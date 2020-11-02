Step Logic построила инфраструктуру шестого кассационного суда общей юрисдикции

Step Logic завершила проект по строительству инфраструктуры здания шестого кассационного суда общей юрисдикции в Самаре. Учреждение является крупнейшим среди кассационных судов РФ. Под его юрисдикцию попадают девять субъектов ПФО с населением порядка 22 млн. человек. К ним относятся Башкирия, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Кировская, Оренбургская, Самарская и Ульяновская области.

Общая площадь здания, которое находится по адресу Крымская площадь, 1 в Железнодорожном районе Самары, составляет 32 тыс. кв. метров. В учреждении будет работать 113 судей, общее число сотрудников суда – 500 человек.

Генеральный подрядчик проекта – предприятие «Волгатрансстрой-9», имеющее большой опыт по строительству промышленных, гражданских, транспортно-инфраструктурных объектов. Субподрядчиком по слаботочным системам стал системный интегратор Step logic, выполнивший полный комплекс работ: от проектирования и поставки оборудования до его монтажа и пусконаладки.

Инфраструктура здания спроектирована в соответствии с нормами по обеспечению доступа инвалидов (ОДИ). Для удобства слабослышащих Step Logic установил в суде индукционные петли. Санузлы и зоны безопасности в лифтовых холлах оснащены системой связи с постом охраны для маломобильных групп населения.

Для распределения потоков и структурирования записи посетителей суда используются системы электронной очереди и расписания судебных заседаний, которые состоят из 4 напольных сенсорных киосков, 6 электронных табло на входной группе и 42 ЖК-панелей, размещенных на этажах, где проходят слушания. С их помощью посетители учреждения могут ознакомиться с правилами поведения в суде, образцами исковых заявлений и другими сведениями.

Важной частью проекта стала установка системы аудио- и видеоконференцсвязи, так как порядка 80% дел в кассационных судах рассматриваются дистанционно. Помимо 38 залов для судебных заседаний она охватывает конференц-зал, зал и комнату президиума, пресс-центр, зал коллегии и кабинеты председателя и заместителей председателя суда.

Для участия в судебном процессе всех заинтересованных сторон, включая граждан других стран, была развернута система синхронного перевода выступлений с двух языков. Повысить прозрачность судебного процесса позволило внедрение комплекса аудио- и видеозаписи «Нестор. ПРАВОСУДИЕ», который ведет протокол заседания в автоматическом режиме.

Электронное взаимодействие с правоохранительными организациями, федеральными и региональными органами исполнительной власти в учреждении реализовано с помощью системы связи, построенной на основе решений Минкомсвязи России. Для организации эксплуатации ГАС «Правосудие» в соответствии с федеральным законом № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» специалисты Step logic оборудовали в здании основную и резервную серверные комнаты.

На объекте реализована надежная и защищенная ИТ-инфраструктура, включающая системы хранения данных и резервного копирования, платформу виртуализации и инфраструктурные информационные сервисы. Система информационной безопасности разработана с учетом требований к унифицированным решениям для применения в судах. Внедрена многоуровневая эшелонированная защита, включающая средства межсетевого экранирования на разных уровнях сети, криптошлюзы, решения, обеспечивающие безопасность среды виртуализации и защиту от несанкционированного доступа, антивирус, сканер уязвимостей, систему мониторинга, анализа и корреляции событий ИБ.

При создании структурированной кабельной системы на 7,5 тыс. портов было использовано более 1 млн. метров кабеля. Построена ЛВС, разделенная на 6 контуров, сегментирование и контроль информационных потоков между которыми осуществляется с помощью интегрированных средств сетевой безопасности. Для посетителей суда запущена публичная Wi-Fi-сеть.

Особое внимание было уделено безопасности сотрудников и посетителей учреждения. Для круглосуточного контроля входов, подземного паркинга, мест общего пользования и массового скопления людей установлено более 400 видеокамер. Внедрены системы контроля и управления доступом, подавления радиосигналов на входе в здание, охранная и тревожная сигнализации.

Помимо пожарной сигнализации, состоящей из 5300 извещателей, и системы оповещения и управления эвакуацией при чрезвычайных происшествиях, в суде установлены автоматические установки пожаротушения и внутренний противопожарный водопровод. На случай кризисных ситуаций обеспечена автономная проводная телефонная связь с оперативным штабом МЧС.

Здание оборудовано системами бесперебойного и гарантированного электроснабжения. При аварии или отключении общего электроснабжения они обеспечивают электроэнергией системы пожарной защиты, связи, автоматики, диспетчеризации и слаботочные системы.

Состояние инженерных конструкций 24-этажного здания контролирует система мониторинга, состоящая из 13 наклономеров и 10 цифровых трехкомпонентных акселерометров. При внештатной ситуации она передает аварийные сообщения на пульт дежурно-диспетчерской службы (ДДС), куда также поступает текущая информация о работе инженерных систем. Кроме сбора данных о состоянии объекта в режиме реального времени, система ДДС позволяет диспетчерам удаленно регулировать режим работы оборудования и предупреждает о возможности возникновения нештатных ситуаций.

В учреждении создана автоматизированная система оперативного диспетчерского контроля и управления инженерным оборудованием и системами (АСОДУ), объединяющая в единый комплекс все слаботочные и инженерные системы здания и обеспечивающая их эффективную работу. АСОДУ осуществляет сбор телеметрической информации о состоянии, параметрах и режимах работы оборудования более 30 систем, включая отопление, вентиляцию, кондиционирование, водоснабжение, дымоудаление, электроснабжение, комплекс систем пожарной безопасности.

«При строительстве мы столкнулись с рядом сложностей, главной из которых были сжатые сроки. Основные работы на объекте велись 14 месяцев, что почти в 2 раза меньше стандартного периода для таких масштабных проектов. В здании суда отсутствовали условия для размещения сложной инфраструктуры, так как оно было построено более 10 лет назад и предназначалось под другие цели, – сказал Михаил Пилипенко, директор по развитию бизнеса Step Logic. – Несмотря на трудности нам удалось выполнить задачу – создать цифровой суд XXI века, безопасный и доступный для всех категорий населения. Во многом это стало возможно за счет использования технологии BIM-моделирования на этапе проектирования инженерных систем и серверных помещений. 3D-модель позволила согласовать между собой многочисленные системы с учётом нетиповой конфигурации здания, оперативно вносить изменения в документацию и визуально оценить компоновочные решения, в том числе с применением VR».