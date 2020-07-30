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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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SVGA
Super VGA
разрешение экрана 800x600



30.07.2020 Acer представила Full HD портативный проектор C250i для смартфонов 1
23.03.2020 Acer начала продажи новых проекторов X118HP, X128HP и X138WHP 1
26.11.2019 Свет увидел ноутбук для подводных лодок на «Эльбрусах» с 3D-ускорителем 1
22.02.2019 Mitsubishi Electric начала выпуск промышленных TFT-LCD-модулей с сенсорными панелями 1
07.05.2018 Acer начинает российские продажи трех новых проекторов, Цены 1
07.02.2018 Телеком-оператор Минобороны собрался потратить 125 миллионов на систему связи из США 1
01.10.2015 Canon выпустила новые черно-белые и цветные принтеры для бизнеса 1
12.01.2015 ViewSonic анонсировал серию проекторов нового поколения LightStream PJD5 1
19.02.2014 Обзор ультразума Sony Cyber-Shot RX10: скальпель или мясницкий топор? 1
12.11.2012 Хиты продаж планшетов октября 2012 года: iPad против планеты 1
02.09.2011 ViewSonic вывела на рынок новое поколение проекторов серии PJD5 1
07.10.2010 Epson представляет новые доступные проекторы для бизнеса 1
28.06.2010 Axis представляет компактные IP-камеры серии M11 2
23.06.2010 Pelco предложила всепогодные 0,5-Mpx камеры видеонаблюдения серии IES0 1
13.08.2009 BenQ GP1: первый тест первого 3LED проектора 1
26.05.2009 Выбор универсального проектора 1
12.03.2009 Pelco выпустила новые сетевые видеокамеры серии Sarix IXS0 1
19.02.2009 Pioneer KURO KRP-500 Телевизор на пределе совершенства 1
02.02.2009 Открылась международная выставка и конференция CSTB’2009 1
28.01.2009 2 февраля откроется международная выставка и конференция CSTB’2009 1
22.01.2009 Со 2 по 5 февраля пройдет международная выставка и конференция CSTB 2009 1
28.08.2008 МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского закупает компьютерную технику 1
07.07.2008 Новые компактные бизнес-проекторы от Toshiba 1
11.06.2008 Практикум: где и как размещать видеоролики в Сети? 1
11.02.2008 Samsung выпустил новые фотокамеры 1
11.02.2008 Epson приступил к массовому производству широкоформатных HTPS-панелей для проекторов 1
06.12.2007 Epson представляет пылезащищенные проекторы 1
27.11.2007 Создан «24-дюймовый экран в кармане». ФОТО 1
09.08.2007 Телефоны и смартфоны: новейшие тенденции 1
23.04.2007 HDMI-переключатель для домашнего кинотеатра от ATEN 1
30.03.2007 «АРМО-Системы» представил ЖК-монитор для систем видеонаблюдения 1
30.01.2007 i7: новая камера от Samsung с поворотным дисплеем 1
24.01.2007 Samsung анонсировала несколько новых фотокамер 1
13.07.2006 Целых 37 дюймов Toshiba 1
06.06.2006 Самый необычный проектор для домашнего кино 1
26.05.2006 Новые проекторы Dell появились в России 1
23.03.2006 Sharp пополнил линейку ЖК-телевизоров 1
23.01.2006 В Москве открывается 8-я Международная выставка и конференция CSTB 2006 1

Публикаций - 38, упоминаний - 39

SVGA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 6356 5
Acer Group 1523 3
Акадо Телеком - Комкор 676 2
Воентелеком 135 1
Qisda BenQ 176 1
Sanyo Electric 113 1
Intel Corporation 4828 1
Facebook 3949 1
Canon 721 1
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 31 1
Mitsubishi Electric 97 1
Polycom - Поликом Раша 313 1
Базальт СПО 206 1
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 427 1
AMD - Advanced Micro Devices 1914 1
Ростех - Ростехнологии 2239 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1370 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4401 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6098 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1040 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 6067 8
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2639 7
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1030 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7919 5
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 94 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3173 3
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 384 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1288 2
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 1118 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1560 2
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 996 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 1382 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1713 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1644 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 362 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1886 1
PLS TFT - plane-to-line switching - жидкокристаллический дисплей 47 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1299 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 661 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 128 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 235 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 4253 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3991 1
DDR - Double data rate 1200 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 590 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 874 1
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 51 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3330 1
2D - 2-Dimensional 307 1
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 132 1
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 653 1
WXGA - Wide XGA - набор нестандартных разрешений дисплеев 110 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 542 1
WUXGA - Wide Ultra XGA - набор нестандартных разрешений дисплеев 37 1
АРМ ДЛ - Автоматизированное рабочее место должностных лиц 2 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 263 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 501 1
Google Android 10774 3
Apple iOS 5751 3
Acer ColorBoost3D 8 2
Acer LumiSense 7 2
Sony Memory Stick - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 96 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 492 1
PowerVR SGX - серия видеокарт 44 1
Acer ColorSafe 4 1
Canon uniFLOW - сервис контроль за печатью 13 1
Canon imageRUNNER - серия МФУ 5 1
Acer AcuMotion 1 1
Acer X - серия проекторов 3 1
Acer P - серия проекторов 2 1
Acer DynamicBlack 6 1
Acer TrueHarmony 22 1
Microsoft Windows 10 7412 1
Linux OS 4681 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5356 1
JavaScript - Язык программирования 712 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2735 1
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 49 1
Ростех Росэлектроника ЕС1866 - Защищенный ноутбук на микропроцессоре Эльбрус 1С+ 3 1
Acer M - серия проекторов 1 1
СВД ЗОСРВ Нейтрино 20 1
Acer C - Серия проекторов 7 1
ЗН-АРМ ДЛ - Защищенное переносное автоматизированное рабочее место должностных лиц 1 1
Microsoft Windows 7 1666 1
Фролов Александр 26 1
Россия - Российская федерация - РФ 62886 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8412 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 757 1
Прибалтика - Балтия 710 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 19448 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6445 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8864 1
Европа 4272 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2688 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 88 1
CNews - ZOOM.CNews 1153 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 3776 1
ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 101 1
ИИКП - Ижевский институт комплексного приборостроения 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 847612, в очереди разбора - 750803.
Создано именных указателей - 46727.
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