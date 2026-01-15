Получите все материалы CNews по ключевому слову
UEFA Cup Лига чемпионов Европы Кубок УЕФА
СОБЫТИЯ
UEFA Cup и организации, системы, технологии, персоны:
|Резников Григорий 5 2
|Кириллов Арсений 2 2
|Qi Benjamin - Чи Бенджамин 3 2
|Рахматуллин Рамазан 3 2
|Морозов Александр 25 2
|Гайнуллин Ильдар 2 2
|Короткевич Геннадий 12 2
|Малеев Алексей 17 2
|Романов Владимир 10 2
|Лифарь Егор 3 2
|Дроздова Александра 6 2
|Станкевич Андрей 17 2
|Сергунин Андрей 2 2
|Ахмедов Максим 4 2
|Тихомиров Михаил 4 2
|Калинин Николай 5 2
|Будин Николай 2 2
|Христенко Олег 6 2
|Збань Илья 3 2
|Канделаки Тина 11 1
|Бельская Яна 11 1
|Квят Даниил 4 1
|Слуцкий Леонид 6 1
|Нигматуллин Нияз 3 1
|Шурыгин Михаил 8 1
|Виноградов Петр 3 1
|Красовский Александр 29 1
|Hilton Paris - Хилтон Пэрис 30 1
|Манжа Олег 2 1
|Смирнов Вячеслав 43 1
|Бешев Сергей 19 1
|Рычка Денис 17 1
|Гороховский Олег 11 1
|Рыжикова Анна 9 1
|Гончарова Эльвира 7 1
|Кузнецов Виктор 13 1
|Luxemburg Rosa - Люксембург Роза 6 1
|Стеценко Андрей 1 1
|Бабаев Роман 2 1
|Montes Eduard - Монтес Эдуард 2 1
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 189 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8406 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412396, в очереди разбора - 730336.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.