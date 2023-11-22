Власти предлагают отчислять разработчикам игр процент от ставок на киберспорт компании Михаила Журавского, приходятся на Dota 2 и Counter-Strike, которые являются главными киберспортивными дисциплинами в СНГ. Фото: Freepik Букмекеров хотят обязать платить процент от ставок на киберспорт правообладателям компьютерных игр «Предлагается создать легитимный механизм использования игр и ПО и направлять отчисления в ЕРАИ, чтобы потом правообладатели смогли за ними обращать

Преподаватель единственного в России факультета киберспорта завоевал золото в суперфинале седьмого сезона Московского киберспорта преимущество с ранней стадии игры, смогла занять первое место по итогам серии турниров “Московский киберспорт”». Ранее команда MCAST получила серебро чемпионата России по компьютерному спорту,

Как создать свою киберспортивную команду и заработать на ней? да-то начинали с одной игры, и смогли собрать вокруг себя большие фанатские базы. За счет того, что киберспорт активно развивается, новые игры появляются регулярно, а аудитория постоянно растет

Из российских студентов сделают киберспортсменов Неясно также, как будут называться новые предметы. Эксперты игровой индустрии настроены скептически Киберспорт в России, по данным владельца порталов о видеоиграх «Канобу» и «Игромания» Гаджи М

Исследование: 30% российских родителей считают киберспорт несерьезной профессией Аналитики онлайн-университета Skypro провели исследование и выяснили, что современные родители не считают киберспорт серьезной, высокодоходной и перспективной профессией для первого высшего образования. 17 октября 2021 г. российская команда Team Spirit выиграла чемпионат мира по Dota 2 (The Interna

PwC: киберспорт обгоняет футбол по потенциалу развития возможностей CRM-систем и персонализация предложений на основе данных. При этом брендированный контент, если он эксклюзивный и уникальный, по-прежнему будет актуальным форматом спонсорских активаций. Киберспорт обладает внушительным потенциалом роста по сравнению со спортивными дисциплинами. Конкуренцию ему могут составить, пожалуй, только футбол и баскетбол с учетом их активной экспансии н

В Москве обсудили развитие киберспорта в рамках круглого стола «Киберспорт на стадионе. Новые спортивные форматы» «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни», «Электронная Москва» и Департамент информационных технологий города Москвы провели круглый стол «Киберспорт на стадионе. Новые спортивные форматы» на форуме Moscow Urban Forum 2018. Новые спортивные форматы» с участием ведущих специалистов. Участники обсудили перспективы киберспорта, его в