Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

HD-изображение HDTV High Definition Television 720p Телевидение высокой чёткости

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


24.06.2025 Twitch ухудшил качество трансляций в России. В прошлый раз после этого платформа ушла из страны

ение трансляций для пользователей из России, пишет Rozetked. Сервис снизил разрешение трансляций до 720p. При подключении с российских IP-адресов ИТ-платформа не предлагает качество выше 720
08.07.2024 Tele2 обеспечила голосовую связь в HD-качестве и скоростной интернет в аквакомплексе «Лужники»

Tele2, российский оператор мобильной связи, сделал услуги доступными для посетителей аквакомплекса «Лужники». Скоростной интернет и голос в HD-качестве обеспечены на территории площадью более пяти гектаров комплекса – несколько тысяч гостей и спортсменов получили возможность одновременно пользоваться бесперебойной связью оператора.
09.06.2020 «Битрикс24» увеличил количество участников HD-видеоконференций до 24 человек

Российский сервис для управления бизнесом «Битрикс24» расширил возможности своих HD-видеозвонков. Теперь провести онлайн-совещание могут одновременно 24 человека. Все HD-виде
20.03.2020 Netflix заставили ухудшить качество вещания, чтобы не поломать интернет

Власти Евросоюза (ЕС) обратились к Netflix с просьбой временно отказаться от трансляции контента в HD-качестве. Они опасаются перебоев в работе Сети на фоне возросшей нагрузки в результате реш
14.03.2018 МГТС обеспечит бизнес спортивными HD-каналами к Чемпионату мира по футболу

дополнение к указанным каналам, включены «МАТЧ! Футбол 1 HD», «МАТЧ! Футбол 2 HD», «МАТЧ! Футбол 3 HD» и «Наш футбол».Помимо перечисленных каналов в составе пакетов, отдельно подключается телеканал в HD-качестве – «КХЛ».«Несколько лет назад цифровое телевидение было атрибутом высокого уровня сервиса. Сейчас это такая же необходимость, как и проводной интернет, без которого трудно себе предс
30.10.2017 В Москве протестировали эфирное ТВ высокой четкости

Сигнал от телеканалов в HD-формате РТРС получало от компании «Синтерра-Медиа». Разрешение сигнала в HD-качестве составляет до 1920x1080, тогда как у обычного SD-сигнала разрешение составляет 72
14.11.2016 D-Link представила в России облачные беспроводные Full HD-камеры с объективом Wide Eye

новки защищенного беспроводного соединения на корпусе предусмотрена кнопка WPS. Наряду с DCS-2530L и DCS-2630L, в линейке сетевых камер с инновационным объективом Wide Eye также представлена модель с HD-разрешением DCS-960L. Новые сетевые камеры доступны для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная розничная цена на DCS-2530L и DCS-2630L составляет $167 и $285 соотве
11.11.2016 Абоненты «Триколор ТВ» переходят на HD-стандарт

нентской базы оператора. С 1 января 2016 г. абонентская база «Триколор ТВ» выросла почти на 1,5 млн HD-подписчиков: c 6,6 млн до 8 млн. 25 марта оператор объявил о подключении 7 млн, а в начале
18.08.2016 Абонентская база «Триколор ТВ» достигла 12 млн

высокой четкости (HDTV) от «Триколор ТВ» подключились более 904,5 тыс. абонентов. Общее количество HD-подписчиков выросло на 11,9% и составляет 7,59 млн домохозяйств. «Триколор ТВ» продолжает

02.06.2016 «Ростелеком» покажет все телеканалы семейства Viasat в HD-качестве

рактивное ТВ» компании «Ростелеком» последовательно увеличивает предложение теле- и видеоконтента в HD-качестве», – отметил директор по контентной политике компании «Ростелеком» Андрей Головано
28.04.2016 МТС покажет жителям Приамурья в два раза больше каналов в HD-качестве

запуску технологии мультикаст абоненты цифрового ТВ МТС смогут смотреть в два раза больше каналов в HD-качестве и в полтора раза больше рейтинговых телеканалов в рамках базовой подписки, — отме
25.03.2016 «Триколор ТВ» подключил 7-миллионного HD-абонента

мер, в конце января «Триколор ТВ» усилил основную услугу «Единый» новыми спортивными телеканалами в HD-формате: «Матч! Игра» и «Матч! Арена». Директор по контенту «Триколор ТВ» Михаил Горячев о
11.02.2016 «Дом.ru» увеличил количество HD-каналов до 65

Общее количество каналов, доступных клиентам оператора, вырастет до 187. Из них 65 каналов вещают в HD-формате – максимум среди федеральных операторов платного ТВ России. Ежемесячная абонентска
01.02.2016 «Ростелеком» увеличил количество HD-телеканалов во всех основных пакетах «Интерактивного ТВ»

«Твой Идеальный HD», отныне в нем представлены главным образом каналы, которые выпускаются только в HD-формате. Например, эксклюзивный телеканал «Страшное HD»: триллеры, мистика и ужасы в форма
27.01.2016 Выручка «Триколор ТВ» за 2015 г. выросла на 42,7% до 14,85 млрд руб.

ами оператора. За год в сеть вещания оператора вошли более 30 новых SD-телеканалов и порядка десяти HD-каналов, в том числе Discovery Channel HD, CNN, Eurosport HD, TLC HD, «Матч ТВ HD», «КХЛ H
14.12.2015 Axis представила две новые сетевые HD-камеры для видеонаблюдения в сложных условиях освещения

Компания Axis Communications представила две новые цилиндрические сетевые HD-камеры для круглосуточного видеонаблюдения. В моделях Axis P1435-E и Axis P1435-LE используется технология Axis Zipstream, которая экономит пропускную способность и место на диске до 50% и б
13.11.2015 «Триколор ТВ» подключил 6-миллионного HD-абонента

080. Если это не так, мы пересматриваем условия взаимодействия с телеканалом». Высокому росту числа HD-подписчиков способствуют, в частности, совместные с технологическим партнером оператора —

02.09.2015 Обзор Blu-ray 3D медиаплеера OPPO BDP-103D

arbee, не зря включена в маркировку медиаплеера BDP-103D. Вдобавок OPPO BDP-103D способен разгонять HD-видео до формата 4K Ultra HD. Телевизоры 4K уже не редкость, а вот соответствующего контен
24.08.2015 МТС увеличила количество HD-каналов в базовом пакете в 2,5 раза

е, Урале и Юге. Общее число телеканалов в базовом пакете сибиряков увеличилось на 41%, а количество HD-каналов выросло в 2,5 раза. В обновленный базовый пакет цифрового ТВ от МТС вошли такие ка
20.07.2015 МГТС: количество зрителей HD-каналов выросло в 3,5 раза за год

HD-каналов и отдельных HD-каналов в рамках сервиса «Персональное ТВ». Самые популярные ТВ-каналы в HD-качестве по итогам первой половины 2015 г. стали « Первый HD», «Спорт 1 HD», «Россия HD».

02.06.2015 Qtech представил системы ВКС собственного производства

ечного соединения на 10 сторон. Поддерживает функцию перекомпоновки изображения на экране, сохраняя HD-качество изображения - выполняет автоматическое увеличение экрана выступающего участника,

28.05.2015 «МегаФон» обеспечил связью HD-камеры лесного хозяйства Томской области

обеспечена гарантированным каналом передачи данных 2 Мбит/с, что позволяет пропускать видеосигнал в HD-качестве и телеметрическую информацию, необходимую для наблюдения за территорией. Высота а
11.02.2015 «Дом.ru» запустил обновленную линейку тарифов

тей. Пакет S – это интернет на скорости до 40 Мбит/c и HD-телевидение «Дом.ru TV» (61 цифровой и 11 HD-каналов). Дополнительно можно подключить домашний телефон с повременной оплатой. Пакет L д
06.02.2015 HP представила технологию High Definition Nozzle Architecture для промышленных печатных станков

Компания HP представила технологию High Definition Nozzle Architecture (архитектура высокой плотности сопел) для промышленных печатных станков HP Inkjet Web Press, благодаря которой поставщики услуг печати смогут повысить качест
29.10.2014 Cмартфон Jinga Basco L1 — новый бренд на нашем рынке

набор видео ни много ни мало 6 часов 45 минут, а это какое-то совершенно рекордное для смартфона с HD-дисплеем время. Но в результате осмотра устройства было выяснено, что яркость экрана была

02.10.2014 ViewSonic анонсировала портативные проекторы с поддержкой Mobile High-Definition Link

фровые камеры. Благодаря разрешению WXGA проекторы хорошо подходят для вывода изображения в формате 720p/1080p. Разъем HDMI с поддержкой MHL позволяет с легкостью выводить на большой экран изоб
12.09.2014 «Дом.ru» запускает приставку для просмотра HD-каналов на любом телевизоре

TV Mini», абонент может смотреть до 159 цифровых телеканалов, в том числе сразу 52 – в современном HD-формате. Кроме этого, приставка открывает доступ к ряду дополнительных функций цифрового Т
19.06.2014 Абоненты МГТС стали чаще смотреть ТВ-каналы в HD-качестве

улаковский. Сегодня абонентам МГТС доступны для подключения более 190 каналов, в том числе каналы в HD-качестве, а также вещание на иностранных языках. Пользователи цифрового телевидения могут

20.03.2014 «Триколор ТВ» запустит расширенный пакет HD-каналов в Сибири

елесмотрение в регионе. Впервые здесь появится расширенный спутниковый пакет из более двух десятков HD-телеканалов. Теперь телевидение высокой четкости, которое пользуется высоким спросом в цен
21.06.2013 Радар научили снимать HD-видео

радиолокационный видеообзор окружающей местности. Снимок: фотография, сделанная РЛС с разрешением 30 см. Специалисты General Atomics Aeronautical Systems создали технологию, позволяющую транслировать HD-видео в режиме реального времени с РЛС с синтезированной апертурой Возможно, неспециалист не может в полной мере оценить важность этого достижения. До недавнего времени радар мог отображать

30.05.2013 «Дом.ru» добавил новые HD-каналы

ых и анимационных фильмов российского и зарубежного производства, существенная часть из которых – в HD-качестве. «Дом.ru TV» функционирует на базе открытой инновационной платформы, что позволяе
26.02.2013 «Дом.ru» запускает HD-телевидение в 4 городах

Телеком-оператор «Дом.ru» запускает HD-телевидение «Дом.ru TV. Центр домашних развлечений» в 4 городах – Барнауле, Воронеже, Киро
20.02.2013 «ТТК-Западная Сибирь» расширяет список HD-каналов

компании ТТК, сообщило о расширении списка телеканалов в формате высокой четкости (HD) для пользователей цифрового телевидения (IPTV). В феврале абонентам «ТТК-Западная Сибирь» стали доступны 3 новых HD-канала: SET HD, «КХЛ HD» и Life HD. Кроме того, пользователи могут по-прежнему смотреть такие каналы как Animal planet HD, «Телепутешествия HD», Discovery Showcase HD и «Россия HD». В дальне
08.02.2013 МТС увеличила количество HD-телеканалов для клиентов домашнего ТВ

е увеличить количество телеканалов в ТВ-пакетах МТС в регионах, предоставить пользователям доступ к HD-контенту и дополнительным сервисам платного телевидения. Кроме того, в начале года МТС пре
25.01.2013 «Ростелеком-Юг» предоставит ADSL-абонентам «Интерактивное телевидение» HD-качества

С 1 февраля 2013 г. пакет телеканалов HD-качества «Интерактивного телевидения» от «Ростелеком-Юг» станет доступным для пользователей услуги, подключенных по технологии АDSL. Подписаться на него можно будет, используя пульт дистанци
22.01.2013 «Дом.ru» запускает HD-телевидение «Дом.ru TV» в 5 городах

Телеком-оператор «Дом.ru» запускает новую услугу – HD-телевидение «Дом.ru TV. Центр домашних развлечений» - в 5 городах: Волгограде, Волжском, К
24.12.2012 «Дом.ru» запускает 11 новых HD-каналов

Телеком-оператор «Дом.ru» запускает 11 новых HD-каналов в базовом пакете услуги «Дом.ru TV. Центр домашних развлечений» и 3 новых тематиче
17.12.2012 RT перешел на HD-вещание по всему миру

алы RT на испанском и арабском языках, а также документальный канал RTД. Кроме того, материалы RT в HD-качестве доступны в онлайн-видеоагентстве FreeVideo, услугами которого пользуются более 14
29.11.2012 «Орион Экспресс» предлагает 2 года бесплатно смотреть HD-каналы

удет продаваться через сеть магазинов «М.Видео» по цене 6990 руб. Возможность бесплатного просмотра HD-каналов в течение 2 лет с момента активации предусмотрена на карте доступа. Спутниковое об
27.11.2012 Абоненты HD-телевидения «Дом.ru TV» получили доступ к 5 новым сервисам

Телеком-оператор «Дом.ru» запускает 5 новых сервисов для абонентов HD-телевидения «Дом.ru TV. Центр домашних развлечений». Пользователи услуги прямо с экрана те

Публикаций - 3429, упоминаний - 4406

HD-изображение и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 473
Sony 6739 403
Apple Inc 13154 305
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 300
Microsoft Corporation 25775 247
Nvidia Corp 4002 230
Google LLC 12688 217
Intel Corporation 12811 210
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 199
LG Electronics 3735 183
Toshiba Corporation 2980 173
Acer Group - Acer Inc 2776 155
HTC Corporation 1512 146
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 139
Ростелеком 10948 129
Huawei 4676 122
Lenovo Group 2446 113
МегаФон 10742 102
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 102
Meta Platforms - Facebook 4621 96
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 96
Qualcomm Technologies 1974 87
Philips 2099 82
Canon 1439 80
X Corp - Twitter 2938 76
AMD - Advanced Micro Devices 4641 75
Dell EMC 5180 74
HP Inc. 5883 70
Sharp Corporation 1062 65
Lenovo Motorola 3566 63
MediaTek - Ralink 595 54
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 51
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 50
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 49
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 49
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 48
BBK Electronics Corp 332 47
JVC Kenwood 422 47
VAIO 475 46
Cisco Systems 5372 45
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 65
Россети Ленэнерго 1699 34
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 30
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 29
Carl Zeiss AG 307 29
Эра HD - Эра ХД 54 28
Walt Disney Company 647 27
Композит 99 25
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 23
Связной ГК 1401 21
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 17
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 16
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 15
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 14
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 14
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 13
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 13
Евросеть 1421 12
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 11
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 11
Warner Bros. International Television Distribution 289 10
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 9
Warner 540 9
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 9
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 9
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 9
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 40 8
Совкомбанк Совесть 279 8
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 8
Газпром ПАО 1493 7
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 7
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 7
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 43 7
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 7
Белый Ветер 365 6
Геометрия НПО 165 6
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 26
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 21
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 18
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 8
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 8
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 8
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 4
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 4
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 3
Петербургский метрополитен ГУП 150 3
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 3
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 3
Судебная власть - Judicial power 2500 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 98
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 64
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 28
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 19
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 7
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 6
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 6
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 5
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 5
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 5
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 3
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 3
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 3
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 3
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 3
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 3
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 3
OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 6 2
Российская Ассоциация Телемедицины 22 2
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 2
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 2
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 2
ASTM - American Society for Testing and Materials 10 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 2
Интернет-видео - ассоциация 21 1
Symbian Foundation 38 1
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 1
WS-Federation - Web Services Federation 6 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
WiMAX Forum 69 1
Электрокабель 13 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 1
AFA - Asociación del Fútbol Argentino - Аргентинская футбольная ассоциация - Ассоциация футбола Аргентины 5 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 1213
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 988
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 870
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 833
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 820
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 767
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 749
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 688
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 673
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 656
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 639
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 595
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 592
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 533
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 532
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 515
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 501
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 495
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 489
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 481
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 477
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 476
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 456
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 446
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 439
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 436
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 418
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 399
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 394
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 390
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 389
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 368
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 362
Контрастность 3042 355
Наушники - Headphones 4478 344
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1528 343
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 335
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 325
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 322
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 320
Google Android 15243 621
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 290
Microsoft Windows 16882 262
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 216
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 207
Apple iOS 8583 169
Apple iPad 4011 167
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 158
Google YouTube - Видеохостинг 3002 145
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 124
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 117
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 116
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 115
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 113
Samsung Galaxy 1035 106
Apple iPhone 6 4861 104
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 103
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 99
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 96
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 94
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 94
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 93
Microsoft Windows 7 2007 92
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 91
Microsoft Windows 2000 8678 90
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 89
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 87
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 82
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 75
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 75
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 73
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 73
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 73
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 69
Samsung Galaxy Note 702 67
Apple iPhone 4 800 67
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 66
Intel Core - Семейство процессоров 1251 66
Sony Bravia 251 66
Linux OS 11533 61
Наумов Максим 100 54
Ширшов Павел 76 41
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 33
Бровкин Дмитрий 55 22
Беляева Татьяна 29 15
Ксенин Алекс 311 13
Симонов Игорь 103 12
Кулаковский Дмитрий 67 12
Свириденко Андрей 99 12
Готальский Михаил 95 11
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 10
Макаров Александр 47 10
Попов Алексей 339 9
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 8
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 7
Овсянников Денис 23 6
Смагин Дмитрий 38 6
Двинина Олеся 89 6
Ramsli Stein - Рамсли Стейн 18 6
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 6
Левин Дмитрий 47 6
Медведев Дмитрий 1665 6
Хомяк Юрий 38 6
Князева Мария 16 6
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 6
Бобиков Дмитрий 35 6
Рылов Дмитрий 56 6
Холодов Алексей 12 5
Солонин Виталий 90 5
Сергеев Иван 74 5
Истомин Максим 26 5
Орлов Николай 14 5
Солдатов Станислав 14 5
Рычка Денис 17 5
Прищемихин Андрей 21 5
Рыжикова Анна 9 5
Halvorsen Fredrik - Халворшен Фредрик 16 5
Путин Владимир 3454 5
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 5
Меламед Александр 95 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1319
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 445
Европа 24964 303
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 281
Япония 13807 260
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 247
Южная Корея - Республика 7052 153
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 133
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 102
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 95
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 90
Китай - Тайвань 4245 89
Азия - Азиатский регион 5920 78
Германия - Федеративная Республика 13221 75
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 52
Франция - Французская Республика 8177 52
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 52
Беларусь - Белоруссия 6289 49
Земля - планета Солнечной системы 10865 48
Финляндия - Финляндская Республика 3697 40
Россия - СФО - Новосибирск 4876 36
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 36
Украина 7928 35
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 34
Индия - Bharat 5869 34
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 32
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 32
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 31
Испания - Королевство 3840 31
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 31
Испания - Каталония - Барселона 752 31
Армения - Республика 2449 30
Канада 5081 30
Италия - Итальянская Республика 4508 30
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 720 30
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 30
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 30
Швеция - Королевство 3782 28
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 27
США - Калифорния - Купертино 281 27
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 243
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 242
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 207
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 200
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 168
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 152
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 146
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 142
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 137
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 129
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 125
Ergonomics - Эргономика 1755 124
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 118
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 102
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 101
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 95
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 90
Видеокамера - Видеосъёмка 720 89
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 88
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 88
Английский язык 7030 77
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 66
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 66
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 64
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 55
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 52
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 51
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 48
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 46
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 46
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 46
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 44
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 43
Дача - Дачный сезон - Дачники 1141 39
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 37
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 37
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 36
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1400 34
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 34
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 33
CNews - ZOOM.CNews 1866 207
Engadget - Блог о технологиях 429 26
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 25
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 25
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 25
Спорт 1 HD - телеканал 44 24
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 23
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 23
National Geographic 95 23
DigiTimes - Издание 1331 22
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 18
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 18
Bloomberg 1627 16
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 16
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 15
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 14
The Verge - Издание 619 11
Electronista 166 10
Стрим-ТВ - телекомпания 166 10
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 10
SlashGear 134 10
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 36 9
Viasat Premium HD 22 9
Триколор - Комедийное - Кинопоказ HD-2 - российский спутниковый фильмовый телеканал 12 8
Триколор - Шокирующее - Кинопоказ HD-1 - российский спутниковый фильмовый телеканал 12 8
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 8
Walt Disney Channel 19 7
The Register - The Register Hardware 1784 7
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 49 7
Pocket-Lint 71 6
Wikipedia - Википедия 650 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 6
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 6
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 6
TG Daily 98 5
Reg Hardware 91 5
Ars Technica 450 5
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 5
AppleInsider 400 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 30
IDC - International Data Corporation 4975 24
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 22
Gartner - Гартнер 3658 17
Wainhouse Research 40 15
NPD DisplaySearch 285 14
Strategy Analytics 285 11
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 10
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 10
NPD Group 140 6
Forrester Research 834 6
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 6
Cinebench 29 5
In-Stat 115 4
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 4
Counterpoint Research 110 4
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 3
ABI Research 236 3
Frost & Sullivan 207 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
Insight 64 20 2
Displaybank 15 2
Broadpoint AmTech - American Technology & Research - American Technology Research 24 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 2
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 2
HFS Research 49 2
Net Applications 127 2
comScore 379 1
ITResearch 123 1
In-Stat/MDR 74 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Quocirca 12 1
DigiTimes Research 23 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
Deloitte Technology Fast 16 1
Euroconsult - Евроконсалт 7 1
6Wresearch 2 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 45
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 6
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 27 3
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 2
УлГУ - Ульяновский государственный университет 14 2
УлГПУ им. И.Н. Ульянова ВО ФГБОУ - Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова 4 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
КГПУ им. В. П. Астафьева - Красноярский Государственный Педагогический университет им. В. П. Астафьева 6 1
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 15 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 1
РАМН ГУ НИИ ревматологии - НИИ Ревматологии имени В.А. Насоновой ФГБНУ 1 1
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 1
ВГИК - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова 19 1
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 1
АмГУ - Амурский государственный университет 11 1
ТвГУ - Тверской государственный университет 14 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 66 1
ГЦОЛИФК - Российский университет спорта - Московский институт физической культуры - РГУФКСМиТ - Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма - РГУФК - Российский государственный университет физической культуры 17 1
БашГАУ - БГАУ - Башкирский государственный аграрный университет 4 1
Shanghai University - Шанхайский университет 5 1
European Audiovisual Observatory - Европейская аудиовизуальная обсерватория 3 1
БГТУ имени В.Г. Шухова - Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 16 1
University of Auckland - Te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau - Оклендский университет 18 1
UIC - University of Illinois Chicago - Иллинойсский университет в Чикаго 9 1
Aalto University - Университет имени Алвара Аалто 22 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
БГПУ им. М. Акмуллы - Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы 5 1
УлГТУ ФГБОУ ВО - Ульяновский государственный технический университет 10 1
VTT Technical Research Centre of Finland - Центр технических исследований Финляндии 18 1
БГПУ - Благовещенский государственный педагогический университет 5 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 67
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 60
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 56
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 28
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 25
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 20
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 18
День молодёжи - 27 июня 1087 11
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 11
Photokina 60 11
CeBIT 614 10
CSTB Telecom & Media 83 10
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 9
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 8
Связь-Экспокомм 276 7
Intel Developer Forum - IDF 317 6
Фотофорум 48 5
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 3
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 7 3
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 3
iF Design Awards 26 3
Messe Berlin - Берлинский экспоцентр 3 2
NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей 32 2
FPD International 17 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 2
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 2
Red Dot Design Award 57 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
Effie Awards 11 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
Docflow 148 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
NXP Semiconductors - Freescale Technology Forum 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще