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Индексная книга CNews*
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HD-изображение HDTV High Definition Television 720p Телевидение высокой чёткости



09.06.2020 «Битрикс24» увеличил количество участников HD-видеоконференций до 24 человек
25.03.2016 «Триколор ТВ» подключил 7-миллионного HD-абонента
11.02.2016 «Дом.ru» увеличил количество HD-каналов до 65
01.02.2016 «Ростелеком» увеличил количество HD-телеканалов во всех основных пакетах «Интерактивного ТВ»
13.11.2015 «Триколор ТВ» подключил 6-миллионного HD-абонента
24.08.2015 МТС увеличила количество HD-каналов в базовом пакете в 2,5 раза
20.07.2015 МГТС: количество зрителей HD-каналов выросло в 3,5 раза за год
12.09.2014 «Дом.ru» запускает приставку для просмотра HD-каналов на любом телевизоре
20.03.2014 «Триколор ТВ» запустит расширенный пакет HD-каналов в Сибири
21.06.2013 Радар научили снимать HD-видео
30.05.2013 «Дом.ru» добавил новые HD-каналы
26.02.2013 «Дом.ru» запускает HD-телевидение в 4 городах
08.02.2013 МТС увеличила количество HD-телеканалов для клиентов домашнего ТВ
25.01.2013 «Ростелеком-Юг» предоставит ADSL-абонентам «Интерактивное телевидение» HD-качества
22.01.2013 «Дом.ru» запускает HD-телевидение «Дом.ru TV» в 5 городах
17.12.2012 RT перешел на HD-вещание по всему миру
29.11.2012 «Орион Экспресс» предлагает 2 года бесплатно смотреть HD-каналы
27.11.2012 Абоненты HD-телевидения «Дом.ru TV» получили доступ к 5 новым сервисам
13.04.2012 «Акадо» расширяет пакет HD-каналов
28.02.2012 «Триколор ТВ» запустит пакет HD-каналов во втором квартале этого года
10.11.2011 «Твое TV» в Санкт-Петербурге запускает новый HD-пакет
12.09.2011 «ОнЛайм» пополнил HD-пакет цифрового ТВ каналом «Спорт 1»
18.07.2011 «ОнЛайм» расширил HD-пакет цифрового ТВ
17.12.2010 «Триколор ТВ» начал вещание HD-каналов
02.12.2010 Японцы отправят HD-видео в "облако"
09.11.2010 «Сибирьтелеком» запускает пакет HD-каналов
15.10.2010 Qwerty открывает для подключения пакет HD-каналов
31.08.2010 «Синтерра Медиа» организовала подачу мультиплекса HD-каналов для региональных операторов
02.08.2010 HD-телевизоры будут работать быстрее
18.05.2010 Explay M43HD: портативный HD-медиаплеер
15.02.2010 Смартфон-2011: HD-видео и 800 МГц за 100$
05.01.2010 Ноутбук для HD-телевизора
20.11.2009 «Акадо» расширит HD-пакет до 12 каналов
25.05.2009 «Первый ТВЧ» запустил новые HD-каналы
28.01.2009 BBK выпустил два новых ЖК-телевизора формата HD-Ready
21.03.2008 C кем HD-DVD встретится в раю?
14.03.2008 Поражение HD-DVD «взорвало» цены на Blu-ray
11.01.2008 HD-DVD против Blu-Ray: битва при Вегасе
13.12.2007 HD-видео: видеокамеры и форматы
04.12.2007 Компьютер для монтажа HD-видео - тест

Публикаций - 1559, упоминаний - 2086

HD-изображение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9333 243
Sony 6145 197
Apple Inc 10683 160
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 129
Microsoft Corporation 22497 128
Toshiba Corporation 2830 122
Nvidia Corp 3118 121
Intel Corporation 11262 118
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 109
LG Electronics 3372 91
Google LLC 10352 87
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 80
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 74
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 73
HTC Corporation 1428 71
Huawei 3222 61
Lenovo Group 2077 59
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 51
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 48
Meta Platforms - Facebook 4267 42
Canon 1339 41
AMD - Advanced Micro Devices 3661 41
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 40
Триколор - Национальная спутниковая компания 261 39
HP Inc. 5313 37
Qualcomm Technologies 1639 36
Dell EMC 4736 34
Philips 1960 34
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 740 34
Элемент ГК - Elementec 1523 33
Sharp Corporation 1024 33
Polycom - Поликом Россия 378 31
Lenovo Motorola 3463 29
Pioneer Corporation 405 28
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1740 28
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 28
Twitter 2493 26
JVC Kenwood 390 26
BBK Electronics Corp 396 23
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 780 22
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 15
Carl Zeiss 294 13
Walt Disney Company 556 13
Эра HD - Эра ХД 52 13
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 9
Paramount Pictures Corporation 118 9
Связной ГК 1190 8
Лента - Сеть розничной торговли 912 8
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 7
Warner Bros. International Television Distribution 265 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 6
Warner 422 6
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 75 6
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 6
Евросеть 1393 5
Белый Ветер 340 5
Sony Pictures Entertainment 135 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 5
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 199 5
Ferrari NV 144 5
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 5
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 4
Газпром ПАО 1008 4
РЖД - Российские железные дороги 1458 4
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 68 4
Алроса АК 118 3
Swarovski AG 69 3
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 62 3
Amedia TV - Амедиа 36 3
Самолёт ГК 216 3
Grundig 26 3
eBay Inc 1576 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 3
AliExpress 327 3
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 85 3
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 73 3
Electrolux - Электролюкс Рус 177 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 99 2
Техносила - СервисТрейд 239 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 12
Президент Российской Федерации 3770 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 7
Правительство Москвы 1640 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 4
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 2
Верховный суд Российской Федерации 709 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию 1 1
Роскачество - Российская система качества 22 1
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области 75 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 151 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 105 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 217 1
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 11 1
Таможня - Таможенная служба 421 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 96 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 97 1
ГБУ Малый бизнес Москвы 32 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 155 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 343 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 1
ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 67 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 52
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 23
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 3
DVD Forum 18 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 2
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 28 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 2
Web development - Веб-разработка 0 1
Greenpeace - Гринпис 115 1
WS-Federation - Web Services Federation 4 1
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 1
Symbian Foundation 38 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 33 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 51 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 15 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 24 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 396
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 382
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 355
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 343
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 324
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 305
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 296
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 241
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 234
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1335 230
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 215
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 215
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 207
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 188
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 186
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 174
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 3477 142
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 137
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 134
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 132
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 131
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 125
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1578 118
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1399 114
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 113
Автофокус - Автофокусировка 699 109
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 101
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 98
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1102 89
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 87
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 654 81
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 81
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1598 79
DDR - Double data rate 2422 79
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 76
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 68
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 64
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 954 62
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 61
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 60
Google Android 11959 283
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 118
Microsoft Windows 10 11713 95
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 81
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 80
Apple iOS 6422 79
Apple iPad 3663 72
Google YouTube - Видеохостинг 2277 57
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1055 57
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 54
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 945 54
Google Play - Google Store - Android Market 2732 52
Nvidia Tegra - серия процессоров 441 51
Microsoft Windows 7 1780 48
Microsoft Skype 1940 45
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1092 44
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1546 42
Intel Core - Семейство процессоров 1519 39
Linux OS 7669 38
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1077 38
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 37
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 668 35
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 595 34
HTC Sense UI - графическая оболочка 245 32
Apple iPhone 5 745 32
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 272 30
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 29
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 623 29
Apple iPhone 4 743 28
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1323 28
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 28
Microsoft Windows 2000 2856 27
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 426 27
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 365 27
Google Nexus - серия смартфонов 438 27
Samsung Galaxy Note 673 26
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 26
Microsoft Office 3247 26
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 504 26
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 26
Ширшов Павел 76 22
Наумов Максим 90 21
Бровкин Дмитрий 56 20
Jobs Steve - Джобс Стив 996 13
Ксенин Алекс 311 12
Кулаковский Дмитрий 67 10
Макаров Александр 38 7
Симонов Игорь 100 6
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 6
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 6
Попов Алексей 329 6
Готальский Михаил 95 5
Холодов Алексей 11 5
Овсянников Денис 23 5
Рылов Дмитрий 45 5
Свириденко Андрей 95 5
Шахманова Юлия 8 4
Хомяк Юрий 34 4
Чазов Андрей 19 4
Ефремов Сергей 15 4
Комиссарук Лев 6 4
Прищемихин Андрей 12 4
Беляева Татьяна 23 4
Истомин Максим 26 4
Голованов Андрей 8 3
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 3
Алимбеков Сергей 20 3
Солдатов Станислав 13 3
Бельская Яна 9 3
Карпов Алексей 21 3
Низомиддинов Олег 12 3
Медведев Дмитрий 1604 3
Солонин Виталий 89 3
Bond James - Бонд Джеймс 48 3
Воробьев Михаил 51 3
Кулешов Сергей 36 3
Блохнин Сергей 10 3
Ставропольцев Сергей 9 3
Орлов Николай 12 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 2
Россия - РФ - Российская федерация 108428 508
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 203
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 162
Япония 10069 111
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 90
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 89
Европа 12319 60
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 53
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 53
Китай - Тайвань 2115 50
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 49
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 44
Азия - Азиатский регион 3803 39
Южная Корея - Республика 4394 30
Германия - Федеративная Республика 8903 27
Россия - Сибирь 1579 25
Земля - планета Солнечной системы 7427 24
Россия - СФО - Новосибирск 3269 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 20
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 18
Франция - Французская Республика 5665 18
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 18
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 17
Украина 6212 17
Германия - Берлин 635 16
Испания - Королевство 2917 16
Америка Северная 2650 15
Швеция - Королевство 2072 14
Испания - Каталония - Барселона 707 14
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 767 14
Нидерланды 2197 14
Италия - Итальянская Республика 3310 14
Россия - ПФО - Казань 2085 14
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 12
Австралия - Австралийский Союз 2791 12
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 12
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 12
Европа Восточная 2927 12
Индия - Республика 4263 12
Беларусь - Белоруссия 3525 12
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 140
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 93
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 61
Ergonomics - Эргономика 840 51
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 37
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 25
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 19
Абонентская база - Абонентская плата 1383 16
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 15
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 12
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 12
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 11
Федеральный закон 257-ФЗ Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 631 11
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 9
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 895 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 7
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 1298 6
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 5
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 5
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 5
Градус Цельсия 239 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 4
Физика - Physics - область естествознания 889 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 4
Английский язык 764 3
Информационное общество - Государственная программа 1238 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 590 3
Образование в России 460 3
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 3
Ctrl 69 3
"китайфон" 24 3
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 3
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 63 3
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 3
CNews - ZOOM.CNews 1609 63
DigiTimes - Издание 1284 13
Thomson Reuters - Рейтер 5731 13
National Geographic 81 9
Engadget - Блог о технологиях 411 8
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 8
КХЛ HD - телеканал 22 8
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 7
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 6
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 4
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 4
InformationWeek 231 3
USA Today 125 3
Viasat Premium HD 17 3
Стрим-ТВ - телекомпания 144 3
Bloomberg Businessweek 121 3
Mezzo - телеканал 8 3
Рен ТВ - телеканал 57 3
Discovery Networks 0 3
The Verge - Издание 482 3
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 122 3
Wikipedia - Википедия 413 3
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 3
Insight UHD - телеканал развлекательно-приключенческой тематики 5 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 2
Discovery Science 0 2
Bloomberg 1009 2
Reg Hardware 91 2
ZDnet 584 2
Мобильные системы 94 2
ShowTime - телеканал 17 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 2
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 57 2
23ABC News 152 2
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 62 2
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 43 2
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 2
RT America 3 2
AppleInsider 384 2
IDC - International Data Corporation 4671 12
Gartner - Гартнер 3301 10
PCMark 104 9
IHS iSuppli 390 8
Wainhouse Research 38 8
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 5
Forrester Research 810 5
Strategy Analytics 283 5
NPD DisplaySearch 282 4
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 4
ABI Research 230 3
In-Stat 81 3
Cinebench 24 2
NPD Group 140 2
Yankee Group 166 2
IHS Infonetics Research 90 2
Juniper Research 468 2
In-Stat/MDR 63 1
DigiTimes Research 22 1
Piper Jaffray 101 1
Quocirca 12 1
comScore 354 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 150 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 101 1
S&P - Standard and Poor’s 470 1
Fortune Global 100 138 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 1
HFS Research 33 1
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 25 1
Ericsson Mobility Report 33 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 78 1
GfK Rus - ГФК-Русь 191 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 230 14
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 1
РАН - Российская академия наук 1397 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 1
ИРИ - Институт развития интернета 96 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 1
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 47 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 61 1
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 13 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 1
РАМН ГУ НИИ ревматологии - НИИ Ревматологии имени В.А. Насоновой ФГБНУ 1 1
European Audiovisual Observatory - Европейская аудиовизуальная обсерватория 0 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 28
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 14
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 306 13
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 10
CeBIT 454 7
Photokina 59 6
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 292 5
Фотофорум 46 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 4
Intel Developer Forum - IDF 250 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 173 2
iF Design Awards 23 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 104 2
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 12 2
CSTB Telecom & Media 55 2
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 81 1
Связь-Экспокомм 48 1
День космонавтики - 12 апреля 36 1
CEATEC 44 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 1
Messe Berlin - Берлинский экспоцентр 2 1
ИнфоКом 59 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 48 1
Moscow Urban Forum - Moscow Urban Forum Community Awards 5 1
Red Dot Design Award 50 1
Cisco Connect 5 1
CiscoLive! 10 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 19 1
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 7 1
GITEX Technology Week - Выставка 20 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 155 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 85 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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