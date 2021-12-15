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Ростелеком Волга
Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома



15.12.2021 В Казани внедряют цифровое решение для контроля благоустройства и состояния дорожной инфраструктуры 1
19.08.2021 «Ростелеком» запустил в эксплуатацию в Нижнем Новгороде умную опору Smart City 1
26.01.2021 «Ростелеком» до 498 увеличит количество камер фотовидеофиксации нарушений на дорогах Самарской области 1
27.05.2020 «Ростелеком» объединил телефоны центров занятости Самарской области в облаке 1
10.10.2019 В «Ростелекоме» назначен вице-президент по цифровизации промышленности 1
25.06.2019 «Ростелеком» открыл региональный центр реагирования на кибератаки на базе Solar JSOC 1
21.12.2018 «Ростелеком» и Росбанк продемонстрировали технологию сбора биометрических данных в Нижнем Новгороде 1
20.09.2018 «Вятка банк» выбрал сервисы «Ростелеком-Solar» для защиты от киберугроз 1
10.07.2018 «Ростелеком» подключил «Ак Барс Банк» к единой биометрической системе 1
25.01.2017 «Компьюлинк» построил 320 км ВОЛС в Самарской области в рамках проекта УЦН 1
05.04.2016 «Ростелеком» удвоил количество пользователей «Интерактивного ТВ» в бизнес-сегменте Самарской области 1
20.02.2016 В 2015 г. около 50 тыс. домохозяйств Самарской области вошли в зону охвата оптической сети связи «Ростелекома» 1
29.01.2016 «Ростелеком» в 2015 г. построил более 100 км оптических линий в Ульяновской области 1
27.11.2015 Марат Долгоаршинных возглавил «Башинформсвязь» 1
09.10.2015 «Ростелеком» завершил первый этап программы устранения цифрового неравенства в Нижегородской области 1
17.09.2015 «Ростелеком» предоставил доступ в интернет двум крупным медучреждениям Кирова 1
07.09.2015 «Ростелеком» подключил к интернету торговые точки сети «Магнит» в Саратовской области 1
07.08.2015 МТТ избавляется от своих ШПД-активов 1
28.01.2015 «Ростелеком» подключил к услугам связи первых резидентов особой экономической зоны «Тольятти» 1
26.01.2015 Оптической сетью «Ростелекома» охвачены все районы Нижегородской области 2
30.10.2014 Интерактивное ТВ и скоростной интернет «Ростелекома» стали доступны 25 тыс. семей Ульяновска и Димитровграда 1
13.08.2014 Contact подключила абонентов Tele2 к услуге денежных переводов на базе платформы «Mobi.Деньги» 1
24.04.2014 Облачными сервисами «Ростелекома» начали пользоваться госучреждения Нижегородской области 1
21.11.2013 «Ростелеком» впервые в ПФО внедрит систему «Сетевой город. Образование» 1
02.10.2013 «Ростелеком» оказал услуги телефонии ГУ МЧС России по Оренбургской области 1
28.08.2013 «Ростелеком» организовал каналы связи для «Сбербанка России» в Нижегородской области 1
21.08.2013 Ульяновское УФАС признало законными действия «Ростелекома» при проведении аукциона на оказание услуг связи для УФПС 2
11.06.2013 «Ростелеком» предоставит услуги связи Приволжскому управлению по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 1
16.05.2013 Александр Бычков назначен директором Саратовского филиала «Ростелекома» 3
02.04.2013 Игорь Рыженков назначен директором Самарского филиала «Ростелекома» 2
12.02.2013 «Ростелеком» расширил сеть передачи данных медучреждений Самарской области 1
10.12.2012 «Ростелеком» организует цифровые каналы связи для ГУФСИН по Нижегородской области 2
18.10.2012 «Ростелеком» обеспечил услугами связи «Оренбургэнергосбыт» 1
17.10.2012 «Ростелеком» организовал сеть передачи данных для учреждений социальной инфраструктуры Самарской области 1
09.10.2012 «Ростелеком» создал виртуальную частную сеть для Минздрава Ульяновской области 1
22.09.2012 В Москве расстреляли экс-безопасника «Ростелекома» 2
21.09.2012 «Ростелеком» обеспечит высокоскоростным интернетом школы Оренбурга 2
18.09.2012 «Ростелеком» выдал более 7 тыс. кодов доступа к порталу госуслуг жителям Самарской области 1
14.09.2012 «Ростелеком» обеспечит услугами связи «Оренбургэнерго» 1
12.09.2012 «Ростелеком» создал тестовую зону в Поволжском госуниверситете телекоммуникаций и информатики 1

Публикаций - 67, упоминаний - 99

Ростелеком Волга упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7821 63
Ростелеком ВолгаТелеком 509 10
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 64 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8534 3
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 308 2
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 239 2
NVision Group - Энвижн Груп 628 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 554 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 633 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7512 2
Microsoft Corporation 21009 2
GWMC - Globalive Wireless Management - Wind Canada 9 1
Leta Group 216 1
Автодория 40 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 714 1
Arbor Networks 50 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6232 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 186 1
Синтерра Медиа - Телеком-центр 102 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2234 1
Best Buy 189 1
Питерская группа связистов 192 1
Apple Inc - Эппл Рус 10118 1
ТТК НН - Нижний Новгород 9 1
ТТК Южурал 9 1
МТТ Старт Телеком 59 1
Арктел 75 1
СаратовЭлектросвязь 8 1
Rhapsody 53 1
ВымпелКом - Билайн Сибирский регион 51 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1843 1
HP - Hewlett-Packard 3424 1
Oracle Corporation 5809 1
Корус Консалтинг ГК 946 1
HP Inc. 5104 1
Huawei 2996 1
SAP CIS - САП СНГ 810 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2438 1
Компьюлинк ГК - Compulink 319 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 153 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4846 4
Ак Барс Банк 182 2
Почта России ПАО 1779 2
Сергиевские минеральные воды - санаторий 1 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 409 1
РусславБанк - РСБ 147 1
Сбербанк Волго-Вятский банк 32 1
Нижнекамскнефтехим - НКНХ 18 1
Schlumberger - Шлюмберже 60 1
Sony Pictures Entertainment 133 1
Audi 173 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 87 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 157 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 299 1
Татнефть 169 1
Магнит - Сеть магазинов 298 1
Газпром ПАО 751 1
О2О Холдинг 44 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 281 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7361 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 2
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 67 1
Правительство РФ 2657 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1735 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 928 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 305 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 182 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2044 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1990 1
Правительство Калининградской области - Министерство социальной политики Калининградской области 3 1
Правительство Самарской области - Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области 1 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 100 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 916 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 569 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1496 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 715 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3173 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10103 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12131 2
Родительский контроль 162 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 351 2
Безопасный город 390 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12344 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 234 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 86 1
ФВФ - фотовидеофиксация 5 1
Караоке 42 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 78 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 801 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 505 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 640 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1791 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4056 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5140 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 232 1
FTTH - Fiber To The Home 122 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 630 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 485 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 272 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4015 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 189 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 476 1
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 16 2
Myspace - социальная сеть 607 1
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 442 1
МТС 3G-сеть 87 1
Audi A - Автомобиль представительского класса 14 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 289 1
Софт Мерит CitySoft 2 1
Microsoft Windows Phone OS 1521 1
Microsoft Windows 10 10127 1
OpenText Documentum 342 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 168 1
Microsoft Dynamics CRM 519 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 671 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 270 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 886 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 512 1
Apple iPad 3542 1
Ростелеком Ключ - комплекс цифровых услуг 10 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 105 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1139 1
Проскура Дмитрий 27 9
Иванов Михаил 78 4
Баев Андрей 6 2
Бычков Александр 39 2
Шперлинг Андрей 9 2
Кузнецов Михаил 12 2
Долгоаршинных Марат 5 2
Пахоменко Алексей 1 1
Ермакова Татьяна 1 1
Омельницкий Борис 9 1
Галиев Дамир 4 1
Apotheker Leo - Апотекер Лео 63 1
Клименко Алексей 12 1
Новиков Василий 8 1
Пресняков Константин 1 1
Артемьев Алексей 3 1
Рейман Леонид 1001 1
Добрынин Вячеслав 2 1
Рыбакин Владимир 23 1
Золочевский Иван 17 1
Драль Игорь 7 1
Рязанов Кирилл 6 1
Гуцева Елена 5 1
Гильманов Марат 1 1
Иванова Елена 77 1
Осеевский Михаил 251 1
Ляпунов Игорь 63 1
Носов Игорь 13 1
Сучков Сергей 8 1
Поляков Сергей 63 1
Дмитриев Кирилл 99 1
Нащекин Алексей 111 1
Whitman Meg - Уитман Мэг 125 1
Провоторов Александр 153 1
Зимин Игорь 14 1
Власов Алексей 9 1
Толочная Анастасия 2 1
Jobs Steve - Джобс Стив 988 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 352 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 562 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1931 17
Россия - ПФО - Самарская область 780 15
Россия - ПФО - Нижегородская область 974 13
Россия - Российская федерация - РФ 82467 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2136 8
Россия - ПФО - Оренбургская область 410 8
Россия - ПФО - Ульяновская область 462 8
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 379 7
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 780 6
Россия - ПФО - Саратовская область 508 6
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 533 5
Россия - ПФО - Пензенская область 433 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1994 4
Россия - ПФО - Мордовия Республика 503 4
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 343 4
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 317 3
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 358 3
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 396 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 990 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 869 2
Россия - УФО - Свердловская область 1024 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 467 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 476 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 648 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9516 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1571 2
Россия - ПФО - Казань 1893 2
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 340 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 329 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26684 2
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 246 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамас 67 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1727 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 174 1
Россия - Саратовская область - Петровск 5 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Димитровград 34 1
США - Калифорния 3069 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 298 1
США - Лос-Анджелес 676 1
США - Калифорния - Сан-Диего 285 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3662 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1231 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1516 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 198 1
СИЗО - Следственный изолятор 71 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 77 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 146 1
Образование в России 552 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 111 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4108 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 301 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5064 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 165 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 820 1
Forbes - Форбс 560 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 321 1
КХЛ HD - телеканал 22 1
News Corp 184 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт 7 5
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 119 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 51 2
ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 5 2
КБГУ - Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова 6 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 143 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 9 1
ТГУ - Томский государственный университет 86 1
ПГУ - Пензенский государственный университет 37 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 45 1
МЭИ - Московский энергетический институт 52 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 25 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 11 1
Прямая линия с Президентом РФ 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
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