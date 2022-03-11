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Информационное сообщение для партнеров и заказчиков «Аладдин Р.Д.»

Компания «Аладдин Р.Д.» продолжает работать в обычном режиме и имеет достаточный складской запас аппаратных и программно-аппаратных продуктов и решений (USB-токенов, смарт-карт, защищенных носителей информации (ЗНИ), средств обеспечения безопасной дистанционной работы, смарт-карт ридеров). Об этом CNews сообщили представители «Аладдин Р.Д.»

Для того, чтобы зарезервировать определенную партию товара с нашего склада, необходимо написать заявку на электронный адрес компании.

Кроме того, у компании «Аладдин Р.Д.» широкая линейка программных продуктов, которые являются полностью российской разработкой и на их работоспособность не смогут повлиять какие-либо санкции и ограничения. Программные продукты компании зарегистрированы в едином реестре российских программ для ЭВМ и БД и хорошо зарекомендовали себя у большинства заказчиков в разных отраслях экономики. В частности, ряд программных продуктов компании работает с операционными системами семейства Linux (Astra Linux Special Edition, Astra Linux Common Edition, «Ред ОС», «Альт 8 СП» и др.).

У «Аладдин Р.Д.» есть практический опыт миграции распространенных информационных инфраструктур с платформы Windows на Linux без необходимости временной остановки бизнес-процессов во время перехода с использованием решений и наработок компании, а именно:

- JaCarta Management System 4LX (JMS 4LX) для Linux – система централизованного управления средствами информационной безопасности, защищенными носителями информации (ЗНИ), средствами безопасной удаленной работы;

- Secret Disk Linux – система защиты от утечек конфиденциальной информации с помощью шифрования для операционных систем семейства Linux;

- Aladdin SecurLogon – средство двухфакторной аутентификации в Linux при входе в операционную систему и доступе к сетевым ресурсам по USB-токенам и смарт-картам JaCarta.

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Интеграция

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«Аладдин Р.Д.» — российский разработчик продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности. Компания является экспертом в области аутентификации, электронной подписи и защиты конфиденциальной информации на дисках и в системах управления базами данных.

«Аладдин Р.Д.» признана лидером российского рынка аппаратных средств аутентификации и электронной подписи и входит в ТОП-10 крупнейших российских ИБ-компаний (CNews Analytics, 2017). Продукты «Аладдин Р.Д.» и комплексные решения на их основе используются в банковском, государственно-административном, топливно-энергетическом и других секторах отечественной экономики.

Компания имеет все необходимые лицензии ФСТЭК России и ФСБ России. Система менеджмента качества «Аладдин Р.Д.» соответствует требованиям национальных стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.

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