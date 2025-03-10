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Электроэнергетика Электродинамика Слаботочная система система слабых токов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


10.03.2025 В России утвердили новые правила проектирования ЦОД и размещения в них ИТ-оборудования. К старым было много вопросов 1
26.01.2024 Специалисты «УГМК-Телеком» повысили безопасность ледовой арены в Верхней Пышме 1
06.07.2023 Всеволод Воробьев -

Всеволод Воробьев, «Инфосистемы Джет»: На отечественном рынке ЦОД стали появляться новые вендоры из Азиатско-Тихоокеанского региона и с Ближнего Востока

 1
11.10.2021 Smart-системы стали драйвером продажи недвижимости 1
24.09.2021 Денис Горяченков, ДКС: В России — настоящая беда с качеством электроснабжения, поэтому ИБП остаются популярными 1
25.01.2021 Информационные технологии в строительной отрасли. Что изменилось в 2020 г.? 1
02.11.2020 Step Logic построила инфраструктуру шестого кассационного суда общей юрисдикции 1
27.10.2020 БЕЛТЕЛ построил слаботочную инфраструктуру нового отеля Movenpick Moscow Taganskaya 1
21.10.2020 GreenMDC разработала «супероболочку» для суперкомпьютера МАИ 1
22.11.2019 Всеволод Воробьев, «Инфосистемы Джет» -

ЦОДы, построенные в начале «нулевых», нужно разбирать и строить заново

 1
26.10.2017 В Москве открыли «умный» отель с ИТ-начинкой на 5 миллиардов 1
28.08.2017 «Белтел» построил слаботочную инфраструктуру двух новых отелей семейства ibis 1
01.12.2016 «Мастертел» завершил очередной этап строительства ЦОДа в технополисе «Москва» 1
05.10.2016 «Акадо Телеком» увеличил площадь подключения коммерческих объектов 1
01.04.2016 Умное офисное пространство: экономия или обуза? 1
26.06.2015 «Астерос» модернизировал технологическую платформу аэропорта «Толмачево» 1
14.05.2014 Как был заложен фундамент Олимпиады в Сочи 1
18.04.2014 «Астерос» создала инфраструктуру «зелёного» терминала аэропорта Сочи 1
11.04.2014 ИТ инфраструктура посадочной галереи Международного аэропорта Сочи 2
11.04.2014 Инфраструктура VIP терминала Международного аэропорта Сочи 1
12.12.2013 Андрей Черемных - Создание аэрополисов является значительным рычагом экономического развития 1
03.06.2013 Поможет ли саморегулирование ИТ-отрасли интегрироваться в ВТО? 1
17.12.2012 Nvidia заключила контракт с Минобороны США на разработку высокопроизводительных встраиваемых процессоров 1
24.02.2011 АМИ завершила проект по созданию интеллектуальной инфраструктуры ТOЦ «Green Plaza» 1
26.07.2006 Что такое аудиосервер? 1
31.05.2006 20 июня откроется конференция по инфраструктуре ЦОД 1
18.05.2006 В Москве состоится конференция по инфраструктуре ЦОД 1
01.04.2005 "ВиаКомп" подарит координатно-управляемые манипуляторы 1
03.06.2004 Как обустроить структуру ИТ-департамента? 1
03.10.2002 Конференция в Сочи: ГТК, ФАПСИ и бизнес обменялись мнениями 1

Публикаций - 32, упоминаний - 33

Электроэнергетика и организации, системы, технологии, персоны:

Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 8
Ростех - Автоматика Концерн 1810 6
Крок - Croc 1926 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1748 3
Vertiv - ранее Emerson Network Power 74 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1361 3
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 496 3
Cisco Systems 5327 2
Microsoft Corporation 25647 2
HP Inc. 5860 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1099 2
Crestron 102 2
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 55 2
Extron Electronics 63 2
Beltel - Белтел 146 2
Stins Coman - RiT Technologies - РиТ СНГ 29 2
Siemens AG - Siemens Group 2656 2
Lampertz 16 2
Beckhoff - Beckhoff Automation 38 2
Smiths Group - John Crane - Smiths Detection - Smiths Interconnect - Smiths Heimann - Flex-Tek 11 1
Nemetschek - Graphisoft 18 1
Echelon Corp 10 1
Samsung Electronics 10964 1
Ростелеком 10781 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5520 1
МегаФон 10521 1
SAP SE 5557 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 708 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2252 1
Amazon Inc - Amazon.com 3233 1
Huawei 4471 1
Meta Platforms - Facebook 4599 1
LG Electronics 3718 1
Autodesk 639 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 196 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 560 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 328 1
HPE Aruba Networks 98 1
Philips 2094 1
Schneider Electric 606 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 51 6
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 50 5
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 116 4
BMW Group 478 2
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 306 2
Accor Group - Accor Hotels - Novotel, Новотель - Mövenpick Hotels & Resorts - Ibis 32 2
VYBOS - Вайбос 4 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3113 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 605 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 438 1
Tesla Motors 448 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 955 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 520 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 499 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 365 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 210 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 130 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 248 1
Sheraton - Шератон 21 1
Yamaha - Ямаха 110 1
Volkswagen Audi Group 230 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
Bentley Motors 74 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 46 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Группа Самолет 106 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Волгограднефтепроект 2 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 1
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 24 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 117 1
Daikin Industries 46 1
Ростелеком МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания 13 1
Газпром экспорт - Газэкспорт 6 1
Sollers - ЗМЗ - Заволжский моторный завод - 15 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
Открытые системы ИД - OSP-Con - Агентство корпоративных коммуникаций 33 1
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 37 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5902 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13503 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 613 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3543 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3554 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1433 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6476 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5378 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5551 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5428 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3038 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 377 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2852 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4915 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 967 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 379 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3382 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 341 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 604 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 282 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 524 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 262 1
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 27 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1083 1
Судебная власть - Judicial power 2468 1
Администрация Краснодарского края 63 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63563 24
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15740 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35450 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32928 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12602 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60502 11
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4530 10
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 542 8
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - АСУЭк - автоматизированная система управления эксплуатацией - Автоматизация зданий - Умные (интеллектуальные) здания - Эксплуатация помещений различного назначения 604 8
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1702 8
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3356 7
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2985 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13349 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9736 6
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1552 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6519 6
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 552 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26988 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4310 6
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1647 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10482 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33980 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8636 5
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1592 5
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2171 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26025 5
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1374 5
Охранная сигнализация - Security alarm system - охранные телевизионные системы 233 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4961 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24847 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23939 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12660 4
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2455 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6360 4
АСДУ - Автоматизированная система диспетчерского управления - АСДУЭ - Автоматизированная система диспетчерского управления электроснабжением - ДИСК - Диспетчерская Интегрированная Система Контроля и управления сетевым электроснабжением 133 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9622 4
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 635 4
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 609 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21208 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26416 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
Nemetschek - Graphisoft - Archicad 21 1
Apple iPad 3979 1
Google Android 15099 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6133 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 65 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5531 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 148 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 262 1
Autodesk Revit 124 1
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 96 1
Linx Datacenter - Linx ЦОД 57 1
GreenMDC - CUBiC МЦОД (Мини-ЦОД) 13 1
Siemens - Simatic - Simatic Net - Simatic Analyser - Simatic Diagnostics Tool 27 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 105 1
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 158 1
Bentley iTwin Services 6 1
Астерос Контакт Авиа 18 1
Астерос Бизнес Контакт 29 1
Nokia Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise УПАТС - OXE 50 1
U.S. Department of Defense - DARPA PERFECT - Power Efficiency Revolution For Embedded Computing Technologies 1 1
Melco Holdings - Buffalo PC 1 1
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 1
Siemens - SIMATIC WinCC SCADA 29 1
ЦРТ Нестор.Правосудие 2 1
Yamaha LonWorks 1 1
Honeywell Esser 4 1
Ласый Александр 8 3
Лемешева Татьяна 10 3
Воробьев Всеволод 21 2
Аракелян Мартин 3 1
Павлов Андрей 43 1
Рензяев Константин 78 1
Македонский Сергей 47 1
Казак Максим 162 1
Поликарпов Александр 7 1
Комлев Николай 113 1
Шелепов Владимир 25 1
Буторин Дмитрий 14 1
Панышев Дмитрий 13 1
Петров Евгений 31 1
Перминова Светлана 51 1
Ершова Элеонора 67 1
Гаврилов Виктор 7 1
Шумай Михаил 5 1
Клиновский Роман 1 1
Шуваев Артем 1 1
Поляков Михаил 7 1
Красов Алексей 6 1
Полушин Алексей 1 1
Мартынюк Александр 16 1
Переведенцев Александр 8 1
Горяченков Денис 1 1
Черемных Андрей 30 1
Шкляр Михаил 1 1
Братко Никита 1 1
Иваненко Андрей 2 1
Колотовкин Тимофей 1 1
Езопов Виталий 14 1
Любинский Александр 19 1
Давидюк Андрей 12 1
Пилипенко Михаил 5 1
Лаврухин Юрий 7 1
Беззубцев Олег 7 1
Keckler Stephen - Кеклер Стивен 2 1
Иванищак Сергей 2 1
Сапронов Александр 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 163588 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47083 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1752 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54228 4
Европа 24872 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5440 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19291 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8442 3
Германия - Федеративная Республика 13096 3
Россия - СФО - Новосибирск 4819 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3119 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2326 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1497 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 160 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 190 3
Азия - Азиатский регион 5871 2
Италия - Итальянская Республика 4481 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2795 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2214 2
Норвегия - Берген 12 1
Казахстан - Республика 5971 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4175 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1415 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3393 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13716 1
Земля - планета Солнечной системы 10817 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3113 1
Норвегия - Королевство 1850 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3298 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3636 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1687 1
Ближний Восток 3124 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3009 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1498 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3531 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1768 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 113 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14728 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 772 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6538 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56770 12
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5504 11
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5666 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21240 7
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1983 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52732 6
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4558 6
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1878 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4452 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6114 5
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2082 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10758 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4541 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26869 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6081 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6075 3
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 814 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3096 3
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1220 3
Аудит - аудиторский услуги 3340 3
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 463 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6486 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1123 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6617 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3809 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3086 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10105 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1368 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9050 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6413 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5941 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33148 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17923 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8711 2
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6622 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8723 2
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 489 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3092 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11522 3
N+1 - Издание 184 2
Открытые системы ИД 176 1
Intelligent Enterprise 27 1
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 360 3
IDC - International Data Corporation 4965 2
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Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
University of Virginia - Виргинский университет 33 1
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НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 477 1
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РАН ВИНИТИ - Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии наук 6 1
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