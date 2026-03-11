Разделы

ГОСТ РВ Требования к предприятия оборонно-промышленного комплекса


11.03.2026 Подтверждена совместимость ОС «Альт» с промышленными компьютерами Blok 1
20.10.2025 Российские промышленные компьютеры Blok сертифицированы для Аstra Linux 1.8 1
18.08.2025 В России создан первый отечественный блок питания для серверов. Запуск в серию до конца 2025 года 1
25.11.2024 Разработанная Sitronics KT система управления техническими средствами судов получила одобрение РКО 1
04.10.2022 Дан старт строительству завода ICL с объемом производства до 1 млн изделий в год 1
11.03.2022 Информационное сообщение для партнеров и заказчиков «Аладдин Р.Д.» 1
16.12.2021 «ICL Техно» объявила о выпуске моноблока на базе российского процессора Baikal 1
13.12.2021 Продукты «Аладдин Р.Д.» вместе с ОС Astra Linux SE позволяют защищать данные, составляющие государственную тайну. 1
06.12.2021 Продукты и решения компании «Аладдин Р.Д.» совместимы с ноутбуком «Гравитон Н15И‑К2» 1
28.09.2017 «Ангстрем» не смог наказать «Аквариус» за срыв двухмиллиардного контракта с Минобороны 1
05.09.2017 «Росэлектроника» создала импортозамещающую серверную платформу TSP 1
23.09.2016 «РТСофт» создала встраиваемый безвентиляторный компьютер класса BoxPC 1
24.09.2014 «Сервионика» прошла сертификационную проверку для выполнения работ по оборонным заказам 2
05.06.2013 Информационные системы: правовое поле 1
01.08.2011 НПП «Родник» открыло представительство в Санкт-Петербурге 1
06.02.2003 "Авикомп Сервисез" получил сертификаты качества 1
24.06.2002 Система качества компании "Эврика" получила сертификат ИСО 9001 1

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2641 4
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 439 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3327 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1228 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 459 2
ICL ГК - ICL Group 452 2
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 129 2
ADLINK - ADLINK Technology 15 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 471 1
Ростех - Автоматика Концерн 1761 1
Intel Corporation 12606 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1048 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 814 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 994 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 131 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1046 1
Т1 Сервионика - Servionica 271 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1394 1
Transcend Information 74 1
РТСофт - RTSoft 95 1
Авикомп сервисез - Avicomp 41 1
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 55 1
K2 - К2РУ - SourceCode 128 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 123 1
Родник НПП - научно-производственное предприятие 30 1
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Sitronics KT - 117 1
Кварта Технологии - Quarta Technologies - Кварта Технолоджис 69 1
Эврика Группа 4 1
Петросерт ОССМ - Орган по сертификации систем менеджмента 1 1
Kontron 29 1
Элинс НТЦ 10 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 52 1
Родник 87 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5122 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3442 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13110 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3132 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3556 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5296 2
Судебная власть - Judicial power 2421 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5379 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1108 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 375 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 216 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3589 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2832 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1871 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1282 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 745 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 78 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 746 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 791 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32153 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74452 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23529 7
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 339 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21899 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32394 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27298 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16732 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4660 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12479 4
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 910 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10201 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4178 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6757 3
Моноблок - Monoblock PC 1054 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15063 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1928 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3759 2
DDR - Double data rate 2963 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10396 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12181 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15067 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9936 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58095 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34302 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26290 2
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 812 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12418 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7163 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6667 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1028 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1224 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13179 2
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 505 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22121 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1021 1
Управляемость - Manageability 2000 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3379 1
GPU computing -  GPGPU - GPGP - GP²U - General-purpose computing on graphics processing units - GPU Cloud - Неспециализированные вычисления на графических процессорах - Accelerated Computing - Ускоренные вычисления - CPU+GPU - гибридная гетерогенная 147 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2722 1
Linux OS 11087 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 649 4
Aladdin JaCarta СКЗИ 174 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 996 2
Intel x86 - архитектура процессора 2004 2
Microsoft Windows 16489 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1396 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 110 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1365 2
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 56 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 265 2
Microsoft Windows 2000 8679 2
Aladdin Secret Disk 88 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 593 1
ICL Partner Connect 3 1
Intel Core - Intel Raptor Lake 76 1
Ситроникс КТ - СУТС - Система управления техническими средствами 2 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 252 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1058 1
Microsoft Windows 10 1909 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 338 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1406 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 88 1
Aladdin JaCarta PKI 88 1
Aladdin JaCarta ГОСТ 96 1
Aladdin JaCarta LT 29 1
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 273 1
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 84 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 1
Ростех - Росэлектроника - TSP - Telecommunication Server Platform - Универсальная телекоммуникационная серверная платформа 20 1
Microsoft DirectX 718 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3455 1
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 38 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2130 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 346 1
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - микропроцессор для серверов и систем хранения данных (СХД) 92 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 180 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 236 1
Aladdin JaCarta SecurLogon 11 1
Aladdin Liveoffice 12 1
Кириллов Юрий 3 1
Шишенин Евгений 26 1
Ускова Ольга 170 1
Хайруллин Айрат 108 1
Шайхутдинов Роман 113 1
Черногоров Андрей 65 1
Сенаторов Михаил 42 1
Шпак Василий 267 1
Щепилов Евгений 36 1
Брыкин Арсений 57 1
Рудычева Наталья 95 1
Заренин Андрей 48 1
Рыбаков Алексей 6 1
Макаров Станислав 117 1
Дьячков Виктор 37 1
Челышев Сергей 11 1
Мылицин Роман 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 159398 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46297 3
Россия - ПФО - Татарстан - Лаишевский район - Лаишево 53 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3292 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18903 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 629 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3260 2
Европа 24723 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3330 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2736 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3443 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14573 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 491 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 459 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 922 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55405 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10618 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8933 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3291 3
Энергетика - Energy - Energetically 5563 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1082 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1032 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51624 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8432 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32194 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4426 1
Аудит - аудиторский услуги 3165 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10831 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1570 1
Нотариат - Notary Public - Нотариус 91 1
Федеральный закон 94-ФЗ - О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 256 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 203 1
Федеральный закон 125-ФЗ - Об архивном деле в Российской Федерации 4 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 674 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6730 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3291 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 130 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3750 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 639 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2581 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4442 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20558 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26202 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 417 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 385 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 733 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1848 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 439 1
СРО - саморегулируемые организации 105 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11487 1
Федеральный закон 184-ФЗ - О техническом регулировании 33 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 236 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7639 1
Список системообразующих предприятий РФ 312 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6333 1
Мобильные системы 117 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8444 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3785 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 16 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 538 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
