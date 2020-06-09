Индексная книга CNews*
HD-изображение HDTV High Definition Television 720p Телевидение высокой чёткости
Публикаций - 1559, упоминаний - 2086
HD-изображение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ширшов Павел 76 22
|Наумов Максим 90 21
|Бровкин Дмитрий 56 20
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 13
|Ксенин Алекс 311 12
|Кулаковский Дмитрий 67 10
|Макаров Александр 38 7
|Симонов Игорь 100 6
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 6
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 6
|Попов Алексей 329 6
|Готальский Михаил 95 5
|Холодов Алексей 11 5
|Овсянников Денис 23 5
|Рылов Дмитрий 45 5
|Свириденко Андрей 95 5
|Шахманова Юлия 8 4
|Хомяк Юрий 34 4
|Чазов Андрей 19 4
|Ефремов Сергей 15 4
|Комиссарук Лев 6 4
|Прищемихин Андрей 12 4
|Беляева Татьяна 23 4
|Истомин Максим 26 4
|Голованов Андрей 8 3
|Elop Stephen - Элоп Стивен 155 3
|Алимбеков Сергей 20 3
|Солдатов Станислав 13 3
|Бельская Яна 9 3
|Карпов Алексей 21 3
|Низомиддинов Олег 12 3
|Медведев Дмитрий 1604 3
|Солонин Виталий 89 3
|Bond James - Бонд Джеймс 48 3
|Воробьев Михаил 51 3
|Кулешов Сергей 36 3
|Блохнин Сергей 10 3
|Ставропольцев Сергей 9 3
|Орлов Николай 12 3
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1197777, в очереди разбора - 936298.
Создано именных указателей - 91310.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1197777, в очереди разбора - 936298.
Создано именных указателей - 91310.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.