Twitch ухудшил качество трансляций в России. В прошлый раз после этого платформа ушла из страны ение трансляций для пользователей из России, пишет Rozetked. Сервис снизил разрешение трансляций до 720p. При подключении с российских IP-адресов ИТ-платформа не предлагает качество выше 720

Tele2 обеспечила голосовую связь в HD-качестве и скоростной интернет в аквакомплексе «Лужники» Tele2, российский оператор мобильной связи, сделал услуги доступными для посетителей аквакомплекса «Лужники». Скоростной интернет и голос в HD-качестве обеспечены на территории площадью более пяти гектаров комплекса – несколько тысяч гостей и спортсменов получили возможность одновременно пользоваться бесперебойной связью оператора.

«Битрикс24» увеличил количество участников HD-видеоконференций до 24 человек Российский сервис для управления бизнесом «Битрикс24» расширил возможности своих HD-видеозвонков. Теперь провести онлайн-совещание могут одновременно 24 человека. Все HD-виде

Netflix заставили ухудшить качество вещания, чтобы не поломать интернет Власти Евросоюза (ЕС) обратились к Netflix с просьбой временно отказаться от трансляции контента в HD-качестве. Они опасаются перебоев в работе Сети на фоне возросшей нагрузки в результате реш

МГТС обеспечит бизнес спортивными HD-каналами к Чемпионату мира по футболу дополнение к указанным каналам, включены «МАТЧ! Футбол 1 HD», «МАТЧ! Футбол 2 HD», «МАТЧ! Футбол 3 HD» и «Наш футбол».Помимо перечисленных каналов в составе пакетов, отдельно подключается телеканал в HD-качестве – «КХЛ».«Несколько лет назад цифровое телевидение было атрибутом высокого уровня сервиса. Сейчас это такая же необходимость, как и проводной интернет, без которого трудно себе предс

В Москве протестировали эфирное ТВ высокой четкости Сигнал от телеканалов в HD-формате РТРС получало от компании «Синтерра-Медиа». Разрешение сигнала в HD-качестве составляет до 1920x1080, тогда как у обычного SD-сигнала разрешение составляет 72

D-Link представила в России облачные беспроводные Full HD-камеры с объективом Wide Eye новки защищенного беспроводного соединения на корпусе предусмотрена кнопка WPS. Наряду с DCS-2530L и DCS-2630L, в линейке сетевых камер с инновационным объективом Wide Eye также представлена модель с HD-разрешением DCS-960L. Новые сетевые камеры доступны для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная розничная цена на DCS-2530L и DCS-2630L составляет $167 и $285 соотве

Абоненты «Триколор ТВ» переходят на HD-стандарт нентской базы оператора. С 1 января 2016 г. абонентская база «Триколор ТВ» выросла почти на 1,5 млн HD-подписчиков: c 6,6 млн до 8 млн. 25 марта оператор объявил о подключении 7 млн, а в начале

Абонентская база «Триколор ТВ» достигла 12 млн высокой четкости (HDTV) от «Триколор ТВ» подключились более 904,5 тыс. абонентов. Общее количество HD-подписчиков выросло на 11,9% и составляет 7,59 млн домохозяйств. «Триколор ТВ» продолжает

«Ростелеком» покажет все телеканалы семейства Viasat в HD-качестве рактивное ТВ» компании «Ростелеком» последовательно увеличивает предложение теле- и видеоконтента в HD-качестве», – отметил директор по контентной политике компании «Ростелеком» Андрей Головано

МТС покажет жителям Приамурья в два раза больше каналов в HD-качестве запуску технологии мультикаст абоненты цифрового ТВ МТС смогут смотреть в два раза больше каналов в HD-качестве и в полтора раза больше рейтинговых телеканалов в рамках базовой подписки, — отме

«Триколор ТВ» подключил 7-миллионного HD-абонента мер, в конце января «Триколор ТВ» усилил основную услугу «Единый» новыми спортивными телеканалами в HD-формате: «Матч! Игра» и «Матч! Арена». Директор по контенту «Триколор ТВ» Михаил Горячев о

«Дом.ru» увеличил количество HD-каналов до 65 Общее количество каналов, доступных клиентам оператора, вырастет до 187. Из них 65 каналов вещают в HD-формате – максимум среди федеральных операторов платного ТВ России. Ежемесячная абонентска

«Ростелеком» увеличил количество HD-телеканалов во всех основных пакетах «Интерактивного ТВ» «Твой Идеальный HD», отныне в нем представлены главным образом каналы, которые выпускаются только в HD-формате. Например, эксклюзивный телеканал «Страшное HD»: триллеры, мистика и ужасы в форма

Выручка «Триколор ТВ» за 2015 г. выросла на 42,7% до 14,85 млрд руб. ами оператора. За год в сеть вещания оператора вошли более 30 новых SD-телеканалов и порядка десяти HD-каналов, в том числе Discovery Channel HD, CNN, Eurosport HD, TLC HD, «Матч ТВ HD», «КХЛ H

Axis представила две новые сетевые HD-камеры для видеонаблюдения в сложных условиях освещения Компания Axis Communications представила две новые цилиндрические сетевые HD-камеры для круглосуточного видеонаблюдения. В моделях Axis P1435-E и Axis P1435-LE используется технология Axis Zipstream, которая экономит пропускную способность и место на диске до 50% и б

«Триколор ТВ» подключил 6-миллионного HD-абонента 080. Если это не так, мы пересматриваем условия взаимодействия с телеканалом». Высокому росту числа HD-подписчиков способствуют, в частности, совместные с технологическим партнером оператора —

Обзор Blu-ray 3D медиаплеера OPPO BDP-103D arbee, не зря включена в маркировку медиаплеера BDP-103D. Вдобавок OPPO BDP-103D способен разгонять HD-видео до формата 4K Ultra HD. Телевизоры 4K уже не редкость, а вот соответствующего контен

МТС увеличила количество HD-каналов в базовом пакете в 2,5 раза е, Урале и Юге. Общее число телеканалов в базовом пакете сибиряков увеличилось на 41%, а количество HD-каналов выросло в 2,5 раза. В обновленный базовый пакет цифрового ТВ от МТС вошли такие ка

МГТС: количество зрителей HD-каналов выросло в 3,5 раза за год HD-каналов и отдельных HD-каналов в рамках сервиса «Персональное ТВ». Самые популярные ТВ-каналы в HD-качестве по итогам первой половины 2015 г. стали « Первый HD», «Спорт 1 HD», «Россия HD».

Qtech представил системы ВКС собственного производства ечного соединения на 10 сторон. Поддерживает функцию перекомпоновки изображения на экране, сохраняя HD-качество изображения - выполняет автоматическое увеличение экрана выступающего участника,

«МегаФон» обеспечил связью HD-камеры лесного хозяйства Томской области обеспечена гарантированным каналом передачи данных 2 Мбит/с, что позволяет пропускать видеосигнал в HD-качестве и телеметрическую информацию, необходимую для наблюдения за территорией. Высота а

«Дом.ru» запустил обновленную линейку тарифов тей. Пакет S – это интернет на скорости до 40 Мбит/c и HD-телевидение «Дом.ru TV» (61 цифровой и 11 HD-каналов). Дополнительно можно подключить домашний телефон с повременной оплатой. Пакет L д

HP представила технологию High Definition Nozzle Architecture для промышленных печатных станков Компания HP представила технологию High Definition Nozzle Architecture (архитектура высокой плотности сопел) для промышленных печатных станков HP Inkjet Web Press, благодаря которой поставщики услуг печати смогут повысить качест

Cмартфон Jinga Basco L1 — новый бренд на нашем рынке набор видео ни много ни мало 6 часов 45 минут, а это какое-то совершенно рекордное для смартфона с HD-дисплеем время. Но в результате осмотра устройства было выяснено, что яркость экрана была

ViewSonic анонсировала портативные проекторы с поддержкой Mobile High-Definition Link фровые камеры. Благодаря разрешению WXGA проекторы хорошо подходят для вывода изображения в формате 720p/1080p. Разъем HDMI с поддержкой MHL позволяет с легкостью выводить на большой экран изоб

«Дом.ru» запускает приставку для просмотра HD-каналов на любом телевизоре TV Mini», абонент может смотреть до 159 цифровых телеканалов, в том числе сразу 52 – в современном HD-формате. Кроме этого, приставка открывает доступ к ряду дополнительных функций цифрового Т

Абоненты МГТС стали чаще смотреть ТВ-каналы в HD-качестве улаковский. Сегодня абонентам МГТС доступны для подключения более 190 каналов, в том числе каналы в HD-качестве, а также вещание на иностранных языках. Пользователи цифрового телевидения могут

«Триколор ТВ» запустит расширенный пакет HD-каналов в Сибири елесмотрение в регионе. Впервые здесь появится расширенный спутниковый пакет из более двух десятков HD-телеканалов. Теперь телевидение высокой четкости, которое пользуется высоким спросом в цен

Радар научили снимать HD-видео радиолокационный видеообзор окружающей местности. Снимок: фотография, сделанная РЛС с разрешением 30 см. Специалисты General Atomics Aeronautical Systems создали технологию, позволяющую транслировать HD-видео в режиме реального времени с РЛС с синтезированной апертурой Возможно, неспециалист не может в полной мере оценить важность этого достижения. До недавнего времени радар мог отображать

«Дом.ru» добавил новые HD-каналы ых и анимационных фильмов российского и зарубежного производства, существенная часть из которых – в HD-качестве. «Дом.ru TV» функционирует на базе открытой инновационной платформы, что позволяе

«Дом.ru» запускает HD-телевидение в 4 городах Телеком-оператор «Дом.ru» запускает HD-телевидение «Дом.ru TV. Центр домашних развлечений» в 4 городах – Барнауле, Воронеже, Киро

«ТТК-Западная Сибирь» расширяет список HD-каналов компании ТТК, сообщило о расширении списка телеканалов в формате высокой четкости (HD) для пользователей цифрового телевидения (IPTV). В феврале абонентам «ТТК-Западная Сибирь» стали доступны 3 новых HD-канала: SET HD, «КХЛ HD» и Life HD. Кроме того, пользователи могут по-прежнему смотреть такие каналы как Animal planet HD, «Телепутешествия HD», Discovery Showcase HD и «Россия HD». В дальне

МТС увеличила количество HD-телеканалов для клиентов домашнего ТВ е увеличить количество телеканалов в ТВ-пакетах МТС в регионах, предоставить пользователям доступ к HD-контенту и дополнительным сервисам платного телевидения. Кроме того, в начале года МТС пре

«Ростелеком-Юг» предоставит ADSL-абонентам «Интерактивное телевидение» HD-качества С 1 февраля 2013 г. пакет телеканалов HD-качества «Интерактивного телевидения» от «Ростелеком-Юг» станет доступным для пользователей услуги, подключенных по технологии АDSL. Подписаться на него можно будет, используя пульт дистанци

«Дом.ru» запускает HD-телевидение «Дом.ru TV» в 5 городах Телеком-оператор «Дом.ru» запускает новую услугу – HD-телевидение «Дом.ru TV. Центр домашних развлечений» - в 5 городах: Волгограде, Волжском, К

«Дом.ru» запускает 11 новых HD-каналов Телеком-оператор «Дом.ru» запускает 11 новых HD-каналов в базовом пакете услуги «Дом.ru TV. Центр домашних развлечений» и 3 новых тематиче

RT перешел на HD-вещание по всему миру алы RT на испанском и арабском языках, а также документальный канал RTД. Кроме того, материалы RT в HD-качестве доступны в онлайн-видеоагентстве FreeVideo, услугами которого пользуются более 14

«Орион Экспресс» предлагает 2 года бесплатно смотреть HD-каналы удет продаваться через сеть магазинов «М.Видео» по цене 6990 руб. Возможность бесплатного просмотра HD-каналов в течение 2 лет с момента активации предусмотрена на карте доступа. Спутниковое об