Свои идеи закончились? Microsoft украла особую «фишку» браузера «Яндекса», чтобы хоть немного повысить популярность Edge. Видео

В браузере Edge в самом скором будущем появится встроенная функция синхронного перевода видео на YouTube и других сервисах. Сервис основан на искусственном интеллекте. Это прямое заимствование идеи у российского «Яндекс Браузера», в котором аналогичная функция появилась на два года раньше.

Edge стал умнее

Корпорация Microsoft анонсировала функцию закадрового синхронного перевода видео на YouTube, Coursera и других веб-порталах, которую она собирается встроить в браузер Edge, пишет The Verge. В основе нововведения лежи искусственный интеллект. Первым, кто представил такую технологию, был «Яндекс» – премьера состоялась летом 2021 г.

Анонс новшества Microsoft прошел на ежегодной конференции Microsoft Build 2024 – корпорация продемонстрировала его работоспособность, но не стала раскрывать точные сроки его внедрения в Edge. Представители Microsoft заявили лишь, что это случится в обозримом будущем.

Microsoft Edge появится частичка России

На момент анонса переводчик в составе Edge работал преимущественно с английской речью. Ее он мог преобразовывать в речь на испанском, итальянском, немецком и хинди. Также есть поддержка перевода с испанского на английский.

Отдельно следует отметить встроенную в Edge возможность перевода видео с английского на русский. Почему Microsoft решилась на добавление поддержки русского языка, остается загадкой – за последние два года она ввела колоссальное количество собственных санкций против россиян.

И видео, и новости

Одними социальными сетями и видео сервисами переводчик в Microsoft Edge ограничиваться не будет. После релиза он научится обрабатывать видеоролики на новостных сайтах – в первую очередь на CNBC, Reuters и Bloomberg.

Пример работы переводчика в Edge

В дальнейшем Microsoft намерена регулярно расширять список поддерживаемых переводчиком сайтов и добавлять поддержку новых языков. Но свою «дорожную карту» корпорация презентовать не стала.

Россия была первой

Функция перевода видеороликов в реальном времени весьма удобна и полезна, особенно когда нужно почерпнуть информацию из видеоролика, автор которого говорит на незнакомом языке. Все плюсы такой опции уже опробовали на себе многие россияне – переводчик видео встроен в отечественный «Яндекс Браузер».

Вопрос о том, кто у кого подсмотрел, даже не возникает. Как сообщал CNews, переводчик «Яндекса» появился намного раньше – в июне 2021 г. Что особенно важно, аналогов у этой технологи не было ни в одном другом браузере во всем мире – «Яндекс» был первым.

В дальнейшем «Яндекс» постоянно развивал своего браузерного переводчика. Например, к концу лета 2022 г. он научился «на лету» переводить даже онлайн-трансляции на YouTube.

Что задумала Microsoft

Вероятнее всего, копирование идеи «Яндекса» – это очередная попытка Microsoft повысить популярность своего браузера. Edge – это штатный обозреватель Windows 10 и Windows 11, что, в теории, должно сделать его самым распространенным в мире ввиду широкой популярности этих ОС.

Но на деле Edge плетется в хвосте рейтинга российского браузеров. По данным StatCounter, в апреле 2024 г. доля российского рынка Edge не превышала 3,25% – впереди него Firefox, Opera, Safari. На втором месте – «Яндекс Браузер» с долей 22,73%, лидирует Google Chrome с 48,99%.

В мире у Edge ситуация немного лучше, но важно помнить, что он появился девять лет назад, в июле 2015 г. За эти годы он смог занять всего лишь 5,21% глобального рынка браузеров, пропустив вперед Apple Safari с 18,21% и Google Chrome с 65,34%. И это с учетом того, что Microsoft постоянно прибегает к нечестным практикам продвижения своего обозревателя.