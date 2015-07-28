«Группа Эврика », специализирующаяся на работе с профессиональной медицинской аудиторией в интернете, и «ВитаПортал», пользовательский онлайн-ресурс о здоровье, начали процесс слияния. Об этом CNews соо

Веб-сервис для расчета зарплаты и ведения кадрового учета « Эврика », предназначенный для бухгалтеров небольших предприятий, научился вести учет документов и готовить бухгалтерскую отчетность. Пользователи Эврики могут: работать с первичными и бухгалтерс

Каталог арендуемого программного обеспечения SaaS-платформы «Рентсофт», доступный в личных кабинетах 5 млн абонентов 128 интернет-провайдеров, пополнился бухгалтерской программой « Эврика » — продуктом компании «СКБ Контур». « Эврика » позволяет вести расчет заработной платы (в том числе имеется автоматический расчет больничных и отпусков), помогает формировать и отпр

Разработчики «Эврики», решения для расчета заработной платы онлайн, упростили загрузку данных о сотрудниках. Теперь « Эврика » научилась автоматически принимать эти данные из формы 2-НДФЛ. «Мы с большим уважением относимся к личному времени бухгалтера. Если вы не хотите вносить личные данные сотрудников вручную

Пользователи интернет-сервиса расчета заработной платы « Эврика » в рамках акции «Идеальная пара» смогут получить 50% скидку на годовое подключение к системе отправки отчетности «Контур-Экстерн». Для этого необходимо оплатить «Эврику» на 1 год вперед.

Онлайн-решение для расчета заработной платы « Эврика » научилось отправлять отчеты в Пенсионный фонд. Теперь готовить, проверять и отправлять отчетность можно не выходя из сервиса. Как только отчетность сформирована и проверена с помощью вс

Учебный центр компании « Эврика » обновляет предложение по обучению Microsoft Windows Vista и Microsoft Exchange 2007. Все слушатели, которые закажут и оплатят в учебном центре компании « Эврика » курсы 5115 Instal

Как сообщает Space Daily, в Брюсселе объявлено об участии РКК «Энергия» в работе международного салона инноваций « Эврика » (Eureka) в Брюсселе. Он пройдет 23 — 27 ноября 2006 года. Российская ракетно-космическая корпорация представит на нем в собственном павильоне спускаемый аппарат «Союз-14», макет ко

Как сообщает Space Daily, в Брюсселе объявлено об участии РКК «Энергия» в работе международного салона инноваций « Эврика » (Eureka) в Брюсселе. Он пройдет 23 — 27 ноября 2006 года. Российская ракетно-космическая корпорация представит на нем в собственном павильоне спускаемый аппарат «Союз-14», макет ко

Петербуржская компания ” Эврика ”, поставщик информационных решений и производитель вычислительной техники, объявила итоги своей деятельности за 2003 год. В прошедшем году оборот компании « Эврика » по всем направл

Петербуржская компания " Эврика ", поставщик информационных решений и производитель вычислительной техники, получила две лицензии Федеральной службы безопасности России, дающие право осуществлять деятельность в области

Компания « Эврика » объявила о выпуске на российский рынок двух новых моделей ЖК-мониторов собственного производства. Модели Eureca ELCD-1703 и Eureca ELCD-1503 с диагональю 17 и 15 дюймов соответственно,

Компания ” Эврика ” объявляет об изменении и расширении модельного ряда персональных компьютеров собственного производства. Решение об изменении продуктового ряда связано с желанием компании “ Эврика

Недавно компания " Эврика ", российский поставщик комплексных информационных решений, успешно прошла сертификационный аудит системы качества (СК) и получила два сертификата соответствия. Экспертами Ассоциации "Сев