Целиков Илья
Целиков Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 9
|Nvidia Corp 3487 2
|Fortnite 76 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 4
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
|Google Android TV 316 6
|МТС Fog Play 21 4
|AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 164 2
|Cyberpunk 2077 27 2
|Nvidia GeForce GTX 522 2
|Red Dead Redemption - компьютерная игра 54 1
|Google Chrome - браузер 1561 1
|Microsoft Windows 10 1758 1
|Microsoft Windows 15656 1
|МТС Remote Play 1 1
|Google Android 13994 1
|МТС Вторая память 22 1
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