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Платформа для автоматизации и диспетчеризации MasterSCADA 4D получила сертификат совместимости с «РЕД ОС»

Российское ПО
, Текст: Эльяс Касми

В рамках технологического партнерства компании «РЕД СОФТ» и «ИнСАТ» провели тестирование на совместимость своих продуктов. Разработчики подтвердили корректность работы программного обеспечения MasterSCADA 4D (производства «ИнСАТ») на операционной системе «РЕД ОС» (производства «РЕД СОФТ»). Результаты испытаний отражены в двустороннем сертификате совместимости.

«РЕД ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «РЕД ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

MasterSCADA 4D – программный комплекс «Вертикально-интегрированная объекто-ориентированная SCADA/MES/SoftLogic-система для разработки АСУ ТП, АСКУЭ/АСТУЭ, АСДУ, АСУЗ». MasterSCADA 4D зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи Росии (№2201).



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