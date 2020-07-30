Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SVGA
Super VGA
разрешение экрана 800x600
Публикаций - 38, упоминаний - 39
SVGA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Samsung Electronics 6356 5
|Acer Group 1523 3
|Акадо Телеком - Комкор 676 2
|Воентелеком 135 1
|Qisda BenQ 176 1
|Sanyo Electric 113 1
|Intel Corporation 4828 1
|Facebook 3949 1
|Canon 721 1
|GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 31 1
|Mitsubishi Electric 97 1
|Polycom - Поликом Раша 313 1
|Базальт СПО 206 1
|МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 1
|РусБИТех - ГК Astra Linux 427 1
|AMD - Advanced Micro Devices 1914 1
|Ростех - Ростехнологии 2239 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1370 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4401 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6098 3
|Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1040 1
|CNews - ZOOM.CNews 1153 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 3776 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 847612, в очереди разбора - 750803.
Создано именных указателей - 46727.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 847612, в очереди разбора - 750803.
Создано именных указателей - 46727.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru