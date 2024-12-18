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Петров Евгений



18.12.2024 «Ростелеком» автоматизировал управление сетью насосных станций в Нижегородской области 1
08.11.2024 В «Контур.Доверенности» теперь можно формировать МЧД для отчетности ФНС 1
11.10.2024 Теперь в «Контур.Доверенности» можно перевыпускать МЧД 1
18.09.2024 Elma365 упростила работу с МЧД благодаря «Контур.Доверенности» 1
24.06.2024 В распределенном реестре ФНС зарегистрировали первый миллион МЧД ​ 1
27.05.2024 Возможности «Контур.Доверенности» позволят работать с МЧД в решении от Docsvision 1
01.04.2024 В сервисах «Контура» теперь можно работать с передоверием МЧД 1
26.01.2024 Специалисты «УГМК-Телеком» повысили безопасность ледовой арены в Верхней Пышме 1
31.10.2023 «Контур.доверенность» вошла в реестр российского ПО 1
20.06.2023 API «Контур.доверенности» научился в полуавтоматическом режиме проверять МЧД контрагентов 1
08.06.2023 «Ростелеком» установил первый комплекс экомониторинга в Нижегородской области 1
10.04.2023 С начала 2023 г. организации стали выпускать в 2,3 раза больше машиночитаемых доверенностей 1
14.12.2022 «Ростелеком» продолжит мониторинг благоустройства в Казани с использованием CitySoft 1
04.05.2022 «Ростелеком» обеспечил безопасным интернетом учебные заведения в регионах Поволжья 1
24.03.2022 «Контур» запустил сервис, который поможет бизнесу с оформлением командировок 1
12.01.2022 Вице-президентом, директором Нижегородского (опорного) филиала ПАО «Ростелеком» стал Евгений Петров 2
18.08.2020 «Контур» запустил площадку для бронирования отелей 1
15.10.2019 «Яндекс» обещает выпускать по сериалу в месяц 1
28.11.2018 МГТС и сервис YouDo.com окажут москвичам бытовые услуги 1
01.03.2018 СКБ Контур выпустил новый веб-сервис для гостиниц 1
29.05.2017 Российские компании рассказали об использовании платформы Naumen SMP 1
11.02.2016 ЭЛАР перевела в электронный вид подшивки газеты «Гудок» 1
15.03.2013 Российские разработчики биллинга устроили войну 1
01.02.2011 Три продукта Secret Disk сертифицированы на совместимость с «1С:Предприятием 8» 1
10.11.2010 Secret Disk Server NG от «Аладдин Р.Д.» стал на 30% быстрее 1
30.01.2008 Косметический салон дома: Ватт и Вольт на службе у красоты 1
26.01.2007 Inline Telecom Solutions начала свою работу 1
13.05.2005 "Связь-Экспокомм": Wi-Fi-роуминг превратит конкурирующих владельцев хот-спотов в партнеров 1

Публикаций - 28, упоминаний - 29

Петров Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 12
Ростелеком 9701 5
8213 4
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 75 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 2
Ростелеком - РТКомм.РУ 367 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 220 2
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 41 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Yandex - Яндекс 7340 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
Telegram Group 1983 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 800 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 1
МегаФон 8805 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Dell EMC 5027 1
Cisco Systems 5114 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
HP Inc. 5685 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Naumen - Наумен 626 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 1
Allied Telesis - Allied Telesyn 151 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 616 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
Fortive - Tektronix 48 1
HPE - Juniper Networks 426 1
МТС - Система Телеком 235 1
Effortel mobile Group - Эффортел ГК - MVNE-оператор 30 1
InfoVista - TEMS - Ascom 17 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 1
Era Capital 13 1
YouDo Web Technologies Limited 46 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 1
A&NN 15 1
Ротор - Алтайский приборостроительный завод 3 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
Россети Ленэнерго 1700 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 55 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа 187 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 5
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2067 5
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 3
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Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2470 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1954 2
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 305 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 2
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1660 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1008 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8458 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 889 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 735 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1034 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2515 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 535 1
СКБ Контур - Контур.Доверенность 23 8
Aladdin Secret Disk 85 2
СКБ Контур - Контур.Отель 19 2
СКБ Контур - Контур.ФМС 3 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
Яндекс.Эфир 18 1
ЭЛАР ПланСкан 116 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 34 1
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 1
Naumen ITSM365 40 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 165 1
СКБ Контур - Контур.Тревел 2 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 83 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 232 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар WiMAX 28 1
Автодория - CitySoft ПАК 3 1
Veritas Backup Exec - Symantec Backup Exec 91 1
Ростелеком - РусГИС - Единое информационное пространство геоданных (ЕПГ) - RusGIS 15 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 273 1
Cisco - AXIOM Systems - AXiOSS - AXiOSSR 8 1
ELMA 365 Low-code BPM 109 1
Ильф Илья 3 3
Мамут Александр 129 1
Бижанова Наталия 4 1
Лапшина Екатерина 16 1
Филипук Ольга 6 1
Болецкая Ксения 3 1
Лигачев Глеб 87 1
Иванов Андрей 55 1
Криницкий Игорь 26 1
Морозюк Владимир 12 1
Федоров Антон 22 1
Зима Иван 21 1
Булгаков Михаил 10 1
Хайруллин Айрат 104 1
Гринберг Сергей 1 1
Кушкина Ольга 1 1
Олеша Юрий 1 1
Гонцов Павел 4 1
Катаев Валентин 1 1
Егоров Денис 2 1
Боровский Алексей 1 1
Карачева Ольга 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 7
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1279 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 717 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Франция - Канны 112 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
Россия - СФО - Республика Тыва 304 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 496 1
Россия - СФО - Алтайский край - Рубцовск 42 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Франция - Французская Республика 7846 1
Европа 21767 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
Россия - УФО - Челябинская область 1210 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Богородский район - Богородск 50 1
Россия - УФО - Свердловская область - Верхняя Пышма 25 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Выксунский район - Выкса 63 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Балахнинский район - Балахна 30 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Кстовский район - Кстово 47 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Дзержинск 87 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 497 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
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Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
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Ухо - сложный орган животных, предназначенный для восприятия звуковых колебаний 171 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 900 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
Электрод - Electrode - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 443 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Ведомости 996 1
Roem.ru - Роем.ру 47 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 287 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 22 1
ITMF - IT Management Forum 1 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 1
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