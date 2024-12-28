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Целиков Илья



28.12.2024 МТС распродала первую партию медиаприставок для облачного гейминга в первые часы продаж 1
28.12.2024 МТС представила медиаприставку для облачного гейминга для жителей Прикамья 1
28.12.2024 МТС представила медиаприставку для облачного гейминга для жителей Кировской области 1
27.12.2024 МТС представила медиаприставку для облачного гейминга 1
18.09.2024 Аналитика МТС Fog Play: интерес к Dota 2 вырос в полтора раза 1
09.08.2024 Пермские геймеры чаще всего играют в ролевые экшены 1
09.08.2024 МТС: кировские геймеры выбирают ролевые и приключенческие экшены 1
02.12.2022 МТС запускает платформу «туманного» гейминга для облачной аренды компьютеров 1
17.06.2022 МТС запускает сервис стриминга игр на базе технологии граничных вычислений 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Целиков Илья и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 9
Nvidia Corp 3487 2
Fortnite 76 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 9
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1610 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 4
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 2
Joystick - Джойстик 1129 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 2
Gamepad - Геймпад - Joypad - Джойпад - тип игрового манипулятора 169 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
Cloud Games - MOBA - Multiplayer Online Battle Arena - Многопользовательская онлайновая боевая арена 27 1
Web 3.0 - Web3 - децентрализованный интернет 75 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1557 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 289 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
PC game - Shooter - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 961 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 1
Google Android TV 316 6
МТС Fog Play 21 4
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 164 2
Cyberpunk 2077 27 2
Nvidia GeForce GTX 522 2
Red Dead Redemption - компьютерная игра 54 1
Google Chrome - браузер 1561 1
Microsoft Windows 10 1758 1
Microsoft Windows 15656 1
МТС Remote Play 1 1
Google Android 13994 1
МТС Вторая память 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 2
Армения - Республика 2280 2
Беларусь - Белоруссия 5638 2
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 454 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 576 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Россия - УФО - Свердловская область 1492 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1279 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1762 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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