IceFrog DotA

Аналитика МТС Fog Play: интерес к Dota 2 вырос в полтора раза ировался на протяжении всего периода турнира с 4 по 15 сентября 2024 г. По данным МТС, количество игроков увеличилось на 86% по сравнению с прошлогодним турниром с 7 по 17 октября. В текущие выходные Dota 2 вошла в пятерку самых популярных игр на платформе Fog Play и заняла второе место, обогнав GTA V и Red Dead Redemption 2, в то время как ранее находилась на четвертом месте. Это подчеркив

Модификации к игре Dota 2 пробивают в ПК «дыры» для троянов Мод с начинкой Эксперты Avast Threat Labs обнаружили вредоносные модификации («моды») к популярной онлайн-игре Dota 2, которые устанавливают в пользовательские системы бэкдоры. Моды под названием Overdog no annoying heroes (id 2776998052), Custom Hero Brawl (id 2780728794) и Overthrow RTZ Edition X10 XP

Выходец из «Росатома» вложил $5,5 млн в российские команды по Fortnite, Dota 2 и Counter Strike нтракты с киберспортивными командами по одним из наиболее популярных в настоящее время дисциплин. В первую очередь речь идет о компьютерных играх Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO), Fortnite и Dota 2, другие проекты пока не упоминаются. Запуск всех основных направлений организация намерена осуществить до конца 2020 г. В дополнение к этому Freedom International Group собирается основа

Создатели Dota 2 и Counter-Strike забанили россиянина, сообщившего им об уязвимости х игр и программ. Его разработчиком выступает американская компания Valve, известная созданием сверхпопулярных во всем мире многопользовательских игр, в частности, Half-Life, Portal, Counter-Strike и Dota 2. Это вторая уязвимость нулевого дня, обнаруженная специалистом в продукте. За публичное раскрытие информации о первой из них Valve запретила Василию участвовать в своей программе по поис