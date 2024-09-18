Аналитика МТС Fog Play: интерес к Dota 2 вырос в полтора раза

МТС проанализировала предпочтения пользователей сервиса туманного гейминга МТС Fog Play. В финале The International 2024, сервис Fog Play зафиксировал рост количества сессий на 53% по сравнению с финалом турнира в 2023 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Рост активности пользователей фиксировался на протяжении всего периода турнира с 4 по 15 сентября 2024 г. По данным МТС, количество игроков увеличилось на 86% по сравнению с прошлогодним турниром с 7 по 17 октября. В текущие выходные Dota 2 вошла в пятерку самых популярных игр на платформе Fog Play и заняла второе место, обогнав GTA V и Red Dead Redemption 2, в то время как ранее находилась на четвертом месте. Это подчеркивает интерес игроков к событиям турнира The International.

«Мы видим растущий интерес к облачному геймингу, обеспечивающему пользователям доступ к популярным играм без необходимости иметь собственное мощное оборудование. Например, за лето этого года аудитория активных игроков на платформе выросла на 34%. Такие турниры как The International в целом увеличивают интерес россиян к геймингу, в том числе туманному. Поэтому мы активно развиваемся и внедряем новые игры и технологии, чтобы предоставить нашим пользователям еще более увлекательный и разнообразный игровой опыт», — сказал директор по облачному геймингу МТС Илья Целиков.

Согласно данным, в топ регионов, где зафиксирован рост пользователей, вошли: Краснодарский край – рост на 75%; Санкт-Петербург и Ленинградская область – рост на 67%; Алтайский край – рост на 32%; Свердловская область – рост на 29%; Москва и Московская область – рост на 18%.