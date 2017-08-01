Разделы

MiTAC Mio Technology

MiTAC - Mio Technology

СОБЫТИЯ

01.08.2017 Mio представила видеорегистратор, синхронизированный с Facebook

MiVue 786 — представитель новой линейки видеорегистраторов Mio. Он оснащен сенсорным дисплеем с диагональю в 2,7 дюйма. Стеклянная оптика с инфракрасным светофильтром обладает высокой светочувствительностью (f1.8) и обеспечивает съемку качественного ви
16.06.2017 Mio анонсировала новый Full HD видеорегистратор MiVue C305

ительных функций.Благодаря наличию двух креплений, на присоске и на скотче, обладатель регистратора Mio MiVue C305 сможет выбрать наиболее удобный для него вариант. Простой кронштейн позволит с
26.07.2016 Топовые видеорегистраторы Mio получили новые возможности

Компания Mio Technology, международный разработчик и производитель автомобильной электроники, объявил

16.12.2014 Mio выходит на рынок радар-детекторов

Компания Mio Technology, разработчик и производитель электроники для автомобилистов, представила на ро
21.08.2014 Mio представила новые видеорегистраторы линейки MiVue 5xx

Компания Mio Technology представила новые видеорегистраторы серии Mio MiVue 5xx - MiVue 508, 518 и 588
24.10.2013 Видеорегистраторы Mio дополнят фирменными аксессуарами

Компания Mio Technology представила на российском рынке линейки фирменных аксессуаров для автомобильно
29.08.2013 Уникальные видеорегистраторы Mio доступны в России

Компания Mio Technology представила на российском рынке уникальные видеорегистраторы MiVue M300 и MiVu
29.01.2013 Mio Technology приступает к созданию базы с GPS-координатами камер контроля скорости

Компания Mio Technology объявила о начале нового проекта «Давайте поможем друг другу быть внимательнее
12.09.2011 Mio Technology показала в России новые автомобильные навигаторы Mio Cruiser и видеорегистраторы MiVue

Компания Mio Technology вывела на российский рынок автомобильные навигаторы Mio Cruiser и видеорегистр
01.04.2011 Mio расширила линейку GPS-приемников

Компания Mio Technology сообщила о начале российских продаж своей новой линейки GPS-навигаторов, в кот
22.02.2011 Mio Technology представила свой первый автомобильный видеорегистратор

Компания Mio Technology объявила о начале продаж в России первого многофункционального авто-видеорегис
04.02.2011 Mio представит в России новую линейку автомобильных GPS-навигаторов

Как рассказал CNews президент тайваньского производителя навигаторов Mio по региону EMEA Стив Чанг (Steve Chang), в конце февраля компания выпустит на российский рынок четыре новых модели навигаторов – Moov S650, Moov S560, Moov S460 и Moov M410, а также авто-ви
04.03.2010 Mio представила многофункциональное GPS-устройство Mio Moov V780

Компания Mio представила многофункциональное GPS-устройство Mio Moov V780. Новинка обеспечивает удобную и надежную навигацию, доступ в интернет и массу мультимедийных возможностей. Устройство баз
16.12.2009 Навигационное ПО «Прогород» начинают ставить на устройства Mio, Lexand и Pocket Navigator

Навигационная система «Прогород», стартовавшая на российском рынке в начале ноября 2009 г., будет предустановливаться на автомобильные навигаторы Mio Moov M300, устройства Lexand ST-560/565/570/575, а также на модельный ряд Pocket Navigator. Несмотря на то, что с момента запуска системы «Прогород» прошло чуть более месяца, автонавигаторы
07.08.2009 Навигация «Автоспутник» появляется на устройствах Mio

Навигационная программа «Автоспутник» теперь устанавливается на приборы известного производителя GPS-навигаторов Mio. В настоящий момент доступны два устройства: GPS-коммуникатор Mio K70 Explora, вышедший на российский рынок, и персональный автонавигатор Mio Moov 330, который появился на Укр
18.05.2009 "Глонасс-Форум": представлен Глонасс-навигатор Mio

На выставке "Навитех-Экспо-2009", прошедшей в Москве в рамках III Международного "Глонасс-Форума", был представлен прототип первого автонавигатора Mio C725, принимающего сигналы спутников системы Глонасс. Ожидается, что он появится на рынке ещё до конца 2009 года. В "глонасс-версии" Mio C725 используется малогабаритный 24-канальный
14.05.2009 Один из крупнейших производителей выпустил ГЛОНАСС/GPS-навигатор

Компания Mio Technology совместно с «Вобис Компьютер» и Spirit Telecom представила прототип коммерческ
16.10.2008 Mio Technology снизил цены на популярные GPS-навигаторы в России

Производитель GPS-устройств Mio Technology во вторник, 14 октября, объявил о начале сезона праздничных подарков и снижени
23.06.2008 Самые ожидаемые смартфоны и коммуникаторы лета

ют 30 июня. Mio Leap K1 На выставке Computex 2008, которая прошла в начале июня в Тайване, компания Mio Technology представила любопытное устройство под названием Mio Leap K1. Трудно сказать оп
05.03.2008 Новый GPS-коммуникатор Mitac Mio A702 со словарем «СловоЕд»

Paragon Software и «Вобис Компьютер» анонсируют начало продаж на российском рынке нового навигационного коммуникатора Mitac Mio A702 с предустановленным словарем «СловоЕд» и каталогом дополнительного программного обеспечения «Делюкс». На российском рынке Mio A702 будет предложен с тремя словарями «СловоЕд» дл
11.09.2007 Mio A501 поступит в продажу со словарем «СловоЕд 6»

ьютер», эксклюзивный дистрибьютор устройств тайваньской компании MiTac на российском рынке, подписала соглашение с разработчиком Paragon Software. В рамках договоренности новейшие коммуникаторы MiTac Mio A501 будут доступны российским потребителям с предустановленным в память словарем «СловоЕд 6» для английского, немецкого и французского языков. Коммуникатор Mio A501 построен на базе
11.10.2006 Mio представила в России новые GPS-устройства

Компания Mio Technology объявила о выходе на российский рынок новых устройств - КПК A701 со встроенным
11.10.2006 Mio представила в России новые GPS-устройства

Компания Mio Technology объявила о выходе на российский рынок новых устройств - КПК A701 со встроенным
17.04.2006 Линейка КПК Mitac Mio пополнилась новыми моделями

Компания «Версия», дистрибьютор карманных портативных компьютеров Mitac Mio в Украине, представила новую линейку КПК с GPS-приемником. Mitac MIO 169 — один из первых КПК со встроенным GPS-приемником, дизайн которого разработан с учетом горизонтальной ор
30.11.2005 Mio представила новый КПК с GPS

Компания Mio Technology, подразделение Mitac International, анонсировала выпуск своего нового КПК, под
23.11.2005 Выбор ZOOM.CNews: десятка лучших КПК

25 2 HP iPAQ hx4700 585$  (1) 25 3 Acer n50 Premium 400$  (2) 22 4 HP iPAQ hx2790 555$  (1) 22 5 ASUS MyPal A730w 560$  (1) 20 6 palmOne LifeDrive 450$  (2) 19 7 palmOne Zire 72 230$  (3) 15 8 Mitac MIO 169 455$  (2) 13 9 Mitac MIO 336 300$  (3) 12 10 palmOne Tungsten E2 250$  (3) 12 Мы не стали выпускать по каждой из категорий отдельный материал о лучших моделях рынка, а просто соб
07.06.2005 Mio Technology выпустила КПК со встроенной GPS-системой

Компания Mio Technology намерена уже во втором полугодии текущего года представить портативный компьют
07.06.2005 Mio Technology выпустила КПК со встроенной GPS-системой

Компания Mio Technology намерена уже во втором полугодии текущего года представить портативный компьют
23.03.2005 Mio представила компактный МР3-плеер с GPS

Компания Mio представила новую модель, совмещающую функции GPS-навигатора и МР3-плеера — Mio 136. Длина устройства не превышает 12 см. Плеер поддерживает карты памяти SD/MMC, имеет Intel 300
02.12.2004 MiTAC Mio 336BT – КПК с "голубым зубом"

ые и карманные компьютеры, GPS, цифровая фототехника, оборудование для беспроводных сетей, смартфоны и коммуникаторы. Полеты во сне и наяву Первое ощущение, которое приходит в голову при знакомстве с Mio 336BT – это невесомость. Компьютер имеет массу всего лишь 118 г, что позволяет считать его одним из самых легких Pocket PC, наконец-то эта платформа не только избавилась от своих «детских б
18.06.2004 MiTAC Mio 168 – КПК с которым не заблудишься

н широкий ассортимент высокотехнологичной продукции, включая компьютеры и периферию, цифровое фото и расходные материалы. Часть первая, компьютернаяЕсли не обращать внимания на мелочи, то внешний вид Mio 168 всецело соответствует сложившимся представлениям о КПК. Прямоугольная форма со скругленными углами, традиционно передняя панель отдана под приличных размеров дисплей, вверху два индикат
11.05.2004 MiTAC Mio 168: GPS-приемник и КПК в одном устройстве

  Компания «Вобис» начала продажи MiTAC Mio 168. Это устройство является первым Pocket PC-наладонником со встроенным интегрированным модулем спутниковой навигации. Mio 168 прежде всего будет интересен автомобилистам, поскольку
01.07.2003 Mio 339 и Mio 558 – две новинки от Mitac

Mitac International представил два новых КПК - Mio 339 и Mio 558. Модель Mio 339, рассчитанная на молодых потребителей, - устройство все-в-одном – органайзер, MP3-плеер и 300-килопиксельная цифровая камера в одном корпусе.

23.10.2002 Полностью русифицированный КПК Mitac Mio 528 выходит на российский рынок

Компания Paragon Software (SHDD), создатель технологии полной интерфейсной локализации ОС Pocket PC Language Extender, объявила 23 октября об окончании работ по русификации устройства Mitac Mio 528, а компания "Порталюкс", официальный дистрибьютор компании MITAC в России, объявляет о начале продаж нового устройства в России. В рамках подписанного соглашения с компанией "Порталюкс"
19.09.2002 КПК Mio 528 от MiTAC - недорогая альтернатива iPaq или Cassiopeia

  Компания "МакЦентр", постоянно расширяя список поставщиков карманных компьютеров, начала продажу КПК Mio 528 с процессором Intel StrongARM 206 МГц фирмы MiTAC International Corp.. В настоящее время доступна модель Mio 528, работающая на операционной системе Pocket PC 2002 Premium, имеющ

Публикаций - 87, упоминаний - 108

