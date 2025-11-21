Получите все материалы CNews по ключевому слову
Зенин Владимир
СОБЫТИЯ
|21.11.2025
|Россия испытала управление БПЛА с геостационарного спутника 1
|29.10.2009
|Google выпустил бесплатную замену навигаторов 1
|26.08.2008
|Россия: GPS-навигаторы попали под пресс смартфонов 1
Зенин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Garmin - Гармин 209 2
|Навиком - Navicom 17 2
|E-Ten Information Systems 118 1
|Rover - RoverComputers 418 1
|Lenovo Motorola 3525 1
|MiTAC - Mio Technology 86 1
|МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 258 1
|TomTom - Tele Atlas 46 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 2096 1
|Google LLC 12215 1
|Apple Inc 12593 1
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 1
|TomTom 52 1
|HTC Corporation 1505 1
|Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2761 1
|Казаков Александр 60 1
|Завьялова Светлана 21 1
|Любжин Владимир 4 1
|Фадеев Михаил 56 1
|Чумадин Александр 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 156042 2
|Европа 24611 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53371 1
|США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1429 1
|Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2643 1
|Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3175 1
|SmartMarketing 73 1
