Acer начала продажи новых проекторов X118HP, X128HP и X138WHP

Acer представила обновленные проекторы для дома и офиса — X118HP, X128HP и X138WHP. Основное отличие новой версии — максимальная яркость, которая была повышена до 4000 ANSI-люменов для всех трёх моделей. Благодаря этому и уровню контрастности в 20 000:1 новинки сохраняют полную детализацию и высокое качество изображения при любом освещении.

Новые проекторы подходят как для домашнего кинотеатра, так и для демонстрации презентаций в рабочее время, ведь яркость до 4000 ANSI-люменов и высокая контрастность (до 20 000:1) обеспечивают отличное качество проекции и полную разборчивость текста даже при сильном искусственном или естественном освещении. Также для улучшения качества изображения в новинках применяются технологии DynamicBlack™ и Acer LumiSense™, которые позволяют покадрово анализировать выводимый на экран контент и автоматически подбирать максимально подходящий уровень яркости и контрастности.

При этом модель X118HP поддерживает нативное разрешение SVGA (800 x 600), X128HP — XGA (1024 x 768), а для X138WHP «родным» является разрешение WXGA (1280 x 800). Максимальное разрешение для всех трех проекторов — WUXGA (1920 x 1200). Также все три проектора поддерживают работу с 3D-контентом при подключении совместимых устройств.

Поддержка технологии ColorBoost3D обеспечивает яркие и насыщенные оттенки при работе с двухмерным и трёхмерным контентом за счёт использования 6-сегментного цветового колеса и тонкой настройки уровня подсветки лампы проектора, а технология ColorSafe II отвечает за сохранение естественности всех цветов и борьбу с «выцветанием» картинки. Со временем многие проекторы теряют натуральность цветопередачи, которая смещается в сторону жёлтой части спектра. Проекторы Acer с поддержкой этой технологии иммунны к пожелтению изображения за счёт динамической подстройки гаммы RGB, поэтому даже спустя многие годы работы все оттенки на проекции останутся естественными и яркими.

Также все три модели поддерживают технологию Acer BlueLightShield, которая существенно уменьшает количество излучения в синей части спектра и защищает зрение пользователей от его негативного воздействия. Главное отличие этой уникальной технологии в том, что коррекция изображения производится максимально тонко и не приводит к искажению цветов.

Чтобы уменьшить количество необходимых для работы проекторов кабелей и ускорить подготовку к презентации или просмотру любимого фильма, все три новинки поддерживают беспроводную передачу изображения при помощи специального донгла Acer (приобретается отдельно). Также для максимального комфорта использования они оборудованы встроенным 3-ваттным динамиком, функциями автоматической коррекции изображения и автоматического поворота на 180° в случае установки на потолке.

Acer заботится об экологии и стремится помочь своим клиентам экономить ресурсы, поэтому все новые модели проекторов поддерживают технологии EcoProjection. Благодаря функции ExtremeECO они самостоятельно переходят в экономный режим и отключаются, если достаточно долгое время не были подключены к источнику видеосигнала. Это позволяет снизить энергопотребление устройств на внушительные 70%! Также эта функция помогает продлить увеличить срок работы ламп в проекторах дот 10 000 часов. При этом новинки отличаются низким уровнем шума при работе (до 24 дБ), что особенно заметно в помещениях небольших размеров.

Проекторы Acer X118HP, X128HP и X138WHP уже появились в продаже. Рекомендованная розничная цена X118HP, X128HP и X138WHP в России составит 29 990, 32 990, 36 990 рублей, соответственно.