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Индексная книга (каталог) CNews*
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SVGA Super VGA разрешение экрана 800x600

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


08.06.2026 Acer представила проектор Acer BS-014 1
11.07.2025 Яркие насыщенные цвета и передовые технологии с проектором Acer X119H 1
30.07.2020 Acer представила Full HD портативный проектор C250i для смартфонов 1
23.03.2020 Acer начала продажи новых проекторов X118HP, X128HP и X138WHP 1
26.11.2019 Свет увидел ноутбук для подводных лодок на «Эльбрусах» с 3D-ускорителем 1
22.02.2019 Mitsubishi Electric начала выпуск промышленных TFT-LCD-модулей с сенсорными панелями 1
20.12.2018 Обзор МФУ Toshiba e-STUDIO 2515AC 1
07.05.2018 Acer начинает российские продажи трех новых проекторов, Цены 1
07.02.2018 Телеком-оператор Минобороны собрался потратить 125 миллионов на систему связи из США 1
01.10.2015 Canon выпустила новые черно-белые и цветные принтеры для бизнеса 1
12.01.2015 ViewSonic анонсировал серию проекторов нового поколения LightStream PJD5 1
13.11.2014 Sony Cyber-shot DSC-RX100 III: идеальная камера для самовыражения? 1
19.02.2014 Обзор ультразума Sony Cyber-Shot RX10: скальпель или мясницкий топор? 1
11.11.2013 Warcraft 2 станет Warcraft 2014? 1
02.04.2013 "Малиновое" ретро MS-DOS 1
12.11.2012 Хиты продаж планшетов октября 2012 года: iPad против планеты 1
10.01.2012 Итоги 2011 года по версии ZOOM.CNews: ноутбуки, гаджеты, фото 1
02.09.2011 ViewSonic вывела на рынок новое поколение проекторов серии PJD5 1
25.07.2011 Fujitsu сделала гибридный сотовый телефон на базе Symbian OS и Windows 7 1
28.01.2011 3M создала микропроектор 1
07.10.2010 Epson представляет новые доступные проекторы для бизнеса 1
28.06.2010 Axis представляет компактные IP-камеры серии M11 1
23.06.2010 Pelco предложила всепогодные 0,5-Mpx камеры видеонаблюдения серии IES0 1
13.08.2009 BenQ GP1: первый тест первого 3LED проектора 1
26.05.2009 Выбор универсального проектора 1
12.03.2009 Pelco выпустила новые сетевые видеокамеры серии Sarix IXS0 1
19.02.2009 Pioneer KURO KRP-500 Телевизор на пределе совершенства 1
03.02.2009 BenQ MP512ST: лучше большого телевизора 2
02.02.2009 Открылась международная выставка и конференция CSTB’2009 1
28.01.2009 2 февраля откроется международная выставка и конференция CSTB’2009 1
22.01.2009 Со 2 по 5 февраля пройдет международная выставка и конференция CSTB 2009 1
28.08.2008 МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского закупает компьютерную технику 1
07.07.2008 Новые компактные бизнес-проекторы от Toshiba 1
11.06.2008 Практикум: где и как размещать видеоролики в Сети? 1
11.02.2008 Samsung выпустил новые фотокамеры 1
11.02.2008 Epson приступил к массовому производству широкоформатных HTPS-панелей для проекторов 1
06.12.2007 Epson представляет пылезащищенные проекторы 1
04.12.2007 Выбор ZOOM.CNews: самые дорогие телефоны 1
27.11.2007 Создан «24-дюймовый экран в кармане». ФОТО 1
13.08.2007 Electronic Arts - партнер Asus Open 1

Публикаций - 172, упоминаний - 181

SVGA и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 17
Sony 6739 16
Acer Group - Acer Inc 2776 13
Toshiba Corporation 2980 12
Lenovo Motorola 3566 12
Samsung Electronics 11065 11
Apple Inc 13156 11
Hitachi - Хитачи 1501 11
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 10
Контур-М 13 10
ТелКо Групп 21 10
Microsoft Corporation 25775 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 10
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 10
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 10
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 10
Seiko Epson Corporation 908 10
TI - Texas Instruments Incorporated 848 10
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 10
Philips 2099 9
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 8
ProViS - Provideo Systems 9 7
Syrus Systems - Сайрус Системс Инжиниринг - Сайрус Системз - Сайрус Системс Корпорейшн 28 7
Irdeto Access B.V. 39 7
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 7
Cisco Systems - Scientific Atlanta 56 7
Сателлит ЛТД 9 7
Vimcom - Вимком - Вимком Оптик ТС - Вимком Дистрибьюция - Вимком-ТВ 59 7
Harmonic - Harmonic Lightwave - Divicom Business 27 7
Профитт 8 7
Элогар 10 7
Kramer Electronics 19 7
HP Inc. 5883 7
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 7
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 7
Космос ТВ 44 6
RIZ Transmitter Co 6 6
Kudelski Group - Kudelski SA - Nagravision - Nagra Kudelski - Nagra 9 6
РуСат 65 6
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 6
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 10
Телко Медиа 11 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 6
Hallmark 19 6
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 5
Carl Zeiss AG 307 4
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 3
Эра HD - Эра ХД 54 2
Yamaha - Ямаха 110 2
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 12 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 42 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 1
Barnes & Noble 171 1
Daewoo 104 1
Зазеркалье - детский музыкальный театр 6 1
Русский Стиль 45 1
Аксион-холдинг - Ижевский мотозавод 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Hyundai Motor Company 436 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Volkswagen Group - VW 308 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
UMA - United Music Agency 40 1
Верный - торговая сеть 326 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 10
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 10
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 579 65
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1208 59
ANSI Lumen - Люмен - единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной. 657 53
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 53
Контрастность 3042 45
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 43
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 42
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 38
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 36
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 35
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 31
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 31
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 28
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 27
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 26
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 25
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 23
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 22
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 987 21
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 20
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 20
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 19
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 17
Телевидение - NTSC - National Television System Committee - Национальный комитет по телевизионным системам - Система аналогового цветного телевидения 432 16
SXGA - Super eXtended Graphics Array - суперрасширенная графическая матрица 112 16
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 16
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 16
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 16
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 16
Проектор LCD - Liquid Crystal Display - ЖК-проектор - жидкокристаллический проектор - LED-проектор 112 15
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 15
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 15
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 14
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 14
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 14
Телевидение - PAL - Phase Alternating Line - построчное изменение фазы - система аналогового цветного телевидения 299 14
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 14
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 14
Microsoft Windows 2000 8678 22
Microsoft Windows 16882 17
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 14
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 10
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 10
Seiko Epson EMP - серия проекторов 132 9
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 9
Intel Celeron - Серия процессоров 979 8
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 7
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 6
Linux OS 11533 6
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 5
Nokia Symbian OS 1411 5
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 5
Microsoft Windows 98 452 4
Acer ColorSafe 27 4
Nokia Sirocco 104 4
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 4
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 4
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 4
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 4
Google Android 15244 4
Apple iOS 8583 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 4
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 4
Apple iPhone 6 4861 4
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 4
Intel Pentium III 782 3
Acer - серия проекторов 38 3
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 3
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 3
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 3
Intel - StrongARM - 121 3
SRS Labs - TruSurround XT Surround Sound System - TruSurround HD Surround Sound System - WOW 3D - WOW Mobile 169 3
Konica Minolta DiMAGE - фотоаппарат 63 3
Adobe PostScript 117 3
Qisda BenQ MP - серия проекторов 8 3
Nokia Nseries 538 3
Sakamoto Ryuichi - Сакамото Руичи 10 4
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Демидов Михаил 134 2
Борушевский Денис 37 2
Jackson Michael - Джексон Майкл 49 2
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Соловьев Андрей 5 1
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Никитин Николай 24 1
Клейменов Геннадий 4 1
Ходов Антон 1 1
Зарайский Григорий 3 1
Лялин Сергей 7 1
Vanhoutte Philip - Ванхутт Филип 4 1
Jönsson Kenneth - Йонссон Кеннет 4 1
van Horvat Melinda - Хорват Мелинда ван 3 1
Shephard Bill - Шефард Билл 2 1
Артемова Наталия 2 1
Подколзина Ольга 4 1
Jagpal Anil - Джагпал Анил 2 1
Scholes Simon - Шольс Симон 3 1
Nuovo Frank - Нуово Фрэнк 3 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
Кравченко Дмитрий 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 70
Европа 24964 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 19
Япония 13807 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 17
Южная Корея - Республика 7052 8
Азия - Азиатский регион 5920 6
Китай - Тайвань 4245 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Япония - Токио 1020 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Европа Восточная 3138 3
Израиль 2856 3
Франция - Канны 114 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Канада 5082 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Украина 7928 2
Европа Западная 1496 2
Сатурн - Титан (спутник) 533 1
Россия - ЦФО - Московская область - Зарайский городской округ - Зарайск 20 1
Казахстан - Республика 6048 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Дания - Королевство 1337 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Индия - Bharat 5870 1
Америка - Американский регион 2206 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Америка Южная 884 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 13
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 9
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 9
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 9
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 2
Евросоюз - RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive - директива Совета Европы по экологической безопасности, ограничивающая содержание вредных веществ 85 2
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 729 2
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