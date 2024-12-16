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Flexbby Solutions Softlogic Софтлоджик

Flexbby Solutions - Softlogic - Софтлоджик

 

София Мирон , Руководитель департамента продаж, SOFTLOGIC "Как сделать городскую систему видеонаблюдения «умной» при помощи ИИ" Конференция CNews "Цифровизация в госсекторе 2024" 09.04.2024, Москва


16.12.2024 Половина электроники, покупаемой госсектором и госкомпаниями, — иностранная 1
26.11.2024 «Байкал» вернулся на родину: отечественные процессоры вновь поставляют в Россию 1
30.09.2024 «Билайн» стал партнером ИИ-проекта на Сахалине 1
09.07.2024 «Т1 Интеграция» и Softlogic объединят усилия в развитии ИТ-платформ для промышленных предприятий 1
24.04.2024 Когда государство обретет технологическую независимость 1
05.04.2024 В России запущено производство ИИ-комлпексов фиксации административных правонарушений 2
04.04.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
01.04.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
07.02.2024 Создан уникальный процессор с ядрами одновременно ARM и RISC-V 1
02.02.2024 В Россию рекой польются китайские «убийцы» чипов Nvidia. Параллельный импорт уже не нужен - появился дистрибьютор 1
22.01.2024 Уход Nvidia открыл новые возможности для российского рынка серверов ИИ 1
18.12.2023 Заказчикам X-Com доступна российская SCADA на нативном коде 1
02.11.2023 Мониторинг благоустройства территории Уфы доверен ИИ 2
15.09.2023 5 причин, почему роботы еще не скоро заменят живых таксистов в России 1
18.08.2020 Платформа для автоматизации и диспетчеризации MasterSCADA 4D получила сертификат совместимости с «РЕД ОС» 1
01.10.2014 Flexbby Solutions запустила новый SaaS-сервис NoteCRM 1
22.11.2011 Softlogic внедрила систему управления учебным процессом в РЭУ им. Г.В. Плеханова 1
21.09.2011 Softlogic выпустила универсальную платформу для автоматизации бизнеса 1
18.05.2011 «ДМ Базис» внедрил платформу автоматизации контакт-центров Softlogic.CallCenter 1
29.03.2011 Softlogic выпускает универсальную платформу для автоматизации контакт-центров 1
08.06.2010 Softlogic запустила новые тарифы для сервиса CRM on Demand 1
16.07.2003 АЭС: К экономике реального времени 1

Публикаций - 22, упоминаний - 24

Flexbby Solutions и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 870 3
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РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 209 2
СурГПУ - Сургутский государственный педагогический университет 1 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 222 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 20 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 3
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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