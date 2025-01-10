Синхронный перевод Simultaneous translation
Синхронный перевод и организации, системы, технологии, персоны:
|Бровко Василий 52 3
|Солодухин Константин 119 2
|Корогодин Андрей 4 2
|Клепинин Павел 12 2
|Пашин Дмитрий 4 2
|Петров Михаил 138 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Черненко Андрей 69 1
|Абакумов Евгений 205 1
|Серебряникова Анна 72 1
|Корнеев Сергей 84 1
|Иванов Владимир 61 1
|Коновалов Александр 13 1
|Зыков Александр 6 1
|Ливанов Дмитрий 52 1
|Торкунов Анатолий 3 1
|Бойко Павел 7 1
|Погребинский Павел 2 1
|Иодковский Станислав 81 1
|Teper Jeff - Тепер Джефф 2 1
|Мякишева Марина 84 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Андреев Михаил 4 1
|Мартиросян Самвел 16 1
|Кораблев Сергей 6 1
|Федотова Татьяна 17 1
|Пилипенко Михаил 5 1
|Hemraj Farouk - Хемрадж Фарук 3 1
|Фомин Андрей 2 1
|Козицын Андрей 1 1
|Люшнин Сергей 2 1
|Мурзин Алексей 3 1
|Дмитриев Виталий 1 1
|Ткачук Всеволод 3 1
|Суховский Александр 1 1
|Мялькин Евгений 1 1
|Молодцов Евгений 1 1
|Караман Евгений 1 1
|Raghav Amritansh - Рагхав Амританш 1 1
|Карисалов Одиссей 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 166143.
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