28.07.2015 «ВитаПортал» и «Группа Эврика» объединяют свои активы

«Группа Эврика», специализирующаяся на работе с профессиональной медицинской аудиторией в интернете, и «ВитаПортал», пользовательский онлайн-ресурс о здоровье, начали процесс слияния. Об этом CNews соо
03.10.2012 Веб-сервис «Эврика» научился вести бухгалтерию

Веб-сервис для расчета зарплаты и ведения кадрового учета «Эврика», предназначенный для бухгалтеров небольших предприятий, научился вести учет документов и готовить бухгалтерскую отчетность. Пользователи Эврики могут: работать с первичными и бухгалтерс
23.05.2012 «Рентсофт» предлагает в аренду бухгалтерскую программу «Эврика» для небольших предприятий

Каталог арендуемого программного обеспечения SaaS-платформы «Рентсофт», доступный в личных кабинетах 5 млн абонентов 128 интернет-провайдеров, пополнился бухгалтерской программой «Эврика» — продуктом компании «СКБ Контур». «Эврика» позволяет вести расчет заработной платы (в том числе имеется автоматический расчет больничных и отпусков), помогает формировать и отпр
08.11.2011 «Эврика» упростила загрузку данных о сотрудниках

Разработчики «Эврики», решения для расчета заработной платы онлайн, упростили загрузку данных о сотрудниках. Теперь «Эврика» научилась автоматически принимать эти данные из формы 2-НДФЛ. «Мы с большим уважением относимся к личному времени бухгалтера. Если вы не хотите вносить личные данные сотрудников вручную
24.10.2011 Пользователи сервиса «Эврика» смогут получить скидку на подключение к системе «Контур-Экстерн»

Пользователи интернет-сервиса расчета заработной платы «Эврика» в рамках акции «Идеальная пара» смогут получить 50% скидку на годовое подключение к системе отправки отчетности «Контур-Экстерн». Для этого необходимо оплатить «Эврику» на 1 год вперед.
20.10.2011 Сервис расчета зарплаты «Эврика» научился отправлять отчеты в ПФР

Онлайн-решение для расчета заработной платы «Эврика» научилось отправлять отчеты в Пенсионный фонд. Теперь готовить, проверять и отправлять отчетность можно не выходя из сервиса. Как только отчетность сформирована и проверена с помощью вс
21.04.2008 УЦ «Эврика» обновляет предложение по обучению Microsoft Windows Vista и Microsoft Exchange 2007

Учебный центр компании «Эврика» обновляет предложение по обучению Microsoft Windows Vista и Microsoft Exchange 2007. Все слушатели, которые закажут и оплатят в учебном центре компании «Эврика» курсы 5115 Instal
31.10.2006 РКК "Энергия" примет участие в салоне инноваций "Эврика" в Брюсселе

Как сообщает Space Daily, в Брюсселе объявлено об участии РКК «Энергия» в работе международного салона инноваций «Эврика» (Eureka) в Брюсселе. Он пройдет 23 — 27 ноября 2006 года. Российская ракетно-космическая корпорация представит на нем в собственном павильоне спускаемый аппарат «Союз-14», макет ко
31.10.2006 РКК "Энергия" примет участие в салоне инноваций "Эврика" в Брюсселе

Как сообщает Space Daily, в Брюсселе объявлено об участии РКК «Энергия» в работе международного салона инноваций «Эврика» (Eureka) в Брюсселе. Он пройдет 23 — 27 ноября 2006 года. Российская ракетно-космическая корпорация представит на нем в собственном павильоне спускаемый аппарат «Союз-14», макет ко
10.02.2004 "Эврика" подвела итоги деятельности в 2003 году

Петербуржская компания ”Эврика”, поставщик информационных решений и производитель вычислительной техники, объявила итоги своей деятельности за 2003 год. В прошедшем году оборот компании «Эврика» по всем направл
13.10.2003 "Эврика" получила лиценции на защиту гостайны

Петербуржская компания "Эврика", поставщик информационных решений и производитель вычислительной техники, получила две лицензии Федеральной службы безопасности России, дающие право осуществлять деятельность в области

29.09.2003 "Эврика" обновила модельный ряд ЖК-мониторов

  Компания «Эврика» объявила о выпуске на российский рынок двух новых моделей ЖК-мониторов собственного производства. Модели Eureca ELCD-1703 и Eureca ELCD-1503 с диагональю 17 и 15 дюймов соответственно,

15.04.2003 "Эврика" совершенствует модельный ряд ПК

Компания ”Эврика” объявляет об изменении и расширении модельного ряда персональных компьютеров собственного производства. Решение об изменении продуктового ряда связано с желанием компании “Эврика
08.08.2002 "Эврика" завершила модернизацию сети филиала Внешторгбанка в Санкт-Петербурге

Петербургская компания "Эврика" завершила комплексную модернизацию вычислительной сети петербургского филиала Внешторгбанка. В рамках проекта компания "Эврика" провела тестирование имеющихся технических средств
24.06.2002 Система качества компании "Эврика" получила сертификат ИСО 9001

Недавно компания "Эврика", российский поставщик комплексных информационных решений, успешно прошла сертификационный аудит системы качества (СК) и получила два сертификата соответствия. Экспертами Ассоциации "Сев
15.03.2002 "Эврика" завершила внедрение электронного архива TeraSafe в систему корпоративного документооборота Documentum в НПО "Аврора"

Компания "Эврика", поставщик информационных решений, завершила внедрение аппаратно-программного комплекса хранения данных TeraSafe в систему конструкторского документооборота НПО "Аврора". В настоящий мо
23.08.2001 Microsoft и "Эврика" бесплатно обучат работе с Microsoft Active Directory питерских IT-специалистов

С 10 сентября по 5 октября 2001 года московское представительство Microsoft совместно с санкт-петербургской компанией "Эврика", обладающей статусом сертифицированного партнера Microsoft (Microsoft Certified Partner), проводит в Санкт-Петербурге "День знаний с Microsoft" э акцию по бесплатному обучению специалис

Публикаций - 50, упоминаний - 50


* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406219, в очереди разбора - 733571.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

