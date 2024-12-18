Петров Евгений
Петров Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Ильф Илья 3 3
|Мамут Александр 129 1
|Бижанова Наталия 4 1
|Лапшина Екатерина 16 1
|Филипук Ольга 6 1
|Болецкая Ксения 3 1
|Лигачев Глеб 87 1
|Иванов Андрей 55 1
|Криницкий Игорь 26 1
|Морозюк Владимир 12 1
|Федоров Антон 22 1
|Зима Иван 21 1
|Булгаков Михаил 10 1
|Хайруллин Айрат 104 1
|Гринберг Сергей 1 1
|Кушкина Ольга 1 1
|Олеша Юрий 1 1
|Гонцов Павел 4 1
|Катаев Валентин 1 1
|Егоров Денис 2 1
|Боровский Алексей 1 1
|Карачева Ольга 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|Ведомости 996 1
|Roem.ru - Роем.ру 47 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
|МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 287 1
|АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 22 1
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