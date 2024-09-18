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IceFrog DotA Компьютерная многопользовательская командная игра Стратегия в реальном времени

СОБЫТИЯ

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18.09.2024 Аналитика МТС Fog Play: интерес к Dota 2 вырос в полтора раза

ировался на протяжении всего периода турнира с 4 по 15 сентября 2024 г. По данным МТС, количество игроков увеличилось на 86% по сравнению с прошлогодним турниром с 7 по 17 октября. В текущие выходные Dota 2 вошла в пятерку самых популярных игр на платформе Fog Play и заняла второе место, обогнав GTA V и Red Dead Redemption 2, в то время как ранее находилась на четвертом месте. Это подчеркив
14.02.2023 Модификации к игре Dota 2 пробивают в ПК «дыры» для троянов

Мод с начинкой Эксперты Avast Threat Labs обнаружили вредоносные модификации («моды») к популярной онлайн-игре Dota 2, которые устанавливают в пользовательские системы бэкдоры. Моды под названием Overdog no annoying heroes (id 2776998052), Custom Hero Brawl (id 2780728794) и Overthrow RTZ Edition X10 XP
14.01.2020 Выходец из «Росатома» вложил $5,5 млн в российские команды по Fortnite, Dota 2 и Counter Strike

нтракты с киберспортивными командами по одним из наиболее популярных в настоящее время дисциплин. В первую очередь речь идет о компьютерных играх Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO), Fortnite и Dota 2, другие проекты пока не упоминаются. Запуск всех основных направлений организация намерена осуществить до конца 2020 г. В дополнение к этому Freedom International Group собирается основа
22.08.2019 Создатели Dota 2 и Counter-Strike забанили россиянина, сообщившего им об уязвимости

х игр и программ. Его разработчиком выступает американская компания Valve, известная созданием сверхпопулярных во всем мире многопользовательских игр, в частности, Half-Life, Portal, Counter-Strike и Dota 2. Это вторая уязвимость нулевого дня, обнаруженная специалистом в продукте. За публичное раскрытие информации о первой из них Valve запретила Василию участвовать в своей программе по поис
14.11.2018 Разработчик Half-Life, Counter-Strike, Dota 2 проморгал дыру. Из-за нее все игры стали бесплатными

пьютерных игр и программ. Его разработчиком выступает американская компания Valve, известная созданием сверхпопулярных во всем мире многопользовательских игр, в частности, Half-Life, Counter-Strike и Dota 2. Уязвимость была обнаружена в так называемом партнерском портале Steam — сетевом ресурсе для разработчиков игр, публикуемых через платформу. Московский обнаружил, что в API-запросах дост

Публикаций - 85, упоминаний - 86

IceFrog DotA и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 13
AMD - Advanced Micro Devices 4641 11
PUBG Corporation 55 11
Fortnite 95 10
Valve Software 254 10
Nvidia Corp 4002 9
Google LLC 12688 8
МегаФон 10742 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
VK - Mail.ru Group 3602 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
Microsoft Corporation 25775 6
Loudplay - ЛП стрим 28 5
Epic Games 172 5
Acer Group - Acer Inc 2776 4
EA - Electronic Arts 1317 4
Microsoft - Activision Blizzard 511 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 3
Sony 6739 3
PayPal 671 3
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 102 3
Team Spirit - Team:Spirits 4 3
Winstrike Team 3 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Huawei 4676 3
Apple Inc 13154 3
HP Inc. 5883 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 2
Merlion iRU - Деловой офис 352 2
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HackerOne 38 2
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Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 2
Walt Disney Company 647 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 2
FragStore - магазин киберспортивного инвентаря 5 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Уфа-Арена - Универсальная спортивная арена 3 2
VK - ESforce - RuHub - Рухаб 6 2
Freedom International Group 3 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 95 1
Coffeecell - Сеть кофеен 1 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
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Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
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PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
Ак Барс Банк 283 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
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TÜV Rheinland Group 181 1
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