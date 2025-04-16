Получите все материалы CNews по ключевому слову
Лялин Сергей
|16.04.2025
|На онлайн-платформе Doma.ai появился сервис автоматического учета энергоресурсов Enviro 1
|10.09.2003
|Epson представил новые принтеры и проекторы 1
Лялин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Blackboard 17 1
|MiTAC - Mio Technology 86 1
|Seiko Epson Corporation 898 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43840 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147414 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353669, в очереди разбора - 759181.
Создано именных указателей - 173095.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.