Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173095
ИКТ 13463
Организации 10544
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3422
Системы 25385
Персоны 74288
География 2801
Статьи 1510
Пресса 1207
ИАА 691
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2606
Мероприятия 847

Лялин Сергей



16.04.2025 На онлайн-платформе Doma.ai появился сервис автоматического учета энергоресурсов Enviro 1
10.09.2003 Epson представил новые принтеры и проекторы 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Лялин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Blackboard 17 1
MiTAC - Mio Technology 86 1
Seiko Epson Corporation 898 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1146 1
Принтер фотографий - фотопринтер - печатать фотографии 297 1
Контрастность 2861 1
Фотоплёнка - Photographic film - фотоматериал на гибкой полимерной подложке 75 1
SVGA - Super VGA - разрешение экрана 800x600 170 1
Таймер - Timer 306 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3654 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14394 1
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 490 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52030 1
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 575 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1338 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10080 1
ANSI Lumen - Люмен - единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной. 540 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17279 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5945 1
Оцифровка - Digitization 4637 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5591 1
Принтер струйный - Inkjet printer 727 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3375 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5691 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1335 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12329 1
Принтер - скорость печати 585 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3467 1
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 604 1
Seiko Epson Stylus 149 1
Seiko Epson AcuLaser 25 1
Seiko Epson EMP - серия проекторов 131 1
Adobe PostScript 111 1
Seiko Epson Perfection 27 1
Seiko Epson DURABrite 36 1
Seiko Epson Dreamio 2 1
Seiko Epson EPL - монохромный лазерный принтер 9 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Apple iPhone 6 4863 1
Подколзина Ольга 4 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43840 1
Россия - РФ - Российская федерация 147414 1
Аренда 2464 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8181 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 284 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353669, в очереди разбора - 759181.
Создано именных указателей - 173095.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153