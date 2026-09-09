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ИнСАТ -

ИнСАТ -

ИнСАТ - это группа компаний, включающая в себя:

  • ООО "ИнСАТ" - торговый дом
  • ООО "АВАДС СОФТ" - разработчик программного обеспечения
  • ООО "АВАДС ХАРД" - разработчик оборудования

Группа компаний ИнСАТ:

  • Поставщик программного обеспечения для систем автоматизации и диспетчеризации: SCADA-системы, OPC-серверы, системы архивирования и др.;
  • Дистрибьютор оборудования ведущих брендов промышленной автоматизации: промышленные компьютеры, ПЛК, КИПиА и пр.;
  • Разработчик программного обеспечения и оборудования для промышленной автоматизации;
  • Центр обучения и техподдержки: подготовка специалистов по работе с программными продуктами, а также инженеров-метрологов САР.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 992 316 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 992 316 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 992 316 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


09.09.2026 Форум «PROавтоматизацию 2026»: российские программные и аппаратные решения, реальные проекты и живой диалог 1
28.06.2023 Выходец из «Росатома» с коллегами создал АСУ ТП на замену ПО Siemens и Schneider Electric 1
18.08.2020 Платформа для автоматизации и диспетчеризации MasterSCADA 4D получила сертификат совместимости с «РЕД ОС» 1
09.09.2019 В «Сириусе» открылась новая образовательная программа по кибербезопасности 1
18.01.2013 В продажу поступил новый OPC-сервер для систем автоматизации на базе счетчиков электроэнергии «Меркурий» 1
24.09.2010 «ИнСАТ» представил Master SCADA 3.3 1
14.07.2008 MasterSCADA 2.5 пополнилась новым модулем «Архивный сервер» 1
04.09.2006 В Москве откроется выставка "ПТА-2006" 1
21.08.2006 В Москве откроется выставка "ПТА-2006" 1
19.06.2006 В Москве откроется выставка "ПТА-2006" 1
06.09.2001 "ИнСАТ" выпустила программу OPC SLaLink для системных интеграторов 1
26.06.2000 Выведен на орбиту новый спутник связи "Экспресс-3А" 1
29.03.2000 У компании "Роснефть" появилась своя корпоративная телекоммуникационная спутниковая сеть 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

ИнСАТ - и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1843 5
Siemens AG - Siemens Group 2675 4
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 94 3
ИКОС - Индустриальные компьютерные системы 53 3
Ниеншанц Автоматика 29 3
ПОИНТ - Поиск, освоение, использование новых технологий 32 3
Трайтек - Trytek 5 3
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 17 3
Авитон 4 3
Руднев-Шиляев 3 3
АТ-Электроникс - АТ-Электросистемы 6 3
Beckhoff - Beckhoff Automation 38 3
Овен 26 3
Planar Systems 33 3
Flex Controls - Флекс Контролз 3 3
nVent - Schroff GmbH 11 3
ПЛКСистемы 15 3
Крок - Croc 1969 3
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 67 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 332 3
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 3
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 55 3
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 57 3
Phoenix Contact - Феникс Контакт 52 3
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 78 3
GE Fanuc - Фанук 44 3
ИндаСофт - InduSoft 30 3
Ростелеком 11007 2
Flexbby Solutions - Softlogic - Софтлоджик 30 1
ProLAN - ПроЛАН 14 1
Viettel Group - Viettel Military Industry and Telecoms Group 24 1
ЛТА - Лаборатория технологий автоматизации 2 1
Анаком 8 1
Рустел 5 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3364 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1233 1
Ред Софт - Red Soft 1254 1
Oracle Corporation 7093 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1814 1
Schneider Electric 614 1
Экспотроника ВК 40 3
МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 15 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 3
Политех - Политехнический музей 34 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 3
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 1
Сочи Парк 15 1
РЖД - Российские железные дороги 2104 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Роснефть НК - нефтяная компания 564 1
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 42 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3976 4
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13990 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5768 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 588 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2349 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36502 8
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1631 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33723 5
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 518 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13230 4
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Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1254 2
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28456 2
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 427 2
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 807 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23067 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6543 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10278 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 798 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7406 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9677 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 765 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3748 1
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 496 1
OPC Foundation - OPC HDA - OPC Historical Data Access 5 1
АСУ ТП - Информационная безопасность 75 1
VoATM - Voice over Asynchronous Transfer Mode - ATM - Asynchronous Transfer Mode - «асинхронный способ передачи данных» - сетевая высокопроизводительная технология коммутации и мультиплексирования пакетов 40 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2334 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6508 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13012 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35448 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8724 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5229 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9372 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9830 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10105 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26103 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7874 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - АСУЭк - автоматизированная система управления эксплуатацией - Автоматизация зданий - Умные (интеллектуальные) здания - Эксплуатация помещений различного назначения 620 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2127 1
IEK Group - IEK Digital - MasterSCADA 37 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1816 1
ProLAN - Красная Кнопка SLA-ON 5 1
IEK Group - IEK Digital - MasterOPC 6 1
ЛТА Лацерта АСУ ТП 2 1
Linux OS 11607 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1628 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1805 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1222 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 656 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 239 1
Космодром Байконур 1072 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 393 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 81 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Шелудько Сергей 1 1
Рухадзе Константин 1 1
Тихонов Дмитрий 2 1
Ляпунов Игорь 132 1
Шмелева Елена 11 1
Тимченко Александр 20 1
Рысакова Галина 11 1
Подольный Вадим 8 1
Зайцев Александр 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 167403 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47839 6
Россия - УФО - ЯНАО - Губкинский 49 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Нефтекумский район - Нефтекумск 23 1
Казахстан - Республика 6080 1
Европа 25007 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13845 1
Земля - планета Солнечной системы 10890 1
Германия - Федеративная Республика 13265 1
Африка - Африканский регион 3647 1
Ближний Восток 3164 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1935 1
Франция - Французская Республика 8191 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3056 1
Украина 7939 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2380 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3420 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1785 1
Россия - ПФО - Пензенская область 645 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1058 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 403 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 227 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 790 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе 103 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2768 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58123 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34042 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1584 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21858 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11846 2
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 339 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 766 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2117 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 874 1
Образование в России 2932 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3893 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5136 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2313 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2325 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3409 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
Российская инженерная академия 13 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1739 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 281 1
СамГУ - Самарский государственный университет 34 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470855, в очереди разбора - 724554.
Создано именных указателей - 200886.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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