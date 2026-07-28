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Aladdin R.D. Secret Disk

Aladdin R.D. - Secret Disk

Продукты линейки Secret Disk предназначены для защиты информации от несанкционированного доступа, копирования, повреждения, кражи или принудительного изъятия. Решения Secret Disk обеспечивают защиту информации на логических дисках, отдельных жёстких дисках, дисковых массивах (SAN, программных и аппаратных RAID-массивах), а также на съёмных носителях. Сертифицированные версии обеспечивают выполнение требований законодательства по защите персональных данных и конфиденциальной информации.

СОБЫТИЯ

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28.07.2026 Новая версия Secret Disk для Linux 2.3 от «Аладдин» расширяет возможности защиты данных

Компания «Аладдин» объявляет о выпуске новой версии Secret Disk для Linux 2.3 — системы защиты информации на рабочих станциях и серверах. Обновление расширяет возможности продукта в области регистрации событий, централизованного управления и защ
27.05.2026 Система защиты информации Secret Disk компании «Аладдин» сертифицирована ФСТЭК

Компания «Аладдин» сообщила о том, что система защиты информации на рабочих станциях и серверах Secret Disk для Linux сертифицирована ФСТЭК России. Срок действия сертификата – до 26 января 2029 г. Согласно полученному сертификату, Secret Disk для Linux официально сертифицирован как
25.03.2025 «Группа Астра» и «Аладдин Р.Д.» представили совместное решение для защиты корпоративных данных

нции на основе российского сертифицированного ПО. Ее ключевые программные компоненты — это ОС Astra Linux со встроенными СЗИ (мандатным контролем целостности и замкнутой программной средой) и продукт Secret Disk с различными возможностями в части шифрования. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Комплект обеспечивает безопасность конфиденциальных данных на корпоративных ПК и

27.10.2023 В России разработана система централизованной защиты информации для 1000 рабочих станций на Linux

Новая версия Secret Disk для Linux Разработчик компонентов для построения доверенной безопасной ИТ-инфраст
07.07.2022 Подтверждена совместимость СКЗИ Secret Disk Linux с операционной системой «Ред ОС»

ммного обеспечения, сообщили о завершении тестовых испытаний на совместимость программных продуктов Secret Disk Linux с «Ред ОС». По результатам тестирования подписан сертификат совместимости,

16.09.2021 «Аладдин Р.Д.» выпустила новый продукт для защиты данных в ОС семейства Linux - Secret Disk Linux

кий разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, сообщает о выпуске Secret Disk Linux, нового продукта, предназначенного для предотвращения утечек конфиденциальн
27.11.2019 «Аладдин Р.Д.» выпустил новую версию Secret Disk 5

ьной информации и персональных данных на ПК или ноутбуке с возможностью коллективной работы по сети Secret Disk 5. Основным отличием Secret Disk 5 версии 5.1.10.35 от предыдущих релизов

03.10.2016 «Аладдин Р.Д.» представил новую версию системы защиты информации Secret Disk Personal

вщик решений для обеспечения информационной безопасности, объявила о запуске в продажу новой версии Secret Disk Personal, обеспечивающей шифрование данных как прозрачное полнодисковое, так и по
10.05.2016 Продукты линеек Secret Disk и «Крипто БД» внесены в Единый реестр отечественного ПО

ином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных продуктов линеек Secret Disk и «Крипто БД». Об этом говорится в заявлении «Аладдин Р.Д.», поступившем в редакц
26.01.2016 «Аладдин Р.Д.» выпустил новую версию продукта Secret Disk Enterprise

авщик решений для обеспечения информационной безопасности, объявила о выпуске новой версии продукта Secret Disk Enterprise. Об этом говорится в заявлении «Аладдин Р.Д.», поступившем в редакцию

09.04.2015 Комплекс защиты конфиденциальной информации Secret Disk Server NG версии 3.8 сертифицирован ФСТЭК России

ой безопасности, сообщила о получении сертификата соответствия ФСТЭК России на программный комплекс Secret Disk Server NG версии 3.8, предназначенный для защиты конфиденциальной информации и пе
02.04.2015 «Аладдин Р.Д.» выпустил новую версию корпоративной системы защиты информации Secret Disk Enterprise 2.5

овой версии корпоративной системы защиты конфиденциальной информации с централизованным управлением Secret Disk Enterprise 2.5 (SDE), обеспечивающей шифрование данных в соответствии с политикам
03.02.2014 Система Secret Disk Enterprise сертифицирована ФСТЭК России

сертификата ФСТЭК России на корпоративную систему защиты информации с централизованным управлением Secret Disk Enterprise, позволяющую обеспечить защиту персональных компьютеров и ноутбуков в

09.09.2013 СО ЕЭС внедрил Secret Disk Enterprise от «Аладдин Р.Д.»

Сотрудничество СО ЕЭС и «Аладдин Р.Д.» началось в 2005 г. с внедрения в системном операторе решений Secret Disk NG/PE и eToken PRO для защиты конфиденциальной информации. В 2010 г. в связи с ра
13.06.2013 Secret Disk 4 и Secret Disk Server NG оснащены поддержкой Microsoft Windows 8 и Windows Server 2012

нной безопасности, сообщила о выходе новых версий продуктов линейки Secret Disk — Secret Disk 4.8 и Secret Disk Server NG 3.8. Secret Disk 4 — это система защиты конфиденциальной информации и п
25.05.2012 «Аладдин Р.Д.» выпустила Secret Disk 4.7

Компания «Аладдин Р.Д.» объявила о выходе новой версии Secret Disk 4.7, совмещающей высокий уровень защиты данных и удобство работы пользователя. Ка
22.05.2012 «Аладдин Р.Д.» выпустил новую версию Secret Disk Server NG

Р.Д.», российский разработчик решений по информационной безопасности, сообщила о выпуске обновления Secret Disk Server NG. Новая версия (3.7) продукта обеспечивает безопасную работу с конфиденц
11.04.2012 «Аладдин Р.Д.» выпустила новые версии решений линейки Secret Disk

дин Р.Д.» сообщила о выходе новых версий решений линейки продуктов Secret Disk: Secret Disk 4.6.1 и Secret Disk Server NG 3.6.1. Secret Disk 4 используется для защиты конфиденциальной информаци
07.11.2011 «Аладдин Р.Д.» обновил Secret Disk Server NG до версии 3.6

российский разработчик решений по информационной безопасности, объявила о выходе новой версии (3.6) Secret Disk Server NG — программно-аппаратного комплекса для обеспечения безопасной работы с

01.09.2011 Вышла новая версия решения для защиты корпоративной информации Secret Disk Enterprise

оссийский разработчик решений в области информационной безопасности, сообщила о выходе новой версии Secret Disk Enterprise — SDE 1.6, решения для защиты от несанкционированного доступа к конфид
01.02.2011 Три продукта Secret Disk сертифицированы на совместимость с «1С:Предприятием 8»

в компании «1С» проведены тестовые испытания. В программе тестирования приняли участие три решения: Secret Disk Server NG – комплекс защиты корпоративных баз и конфиденциальных данных на сервер
07.12.2010 «Аладдин Р.Д.» выпустил Secret Disk версии 4.5

сти, объявила о выпуске новой версии системы защиты конфиденциальной информации на рабочих станциях Secret Disk 4 – 4.5. В результате расширения функциональных возможностей системы повысилось у
10.11.2010 Secret Disk Server NG от «Аладдин Р.Д.» стал на 30% быстрее

и поставщик средств аутентификации и решений по информационной безопасности, объявила об обновлении Secret Disk Server NG – системы защиты корпоративных баз данных и конфиденциальной информации
21.09.2010 Aladdin выпустил новое решение для защиты данных крупного бизнеса

поставщик средств аутентификации и решений в области ИБ, расширяет линейку продуктов для шифрования Secret Disk и выпускает новое решение, предназначенное для компаний среднего и крупного бизне
31.08.2010 Новая версия Secret Disk от Aladdin получила сертификат ФСТЭК

аутентификации и решений по информационной безопасности, завершил процесс сертификации новой версии Secret Disk 4.3.1. Получение сертификата ФСТЭК означает, что данное решение может применяться
20.04.2009 Новый Aladdin Secret Disk Server NG: теперь с поддержкой Windows Server 2008

Компания Aladdin объявила о выходе нового релиза системы защиты конфиденциальной информации Secret Disk Server NG 3.3. Так, в новой версии Secret Disk Server NG добавлена поддерж
04.02.2009 Secret Disk 4 от Aladdin сертифицирован ФСТЭК России

объявила о завершении сертификации системы защиты конфиденциальной информации и персональных данных Secret Disk 4 Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России). Как

29.05.2008 Secret Disk 4 Lite от Aladdin и «1С» позволяет создавать скрытые ресурсы

1С:Дистрибьюция» заключили соглашение о партнерстве, в рамках которого был разработан новый продукт Secret Disk 4 Lite для защиты конфиденциальной информации на персональных компьютерах и ноутб
15.05.2008 Система защиты персональных данных Secret Disk 4 поддерживает Vista

ряда дополнительных возможностей в систему защиты конфиденциальной информации и персональных данных Secret Disk 4. Среди них – полноценная поддержка работы с операционной системой Windows Vista
29.04.2008 Сертифицированный ФСТЭК Secret Disk Server поступил в продажу

ле продаж сертифицированной версии системы защиты конфиденциальной информации и персональных данных Secret Disk Server NG. Флагманский продукт Aladdin для защиты данных, хранящихся и обрабатыва
15.11.2007 Secret Disk Server NG от Aladdin допустили в госсектор

ационной безопасности, объявил о завершении сертификации системы защиты конфиденциальной информации Secret Disk Server NG 3.2 Федеральной службой по техническому и экспертному контролю России (
12.09.2006 Aladdin анонсировал новые продукты

ъявил о готовящемся выводе на рынок электронного ключа eToken NG-FLASH с независимой флэш-памятью и Secret Disk NG 4.0 — новой системы защиты персональных данных. «Объединить электронный к
17.07.2006 ВСГК внедрила систему защиты документооборота

ортиментной линейки осуществления поставленных задач были выбраны программные продукты Secret Disk, Secret Disk Server NG, eToken для Microsoft Windows 2000/XP/2003. Принцип работы Secret Disk

16.12.2003 Вышла новая версия Secret Disk Server

Компания Aladdin Software Security R.D. объявила о начале продаж Secret Disk Server версии 1.6. В новой версии продукта для хранения информации о ключах шифро
12.08.2003 Aladdin и "Пирит" заключили партнерский договор

деловом партнерстве. “Пирит” получает право на эксклюзивные OEM-поставки системы защиты информации Secret Disk New Generation и выпускает на рынок “Защищенный ноутбук”. С августа 2003 г. “Пири
23.02.2001 CPS начала продажи OEM-версии Secret Disk компании Aladdin

Сегодня компания CPS, один из крупнейших российских дистрибуторов ПО, начала продажи комплектов OEM-версий программно-аппаратного комплекса для защиты конфиденциальной информации Secret Disk. Разработчиком и поставщиком этого решения является компания Aladdin Software Security R.D.. CPS уже начала поставку комплектов по 5, 25 и 100 OEM-версий Secret Disk. Компани
08.11.2000 Аладдин выпустила новый релиз системы защиты конфиденциальной информации Secret Disk

Компания Аладдин объявила о выпуске нового релиза системы защиты конфиденциальной информации на рабочих станциях и ноутбуках Secret Disk. Дата выпуска Secret Disk 2.15.010 - 8 ноября 2000 г. Seсret Disk - уникальная система для защиты корпоративной информации. Система создает секретные логические диски, при за
03.06.1999 CPS заключила соглашение на распространение системы защиты данных Secret Disk от Aladdin

Aladdin, разработчик технологий защиты данных от несанкционированного доступа, объявили о подписании договора, согласно которому CPS станет первым дистрибутором системы защиты конфиденциальных данных Secret Disk, служащей для создания и использования в среде Windows 95/98 секретных логических дисков. Диск представляет собой зашифрованный файл, который с помощью Secret Disk можно сдел

Публикаций - 91, упоминаний - 195

Aladdin R.D. и организации, системы, технологии, персоны:

Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. - Aladdin Software Security R.D. 617 80
Microsoft Corporation 25888 18
Oracle Corporation 7112 8
9738 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3217 7
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 312 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 184 6
IBM - International Business Machines Corp 9720 5
Анкад - Ancud 50 5
R-Style - Эр-Стайл ГК 750 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5735 4
Информзащита 949 4
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1223 4
КриптоПРО - Крипто-ПРО 498 4
CA Technologies - Computer Associates 392 4
Lattice Semiconductor 27 3
ЦБИ - Центр безопасности информации - ЦБИ-сервис 41 3
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 3
Quark 23 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1732 3
Signal-COM - Сигнал-КОМ 52 2
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 2
КИТ-Системс - Комплексные инфраструктурные решения и системы - Кит-Софт - Software KIT 34 2
Broadcom - VMware 2628 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
Ред Софт - Red Soft 1274 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2406 2
Adobe Systems 1609 2
Corel Corporation 341 2
OpenText - Micro Focus - Novell 880 2
Promt - Промт 325 2
ИЦ Телеком-Сервис - Телеком-сервис Информационный центр - Телеком-Сервис ИТ - Телеком-Сервис Центр Информационных Tехнологий 28 2
Fortis - Фортис 43 2
ЗИКС - czics 2 1
CPM Ltd - СПМ Лтд 6 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 170 1
ФизТехСофт - Физтех-софт - Phystechsoft 29 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 1
Baum - Baum Inform - Баум-Информ - Баум НПО - СК-СХД 42 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 99 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2796 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1847 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 319 3
Альфа-Банк 1995 2
Возрождение - Коммерческий банк 361 2
Белый Ветер 365 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 1
МЧС РФ - ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова ФГБУ - Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова 11 1
ФЦИИТ - Фонд Центр инноваций и информационных технологий 2 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3169 1
Газпром ПАО 1498 1
ГПБ - Газпромбанк 1297 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 1
Visa International 1998 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1935 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 446 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5872 30
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3703 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5793 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3367 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4995 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5483 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 980 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13954 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3230 2
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Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 305 1
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U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 412 1
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3612 1
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ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2353 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1218 1
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Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 285 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1431 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 600 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36904 10
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1918 7
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5541 6
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2145 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13050 6
ГОСТ 28147 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования - Шифрование по ГОСТу 148 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10889 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10364 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14472 5
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1442 5
Виртуализация - Контейнеризация - containerd - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 2063 5
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 - Always-On Enterprise - Continuous Security - обеспечение непрерывной информационной безопасности бизнес-процессов 2624 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4947 4
Кибербезопасность - Групповая политика - GPO - Group Policy Object - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1189 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6891 4
Кибербезопасность - ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 526 4
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 1005 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14213 3
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 257 39
Aladdin R.D. - eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 208 20
Linux OS 11684 18
Aladdin R.D. - JaCarta СКЗИ 266 18
Microsoft Windows 17040 17
Aladdin Knowledge Systems - ALDN 46 9
КриптоПро CSP СКЗИ 261 9
Microsoft Windows 2000 8678 8
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 7
Aladdin R.D. - Крипто БД 13 6
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1661 6
Microsoft Windows 10 1959 5
Microsoft Windows 7 2009 5
Oracle Java - язык программирования 3506 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1726 5
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1323 5
Aladdin eSafe 39 4
Signal-COM CSP - Крипто-КОМ СКЗИ 28 4
Aladdin eCA - Aladdin Enterprise CA - Aladdin Enterprise Certificate Authority 27 4
Microsoft СА - MS CA - Microsoft Certificate Authority - Microsoft Certificate Services 54 4
Microsoft Windows Server 2008 484 4
Microsoft Windows BitLocker 942 4
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 70 4
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