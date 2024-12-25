Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Киберспорт впервые вошёл в тройку самых популярных видов спорта в Okko

В 2024 г. Okko показал рекордный рост спортивного направления – количество подписчиков-зрителей спорта в Okko выросло в шесть раз (на 510%). Среднее число просмотренных спортивных событий на пользователя выросло в два раза, а количество трансляций спорта в Okko – в 2,3 раза. Главной причиной увеличения зрительского интереса и объема трансляций стали эксклюзивные матчи Лиги чемпионов УЕФА и Лиги наций УЕФА, Лиги 1, а также Евро-2024 с существенной частью матчей, доступных только в Okko, и эксклюзивно показанный Кубок Америки. Об этом CNews сообщили представители Okko.

Футбол ожидаемо стал самым популярным видом спорта в Okko. Полуфинал Евро-2024 Нидерланды – Англия получил рекордный зрительский интерес – матч в прямом эфире Okko посмотрели более миллиона пользователей. Наряду с футболом в список самых популярных видов спорта в Okko вошли киберспорт, единоборства, баскетбол и фигурное катание, причем киберспорт впервые попал в топ наиболее популярных дисциплин и занимал второе место по популярности в период трансляций мейджор-турниров по CS2 и Dota 2.

Александр фон Розен, Единый ЦУПИС: Выполнить функции ассистента ИИ уже может, но генерировать код для высоконагруженных систем — еще нет
Цифровизация

Главным киберспортивным турниром для зрителей стал кельнский мейджор – Intel Extreme Masters Cologne 2024, турнир PFL Super Fights: Нганну – Феррейра получил наибольший интерес поклонников единоборств. Матч баскетбольной Евролиги «Реал Мадрид» – «Панатинаикос» стал главным баскетбольным событием года, а ценители фигурного катания активнее всего следили за Чемпионатом Мира ISU.

Олег Манжа, руководитель спортивного направления Okko: «2024 год был успешен для спортивного направления Okko – количество зрителей спорта выросло в сервисе в 6 раз. Такое увеличение зрительского интереса связано с тем, что мы продолжили активно укреплять свои позиции как центра развлечений для всей семьи с самой богатой библиотекой спорта, и особенную роль сыграли эксклюзивные трансляции Евро-2024, Кубка Америки, еврокубков и Лиги 1. У спортивного направления Okko большие планы на 2025 год – мы планируем увеличить число эксклюзивно представленных в сервисе футбольных, теннисных, кибеспортивных и других турниров, а также будем активно развивать собственные эфирные телеканалы и новостное направление, которое запустили в декабре».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Исследование CNews Analytics и «Лаборатории Касперского»: как российские компании защищают свои ИТ-системы в облаке

Хакеры взломали магазин Европейского космоагентства и воруют у космических романтиков данные банковских карт

Можно ли точно оценить стоимость товара с помощью искусственного интеллекта?

В Иране оттепель. Власти решили разблокировать WhatsApp*

Дмитрий Удод, «Ингосстрах»: Роботы трудятся круглосуточно и с постоянным уровнем качества

У «Яндекса» почти не осталось международных проектов по ИИ. Из 10 стартапов остался только один

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Как организовать для компании квиз или викторину самостоятельно: лучшие сайты и приложения

Обзор Jimmy PW11 Pro Max: беспроводной моющий пылесос 5-в-1 с функцией самоочистки

Лучшие флагманские смартфоны 2024 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще