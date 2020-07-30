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Rittal Риттал Rittal GmbH & Co KG Friedhelm Loh Group
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 43 дела, на cумму 2 035 845 533 ₽*
СОБЫТИЯ
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|30.07.2020
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Rittal выпустила новое поколение PDU
иторинга для детального учета электроэнергии в новые блоки распределения питания (PDU). Вся линейка Rittal PDU уже продается на российском рынке. Новое поколение Rittal PDU состоит из пя
|30.05.2018
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Компания Rittal расширяет присутствие на рынке ИБП для СМБ
Rittal объявила о расширении портфеля услуг на рынке источников бесперебойного питания в рамках глобального сотрудничества с компанией ABB. Теперь клиентам Rittal доступны однофазные источники бесперебойного питания (ИБП) производства АВВ. Rittal предоставляет весь спектр IT-решений: от отдельного стоящего 19-дюймового шкафа до центров обра
|30.05.2018
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Rittal сообщила о выходе на рынок ИБП для малого и среднего бизнеса
Rittal расширяет портфель услуг на рынке источников бесперебойного питания в рамках глобального сотрудничества с компанией ABB. Теперь клиентам Rittal доступны однофазные источники бесперебойного питания (ИБП) производства АВВ. Rittal предоставляет весь спектр ИТ-решений: от отдельного стоящего 19-дюймового шкафа до центров обра
|17.12.2015
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Rittal будет поставлять 3-фазные системы ИБП от ABB в качестве стандартного решения для ЦОД
Компания Rittal — мировой производитель систем распределительных шкафов, решений для силового электрораспределения, контроля микроклимата и ИТ-инфпаструктур — будет поставлять 3-фазные системы ИБП произ
|13.09.2012
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«Риттал» представила новую универсальную стойку TS IT в России
Российская компания «Риттал», дочка компании Rittal International — поставщика систем корпусной техники и распределительных шкафов, анонси
Rittal и организации, системы, технологии, персоны:
|Нилов Александр 2 2
|Вецпер Евгений 2 2
|Мартынюк Александр 16 2
|Грачёв Юрий 2 2
|Клепинин Владимир 2 2
|Никитин Сергей 96 1
|Сысоев Александр 50 1
|Солодовников Алексей 20 1
|Лебедев Сергей 67 1
|Мигалин Сергей 10 1
|Пауков Сергей 18 1
|Соловьев Сергей 76 1
|Дьяконова Наталия 19 1
|Дорофеев Игорь 25 1
|Гаврилов Виктор 7 1
|Губарев Валентин 21 1
|Алехин Заурбек 9 1
|Галиев Дамир 5 1
|Халимов Ренат 9 1
|Гурова Вера 13 1
|Коробейников Сергей 1 1
|Дегтярев Алексей 58 1
|Лобзин Алексей 1 1
|Сильченко Ален 1 1
|Зварковский Михаил 6 1
|Дудниченко Алексей 1 1
|Пушин Вячеслав 1 1
|Кушер Александра 1 1
|Вышемирский Сергей 2 1
|Басистый Дмитрий 12 1
|Яковлев Анатолий 1 1
|Лейхнер Алексей 1 1
|Ласый Александр 8 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Улановский Валерий 1 1
|Данилов Евгений 22 1
|Парфенов Константин 14 1
|Сергеев Игорь 4 1
|Долгов Антон 20 1
|Баклыков Андрей 8 1
|Открытые системы ИД 176 1
|N+1 - Издание 188 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
|IDC - International Data Corporation 4975 1
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