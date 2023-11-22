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PC game Киберспорт Esports компьютерный спорт или электронный спорт



22.11.2023 Власти предлагают отчислять разработчикам игр процент от ставок на киберспорт

компании Михаила Журавского, приходятся на Dota 2 и Counter-Strike, которые являются главными киберспортивными дисциплинами в СНГ. Фото: Freepik Букмекеров хотят обязать платить процент от ставок на киберспорт правообладателям компьютерных игр «Предлагается создать легитимный механизм использования игр и ПО и направлять отчисления в ЕРАИ, чтобы потом правообладатели смогли за ними обращать
05.06.2023 Преподаватель единственного в России факультета киберспорта завоевал золото в суперфинале седьмого сезона Московского киберспорта

преимущество с ранней стадии игры, смогла занять первое место по итогам серии турниров “Московский киберспорт”». Ранее команда MCAST получила серебро чемпионата России по компьютерному спорту,
12.01.2023 Как создать свою киберспортивную команду и заработать на ней?

да-то начинали с одной игры, и смогли собрать вокруг себя большие фанатские базы. За счет того, что киберспорт активно развивается, новые игры появляются регулярно, а аудитория постоянно растет
23.12.2022 Из российских студентов сделают киберспортсменов

Неясно также, как будут называться новые предметы. Эксперты игровой индустрии настроены скептически Киберспорт в России, по данным владельца порталов о видеоиграх «Канобу» и «Игромания» Гаджи М
27.10.2021 Исследование: 30% российских родителей считают киберспорт несерьезной профессией

Аналитики онлайн-университета Skypro провели исследование и выяснили, что современные родители не считают киберспорт серьезной, высокодоходной и перспективной профессией для первого высшего образования. 17 октября 2021 г. российская команда Team Spirit выиграла чемпионат мира по Dota 2 (The Interna
23.10.2018 PwC: киберспорт обгоняет футбол по потенциалу развития

возможностей CRM-систем и персонализация предложений на основе данных. При этом брендированный контент, если он эксклюзивный и уникальный, по-прежнему будет актуальным форматом спонсорских активаций. Киберспорт обладает внушительным потенциалом роста по сравнению со спортивными дисциплинами. Конкуренцию ему могут составить, пожалуй, только футбол и баскетбол с учетом их активной экспансии н
19.07.2018 В Москве обсудили развитие киберспорта в рамках круглого стола «Киберспорт на стадионе. Новые спортивные форматы»

«Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни», «Электронная Москва» и Департамент информационных технологий города Москвы провели круглый стол «Киберспорт на стадионе. Новые спортивные форматы» на форуме Moscow Urban Forum 2018. Новые спортивные форматы» с участием ведущих специалистов. Участники обсудили перспективы киберспорта, его в
26.12.2007 Краткая история киберспорта. От зарождения до наших дней

ия компьютерного спорта, заглянуть в прошлое и продемонстрировать, к чему он пришел сейчас.Читайте: Краткая история киберспорта. От зарождения до наших дней.

Публикаций - 91, упоминаний - 100

PC game и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 32
VK - Mail.ru Group 3455 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 6
МегаФон 8805 5
Intel Corporation 12197 5
EA - Electronic Arts 1286 4
Цифра ГК 2426 4
Huawei 3933 3
Tencent - Riot Games 11 3
Samsung Electronics 10254 3
Wargaming 151 3
Apple Inc 12100 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 3
Google LLC 11775 3
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 2
LG Electronics 3614 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 2
AMD - Advanced Micro Devices 4231 2
Ростелеком 9701 2
Nvidia Corp 3487 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
Sony 6544 2
Fortnite 76 2
Казахтелеком 337 2
Пи Джи груп - LiteBox - Облачный ритейл - Лайтбокс 11 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 2
Team Spirit - Team:Spirits 3 2
Virtus.pro - Esforce Angency 2 2
Virtus.pro - Epicentr 2 2
Газпром ГПМ Диджитал - GPMD - Gazprom-Media Digital 33 1
НСК - Наша Сервисная Компания 51 1
PUBG Corporation 43 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
Cisco Systems 5114 1
BBK OPPO Electronics 384 1
Constanta 2 1
HP Inc. 5685 1
Bang&Olufsen - B&O 137 1
Valve Software 207 1
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 11
Virtus.pro 27 8
SK Gaming 14 6
МТС - Gambit Esports - Gambit Gaming 10 5
VK - ESforce - VK Play Арена - Yota Arena - Yota Арена - киберспортивная арена 9 3
Visa International 1949 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 2
Стример НПО 21 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 2
Уфа-Арена - Универсальная спортивная арена 3 2
Фонкор - Фонбет - Fonbet - Букмекерская контора 6 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 55 1
ВТБ Ледовый Дворец 3 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 29 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 152 1
FragStore - магазин киберспортивного инвентаря 5 1
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк - Aegis Media 38 1
Freedom International Group 3 1
Coffeecell - Сеть кофеен 1 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 1
EPIC Telecom Invest 201 1
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 36 1
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LVMH Louis Vuitton 23 1
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
Электронная Москва АО 28 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 2
Судебная власть - Judicial power 2309 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 2
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 109 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 106 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 186 1
Правительство Москвы - Москомспорт - Департамент спорта города Москвы 26 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 1
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