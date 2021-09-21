Acer представила новый домашний проектор H5385BDi в России

Компания Acer представила на российском рынке новый проектор для дома H5385BDi. Разработчики отмечают поддержку разрешения 720p при максимальном разрешении контента WUXGA (1920 x 1200), максимальную яркость в 4000 ANSI-люмен и широкий набор функций для оптимизации качества проекции. Например, обещают специальный футбольный режим в настройках проектора.

Основными преимуществами нового продукта компания называет технологии оптимизации цветопередачи Acer: ColorBoost 3D, LumiSense и ColorSafe II, ручную и автоматическую коррекция трапециевидных искажений, низкий уровень шума при работе (максимальный уровень шума — 35 дБ) и компактные размеры: 313 x 240 x 113,7 мм. При этом вес H5385BDi составляет 2,75 кг.

Кроме того, новый проектор поддерживает беспроводную проекцию с комплектным донглом и пультом ДУ и может работать в эко-режиме до 15 тыс. часов без необходимости обслуживания или замены лампы. Также он может подключаться к источникам изображения при помощи разъемов D-sub или HDMI. Максимальное расстояние проекции составляет 10 метров, проектор имеет 1,1-кратный оптический и 2-кратный цифровой зум.

Новинка поддерживает режимы 3D для просмотра трехмерных фильмов и шоу (очки приобретаются отдельно). Встроенная поддержка субтитров пригодится для просмотра контента на иностранных языках, а технология BluelightShield поможет защитить зрение, отмечают разработчики.