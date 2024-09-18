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IceFrog DotA Компьютерная многопользовательская командная игра Стратегия в реальном времени
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|18.09.2024
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Аналитика МТС Fog Play: интерес к Dota 2 вырос в полтора раза
ировался на протяжении всего периода турнира с 4 по 15 сентября 2024 г. По данным МТС, количество игроков увеличилось на 86% по сравнению с прошлогодним турниром с 7 по 17 октября. В текущие выходные Dota 2 вошла в пятерку самых популярных игр на платформе Fog Play и заняла второе место, обогнав GTA V и Red Dead Redemption 2, в то время как ранее находилась на четвертом месте. Это подчеркив
|14.02.2023
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Модификации к игре Dota 2 пробивают в ПК «дыры» для троянов
Мод с начинкой Эксперты Avast Threat Labs обнаружили вредоносные модификации («моды») к популярной онлайн-игре Dota 2, которые устанавливают в пользовательские системы бэкдоры. Моды под названием Overdog no annoying heroes (id 2776998052), Custom Hero Brawl (id 2780728794) и Overthrow RTZ Edition X10 XP
|14.01.2020
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Выходец из «Росатома» вложил $5,5 млн в российские команды по Fortnite, Dota 2 и Counter Strike
нтракты с киберспортивными командами по одним из наиболее популярных в настоящее время дисциплин. В первую очередь речь идет о компьютерных играх Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO), Fortnite и Dota 2, другие проекты пока не упоминаются. Запуск всех основных направлений организация намерена осуществить до конца 2020 г. В дополнение к этому Freedom International Group собирается основа
|22.08.2019
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Создатели Dota 2 и Counter-Strike забанили россиянина, сообщившего им об уязвимости
х игр и программ. Его разработчиком выступает американская компания Valve, известная созданием сверхпопулярных во всем мире многопользовательских игр, в частности, Half-Life, Portal, Counter-Strike и Dota 2. Это вторая уязвимость нулевого дня, обнаруженная специалистом в продукте. За публичное раскрытие информации о первой из них Valve запретила Василию участвовать в своей программе по поис
|14.11.2018
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Разработчик Half-Life, Counter-Strike, Dota 2 проморгал дыру. Из-за нее все игры стали бесплатными
пьютерных игр и программ. Его разработчиком выступает американская компания Valve, известная созданием сверхпопулярных во всем мире многопользовательских игр, в частности, Half-Life, Counter-Strike и Dota 2. Уязвимость была обнаружена в так называемом партнерском портале Steam — сетевом ресурсе для разработчиков игр, публикуемых через платформу. Московский обнаружил, что в API-запросах дост
IceFrog DotA и организации, системы, технологии, персоны:
|Кушнарев Андрей 21 3
|Стародубов Виталий 10 3
|Сахнов Константин 6 3
|Сираканян Нарек 2 2
|Vanoschujze Frederik - Ваносчуйзе Фредерик 25 2
|Черепенников Антон 86 2
|Усманов Алишер 311 2
|Соловьев Владимир 108 2
|Росляков Владислав 2 2
|Московский Артем 5 2
|Гросс-Днепров Филипп 2 2
|Altman Samuel - Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 64 2
|Гребеньков Владлен 2 2
|Водясов Алексей 222 1
|Пикинер Константин 3 1
|Горбатько Александр 105 1
|Чернышенко Дмитрий 581 1
|Матвеева Татьяна 110 1
|Добродеев Борис 97 1
|Корня Алексей 80 1
|Ведяхин Александр 180 1
|Калинин Александр 189 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
|Николаев Вячеслав 104 1
|Гузаиров Айдар 64 1
|Быков Сергей 34 1
|Малахов Александр 20 1
|Трохин Александр 21 1
|Агапитов Александр 8 1
|Гришай Александр 1 1
|Чегринец Александр 1 1
|Юнов Константин 46 1
|Фролов Максим 5 1
|Володина Екатерина 1 1
|Стрешинский Владимир 8 1
|Селихов Антон 2 1
|Савин Евгений 3 1
|Оленев Евгений 1 1
|Живица Иван 3 1
|Чайковская Наталья 2 1
|Superdata 12 3
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