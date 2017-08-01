MiTAC - Mio Technology

Mio представила видеорегистратор, синхронизированный с Facebook MiVue 786 — представитель новой линейки видеорегистраторов Mio. Он оснащен сенсорным дисплеем с диагональю в 2,7 дюйма. Стеклянная оптика с инфракрасным светофильтром обладает высокой светочувствительностью (f1.8) и обеспечивает съемку качественного ви

Mio анонсировала новый Full HD видеорегистратор MiVue C305 ительных функций.Благодаря наличию двух креплений, на присоске и на скотче, обладатель регистратора Mio MiVue C305 сможет выбрать наиболее удобный для него вариант. Простой кронштейн позволит с

Топовые видеорегистраторы Mio получили новые возможности Компания Mio Technology, международный разработчик и производитель автомобильной электроники, объявил

Mio выходит на рынок радар-детекторов Компания Mio Technology, разработчик и производитель электроники для автомобилистов, представила на ро

Mio представила новые видеорегистраторы линейки MiVue 5xx Компания Mio Technology представила новые видеорегистраторы серии Mio MiVue 5xx - MiVue 508, 518 и 588

Видеорегистраторы Mio дополнят фирменными аксессуарами Компания Mio Technology представила на российском рынке линейки фирменных аксессуаров для автомобильно

Уникальные видеорегистраторы Mio доступны в России Компания Mio Technology представила на российском рынке уникальные видеорегистраторы MiVue M300 и MiVu

Mio Technology приступает к созданию базы с GPS-координатами камер контроля скорости Компания Mio Technology объявила о начале нового проекта «Давайте поможем друг другу быть внимательнее

Mio Technology показала в России новые автомобильные навигаторы Mio Cruiser и видеорегистраторы MiVue Компания Mio Technology вывела на российский рынок автомобильные навигаторы Mio Cruiser и видеорегистр

Mio расширила линейку GPS-приемников Компания Mio Technology сообщила о начале российских продаж своей новой линейки GPS-навигаторов, в кот

Mio Technology представила свой первый автомобильный видеорегистратор Компания Mio Technology объявила о начале продаж в России первого многофункционального авто-видеорегис

Mio представит в России новую линейку автомобильных GPS-навигаторов Как рассказал CNews президент тайваньского производителя навигаторов Mio по региону EMEA Стив Чанг (Steve Chang), в конце февраля компания выпустит на российский рынок четыре новых модели навигаторов – Moov S650, Moov S560, Moov S460 и Moov M410, а также авто-ви

Mio представила многофункциональное GPS-устройство Mio Moov V780 Компания Mio представила многофункциональное GPS-устройство Mio Moov V780. Новинка обеспечивает удобную и надежную навигацию, доступ в интернет и массу мультимедийных возможностей. Устройство баз

Навигационное ПО «Прогород» начинают ставить на устройства Mio, Lexand и Pocket Navigator Навигационная система «Прогород», стартовавшая на российском рынке в начале ноября 2009 г., будет предустановливаться на автомобильные навигаторы Mio Moov M300, устройства Lexand ST-560/565/570/575, а также на модельный ряд Pocket Navigator. Несмотря на то, что с момента запуска системы «Прогород» прошло чуть более месяца, автонавигаторы

Навигация «Автоспутник» появляется на устройствах Mio Навигационная программа «Автоспутник» теперь устанавливается на приборы известного производителя GPS-навигаторов Mio. В настоящий момент доступны два устройства: GPS-коммуникатор Mio K70 Explora, вышедший на российский рынок, и персональный автонавигатор Mio Moov 330, который появился на Укр

"Глонасс-Форум": представлен Глонасс-навигатор Mio На выставке "Навитех-Экспо-2009", прошедшей в Москве в рамках III Международного "Глонасс-Форума", был представлен прототип первого автонавигатора Mio C725, принимающего сигналы спутников системы Глонасс. Ожидается, что он появится на рынке ещё до конца 2009 года. В "глонасс-версии" Mio C725 используется малогабаритный 24-канальный

Один из крупнейших производителей выпустил ГЛОНАСС/GPS-навигатор Компания Mio Technology совместно с «Вобис Компьютер» и Spirit Telecom представила прототип коммерческ

Mio Technology снизил цены на популярные GPS-навигаторы в России Производитель GPS-устройств Mio Technology во вторник, 14 октября, объявил о начале сезона праздничных подарков и снижени

Самые ожидаемые смартфоны и коммуникаторы лета ют 30 июня. Mio Leap K1 На выставке Computex 2008, которая прошла в начале июня в Тайване, компания Mio Technology представила любопытное устройство под названием Mio Leap K1. Трудно сказать оп

Новый GPS-коммуникатор Mitac Mio A702 со словарем «СловоЕд» Paragon Software и «Вобис Компьютер» анонсируют начало продаж на российском рынке нового навигационного коммуникатора Mitac Mio A702 с предустановленным словарем «СловоЕд» и каталогом дополнительного программного обеспечения «Делюкс». На российском рынке Mio A702 будет предложен с тремя словарями «СловоЕд» дл

Mio A501 поступит в продажу со словарем «СловоЕд 6» ьютер», эксклюзивный дистрибьютор устройств тайваньской компании MiTac на российском рынке, подписала соглашение с разработчиком Paragon Software. В рамках договоренности новейшие коммуникаторы MiTac Mio A501 будут доступны российским потребителям с предустановленным в память словарем «СловоЕд 6» для английского, немецкого и французского языков. Коммуникатор Mio A501 построен на базе

Mio представила в России новые GPS-устройства Компания Mio Technology объявила о выходе на российский рынок новых устройств - КПК A701 со встроенным

Mio представила в России новые GPS-устройства Компания Mio Technology объявила о выходе на российский рынок новых устройств - КПК A701 со встроенным

Линейка КПК Mitac Mio пополнилась новыми моделями Компания «Версия», дистрибьютор карманных портативных компьютеров Mitac Mio в Украине, представила новую линейку КПК с GPS-приемником. Mitac MIO 169 — один из первых КПК со встроенным GPS-приемником, дизайн которого разработан с учетом горизонтальной ор

Mio представила новый КПК с GPS Компания Mio Technology, подразделение Mitac International, анонсировала выпуск своего нового КПК, под

Выбор ZOOM.CNews: десятка лучших КПК 25 2 HP iPAQ hx4700 585$ (1) 25 3 Acer n50 Premium 400$ (2) 22 4 HP iPAQ hx2790 555$ (1) 22 5 ASUS MyPal A730w 560$ (1) 20 6 palmOne LifeDrive 450$ (2) 19 7 palmOne Zire 72 230$ (3) 15 8 Mitac MIO 169 455$ (2) 13 9 Mitac MIO 336 300$ (3) 12 10 palmOne Tungsten E2 250$ (3) 12 Мы не стали выпускать по каждой из категорий отдельный материал о лучших моделях рынка, а просто соб

Mio Technology выпустила КПК со встроенной GPS-системой Компания Mio Technology намерена уже во втором полугодии текущего года представить портативный компьют

Mio Technology выпустила КПК со встроенной GPS-системой Компания Mio Technology намерена уже во втором полугодии текущего года представить портативный компьют

Mio представила компактный МР3-плеер с GPS Компания Mio представила новую модель, совмещающую функции GPS-навигатора и МР3-плеера — Mio 136. Длина устройства не превышает 12 см. Плеер поддерживает карты памяти SD/MMC, имеет Intel 300

MiTAC Mio 336BT – КПК с "голубым зубом" ые и карманные компьютеры, GPS, цифровая фототехника, оборудование для беспроводных сетей, смартфоны и коммуникаторы. Полеты во сне и наяву Первое ощущение, которое приходит в голову при знакомстве с Mio 336BT – это невесомость. Компьютер имеет массу всего лишь 118 г, что позволяет считать его одним из самых легких Pocket PC, наконец-то эта платформа не только избавилась от своих «детских б

MiTAC Mio 168 – КПК с которым не заблудишься н широкий ассортимент высокотехнологичной продукции, включая компьютеры и периферию, цифровое фото и расходные материалы. Часть первая, компьютернаяЕсли не обращать внимания на мелочи, то внешний вид Mio 168 всецело соответствует сложившимся представлениям о КПК. Прямоугольная форма со скругленными углами, традиционно передняя панель отдана под приличных размеров дисплей, вверху два индикат

MiTAC Mio 168: GPS-приемник и КПК в одном устройстве Компания «Вобис» начала продажи MiTAC Mio 168. Это устройство является первым Pocket PC-наладонником со встроенным интегрированным модулем спутниковой навигации. Mio 168 прежде всего будет интересен автомобилистам, поскольку

Mio 339 и Mio 558 – две новинки от Mitac Mitac International представил два новых КПК - Mio 339 и Mio 558. Модель Mio 339, рассчитанная на молодых потребителей, - устройство все-в-одном – органайзер, MP3-плеер и 300-килопиксельная цифровая камера в одном корпусе.

Полностью русифицированный КПК Mitac Mio 528 выходит на российский рынок Компания Paragon Software (SHDD), создатель технологии полной интерфейсной локализации ОС Pocket PC Language Extender, объявила 23 октября об окончании работ по русификации устройства Mitac Mio 528, а компания "Порталюкс", официальный дистрибьютор компании MITAC в России, объявляет о начале продаж нового устройства в России. В рамках подписанного соглашения с компанией "Порталюкс"