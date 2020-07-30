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Rittal Риттал Rittal GmbH & Co KG Friedhelm Loh Group

Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 43 дела, на cумму 2 035 845 533 ₽*

Судебные дела (43) на сумму 2 035 845 533 ₽*
в качестве истца (33) на сумму 150 335 566 ₽*
в качестве ответчика (8) на сумму 11 886 186 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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30.07.2020 Rittal выпустила новое поколение PDU

иторинга для детального учета электроэнергии в новые блоки распределения питания (PDU). Вся линейка Rittal PDU уже продается на российском рынке. Новое поколение Rittal PDU состоит из пя
30.05.2018 Компания Rittal расширяет присутствие на рынке ИБП для СМБ

Rittal объявила о расширении портфеля услуг на рынке источников бесперебойного питания в рамках глобального сотрудничества с компанией ABB. Теперь клиентам Rittal доступны однофазные источники бесперебойного питания (ИБП) производства АВВ. Rittal предоставляет весь спектр IT-решений: от отдельного стоящего 19-дюймового шкафа до центров обра
30.05.2018 Rittal сообщила о выходе на рынок ИБП для малого и среднего бизнеса

Rittal расширяет портфель услуг на рынке источников бесперебойного питания в рамках глобального сотрудничества с компанией ABB. Теперь клиентам Rittal доступны однофазные источники бесперебойного питания (ИБП) производства АВВ. Rittal предоставляет весь спектр ИТ-решений: от отдельного стоящего 19-дюймового шкафа до центров обра
17.12.2015 Rittal будет поставлять 3-фазные системы ИБП от ABB в качестве стандартного решения для ЦОД

Компания Rittal — мировой производитель систем распределительных шкафов, решений для силового электрораспределения, контроля микроклимата и ИТ-инфпаструктур — будет поставлять 3-фазные системы ИБП произ
13.09.2012 «Риттал» представила новую универсальную стойку TS IT в России

Российская компания «Риттал», дочка компании Rittal International — поставщика систем корпусной техники и распределительных шкафов, анонси

Публикаций - 55, упоминаний - 62

Rittal и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 15
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 12
Cisco Systems 5372 11
Siemens AG - Siemens Group 2673 9
Крок - Croc 1964 8
Vertiv - ранее Emerson Network Power 77 8
Schneider Electric 614 8
Legrand 82 8
Phoenix Contact - Феникс Контакт 52 7
Beckhoff - Beckhoff Automation 38 7
Microsoft Corporation 25775 7
nVent - Schroff GmbH 11 6
SAP SE 5601 6
DataDome - ДатаДом - Хостинг-провайдер 42 6
HP - Hewlett-Packard 3662 6
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 57 5
GE Fanuc - Фанук 44 5
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 5
Ниеншанц Автоматика 28 5
Oracle Corporation 7074 5
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 67 5
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 5
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 221 5
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 77 4
ПроСофт - ProSoft 82 4
Stins Coman - RiT Technologies - РиТ СНГ 29 4
Nokia Alcatel-Lucent Cabling Systems 4 4
STULZ 26 4
ПОИНТ - Поиск, освоение, использование новых технологий 32 4
Vertiv - KNÜRR GmbH - Knuerr - Кнур 5 4
ПЛКСистемы 15 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 4
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 4
Микротест 284 4
ИндаСофт - InduSoft 30 3
ИнСАТ - 12 3
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 94 3
ИКОС - Индустриальные компьютерные системы 53 3
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 6
Открытые системы ИД - OSP-Con - Агентство корпоративных коммуникаций 33 6
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 5
Экспотроника ВК 40 5
МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 15 4
Политех - Политехнический музей 34 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 3
Konecranes - Конекрейнс 4 2
Daikin Industries 64 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
ВБД - Вимм-Билль-Данн 71 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 1
ПТК - Петербургская топливная компания 7 1
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Wilo - Wilo Rus - Вило Рус - Wilo Bel - Вило Беларусь 11 1
Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны - ИАТА: KGD, ИКАО: UMKK 17 1
ББР банк - Балтийский Банк Развития 43 1
Becar Asset Management 12 1
РМК - Русская медная компания - РМК-Диджитал - RCC Digital 13 1
РусГидро - Загорская ГАЭС - гидроаккумулирующая электростанция России 14 1
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 32 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
КУМЗ - Каменск-Уральский металлургический завод 6 1
Агропромкредит 20 1
Медиа Грус - Media Grus 2 1
Силовые машины - Электросила 18 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
REHAU - РЕХАУ 7 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
Горводоканал МУП Новосибирска 3 1
Разгуляй 40 1
АвтоВАЗ - Лада Ижевск - Lada Ижевск - ИжАвто - Ижевский автомобильный завод 12 1
Термокул ГК - Рефкул 4 1
Аконит НПО 18 1
Архбум 2 1
СПАРК - Санкт-Петербургская Авиаремонтная компания 3 1
РМК - Томинский ГОК - Томинский горно-обогатительный комбинат 2 1
UFG - United Financial Group - ОФГ - Объединённая финансовая группа 36 1
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 54 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
Росстандарт - РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 10 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 91 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 1
Союз нефтегазопромышленников России 5 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 21
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 16
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LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 10
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HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 9
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 9
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 546 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 7
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 5
Встраиваемые системы - Embedded system 106 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 4
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 4
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1401 4
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 4
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - АСУЭк - автоматизированная система управления эксплуатацией - Автоматизация зданий - Умные (интеллектуальные) здания - Эксплуатация помещений различного назначения 615 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 3
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 721 3
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 3
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 619 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 3
Microsoft Windows 2000 8678 5
Siemens Teamcenter 73 2
Siemens MindSphere Store 2 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Microsoft Azure 1526 2
Apple iPhone 6 4861 2
Siemens MindSphere 29 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 1
Python Scikit-learn - Библиотека машинного обучения 16 1
Schneider Electric - APC Smart-UPS - серия ИБП 53 1
HPE Storage - HPE StorageWorks - HP SureStore NAS - HPE Storage Essentials - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems - Compaq VersaStor - Compaq SANworks - HPE XP - HP XP - СХД - дисковые массивы 170 1
SAP Basis 16 1
Siemens MindSphere Product Intelligence 2 1
Siemens MindSphere Gateway 1 1
Siemens MindSphere Predictive Learning 1 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 1
НКК - ГКС - SiTex 30 1
РЖД Сапсан 28 1
Apache Zeppelin 9 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет финансов Санкт-Петербурга - Единая информационно-аналитическая система бюджетного (бухгалтерского) учета города Санкт-Петербурга - АИС БП-ЭК - Электронное казначейство 21 1
Siemens - Simatic - Simatic Net - Simatic Analyser - Simatic Diagnostics Tool 29 1
InnoSTage - CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 82 1
PTC Inc - OPC UA - OPC Unified Architecture 47 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 1
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 1
Rittal PDU - серия блоков распределения питания 1 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 1
Pandas - Программная библиотека на языке Python для обработки и анализа данных 15 1
Numpy - язык программирования 15 1
Python Matplotlib - Библиотека для работы с графикой 6 1
Schneider Electric - APC Symmetra PX 44 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 40 1
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 1
HPE Integrity - серия серверов 141 1
SAP - mySAP.com 38 1
Nortel CS - Nortel Communication Server - Nortel CS SoftSwitch - Nortel Communication Server IP Multimedia Softswitch 32 1
IBM Director 12 1
Schneider Electric - APC InfraStruxure - Schneider Electric ISX 74 1
Eaton Powerware ИБП - Eaton IPM - Eaton Intelligent Power Manager - Eaton Power Xpert 80 1
IBM GPFS - IBM General Parallel File System 8 1
Нилов Александр 2 2
Вецпер Евгений 2 2
Мартынюк Александр 16 2
Грачёв Юрий 2 2
Клепинин Владимир 2 2
Никитин Сергей 96 1
Сысоев Александр 50 1
Солодовников Алексей 20 1
Лебедев Сергей 67 1
Мигалин Сергей 10 1
Пауков Сергей 18 1
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Дьяконова Наталия 19 1
Дорофеев Игорь 25 1
Гаврилов Виктор 7 1
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Лобзин Алексей 1 1
Сильченко Ален 1 1
Зварковский Михаил 6 1
Дудниченко Алексей 1 1
Пушин Вячеслав 1 1
Кушер Александра 1 1
Вышемирский Сергей 2 1
Басистый Дмитрий 12 1
Яковлев Анатолий 1 1
Лейхнер Алексей 1 1
Ласый Александр 8 1
Филимонов Сергей 46 1
Улановский Валерий 1 1
Данилов Евгений 22 1
Парфенов Константин 14 1
Сергеев Игорь 4 1
Долгов Антон 20 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 20
Европа 24964 8
Германия - Федеративная Республика 13221 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 4
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 2
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Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 571 2
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Россия - УФО - Челябинская область - Коркинский район - Коркино - Коркинский угольный разрез 19 1
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Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Свияжск 11 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 7
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