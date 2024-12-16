Flexbby Solutions Softlogic Софтлоджик
София Мирон , Руководитель департамента продаж, SOFTLOGIC "Как сделать городскую систему видеонаблюдения «умной» при помощи ИИ" Конференция CNews "Цифровизация в госсекторе 2024" 09.04.2024, Москва
Flexbby Solutions и организации, системы, технологии, персоны:
|Шпак Василий 223 4
|Алимханов Тимур 5 3
|Шадаев Максут 1009 3
|Слышкин Василий 129 3
|Вагизов Руслан 25 3
|Александрова Екатерина 6 3
|Фомин Сергей 18 3
|Сергиенко Сергей 12 3
|Звонарева Елена 19 3
|Тэн Марина 4 3
|Мирон София 3 3
|Залаев Геннадий 4 3
|Баканов Дмитрий 29 2
|Раскина Ирина 24 2
|Лысенко Эдуард 308 2
|Матвеева Татьяна 104 2
|Кирюшин Сергей 83 2
|Терещенко Денис 88 2
|Хайруллин Айрат 104 2
|Ципорин Павел 102 2
|Петрушин Андрей 110 2
|Немкин Антон 35 2
|Разумовский Дмитрий 121 2
|Мартынова Елена 87 2
|Херсонцев Алексей 93 2
|Журавлев Виктор 5 2
|Чирков Сергей 16 2
|Спиренков Вячеслав 25 2
|Шейкин Артем 34 2
|Артемов Андрей 15 2
|Булатов Артем 4 2
|Никора Евгений 1 1
|Новиков Владимир 34 1
|Мальцев Геннадий 1 1
|Кондрашова Мария 1 1
|Глазков Роман 1 1
|Иванов Сергей 388 1
|Карпачев Александр 25 1
|Климентьев Кирилл 1 1
|Коломцев Юрий 1 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 2
|Ведомости 996 1
|CNX Software 17 1
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