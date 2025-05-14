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Acer ColorSafe


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 Проектор Acer X1328Wi в России 1
30.05.2023 Обзор проектора Acer H5386BDi: превратите ваш дом в кинотеатр 1
23.03.2020 Acer представила домашний проектор H6522ABD 1
07.05.2018 Acer начинает российские продажи трех новых проекторов, Цены 1
22.03.2018 Acer начала российские продажи трех новых проекторов для разных задач. Цены 1
15.02.2017 Acer начала российские продажи проектора Predator Z850 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Acer ColorSafe и организации, системы, технологии, персоны:

Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2575 5
Crestron 100 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2495 2
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1153 5
Контрастность 2874 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3897 4
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 957 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4680 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6115 3
ANSI Lumen - Люмен - единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной. 540 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3390 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2649 2
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 672 2
MHL - Mobile High-Definition Link - стандарт медиа-интерфейса, объединяющий в себе функциональность интерфейса HDMI и разъёма MicroUSB 93 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24650 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12573 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10254 2
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2411 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17352 2
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 991 2
Цвет - Цветность 210 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3555 2
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1078 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1984 2
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1075 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12382 1
Проектор - Коррекция трапецидальности - коррекция трапецеидальных искажений - Trapezoidal correction - correction of trapezoidal distortions 23 1
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 493 1
PC game - Shooter - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1034 1
Вентилятор - Fan 992 1
Фотокамеры - Беззеркальный фотоаппарат - Беззеркалка - Mirrorless Camera 244 1
Объектив - Lens 1393 1
Освещение искусственное - Искусственные источники света - Студийное освещение - Световое оборудование 249 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1732 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2284 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10115 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6976 1
DCI-P3 - Охват цветового пространства 263 1
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1507 1
MedTech - DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 69 1
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 577 1
SVGA - Super VGA - разрешение экрана 800x600 170 1
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 719 1
Acer ColorBoost3D 12 4
Acer LumiSense 15 3
Acer - серия проекторов 34 3
Acer DynamicBlack 12 2
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 101 2
Acer AcuMotion 1 1
Acer Predator 211 1
Acer Predator Z - Серия мониторов 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44067 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3039 2
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 450 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6021 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6499 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24710 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5006 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 284 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359138, в очереди разбора - 756651.
Создано именных указателей - 174607.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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