Синергия Университет Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ МФПА Московская финансово-промышленная академия
Корпорация «Синергия» — негосударственный институт развития. В структуру корпорации входят более 50 организаций и центров компетенции различного профиля. Ключевой организацией корпорации является университет «Синергия» — частный вуз России, в котором обучаются более 200 тыс (данные 2024 года) студентов. В корпорацию входят также старейшая в России Школа Бизнеса «Синергия», основанная в 1988 году, онлайн-школа «Синергия» и детские сады Synergy Kids, центр сопровождения экспорта Synergy Export Agency, разработчик IT-решений для корпоративного сектора Synergy Soft (резидент ОЭЗ «Иннополис»), коммуникационное агентство Synergy Digital, видеопродакшн студия полного цикла Synergy Production, центр аналитики и социологических исследований, центр креативных индустрий и другие подразделения.
|30.07.2025
Университет «Синергия» открыл первый в России факультет нейроанимации и цифрового контента
Университет «Синергия» открыл первый в России факультет нейроанимации и цифрового контента
|15.07.2025
Университет «Синергия» запустил международные программы двойного диплома в Таиланде
Университет «Синергия» запустил международные программы двойного диплома в Таиланде
|17.04.2025
В «Синергии» разрабатывают ИИ-платформу для анализа успеваемости студентов в реальном времени
В «Синергии» разрабатывают ИИ-платформу для анализа успеваемости студентов в реальном времени
|01.04.2025
Университет «Синергия» представил креативный ИИ-редактор для авторов цифрового контента
Университет «Синергия» представил креативный ИИ-редактор для авторов цифрового контента
|05.02.2025
Исследование Level Group и университета «Синергия»: 55% студентов совмещают учебу с работой
Исследование Level Group и университета «Синергия»: 55% студентов совмещают учебу с работой
|18.04.2024
Филиал университета «Синергия» в Бангладеш откроется в новом учебном году
Филиал университета «Синергия» в Бангладеш откроется в новом учебном году
|31.01.2024
Более 80% студентов считают, что искусственный интеллект помогает лучше осваивать профессию
Большинство российских студентов, опрошенных Аналитическим центром Университета «Синергия», утверждают, что использование современных технологий и искусственног
|06.12.2023
«Синергия» открыла Центр трансфера технологий для вывода новых разработок на рынок
«Синергия» открыла Центр трансфера технологий для вывода новых разработок на рынок
|10.11.2023
Университет «Синергия» и «Сбербизнес» займутся созданием образовательных программ по электронной торговле
Университет «Синергия» и «Сбербизнес» займутся созданием образовательных программ по электронной торговле
|02.11.2023
Логистические компании протестируют CRM-платформу студентки университета «Синергия»
Логистические компании протестируют CRM-платформу студентки университета «Синергия»

Студентка университета «Синергия» выиграла грант на создание CRM-платформы для железнодорожных перевозок. Российские компании из сферы железнодорожных перевозок начинают тестировать новую CRM-систему, со
|11.10.2023
Новый факультет Университета «Синергия» выпустит специалистов по кибербезопасности
Факультет кибербезопасности Университета «Синергия» запустил программу высшего образования «Безопасность компьютерных сис
|28.09.2023
Университет «Синергия» подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «Киберпротект»
Университет «Синергия» подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «Киберпротект»
|27.09.2023
Университет «Синергия» подготовит ИТ-специалистов в сотрудничестве с PIX Robotics
Университет «Синергия» подготовит ИТ-специалистов в сотрудничестве с PIX Robotics
|04.09.2023
Университет «Синергия» подписал соглашение о стратегическом партнерстве с Mpstats
Университет «Синергия» подписал соглашение о стратегическом партнерстве с Mpstats

Новое стратегическое партнерство сервиса аналитики маркетплейсов Mpstats и факультета электронной коммерции университета «Синергия» позволит подготовить учебные материалы с гарантией актуальности и практической направленностью, а также получить студентам поддержку экспертов компании. Сервис Mpstats о
|24.08.2023
Университет «Синергия» обучит ИТ-специалистов кибериммунитету
Университет «Синергия» обучит ИТ-специалистов кибериммунитету
|16.05.2023
В России откроют первую магистратуру по подготовке управленцев в сфере фиджитал-спорта
В России откроют первую магистратуру по подготовке управленцев в сфере фиджитал-спорта
|22.07.2015
«ЛанКей» построил СКС для контакт-центра университета «Синергия»
«ЛанКей» построил СКС для контакт-центра университета «Синергия»

Системный интегратор «ЛанКей» обеспечил контакт-центр университета «Синергия» структурированной кабельной системой. Об этом CNews сообщили в компан
|25.10.2007
МГТС и МФПА создают инновационно-образовательный центр
МГТС и МФПА создают инновационно-образовательный центр
