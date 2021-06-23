Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
IceFrog DotA
Компьютерная многопользовательская командная игра
Стратегия в реальном времени
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Публикаций - 39, упоминаний - 54
IceFrog DotA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 7 4
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 3
|Московская федерация футбола 1 1
|Лига стримеров 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770520, в очереди разбора - 674202.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770520, в очереди разбора - 674202.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru