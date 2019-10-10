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В «Ростелекоме» назначен вице-президент по цифровизации промышленности

Бизнес Кадры

Дмитрий Проскура назначен вице-президентом «Ростелекома» по цифровизации промышленности. На этой позиции он будет отвечать за реализацию приоритетных проектов в области разработки и внедрения цифровых технологий для компаний ключевых отраслей российской экономики.

Дмитрий Проскура родился 7 марта 1970 года в Кирове. В 1991 году окончил Кировский политехнический институт, в 1999 году — Московский технический университет связи и информатики, а также Московскую международную школу бизнеса «Мирбис» (президентская программа подготовки кадров). Имеет ученые степени кандидата технических наук и доктора экономических наук, диплом Executive МВА.

В отрасли связи работает с 1992 года. Прошел путь от инженера-программиста до директора филиала. В апреле 2006 года назначен заместителем генерального директора акционерного общества — директором Кировского филиала «Волгателеком». В 2007–2011 годах занимал должность заместителя генерального директора акционерного общества — директора Нижегородского филиала «Волгателеком», далее приступил к обязанностям директора Нижегородского филиала «Ростелеком». В апреле 2011 года назначен вице-президентом — директором макрорегионального филиала «Волга» «Ростелекома».

В 2019 году стал одним из победителей конкурса «Лидеры России».

В октябре 2019 года Дмитрий Проскура назначен на должность вице-президента «Ростелекома» по цифровизации промышленности.

«Цифровизация промышленности связана c синергией новых технологий и инфраструктурой “Ростелекома“, которые получили широкое развитие в последние годы: аналитика больших данных и машинное обучение, искусственный интеллект и интернет вещей, облачные вычисления и “умное” производство. Новая должность дает Дмитрию Проскуре возможность максимально эффективно реализовать опыт управления и постоянное стремление к инновациям для решения амбициозной задачи комплексного внедрения информационных технологий», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

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