая стабильность. Низкоорбитальные аппараты находятся в постоянном движении, что требует переключения между ними и усложняет протоколы передачи данных.

Проведенная программа тестирования включала летные испытания на аэродроме. На следующем этапе аналогичная работа будет проводиться с тяжелыми дронами самолетного типа, которые применяются на протяженных маршрутах.

Проблема задержки сигнала

Существенную проблему для управления беспилотников в режиме реального времени создает задержка сигнала, которая составляет 0,25 сек.

Для ее решения ученые использовали алгоритмы директорного управления. Это, по словам Турова, означает, что оператор не передает команды в реальном времени, а задает координаты или маршрутные точки, а беспилотник самостоятельно выполняет полученные инструкции, опираясь на собственные исполнительные механизмы и навигационную систему.

«Расстояние до геостационарной орбиты почти в 100 раз больше, чем до низких орбит. Во столько же раз выше задержка сигнала. При этом их сила получается в 10 тыс. раз слабее. Это накладывает существенные требования к приемо-передающей аппаратуре — ее массе, габаритам, энергопотреблению и цене», — прокомментировал генеральный директор компаний «Геофотоника», Voxtellar, СИКС, эксперт рынка «Аэронет» НТИ Сергей Алексеев.

При этом низкоорбитальные аппараты контролируют зону гораздо меньшего размера. Например, спутники низкоорбитального космического комплекса, запустить который планирует ГЛОНАССС, будут размещаться на высоте 800 км.

Связь со спутником обеспечивает размещенный на борту БПЛА терминал, который оснащен антенной с автоматическим наводнением. Разработка терминалов для перемещающихся объектов — еще одна очень сложная задача, так как антенна в движении должна постоянно отслеживать положение спутника в небе, сказал Алексеев.

Дальность полетов дронов увеличится

Благодаря широкой зоне охвата геостационарных спутников дальность полета беспилотника будет ограничена только его ресурсом, отметил Туров. Всего четыре аппарата способны охватить весь земной шар, пояснил Алексеев.

Прототипы регулярных линий для дальних беспилотников могут появиться в России в 2027 г., как считают эксперты. Для этого нужно подготовить инфраструктуру (площадки для взлета и посадки, терминалы погрузки и разгрузки и пр.), а также доработать правовые нормы и правила полетов.

Хотя дроны с управлением через геостационар не годятся в условиях городской застройки, где нужно быстрое реагирование на команды, они подходят, например, для дистанционного зондирования, полагает заместитель директора Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта НИЯУ МИФИ Владимир Зенин.

Технология будет востребована для мониторинга протяженных объектов железных и автомобильных дорог, линий электропередач и трубопроводов, для изучения природных территорий, рыбопромысловых зон, ледовых полей, ведения поисковых работ широким фронтом, геологоразведки и картографии.