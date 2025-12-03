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Edge computing Edge Cloud Периферийные вычисления Граничные вычисления

Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


03.12.2025 ICL Services представила новое российское решение для автоматизации серверов, ЦОД и edge-устройств — «Колибри-ЦОД»

фективно работать как с десятками, так и с тысячами узлов – скорость операций остается стабильной даже при больших нагрузках. Одним из главных сценариев применения становится поддержка распределенной edge-инфраструктуры – от терминалов самообслуживания, кассовых узлов и сканеров штрих-кодов на складах до диагностических станций, панелей оператора и промышленного оборудования на производстве
22.05.2024 Тонкий и мощный: начались продажи нового ноутбука Acer Swift Edge 16
22.05.2024 Свои идеи закончились? Microsoft украла особую «фишку» браузера «Яндекса», чтобы хоть немного повысить популярность Edge. Видео
15.05.2024 На стареющих ПК прекращается поддержка штатного браузера Windows. Со временем он перестанет открывать сайты и превратится в мишень для хакеров. Решить проблему невозможно
19.04.2024 Microsoft стреляет себе в колено. В Edge для Windows 11 введут новые ограничения, и пользователи будут скачивать Chrome еще чаще
15.02.2024 «Первый Бит» провел автоматизацию строительной компании в Дубае с помощью FirstBit ERP
09.02.2024 Microsoft разрешит удалять из Windows программу, которая расходует память, следит за пользователем и крадет персональные данные
30.01.2024 Безопасность пользователей Chrome – пустой звук. Microsoft, не стесняясь, крадет все их секреты. Опрос
16.11.2023 «Первый бит» автоматизировал бизнес-процессы у подрядчика по интерьерному строительству в Дубае Fine Edge Decor
17.10.2023 Microsoft запугивает пользователей, чтобы те не устанавливали Chrome и Firefox
23.05.2023 В Windows появился новый раздражающий пользователей элемент. Как избавиться
03.05.2023 Обновление Windows поломало браузер Chrome, чтобы пользователи перешли на Microsoft Edge
26.04.2023 Microsoft устроила тотальную слежку за россиянами. Фиксируется каждое их действие в интернете
11.04.2023 Вера Баева, #CloudMTS: «Мы стремимся сделать услуги ближе к клиенту, ускоряя эпоху edge-вычислений»

обенно из государственного сектора, бывают внутренние требования: они хотят получать облачные сервисы только в своем регионе. В связи с этим мы стремимся сделать услуги ближе к клиенту, ускоряя эпоху edge-вычислений (распределенные вычисления, приближенные к потребителю), когда данные будут обрабатываться как можно ближе к их источнику. Интерес к этим технологиям уже проявляют промышленные

22.02.2023 Microsoft втихую «взломала» сайт Google. Теперь на нем красуется реклама браузера Edge
27.01.2023 Встроенный в Windows браузер Edge стал полностью неудаляемым. Даже с рабочего стола
24.01.2023 Windows ностальгирует по временам DOS. Новый фирменный браузер получит легендарную «фишку» из Norton Commander. Видео
21.10.2022 Microsoft создает клон CCleaner. Он будет ругаться на Chrome и навязывать Edge
19.09.2022 Мир перевернулся. Google Chrome начал без спроса передирать идеи для развития у браузера Microsoft Edge
05.09.2022 Штатный антивирус Windows объявил Chrome, Edge и Spotify программами-вымогателями
17.06.2022 МТС запускает сервис стриминга игр на базе технологии граничных вычислений

озможностей компьютеров через проводные и мобильные сети на основе технологий граничных вычислений (Edge computing). Пользователи смогут удаленно запускать «тяжелые» игры с высоким уровнем треб
01.06.2022 Браузер Microsoft, не стесняясь, крадет персональные данные пользователей Google Chrome
15.04.2022 После обновления Windows перестали запускаться Chrome, Edge и Firefox
25.01.2022 Руслан Косарим, ГК Angara: Периферийные вычисления и IIoT формируют новые риски информационной безопасности

в направлении кастомизированных приложений IoT, включая смещение в сторону периферийных вычислений (edge computing). Разумеется, периферийные вычисления и применение IIoT формируют новые риски

24.01.2022 Свежее обновление Windows 11 заставляет работать в браузере Edge и поисковике Bing. Пользователи негодуют
20.12.2021 Microsoft предельно затруднила пользователям Windows 10 и 11 отказ от встроенного браузера Edge
06.10.2021 Motorola начинает продажи смартфона edge 20 pro
19.08.2021 Windows 11 мешает сменить браузер на Chrome, Firefox и Opera. Все должны пользоваться Edge
16.08.2021 Использование мини-ПК: от home-office до EDGE-решений

матов – только часть огромного класса решений для «вычислений на границе сети», более известных как EDGE Computing. Intel® NUC Element прекрасно подходят для «умного видеонаблюдения», промышлен
20.07.2021 Iridium разработала спутниковый мониторинг транспорта Iridium EDGE
16.06.2021 Новое решение от Western Digital ускоряет принятие решений на оконечных устройствах
09.06.2021 Edge-технологии: что, где, когда?

яется европейским лидером в сфере периферийных вычислений и имеет большой опыт внедрения технологий Edge computing. Андрей Мотренко – менеджер по развитию решений (Edge) компании Atos, расскаже
25.05.2021 Отчет Intel: периферийные вычисления — движущая сила бизнес-инноваций

Intel представила отчет о роли периферийных вычислений (Edge Computing) для современного бизнеса и рассказала о результатах применения технологии ее

13.04.2021 Lenovo предлагает возможности для преобразования ЦОДа в рамках концепции «от периферии к облаку»

Сегодня для ИТ-директоров остро стоит проблема эффективного использования данных в рамках концепции Edge-to-Cloud – от периферии к облаку. Организации сталкиваются с более сложными задачами циф
16.03.2021 Что изменится в Microsoft Edge и Bing в марте
25.02.2021 Intel и Google Cloud вместе займутся продвижением сетей 5G и граничных вычислений

луг связи более эффективно разворачивать масштабируемые сети и периферийную инфраструктуру по мере развития мультиоблачных архитектур. Это имеет решающее значение для полного раскрытия потенциала 5G, граничных вычислений и искусственного интеллекта в целом ряде отраслей, включая розничную торговлю, производство и здравоохранение. «Сети 5G являются драйвером следующей волны сетевой трансформ
17.12.2020 Avast: 28 сторонних расширений для Google Chrome и Microsoft Edge могут быть вредоносными
16.12.2020 Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России

иентироваться на показатели цифровизации городов-миллионников и объектов критической инфраструктуры в тех отраслях, которые уверенно стоят на пути автоматизации. Эксперты уверены, что сети 5G изменят периферийные вычисления в России. Фото: ru.depositphotos.com На саммите прозвучала актуальная мысль о том, что множественный доступ позволяет отказаться от центричной архитектуры сети за счет р
11.12.2020 В Сети развернута охота на популярные браузеры. В опасности пользователи Chrome, Firefox, «Яндекс.браузера» и MS Edge
08.12.2020 Инвестиции в периферийные вычисления обгоняют частные облака

бой, выходит, что заказчики не имеют ощутимого стимула для использования мультиоблака. Инвестиции в Edge Computing увеличатся на 35%, по сравнению 2,5% ростом расходов на частные облака Инвести

Публикаций - 339, упоминаний - 443

Edge computing и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 36
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 33
Microsoft Corporation 25775 31
Google LLC 12688 28
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 25
Schneider Electric 614 22
Nvidia Corp 4002 22
Dell EMC 5180 22
Broadcom - VMware 2610 20
Amazon Inc - Amazon.com 3277 20
IBM - International Business Machines Corp 9699 18
Lenovo Group 2446 17
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 17
Ростелеком 10948 15
Cisco Systems 5372 15
Huawei 4676 15
G-Core Labs 74 13
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 13
AMD - Advanced Micro Devices 4641 12
Oracle Corporation 7074 12
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 11
HP - Hewlett-Packard 3662 11
SAP SE 5601 11
Dell Technologies - Dell Computer 2219 11
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 11
Крок - Croc 1964 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 69 9
Yandex - Яндекс 9216 9
Accenture plc 719 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 9
HP Inc. 5883 9
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 67 8
Polywell Computers 25 8
Citrix Systems 868 7
Fujitsu 2105 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 7
Samsung Electronics 11064 7
NetApp - Network Appliance 667 7
Qualcomm Technologies 1974 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 10
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 6
Ингосстрах СПАО 478 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 4
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 4
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 3
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 3
Газпром нефть 725 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 3
Транснефть 335 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 3
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 3
ВТБ - Почта Банк 514 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
Альфа-Банк 1979 3
NanduQ - Qiwi 1013 3
Tesla Motors 461 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
Русагро Группа Компаний 379 2
Volvo Cars 262 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
МИК - Московский инновационный кластер 185 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 3
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
OpenTitan - open source project for silicon root of trust (RoT) chips 2 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 1
JCI - Joint Commission International - Международная Молодёжная Палата 1 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
IPC - Association Connecting Electronics Industries - Ассоциация по разработке электронных коммуникаций 3 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 207
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 160
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Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 29
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Linux OS 11533 16
Intel x86 - архитектура процессора 2151 16
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 13
Microsoft Windows 16882 13
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 12
Depositphotos - фотобанк 405 11
Google Android 15243 10
Google Cloud Platform - GCP 383 10
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 8
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 7
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 276 6
Apple iPhone 6 4861 6
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 188 6
HPE GreenLake 58 6
Schneider Electric EcoStruxure 71 6
Atos Bull Sequana 27 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 6
FreePik 1841 6
Apple iOS 8583 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 6
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 5
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 5
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 5
Docker - Платформа распределённых приложений 543 5
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 49 5
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 5
HPE ProLiant 409 5
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 5
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 5
Nokia Broadband Fronthaul - Nokia Broadband Anyhaul 22 5
HPE Pointnext Services 16 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
HPE ConvergedSystems - HPE Converged Cloud - HPE Edgeline Converged Edge System - HPE Converged Infrastructure Architecture - HP Converged Storage 43 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 5
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 5
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 163 5
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 5
Microsoft Azure Stack - Microsoft Azure Stack HCI 81 4
1С:ERP Управление предприятием 841 4
Клепиков Алексей 121 5
Самошкин Дмитрий 20 5
Чаркин Евгений 317 4
Вайнер Всеволод 26 4
Соловьев Алексей 97 4
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 4
Штонда Андрей 13 4
Трофимова Людмила 50 3
Каюмов Шамиль 53 3
Прохорова Алла 66 3
Шадаев Максут 1210 3
Дьяченко Валерий 96 3
Абакумов Евгений 227 3
Бочарникова Татьяна 83 3
Халматов Максим 64 3
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Сотин Денис 216 3
Слышкин Василий 129 3
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Нестеров Алексей 175 3
Васильев Владислав 59 3
Мискевич Евгений 50 3
Генкина Екатерина 43 3
Вахнин Павел 53 3
Рубин Адар 47 3
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Шмаков Роман 17 3
Орленко Михаил 10 3
Гречушкин Владимир 5 3
Казарин Станислав 175 3
Носенко Артем 30 3
Мотренко Андрей 10 3
Тутаев Михаил 57 3
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Богданов Кирилл 112 2
Белоусов Максим 109 2
Тихонова Кристина 47 2
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Карпов Иван 79 2
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 43
Европа 24964 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 25
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Азия - Азиатский регион 5920 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 11
Южная Корея - Республика 7052 11
Япония 13807 11
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 11
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Китай - Тайвань 4245 8
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Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 7
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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