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Индексная книга (каталог) CNews*
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Синхронный перевод Simultaneous translation



10.01.2025 Культовый медиаплеер VLC научился на лету создавать и переводить субтитры к видео. Это бесплатно и не требует интернета 1
11.12.2024 ИЦ «Телеком-Сервис» построил AV-комплекс для Научного центра неврологии 1
18.09.2024 Энергетика комфорта:« К2Тех» оборудовал флагманский офис одной из ведущих энергетических компаний России 1
28.05.2024 «СКБ Контур» и Россотрудничество запланировали общие проекты по цифровой трансформации бизнеса 1
22.05.2024 Зарубежные компании сорвали поставки ПК и другого «железа» для нового здания Третьяковки 1
22.05.2024 Свои идеи закончились? Microsoft украла особую «фишку» браузера «Яндекса», чтобы хоть немного повысить популярность Edge. Видео 1
18.01.2024 «МТС Линк» представил новый синхронный перевод 1
16.11.2023 Казанский медицинский университет перевел онлайн-обучение на отечественную платформу «МТС линк» 1
12.10.2023 Webinar Group помогла организовать синхронный перевод для крупнейшей в Европе конференции переводчиков 1
05.10.2023 Ученые СПбГУ совместно с коллегами из Китая создали технологию межкультурного VR-обучения с переводом на основе ИИ 1
07.09.2023 Онлайн-обучение студентов КФУ перенесли на отечественную платформу Webinar 1
31.08.2023 Казанский федеральный университет перешел на платформу Webinar 1
02.05.2023 «Гринатом» и ЦТЖД провели модернизацию и расширение единой платформы видеоконференцсвязи «Atom ВКС» для атомной отрасли 1
16.12.2022 Топ-менеджеры и эксперты билайна пообщались со стартапами в формате питчей 1
04.10.2022 Компания Treolan стала официальным дистрибьютором продукции DSPPA 1
05.08.2022 «Яндекс» научился «на лету» переводить онлайн-трансляции на YouTube. Видео 1
02.08.2022 Импортозамещение ВКС: продуктовая линейка Vinteo 1
26.07.2022 Станислав Иодковский -

Станислав Иодковский, IVA Technologies: Вернувшись в Россию, зарубежные вендоры поймут, что рынок надо отвоевывать

 1
21.12.2021 Step Logic построил мультимедийный комплекс в межбашенном пространстве «Сбербанк сити» 1
27.08.2021 Huawei представляет обновление Harmony OS 2.0 для смарт-экранов Huawei Vision S 1
02.08.2021 Власти России определились с тем, что такое искусственный интеллект 1
22.06.2021 Huawei объявляет о старте предзаказа на умные экраны Vision S в России 1
19.11.2020 Step Logic создала мультимедийное пространство в штаб-квартире «Сбера» 1
02.11.2020 Step Logic построила инфраструктуру шестого кассационного суда общей юрисдикции 1
27.05.2020 Microsoft крупно обновила Skype. Что в нем нового 1
30.03.2020 Работаем в карантин: 10 лучших сервисов для проведения видеоконференций 1
18.12.2019 Skype научился звонить пользователям, у которых нет ни аккаунта, ни установленного приложения 1
11.11.2019 Konica Minolta представила многоязычную систему устного перевода для госучреждений Японии 1
02.10.2019 Будущее искусственного интеллекта в России: как технологии превратятся в решения 2
04.12.2018 Microsoft представил «живые» субтитры в PowerPoint и Skype 1
17.07.2018 Ростех подвел итоги оказания услуг связи в рамках ЧМ-2018 1
04.07.2018 ИКТ-инфраструктура Ростеха без сбоев отработала на матчах группового этапа ЧМ-2018 1
01.06.2018 «Ростех» завершил построение ИКТ-инфраструктуры для ЧМ-2018 1
25.05.2018 Лучшие модели полностью беспроводных наушников. Выбор ZOOM 1
23.04.2018 КРОК создал инфраструктуру стадиона «Екатеринбург Арена» 1
17.10.2017 Huawei представила флагманские смартфоны Mate 10 и Mate 10 Pro. Цены 1
20.06.2017 Skype второй день испытывает глобальный сбой 1
01.06.2017 Microsoft выпускает Skype с радикально новым дизайном 1
20.04.2017 В Skype появился синхронный перевод видео- и голосовых звонков на японский язык 1
17.02.2017 Microsoft испытывает новый Skype для Android. Обзор возможностей 1

Публикаций - 86, упоминаний - 87

Синхронный перевод и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24625 19
Crestron 100 9
Extron Electronics 62 7
Google LLC 11775 6
Yandex - Яндекс 7339 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 5
Apple Inc 12100 5
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 5
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 5
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 5
Делайт 2000 - DeLight 42 5
Cisco Systems 5114 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 4
Huawei 3933 4
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 4
Samsung Electronics 10254 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 3
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 169 3
Крок - Croc 1777 3
Sony 6544 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 3
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 421 3
Snapchat 129 3
Beltel - Белтел 144 3
Арсеналъ 43 3
Ростех - Автоматика Концерн 1639 2
SAP SE 5277 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
LG Electronics 3614 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 2
Telegram Group 1983 2
Philips 2053 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 2
Promt - Промт 293 2
Intact - Интакт 13 2
Nvidia Corp 3487 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
eBay Inc 1619 3
Silver Lake Partners 76 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
BMW Group 446 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
TÜV Rheinland Group 135 2
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 61 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Сибур Холдинг - Сибур Юг КЦО - Корпоративный Центр Оздоровления 3 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Газпром ПАО 1342 1
Kickstarter 127 1
Hyundai Motor Company 383 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 1
Volkswagen Group - VW 280 1
Газпром нефть 618 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Airbus Group - Airbus Industries 224 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
Expedia Group 134 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 36 1
Сибур Холдинг - ЗапСибНефтехим 21 1
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 102 1
ФК Краснодар - российский футбольный клуб 9 1
Открытие Арена - стадион 21 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 13 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 55 1
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 22 1
Europlay Capital Advisors 3 1
Accor Hotels 15 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Китай - Государственный совет КНР - Министерство промышленности и информатизации КНР - Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности Китая 15 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 429 1
Japan Post Holdings - Japan Post Service - Japan Post Network - Почта Японии - Государственная почтовая служба Японии 9 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 39 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 69 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 149 1
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