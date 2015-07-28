Получите все материалы CNews по ключевому слову
|28.07.2015
|
«ВитаПортал» и «Группа Эврика» объединяют свои активы
«Группа Эврика», специализирующаяся на работе с профессиональной медицинской аудиторией в интернете, и «ВитаПортал», пользовательский онлайн-ресурс о здоровье, начали процесс слияния. Об этом CNews соо
|03.10.2012
|
Веб-сервис «Эврика» научился вести бухгалтерию
Веб-сервис для расчета зарплаты и ведения кадрового учета «Эврика», предназначенный для бухгалтеров небольших предприятий, научился вести учет документов и готовить бухгалтерскую отчетность. Пользователи Эврики могут: работать с первичными и бухгалтерс
|23.05.2012
|
«Рентсофт» предлагает в аренду бухгалтерскую программу «Эврика» для небольших предприятий
Каталог арендуемого программного обеспечения SaaS-платформы «Рентсофт», доступный в личных кабинетах 5 млн абонентов 128 интернет-провайдеров, пополнился бухгалтерской программой «Эврика» — продуктом компании «СКБ Контур». «Эврика» позволяет вести расчет заработной платы (в том числе имеется автоматический расчет больничных и отпусков), помогает формировать и отпр
|08.11.2011
|
«Эврика» упростила загрузку данных о сотрудниках
Разработчики «Эврики», решения для расчета заработной платы онлайн, упростили загрузку данных о сотрудниках. Теперь «Эврика» научилась автоматически принимать эти данные из формы 2-НДФЛ. «Мы с большим уважением относимся к личному времени бухгалтера. Если вы не хотите вносить личные данные сотрудников вручную
|24.10.2011
|
Пользователи сервиса «Эврика» смогут получить скидку на подключение к системе «Контур-Экстерн»
Пользователи интернет-сервиса расчета заработной платы «Эврика» в рамках акции «Идеальная пара» смогут получить 50% скидку на годовое подключение к системе отправки отчетности «Контур-Экстерн». Для этого необходимо оплатить «Эврику» на 1 год вперед.
|20.10.2011
|
Сервис расчета зарплаты «Эврика» научился отправлять отчеты в ПФР
Онлайн-решение для расчета заработной платы «Эврика» научилось отправлять отчеты в Пенсионный фонд. Теперь готовить, проверять и отправлять отчетность можно не выходя из сервиса. Как только отчетность сформирована и проверена с помощью вс
|21.04.2008
|
УЦ «Эврика» обновляет предложение по обучению Microsoft Windows Vista и Microsoft Exchange 2007
Учебный центр компании «Эврика» обновляет предложение по обучению Microsoft Windows Vista и Microsoft Exchange 2007. Все слушатели, которые закажут и оплатят в учебном центре компании «Эврика» курсы 5115 Instal
|31.10.2006
|
РКК "Энергия" примет участие в салоне инноваций "Эврика" в Брюсселе
Как сообщает Space Daily, в Брюсселе объявлено об участии РКК «Энергия» в работе международного салона инноваций «Эврика» (Eureka) в Брюсселе. Он пройдет 23 — 27 ноября 2006 года. Российская ракетно-космическая корпорация представит на нем в собственном павильоне спускаемый аппарат «Союз-14», макет ко
|31.10.2006
|
РКК "Энергия" примет участие в салоне инноваций "Эврика" в Брюсселе
Как сообщает Space Daily, в Брюсселе объявлено об участии РКК «Энергия» в работе международного салона инноваций «Эврика» (Eureka) в Брюсселе. Он пройдет 23 — 27 ноября 2006 года. Российская ракетно-космическая корпорация представит на нем в собственном павильоне спускаемый аппарат «Союз-14», макет ко
|10.02.2004
|
"Эврика" подвела итоги деятельности в 2003 году
Петербуржская компания ”Эврика”, поставщик информационных решений и производитель вычислительной техники, объявила итоги своей деятельности за 2003 год. В прошедшем году оборот компании «Эврика» по всем направл
|13.10.2003
|
"Эврика" получила лиценции на защиту гостайны
Петербуржская компания "Эврика", поставщик информационных решений и производитель вычислительной техники, получила две лицензии Федеральной службы безопасности России, дающие право осуществлять деятельность в области
|29.09.2003
|
"Эврика" обновила модельный ряд ЖК-мониторов
Компания «Эврика» объявила о выпуске на российский рынок двух новых моделей ЖК-мониторов собственного производства. Модели Eureca ELCD-1703 и Eureca ELCD-1503 с диагональю 17 и 15 дюймов соответственно,
|15.04.2003
|
"Эврика" совершенствует модельный ряд ПК
Компания ”Эврика” объявляет об изменении и расширении модельного ряда персональных компьютеров собственного производства. Решение об изменении продуктового ряда связано с желанием компании “Эврика
|08.08.2002
|
"Эврика" завершила модернизацию сети филиала Внешторгбанка в Санкт-Петербурге
Петербургская компания "Эврика" завершила комплексную модернизацию вычислительной сети петербургского филиала Внешторгбанка. В рамках проекта компания "Эврика" провела тестирование имеющихся технических средств
|24.06.2002
|
Система качества компании "Эврика" получила сертификат ИСО 9001
Недавно компания "Эврика", российский поставщик комплексных информационных решений, успешно прошла сертификационный аудит системы качества (СК) и получила два сертификата соответствия. Экспертами Ассоциации "Сев
|15.03.2002
|
"Эврика" завершила внедрение электронного архива TeraSafe в систему корпоративного документооборота Documentum в НПО "Аврора"
Компания "Эврика", поставщик информационных решений, завершила внедрение аппаратно-программного комплекса хранения данных TeraSafe в систему конструкторского документооборота НПО "Аврора". В настоящий мо
|23.08.2001
|
Microsoft и "Эврика" бесплатно обучат работе с Microsoft Active Directory питерских IT-специалистов
С 10 сентября по 5 октября 2001 года московское представительство Microsoft совместно с санкт-петербургской компанией "Эврика", обладающей статусом сертифицированного партнера Microsoft (Microsoft Certified Partner), проводит в Санкт-Петербурге "День знаний с Microsoft" э акцию по бесплатному обучению специалис
