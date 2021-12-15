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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростелеком Волга
Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома
Публикаций - 67, упоминаний - 99
Ростелеком Волга упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 100 1
|Проскура Дмитрий 27 9
|Иванов Михаил 78 4
|Баев Андрей 6 2
|Бычков Александр 39 2
|Шперлинг Андрей 9 2
|Кузнецов Михаил 12 2
|Долгоаршинных Марат 5 2
|Пахоменко Алексей 1 1
|Ермакова Татьяна 1 1
|Омельницкий Борис 9 1
|Галиев Дамир 4 1
|Apotheker Leo - Апотекер Лео 63 1
|Клименко Алексей 12 1
|Новиков Василий 8 1
|Пресняков Константин 1 1
|Артемьев Алексей 3 1
|Рейман Леонид 1001 1
|Добрынин Вячеслав 2 1
|Рыбакин Владимир 23 1
|Золочевский Иван 17 1
|Драль Игорь 7 1
|Рязанов Кирилл 6 1
|Гуцева Елена 5 1
|Гильманов Марат 1 1
|Иванова Елена 77 1
|Осеевский Михаил 251 1
|Ляпунов Игорь 63 1
|Носов Игорь 13 1
|Сучков Сергей 8 1
|Поляков Сергей 63 1
|Дмитриев Кирилл 99 1
|Нащекин Алексей 111 1
|Whitman Meg - Уитман Мэг 125 1
|Провоторов Александр 153 1
|Зимин Игорь 14 1
|Власов Алексей 9 1
|Толочная Анастасия 2 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 988 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 352 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 562 1
|Forbes - Форбс 560 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 321 1
|КХЛ HD - телеканал 22 1
|News Corp 184 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru