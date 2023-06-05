Преподаватель единственного в России факультета киберспорта завоевал золото в суперфинале седьмого сезона Московского киберспорта

Команда MCAST, выступающая в дисциплине «боевая арена» (Dota 2), заняла первое место в суперфинале седьмого сезона Московского Киберспорта, который проходил 3-4 июня. Капитаном команды является преподаватель первого в России факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Владлен Mariachi Гребеньков.

За победу в онлайн-турнире сражались 12 команд по пять человек в каждой. Призовой фонд седьмого сезона составил 150 тыс. руб., 70 тыс. из которых достались обладателям золота. Московская команда MCAST победила такие сборные, как Vorpal Swords, SIBE team и TEAM ARISE.

«С этим турниром сложилась интересная история, – сказал Владлен Mariachi Гребеньков. – Формат соревнований подразумевал отборочные матчи, которые проходили в течение трех предыдущих месяцев и за которые команды получали очки. В итоге восемь команд прошли по очкам в верхнюю сетку Гранд-финал, еще четыре слота в нижней сетке заняли сборные, победившие в отдельных турнирах Последнего шанса. Во время квалификации мы тестировали новых игроков и еле-еле попали с 7-8 места в суперфинал сезона. К началу главного турнира наш состав был окончательно укомплектован, и начался долгожданный плей-офф. Он проходил два дня: в первый день мы выиграли три bo1-серии, в последний день закрыли Гранд-финал – 2:0. Одна карта из плей-офф продлилась больше 50 минут, где до самых последних минут оставалась интрига, в остальных картах сборная команда Москвы, грамотно выбирая героев и успешно захватывая преимущество с ранней стадии игры, смогла занять первое место по итогам серии турниров “Московский киберспорт”».

Ранее команда MCAST получила серебро чемпионата России по компьютерному спорту, который проходил 20–21 мая на площадке специализированного спортивного комплекса «Уфа-Арена». Общий призовой фонд соревнований составил 5 млн руб.

Владлен Гребеньков вместе с командой тренируется в Центре спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд Департамента спорта города Москвы (ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта), который разрабатывает и внедряет инновационные технологии спортивной отрасли.

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Владлен Гребеньков окончил Московскую государственную академию физической культуры (специальность «Физическая реабилитация») и Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма («Государственная молодежная политика»). Преподаватель факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» имеет 10 научных публикаций, в том числе в журнале ВАК.

С 2017 г. Владлен Гребеньков неоднократно побеждал в различных турнирах по Dota 2, включая Moscow Esports 2020 Superfinal. Занял второе место на Russian Esports Cup 2019.

В 2019 г. в университете «Синергия» был открыт первый в стране факультет игровой индустрии и киберспорта. Его уникальность состоит в том, что он впервые объединил работу по созданию популярных игр и участие в них. Студенты факультета не только учатся у настоящих кумиров игрового сообщества – практикующих представителей индустрии, – но и получают все необходимые знания для создания игр и их презентации, а также принимают участие во всевозможных турнирах.