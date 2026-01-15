Разделы

UEFA Cup Лига чемпионов Европы Кубок УЕФА

UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА

СОБЫТИЯ


15.01.2026 Великобритания обвинила искусственный интеллект Microsoft в ошибке в разведданных, которая очень обидела израильтян 2
06.08.2025 «Спортс» запускает видеоплатформу. На старте — Лига чемпионов, финал теннисного «Мастерса» в Торонто, блоги Смолова, ЦСКА и «Спартака» 1
25.12.2024 Киберспорт впервые вошёл в тройку самых популярных видов спорта в Okko 1
03.12.2024 Предметы роскоши: что умеют самые дорогие умные часы 1
22.11.2024 Онлайн-кинотеатр Okko запускает игры 2
31.01.2022 Wi-Fi-сеть «Дом.ру» выросла до 26 тыс. точек 1
27.10.2020 Uma.Tech при поддержке G-Core Labs обеспечила онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов 2020 2
21.08.2020 Rambler Group усиливает борьбу с пиратством 1
04.09.2019 Минкомсвязи получило 130 миллионов на паспорта болельщиков на Euro 2020 1
12.08.2019 Российские школьники выиграли Международную олимпиаду по информатике 1
09.08.2019 Российские школьники стали первыми на Международной олимпиаде по информатике 1
19.07.2019 Легендарный футбольный клуб Inter перейдет на ИБ-решения Acronis 2
27.03.2019 Tele2 поможет Москве оповестить жителей о ЧС 1
22.05.2018 «Тинькофф Банк» и ПФК ЦСКА объявили о начале сотрудничества 1
14.03.2018 МГТС обеспечит бизнес спортивными HD-каналами к Чемпионату мира по футболу 2
21.07.2016 Финал состоится в любую погоду 1
13.05.2016 Viasat арендует емкости SES для трансляции своего первого телеканала в формате Ultra HD 1
15.02.2016 «Триколор ТВ» запускает новый спортивный пакет «Матч! Футбол» 4
28.01.2016 Субхолдинг «Газпром-медиа Матч» запускает новые спортивные тематические каналы 3
17.07.2015 2КОМ начинает трансляцию новых HD и 3D каналов 3
19.02.2015 «Билайн ТВ» начинает трансляцию трех новых спортивных каналов семейства «НТВ-Плюс» 1
04.09.2014 «Акадо Телеком» начинает трансляцию двух новых спортивных каналов 2
14.08.2014 Тест смартфона Nokia Lumia 930: локомотив системы Windows Phone 1
24.05.2013 Football Manager 2013 со скидкой 1
25.06.2012 «ПриватБанк» начал выпуск бесконтактных абонементов на футбол 1
24.08.2011 Pro Evolution Soccer 2012. Демоверсия №1 1
02.08.2011 Pro Evolution Soccer 2012 в России 1
15.10.2010 «НТВ-Плюс» начинает вещание 3D-канала 1
03.09.2010 3D-телевидение появилось в России 1
18.01.2010 Выбор ZOOM: стиральные машины европейской сборки 1
07.10.2009 «Ситроникс» выпустил RFID-билеты для футбольных матчей 2
22.05.2008 МТС и Motorola запустили в Лужниках новое техническое решение 2
19.05.2008 «Скай Линк» запустил тарифный план «Петербургский болельщик» 1
15.05.2008 Сотовые операторы прошли испытание Кубком УЕФА 1
14.01.2008 Подарки близким: рекомендации лучших Дедов Морозов 1
22.03.2007 UEFA Champions League 2006-2007 в продаже 1
16.01.2007 Лига Чемпионов от Electronic Arts 1
15.09.2003 Vodafone будет рассылать клипы футбольных матчей 1
17.07.2002 Siemens mobile станет генеральным спонсором мадридского "Реала" 1
30.10.2001 Элтон Джон занялся рекламой онлайновых покупок 1

Публикаций - 40, упоминаний - 55

UEFA Cup и организации, системы, технологии, персоны:

Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 339 5
1С-СофтКлаб - SoftClub 1139 3
Siemens AG - Siemens Group 2631 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14374 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9216 3
Konami 107 2
Samsung Electronics 10650 2
МегаФон 9975 2
Yandex - Яндекс 8524 2
Apple Inc 12668 2
LG Electronics 3679 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2658 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 2
EA - Electronic Arts 1299 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 2
Tencent - Riot Games 14 1
SWsoft - Standard & Western Software 49 1
Газпром - ГПМ Цифровые Технологии - Uma.Tech - Ума.Тех 2 1
ФизТехСофт - Физтех-софт - Phystechsoft 29 1
Almatel - 2КОМ 19 1
SES Networks - SES S.A. - SES Global - SES Astra - Société Européenne des Satellites 117 1
Motorola Inc 1150 1
Siemens Mobile 66 1
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 64 1
Ситроникс Параван 5 1
ASKO 35 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 234 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3134 1
Восход ФГБУ НИИ 686 1
Huawei 4239 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 1
9049 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 883 1
Acronis - Акронис 459 1
Citrix Systems 841 1
Philips 2076 1
G-Core Labs 73 1
Vodafone Group 1394 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 969 1
Lenovo Motorola 3530 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 276 3
КАРО - сеть кинотеатров - Каро-Фильм УК 28 2
Real Madrid Club de Fútbol - Реал Мадрид (футбольный клуб) 9 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 228 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 354 2
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 40 2
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 54 2
Miele - Миле 137 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 145 1
Toro Rosso - команда Формула-1 2 1
Whirlpool KitchenAid 24 1
Anywayanyday - AWAD - Энивейэнидей Тур 34 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
ВТБ Ледовый Дворец 3 1
Hansa - Ханса 114 1
Braun GmbH 77 1
Groupe SEB - Tefal 99 1
Петровский стадион 5 1
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 37 1
Gaggenau 35 1
Нижегородская ярмарка 23 1
Нижний Новгород - Сормовский парк 3 1
LVMH Louis Vuitton 29 1
MTG - Modern Times Group - Модерн Таймс Групп 23 1
Арена ЦСКА - ВЭБ Арена 7 1
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 35 1
Bork - Борк-Ритейл 45 1
Газпром ПАО 1422 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1384 1
Северсталь ПАО - Severstal 566 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 357 1
Акрон ГК - Acron 60 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 88 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 182 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 37 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 31 1
UMA - United Music Agency 40 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 225 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 100 1
Санкт-Петербург - Зимний дворец - главный императорский дворец России 4 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
UK Royal Mail - Королевская почта Великобритании - Post Office - почтовая служба Великобритании 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12933 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 268 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 187 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 87 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 32 9
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 22 2
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 17 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 1
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 7 1
AAPA - Audiovisual Anti-Piracy Alliance - Альянс по борьбе с аудиовизуальным пиратством 1 1
Электрокабель 12 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17839 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 7
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 6
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4062 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18397 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6321 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57449 5
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3721 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8955 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73522 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6258 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3361 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12907 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13011 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31865 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17141 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3136 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7368 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6638 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 2
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1105 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 434 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 2
Пропускная способность - Bandwidth 1832 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7701 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3110 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 362 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4930 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9386 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4843 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25683 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8138 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2998 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 721 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3040 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4099 3
Sony Playstation Portable - Sony PSP 660 2
Konami - Pro Evolution Soccer Компьютерная игра (спортивный симулятор) 30 2
Microsoft Windows 16380 2
Adobe Lightroom 105 1
LoL - League of Legends - компьютерная игра 18 1
Garmin Connect 34 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 1
FAN ID - Паспорт болельщика - Карта болельщика 44 1
ПриватБанк - Приват24 116 1
Acronis AnyData Engine 15 1
Gameloft Asphalt - Компьютерная игра (гоночная игра) 64 1
Philips Saeco - Saeco GranBaristo - Saeco GranAroma - Saeco Xelsis - Saeco PicoBaristo - Saeco Lirika - Saeco Gaggia Achille - Saeco Aroma - Saeco Incanto - Saeco Vienna - Saeco Cafe Nova - Saeco Magic Combi - Saeco Giro Odea - Gaggia Cubika - Saeco Via V 27 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 154 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 434 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 834 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru WI-FI 21 1
Whirlpool - Indesit WISL CSI - Indesit Innex NWSK - Indesit PWE - Indesit IWSD - Indesit BWUE - Indesit BWS - серия стиральных машин 9 1
Adobe DNG - Digital Negative Specification - Цифровой негатив - открытый формат для Raw-файлов изображений 40 1
Acronis OS Selector - Acronis Operating System Selector 10 1
Nokia Rich Recording 8 1
Bosch - VarioSoft 7 1
Siemens Dressman - паро-гладильный манекен 2 1
Apple AirPlay 122 1
Google Android 14744 1
Apple iOS 8282 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 79 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 512 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5874 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 148 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 1
Nokia PureView - Смартфон 111 1
NtechLab FindFace 51 1
Apple iPod 1550 1
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 142 1
Google Chromecast 86 1
Huawei Watch - Умные часы 123 1
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 403 1
Резников Григорий 5 2
Кириллов Арсений 2 2
Qi Benjamin - Чи Бенджамин 3 2
Рахматуллин Рамазан 3 2
Морозов Александр 25 2
Гайнуллин Ильдар 2 2
Короткевич Геннадий 12 2
Малеев Алексей 17 2
Романов Владимир 10 2
Лифарь Егор 3 2
Дроздова Александра 6 2
Станкевич Андрей 17 2
Сергунин Андрей 2 2
Ахмедов Максим 4 2
Тихомиров Михаил 4 2
Калинин Николай 5 2
Будин Николай 2 2
Христенко Олег 6 2
Збань Илья 3 2
Канделаки Тина 11 1
Бельская Яна 11 1
Квят Даниил 4 1
Слуцкий Леонид 6 1
Нигматуллин Нияз 3 1
Шурыгин Михаил 8 1
Виноградов Петр 3 1
Красовский Александр 29 1
Hilton Paris - Хилтон Пэрис 30 1
Манжа Олег 2 1
Смирнов Вячеслав 43 1
Бешев Сергей 19 1
Рычка Денис 17 1
Гороховский Олег 11 1
Рыжикова Анна 9 1
Гончарова Эльвира 7 1
Кузнецов Виктор 13 1
Luxemburg Rosa - Люксембург Роза 6 1
Стеценко Андрей 1 1
Бабаев Роман 2 1
Montes Eduard - Монтес Эдуард 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157622 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45913 12
Европа 24655 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13572 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18689 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53503 6
Германия - Федеративная Республика 12945 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18293 5
Италия - Итальянская Республика 4432 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3289 4
Франция - Французская Республика 7984 4
Испания - Королевство 3763 4
Южная Корея - Республика 6866 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8174 3
Канада 4988 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2541 3
Бразилия - Федеративная Республика 2454 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14516 3
Азербайджан - Баку 134 3
Япония - Цукуба 19 2
Великобритания - Шотландия - Глазго 79 2
Болгария - Шумен 4 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Центральный район - Невский проспект 75 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4103 2
Земля - планета Солнечной системы 10675 2
Япония 13555 2
Беларусь - Белоруссия 6048 2
Швеция - Королевство 3716 2
Сингапур - Республика 1909 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 2
Великобритания - Лондон 2410 2
Болгария - Республика 785 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1075 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 584 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3237 2
Аргентина - Аргентинская Республика 600 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 907 1
Румыния - Бухарест 54 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 91 1
Германия - Бавария 71 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 28
Спорт - Футбол 753 20
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1289 8
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 4
Английский язык 6880 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11439 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 3
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1827 3
Спорт - Баскетбол 93 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2498 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 777 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 2
Физика - Physics - область естествознания 2836 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1827 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 2
Металлы - Серебро - Silver 795 2
Металлы - Золото - Gold 1202 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5409 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 2
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 310 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15190 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7294 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 302 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Аренда 2583 1
HoReCa - Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering 159 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1000 1
Сон - Somnus 457 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 304 9
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 501 4
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 2
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 2
CNews - ZOOM.CNews 1854 2
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 132 1
Матч планета - Телеканал 3 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
Наш спорт - телеканал 6 1
Telecom.paper 194 1
Die Welt 80 1
Viasat TV 2 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 189 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8406 1
ГБОУ Президентский ФМЛ - Президентский физико-математический лицей 5 2
Интеллектуал ГБОУ школа 7 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 527 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1648 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1104 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1279 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 164 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 169 2
МГУ - СУНЦ - Специализированный учебно-научный центр-школа-интернат имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 10 2
Санкт-Петербург - Петропавловская крепость - памятник архитектуры 20 1
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 227 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 170 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 726 9
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 4
Лига 1 - Ligue 1 4 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
La Liga - Ла Лига - Campeonato Nacional de Liga de Primera División - Испанская лига - Чемпионат Испании по футболу 8 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 91 2
Чемпионат Италии по футболу 13 2
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 37 2
Азиатско-Тихоокеанская астрономическая олимпиада (АТАО) - Asian-Pacific Astronomy Olympiad (APAO) 3 2
ВТБ Единая Лига - Баскетбольный турнир 6 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 1
CSTB Telecom & Media 58 1
