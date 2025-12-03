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Edge computing Edge Cloud Периферийные вычисления Граничные вычисления
- Облачные и периферийные вычисления в сочетании с экспертизой телеком-операторов в сегменте Data communication (сбор, хранение и передача данных) становятся ключевым ценностным предложением телекома на рынке цифровых услуг для бизнеса.
- PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис
- IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 339, упоминаний - 443
Edge computing и организации, системы, технологии, персоны:
|Клепиков Алексей 121 5
|Самошкин Дмитрий 20 5
|Чаркин Евгений 317 4
|Вайнер Всеволод 26 4
|Соловьев Алексей 97 4
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 4
|Штонда Андрей 13 4
|Трофимова Людмила 50 3
|Каюмов Шамиль 53 3
|Прохорова Алла 66 3
|Шадаев Максут 1210 3
|Дьяченко Валерий 96 3
|Абакумов Евгений 227 3
|Бочарникова Татьяна 83 3
|Халматов Максим 64 3
|Урьяс Вадим 98 3
|Сотин Денис 216 3
|Слышкин Василий 129 3
|Главчев Владимир 21 3
|Нестеров Алексей 175 3
|Васильев Владислав 59 3
|Мискевич Евгений 50 3
|Генкина Екатерина 43 3
|Вахнин Павел 53 3
|Рубин Адар 47 3
|Галкин Николай 140 3
|Шмаков Роман 17 3
|Орленко Михаил 10 3
|Гречушкин Владимир 5 3
|Казарин Станислав 175 3
|Носенко Артем 30 3
|Мотренко Андрей 10 3
|Тутаев Михаил 57 3
|Алешкин Сергей 65 3
|Мишустин Михаил 787 2
|Богданов Кирилл 112 2
|Белоусов Максим 109 2
|Тихонова Кристина 47 2
|Иванов Алексей 163 2
|Карпов Иван 79 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.