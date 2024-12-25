Киберспорт впервые вошёл в тройку самых популярных видов спорта в Okko

В 2024 г. Okko показал рекордный рост спортивного направления – количество подписчиков-зрителей спорта в Okko выросло в шесть раз (на 510%). Среднее число просмотренных спортивных событий на пользователя выросло в два раза, а количество трансляций спорта в Okko – в 2,3 раза. Главной причиной увеличения зрительского интереса и объема трансляций стали эксклюзивные матчи Лиги чемпионов УЕФА и Лиги наций УЕФА, Лиги 1, а также Евро-2024 с существенной частью матчей, доступных только в Okko, и эксклюзивно показанный Кубок Америки. Об этом CNews сообщили представители Okko.

Футбол ожидаемо стал самым популярным видом спорта в Okko. Полуфинал Евро-2024 Нидерланды – Англия получил рекордный зрительский интерес – матч в прямом эфире Okko посмотрели более миллиона пользователей. Наряду с футболом в список самых популярных видов спорта в Okko вошли киберспорт, единоборства, баскетбол и фигурное катание, причем киберспорт впервые попал в топ наиболее популярных дисциплин и занимал второе место по популярности в период трансляций мейджор-турниров по CS2 и Dota 2.

Главным киберспортивным турниром для зрителей стал кельнский мейджор – Intel Extreme Masters Cologne 2024, турнир PFL Super Fights: Нганну – Феррейра получил наибольший интерес поклонников единоборств. Матч баскетбольной Евролиги «Реал Мадрид» – «Панатинаикос» стал главным баскетбольным событием года, а ценители фигурного катания активнее всего следили за Чемпионатом Мира ISU.

Олег Манжа, руководитель спортивного направления Okko: «2024 год был успешен для спортивного направления Okko – количество зрителей спорта выросло в сервисе в 6 раз. Такое увеличение зрительского интереса связано с тем, что мы продолжили активно укреплять свои позиции как центра развлечений для всей семьи с самой богатой библиотекой спорта, и особенную роль сыграли эксклюзивные трансляции Евро-2024, Кубка Америки, еврокубков и Лиги 1. У спортивного направления Okko большие планы на 2025 год – мы планируем увеличить число эксклюзивно представленных в сервисе футбольных, теннисных, кибеспортивных и других турниров, а также будем активно развивать собственные эфирные телеканалы и новостное направление, которое запустили в декабре».