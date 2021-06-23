Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

IceFrog DotA
Компьютерная многопользовательская командная игра
Стратегия в реальном времени


23.06.2021 AMD представила технологию FidelityFX Super Resolution с поддержкой игр и игровых студий 1
01.12.2020 Топ-6 трендов в киберспорте в 2021 году по версии Maincast 1
05.10.2020 «Билайн Бизнес» обеспечил высокоскоростной доступ к зарубежному контенту жителям Дальнего Востока 1
19.08.2020 Xiaomi выпускает мощный игровой компьютер за $260 1
14.08.2020 Разработчик суперуспешной игры Fortnite пошел войной на Apple и Google. Apple и Google моментально удалили игру из магазинов 1
11.08.2020 В Москве открылась сеть компьютерных клубов «Киберия», оборудованная техникой Acer 1
10.08.2020 Система GPB API открывает новые партнерские каналы 1
05.08.2020 BUD Light установил в Москве «умные» билборды, реагирующие на погоду 1
14.05.2020 «Мегафон» объявил о партнерстве с My.Games 1
13.04.2020 Подзабытый производитель процессоров пошел войной на Intel и AMD 1
14.02.2020 «Мегафон» открывает доступ к облачным играм 1
14.02.2020 «Мегафон» открывает доступ к облачным играм 1
27.01.2020 E Terra Media запускает платформу киберспорта на базе технологии SPB TV 1
14.01.2020 Выходец из «Росатома» вложил $5,5 млн в российские команды по Fortnite, Dota 2 и Counter Strike 5
15.10.2019 GPMD завершила интеграцию в киберспортивные онлайн-турниры OK Challenge 1
13.09.2019 МегаФон достиг 2,46 Гбит/с на 5G-смартфоне 1
09.09.2019 «Лаборатория Касперского» выпустила решение для борьбы с читерством в киберспорте 1
26.08.2019 «Мегафон» продемонстрировал работу 5G в Москве 1
22.08.2019 Создатели Dota 2 и Counter-Strike забанили россиянина, сообщившего им об уязвимости 1
13.08.2019 В России запретили онлайн-игру, где школьник убивает учителя 2
23.07.2019 Microsoft вложит $1 млрд в искусственный интеллект, который осознает себя 1
08.07.2019 Обзор ViewSonic XG240R: сбалансированный игровой монитор 1
17.06.2019 Власти Москвы потратили 37 миллионов на киберспортивный турнир, куда пришли 15 зрителей 1
13.03.2019 МТС запускает интерактивную медиаплатформу WASD.TV для киберспорта 1
22.02.2019 ФСБ нагрянула с проверкой в офис ИТ-компании, основанной в России и переехавшей в США 1
22.02.2019 Россияне тратят на компьютерные игры без малого миллиард долларов в год 2
14.11.2018 Разработчик Half-Life, Counter-Strike, Dota 2 проморгал дыру. Из-за нее все игры стали бесплатными 1
24.10.2018 Россияне выпустили настоящую игру Doka 2 «в школьных декорациях» 2
30.07.2018 Сбербанк объявил о старте конкурса по исследованию данных и искусственному интеллекту «Классик AI» 1
19.07.2018 В Москве обсудили развитие киберспорта в рамках круглого стола «Киберспорт на стадионе. Новые спортивные форматы» 1
03.05.2018 Киберспортивная команда обошлась МТС в треть миллиарда 1
22.01.2018 Mail.Ru поглотила киберспортивный холдинг ESforce более чем за $100 млн 2
22.01.2018 Mail.Ru Group приобретает 100% ESforce 1
27.07.2017 Исследование МГТС: Трафик в мессенджерах сети вырос в пять раз 1
27.12.2016 В Иннополисе была развернута сетевая инфраструктура на Wi-Fi потолочных точках доступа TP-Link для 1500 посетителей 1
03.06.2015 Новые процессоры AMD «вдвое увеличат время работы ноутбуков» 1
26.01.2015 В России стартуют продажи видеокарты GeForce GTX 960 1
29.10.2014 На пользователей Steam охотится очередной троян 4
25.02.2014 Накликали: 5 самых богатых киберспортсменов мира 5

Публикаций - 39, упоминаний - 54

IceFrog DotA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Fortnite 47 9
PUBG Corporation 23 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 6
AMD - Advanced Micro Devices 1686 5
VK - Mail.ru Group 2487 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 5
Valve 126 5
Intel Corporation 4204 4
Nvidia Corp 2038 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
Epic Games 87 3
PayPal 442 3
Microsoft Corporation 11168 3
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 3
Blizzard Entertainment 214 2
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 174 2
Google LLC 7177 2
HackerOne 14 2
Acer Group 1376 2
QuantumScape 2 2
Amazon Inc - Amazon.com 1473 2
Twitter 2204 2
Facebook 3768 2
Apple Inc - Эппл Рус 7737 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1223 2
Huawei 2733 2
Xsolla - Иксолла 6 1
Irdeto 22 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 1
OpenAI 17 1
VIA Technologies 48 1
Realtek Semiconductor 28 1
Zhaoxin 9 1
МТС Касса - LiteBox - Облачный ритейл - Лайтбокс 8 1
Ростех Росэлектроника Импульс НПО 32 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 96 1
SPB TV 43 1
CenTaur 4 1
Akamai Technologies 50 1
Cinimex - Синимекс 160 1
ESforce 22 5
Virtus.pro 14 4
Gambit Esports 6 4
Yota Arena - киберспортивная арена 6 3
SK Gaming 10 3
Freedom International Group 2 2
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 2
FragStore - магазин киберспортивного инвентаря 4 2
Y Combinator 32 1
NFL - National football league - Национальная футбольная лига США - Американская спортивная лига 4 1
МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 20 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 30 1
EPIC Telecom Invest 72 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 45 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 88 1
The Walt Disney Company 171 1
ВТБ Ледовый Дворец 2 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 173 1
PepsiCo - Пепсико 96 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 179 1
GPMD - Gazprom-Media Digital - ГПМ-Диджитал 30 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
Visa International 1346 1
Tesla Motors 241 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 121 1
LinkedIn 521 1
Credit Suisse 68 1
Coffeecell - Сеть кофеен 1 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 37 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Газпром ПАО 524 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Правительство Москвы 653 1
Электронная Москва АО 13 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 1
Ленинский районный суд города Кирова 2 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 7 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 3
Московская федерация футбола 1 1
Лига стримеров 2 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 4
MOBA - Multiplayer Online Battle Arena - Многопользовательская онлайновая боевая арена 10 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 3
DDR - Double data rate 1077 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры 9 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 2
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 158 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 2
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 605 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
HEVC - High Efficiency Video Coding - H265 - Высокоэффективное кодирование видеоизображений 92 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1210 1
Типы корпусов процессоров - HFCBGA - FCBGA 10 1
M.2 NVMe SSD 8 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 342 1
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 138 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 319 1
Bug Bounty - Программа оплаты поиска уязвимостей 25 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 196 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 849 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 1
AMD GCN - Graphics Core Next - Архитектура GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 27 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 217 1
Flash 480 1
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель 147 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 46 14
Overwatch - Компьютерная игра - "Шутер" от первого лица 14 6
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 89 5
Nvidia GeForce GTX 2081 5
Google Android 10751 4
VK - Mail.ru Одноклассники 862 4
Twitch - Видеостриминговый сервис 70 4
Loudplay - Сервис облачного гейминга 13 4
Blizzard Entertainment Hearthstone 11 4
Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 7 3
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 326 3
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 3
МегаФон Игры - games.megafon.ru 5 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2103 3
Microsoft Windows 10 6676 3
Blizzard Entertainment World of Warcraft 171 3
Microsoft DirectX 330 3
Half-Life: Counter-Strike 66 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 2
Wargaming World of Tanks 132 2
Blizzard Entertainment Battle.net 21 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 258 2
Apple iTunes Store 579 2
Doka 2 2 2
Google YouTube - Видеохостинг 1734 2
Apple iOS 5742 2
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 133 2
Nvidia G-Sync 96 2
Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 98 2
Apple - App Store 2198 2
Diablo 3 - Компьютерная игра (action) 13 2
Kaspersky Anti-Cheat 2 1
Apple Search Ads 9 1
TP-Link Auranet 7 1
Zhaoxin KaiXian KX - Серия микропроцессоров 5 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 46 1
CrossFire - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 16 1
Zhaoxin KaiXian HX - Серия материнских плат 2 1
ArcheAge - MMORPG - Компьютерная многопользовательская командная игра 6 1
Кушнарев Андрей 12 3
Стародубов Виталий 9 2
Гросс-Днепров Филипп 2 2
Черепенников Антон 52 2
Усманов Алишер 241 2
Соловьев Владимир 98 2
Росляков Владислав 2 2
Московский Артем 3 2
Живица Иван 2 1
Селихов Антон 2 1
Чайковская Наталья 1 1
Андреев Павел 1 1
Семенова Ирина 36 1
Командная Мария 1 1
Магурян Василий 8 1
Кравец Василий 1 1
Brockman Greg - Брокман Грег 2 1
Амниев Анатолий 1 1
Филиппов Кирилл 18 1
Thiel Peter - Тиль Питер 26 1
Hoffman Reid - Хоффман Рейд 13 1
Henkelman Scott - Херкельман Скотт 8 1
Газиев Артур 2 1
Altman Sam - Альтман Сэм 7 1
Ковальчук Никита 1 1
Быков Сергей 10 1
Сираканян Нарек 1 1
Пикинер Константин 3 1
Горбатько Александр 90 1
Матвеева Татьяна 83 1
Добродеев Борис 83 1
Фредерик Ваносчуйзе 25 1
Корня Алексей 73 1
Ведяхин Александр 43 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 1
Оленев Евгений 1 1
Трохин Александр 18 1
Агапитов Александр 3 1
Гришай Александр 1 1
Чегринец Александр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 5
Восточная Европа 1691 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 3
Германия - Федеративная Республика 3674 3
Китай - Тайвань 596 2
Украина 3398 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Беларусь - Белоруссия 2099 2
Япония 2811 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Южная Корея - Республика 1466 2
Нидерланды 981 1
Москва - Воробьёвы горы 15 1
Япония - Токио 291 1
Финляндия - Хельсинки 140 1
Россия - Хабаровск 624 1
Россия - Амурская область 321 1
Россия - Кировск - Кировская область 305 1
Китай - Шанхай 246 1
Южная Корея - Сеул 130 1
США - Лос-Анджелес 292 1
Украина - Киев 476 1
Россия - Керчь 35 1
Финляндия - Финляндская Республика 822 1
США - Сан-Франциско 697 1
Россия - Пермь 743 1
Северная Америка 1416 1
Казахстан - Республика 2650 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Великобритания - Лондон 828 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Италия - Итальянская Республика 1401 1
Специальный административный район Гонконг 555 1
Россия - Иннополис 292 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
Канада 1311 1
Киберспорт - компьютерный спорт или электронный спорт 6 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1435 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 628 1
Федеральный закон 244-ФЗ - О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр - В том числе "Налог на Google" - обязанность уплаты НДС иностранными компаниями, оказывающими электронные услуги покупателям в России 6 1
Игра престолов - телевизионный сериал 5 1
F2P - Free-to-play 24 1
Вести FM - Вести ФМ 12 2
The Verge - Издание 448 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Reddit 198 1
Thomson Reuters - Рейтер 1760 1
Tom’s Hardware 86 1
CNET - Издание 273 1
Newzoo - Игровая аналитика 14 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
CNews - ZOOM.CNews 1109 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
E Terra Journal 1 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Superdata 9 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 1
McGill University - Университет Макгилла 1 1
Сбербанк - Академия Искусственного интеллекта 9 1
Warface Open Cup 2 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 121 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 95 1
OK Challenge 1 1
Moscow Urban Forum - Moscow Urban Forum Community Awards 5 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770520, в очереди разбора - 674202.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще