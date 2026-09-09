Индексная книга (каталог) CNews*
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ИнСАТ -
ИнСАТ - это группа компаний, включающая в себя:
- ООО "ИнСАТ" - торговый дом
- ООО "АВАДС СОФТ" - разработчик программного обеспечения
- ООО "АВАДС ХАРД" - разработчик оборудования
Группа компаний ИнСАТ:
- Поставщик программного обеспечения для систем автоматизации и диспетчеризации: SCADA-системы, OPC-серверы, системы архивирования и др.;
- Дистрибьютор оборудования ведущих брендов промышленной автоматизации: промышленные компьютеры, ПЛК, КИПиА и пр.;
- Разработчик программного обеспечения и оборудования для промышленной автоматизации;
- Центр обучения и техподдержки: подготовка специалистов по работе с программными продуктами, а также инженеров-метрологов САР.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 992 316 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 13, упоминаний - 13
ИнСАТ - и организации, системы, технологии, персоны:
|Шелудько Сергей 1 1
|Рухадзе Константин 1 1
|Тихонов Дмитрий 2 1
|Ляпунов Игорь 132 1
|Шмелева Елена 11 1
|Тимченко Александр 20 1
|Рысакова Галина 11 1
|Подольный Вадим 8 1
|Зайцев Александр 29 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470855, в очереди разбора - 724554.
Создано именных указателей - 200886.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470855, в очереди разбора - 724554.
Создано именных указателей - 200886.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.