ИнСАТ -

ИнСАТ - это группа компаний, включающая в себя: ООО "ИнСАТ" - торговый дом

ООО "АВАДС СОФТ" - разработчик программного обеспечения

ООО "АВАДС ХАРД" - разработчик оборудования Группа компаний ИнСАТ: Поставщик программного обеспечения для систем автоматизации и диспетчеризации: SCADA -системы, OPC-серверы , системы архивирования и др.;

Дистрибьютор оборудования ведущих брендов промышленной автоматизации: промышленные компьютеры , ПЛК, КИПиА и пр.;

Разработчик программного обеспечения и оборудования для промышленной автоматизации;

Центр обучения и техподдержки: подготовка специалистов по работе с программными продуктами, а также инженеров-метрологов САР.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 1 дело, на cумму 992 316 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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Публикаций - 13, упоминаний - 13