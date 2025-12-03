фективно работать как с десятками, так и с тысячами узлов – скорость операций остается стабильной даже при больших нагрузках. Одним из главных сценариев применения становится поддержка распределенной edge-инфраструктуры – от терминалов самообслуживания, кассовых узлов и сканеров штрих-кодов на складах до диагностических станций, панелей оператора и промышленного оборудования на производстве

Вера Баева, #CloudMTS: «Мы стремимся сделать услуги ближе к клиенту, ускоряя эпоху edge-вычислений» обенно из государственного сектора, бывают внутренние требования: они хотят получать облачные сервисы только в своем регионе. В связи с этим мы стремимся сделать услуги ближе к клиенту, ускоряя эпоху edge-вычислений (распределенные вычисления, приближенные к потребителю), когда данные будут обрабатываться как можно ближе к их источнику. Интерес к этим технологиям уже проявляют промышленные