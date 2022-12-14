«Ростелеком» продолжит мониторинг благоустройства в Казани с использованием CitySoft

«Ростелеком» и Управление информационных технологий и связи города Казани заключили новый контракт на использование модернизированной версии программно-аппаратного комплекса (ПАК) CitySoft.

Цифровой сервис в автоматическом режиме определяет потребность в уборке дорог от снега и наледи, фиксирует проезды уборочной техники и качество проведенных работ. CitySoft также отслеживает акты вандализма (порча тротуаров, защитных ограждений), отсутствие дорожной разметки, проблемы с уличным освещением, возникновение препятствий для работы городских служб и другие факторы, влияющие на безопасность участников дорожного движения. Работа сервиса положительно сказалась на чистоте и безопасности казанских дорог.

ПАК CitySoft разработан экспертами компании «Автодория». В процессе эксплуатации системы они усовершенствовали и расширили функционал комплекса. Для сбора первичных данных, которые стекаются в центр управления комплексом, мобильные устройства с видеокамерами размещаются на общественном и специальном транспорте. Таким образом обеспечивается максимальный охват наиболее значимых дорожных магистралей города и регулярный сбор данных с минимальными промежутками времени.

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«В регионах Поволжья есть потенциал для развития интернета вещей (IoT). На нашей цифровой инфраструктуре работают десятки современных сервисов, обеспечивающих безопасность городов. В дата-центрах “Ростелекома” хранятся значительные объемы информации, обрабатывается огромный массив данных, мы обеспечиваем связность компонентов различных систем и решаем вопросы кибербезопасности. Опыт Казани показателен: со стороны властей наметилась тенденция принятия управленческих решений на основе аналитических данных. Мы готовы следовать этому тренду — в сотрудничестве с регионами развивать решения на основе технологий искусственного интеллекта», — отметил вице-президент — директор Нижегородского филиала «Ростелекома» Евгений Петров.