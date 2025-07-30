Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия

Разделы

Корпорация «Синергия» — негосударственный институт развития. В структуру корпорации входят более 50 организаций и центров компетенции различного профиля. Ключевой организацией корпорации является университет «Синергия» — частный вуз России, в котором обучаются более 200 тыс (данные 2024 года) студентов. В корпорацию входят также старейшая в России Школа Бизнеса «Синергия», основанная в 1988 году, онлайн-школа «Синергия» и детские сады Synergy Kids, центр сопровождения экспорта Synergy Export Agency, разработчик IT-решений для корпоративного сектора Synergy Soft (резидент ОЭЗ «Иннополис»), коммуникационное агентство Synergy Digital, видеопродакшн студия полного цикла Synergy Production, центр аналитики и социологических исследований, центр креативных индустрий и другие подразделения. 

СОБЫТИЯ


30.07.2025 Университет «Синергия» открыл первый в России факультет нейроанимации и цифрового контента

тавселенных и Web3 — все, что формирует медиа завтрашнего дня. Об этом CNews сообщили представители университета «Синергия». «Это факультет для тех, кто хочет не просто следовать за трендами, а
15.07.2025 Университет «Синергия» запустил международные программы двойного диплома в Таиланде

легчает процесс поступления для российских студентов отсутствие обязательного требования к сдаче IELTS и TOEFL. Вместо них можно пройти внутреннее тестирование по английскому языку», — отметил ректор университета «Синергия» Артём Васильев. Образовательные программы ориентированы на практику: студенты будут стажироваться в партнерских компаниях вузов, в том числе международных сетях отелей,

17.04.2025 В «Синергии» разрабатывают ИИ-платформу для анализа успеваемости студентов в реальном времени

обна изменить образовательный процесс, сделав его персонализированным и доступным»,— отметил ректор университета «Синергия» Артем Васильев. Практическое применение ИИ-разработки возможно по нес
01.04.2025 Университет «Синергия» представил креативный ИИ-редактор для авторов цифрового контента

рендов и адаптации текстов под конкретные задачи пользователя. Об этом CNews сообщили представители университета «Синергия». По данным исследования HubSpot, сегодня более 64% компаний уже испол
05.02.2025 Исследование Level Group и университета «Синергия»: 55% студентов совмещают учебу с работой

ь 7% достигают заработка свыше 100 тыс. руб. в месяц. «Наше совместное исследование с университетом “Синергия” наглядно демонстрирует: более половины студентов уже работают или планируют подраб
18.04.2024 Филиал университета «Синергия» в Бангладеш откроется в новом учебном году

ов на программы бакалавриата и магистратуры в сентябре 2024 г. Об этом CNews сообщили представители университета «Синергия». Студенты будут изучать программирование на HTML+, CSS, C++, Java, Py
31.01.2024 Более 80% студентов считают, что искусственный интеллект помогает лучше осваивать профессию

Большинство российских студентов, опрошенных Аналитическим центром Университета «Синергия», утверждают, что использование современных технологий и искусственног
06.12.2023 «Синергия» открыла Центр трансфера технологий для вывода новых разработок на рынок

на экспорт. В 2024 г. планируется реализовать до 20 проектов. Об этом CNews сообщили представители университета «Синергия». «У России высокий научный потенциал и сильная инженерная школа. Толь
10.11.2023 Университет «Синергия» и «Сбербизнес» займутся созданием образовательных программ по электронной торговле

ограммы в сфере электронной торговли могут появиться благодаря сотрудничеству факультета e-commerce университета «Синергия» и «Сбербизнеса». Компании подписали соглашение о стратегическом партн
02.11.2023 Логистические компании протестируют CRM-платформу студентки университета «Синергия»

Студентка университета «Синергия» выиграла грант на создание CRM-платформы для железнодорожных перевозок. Российские компании из сферы железнодорожных перевозок начинают тестировать новую CRM-систему, со
11.10.2023 Новый факультет Университета «Синергия» выпустит специалистов по кибербезопасности

Факультет кибербезопасности Университета «Синергия» запустил программу высшего образования «Безопасность компьютерных сис
28.09.2023 Университет «Синергия» подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «Киберпротект»

будущей работы навыки, которые пригодятся при выполнении реальных рабочих задач», — отметил ректор Университета «Синергия» Артём Васильев. Кроме того, факультет кибербезопасности планирует соз
27.09.2023 Университет «Синергия» подготовит ИТ-специалистов в сотрудничестве с PIX Robotics

но-исследовательских работ. С 2023-2024 учебного года студенты факультета информационных технологий университета «Синергия» смогут научиться использованию ИТ-решений PIX для управления, роботиз
04.09.2023 Университет «Синергия» подписал соглашение о стратегическом партнерстве с Mpstats

Новое стратегическое партнерство сервиса аналитики маркетплейсов Mpstats и факультета электронной коммерции университета «Синергия» позволит подготовить учебные материалы с гарантией актуальности и практической направленностью, а также получить студентам поддержку экспертов компании. Сервис Mpstats о
24.08.2023 Университет «Синергия» обучит ИТ-специалистов кибериммунитету

в, которые оперируют будущими кадрами для создания сложных информационных систем», — отметил ректор университета «Синергия» Артём Васильев. «Сегодня университет активно развивает образовательно
16.05.2023 В России откроют первую магистратуру по подготовке управленцев в сфере фиджитал-спорта

нерских компаниях университета «Синергия» и к выпуску имеют профессиональное портфолио. В 2019 г. в Университете «Синергия» открыт первый в стране факультет игровой индустрии и киберспорта. Его
22.07.2015 «ЛанКей» построил СКС для контакт-центра университета «Синергия»

Системный интегратор «ЛанКей» обеспечил контакт-центр университета «Синергия» структурированной кабельной системой. Об этом CNews сообщили в компан
25.10.2007 МГТС и МФПА создают инновационно-образовательный центр

ников МГТС циклы обучения. Кроме того, на подобном курсе смогут обучаться студенты Колледжа связи и МФПА. Таким образом, МГТС получит дополнительные кадры для программы «Телефонный мастер». Орг

