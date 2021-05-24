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МИРБИС
Московская международная высшая школа бизнеса


24.05.2021 Сергей Мордасов сменит Дениса Лысова на должности директора южного макрорегиона «Ростелекома» 1
31.03.2020 Как разработать стратегию цифровой трансформации 2
10.10.2019 В «Ростелекоме» назначен вице-президент по цифровизации промышленности 1
09.09.2019 Вице-президент из ABB возглавил продажи решений «Цифры» для горной добычи и металлургии 1
14.06.2019 Гендиректором российской Nokia стал солидный ветеран «Мегафона» и «Билайна» 1
14.06.2019 Nokia объявила о назначении нового генерального директора компании в России 1
10.06.2019 Собянин назначил троих новых замов главы ДИТ Москвы 1
13.05.2019 SAP запустила в России ПО для роботизации бизнеса 1
17.04.2019 SAP перенесла флагманское решение 4HANA Cloud в московский ЦОД 1
10.01.2019 МГТС объявила о назначении нового директора по управлению персоналом 1
14.11.2017 В «Ростелекоме» назначен вице-президент по информационным технологиям 1
22.02.2017 Назначен новый генеральный директор Alcatel в России и СНГ 1
19.08.2016 Александр Сморгонский назначен директором по развитию бизнеса в МТТ 1
15.10.2015 Тимур Свирин назначен директором по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелеком Северо-Запад» 1
10.07.2015 Эволюция SDN и NFV: от ручного управления сетью к автоматической коробке передач 1
01.06.2015 Дмитрий Дронов назначен президентом «Акадо» 1
16.04.2015 Студенты и преподаватели школы бизнеса МИРБИС планируют занятия с помощью мобильного приложения 2
02.04.2014 Владимир Поваров назначен макрорегиональным коммерческим директором Tele2 в Черноземье 1
07.11.2013 В «Коде Безопасности» создан департамент сервиса 1
16.09.2013 Александр Белейчев возглавил «Ростелеком» на Дальнем Востоке 1
14.05.2013 Из «Хоум Кредит Банка» уходит один из ключевых ИТ-менеджеров 1
08.04.2013 Вадим Деревцов возглавил продажи на массовом рынке Белгородского филиала «ВымпелКома» 1
17.01.2013 В headtechnology Group — новый директор по продажам в России и Беларуси 1
11.01.2013 Оператор энергосистемы России снова сменил ИТ-директора 1
11.01.2013 Глеб Лигачев назначен директором по ИТ СО ЕЭС 1
23.10.2012 Сергей Терпугов назначен директором по продажам Северо-Западного региона «ВымпелКома» 1
21.09.2012 В «Росе» назначен директор по продажам 1
10.09.2012 Техдиректор «Мегафона» ушел в «Билайн» 1
10.09.2012 Технический директор «МегаФона» перешел в «ВымпелКом» 1
15.08.2012 В руководстве «Акадо» произошли кадровые изменения 1
12.07.2011 SAP выбрал гендиректора для России 1
02.06.2011 Александр Коровников назначен коммерческим директором «Манго Телеком» 1
28.04.2011 Дмитрий Проскура назначен директором макрорегионального филиала «Ростелеком-Волга» 1
11.04.2011 Александр Белейчев назначен техническим директором макрорегионального филиала «Ростелеком–Дальний Восток» 1
30.11.2010 В Eset назначен директор по маркетингу российского представительства компании 1
25.06.2010 Андрей Гуменюк назначен директором по развитию технической дирекции «Синтерры» 1
19.01.2010 МГТС нашла замену Дмитрию Медведеву 1
18.09.2009 HP открыла новый учебный центр GET-IT в Москве 5
02.03.2009 В IBS назначен директор департамента по работе с банковскими структурами 1
05.06.2008 Калининградский филиал «Билайна» возглавил Сергей Лихобабин 1

Публикаций - 44, упоминаний - 52

МИРБИС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 4
МегаФон Москва - Соник Дуо 77 3
Акадо Телеком - Комкор 612 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 451 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 785 2
SAP CIS - САП СНГ 757 2
Ростелеком ЦентрТелеком 195 2
Nokia Corporation 2453 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
SAP SE 3220 2
ТТК Центр - ЦентрТрансТелеком 8 1
Акадо Екатеринбург 23 1
Ростелеком - Ростовский филиал 35 1
SAP Contextor 3 1
Ростелеком Волга - макрорегиональный филиал 6 1
Микротест 177 1
ВолгаТелеком 223 1
Синтерра - Synterra 570 1
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 21 1
МегаФон ПетерСтар 148 1
Ростелеком Дальсвязь 208 1
Комстар Регионы 89 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 1
Canon 590 1
Samsung Electronics 5730 1
РТИ 122 1
HEC 20 1
Цифра ГК 116 1
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 68 1
Вист Групп - Vist Group 32 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 1
Ericsson 864 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 844 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 2
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 158 2
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа 9 2
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания 17 2
ACBA Bank - ACBA-Credit Agricole Bank - АКБА-Кредит Агриколь Банк 3 2
Белоруснефть - Государственное производственное объединение 2 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
LinkedIn 521 1
Danone - Данон 45 1
Открытие ФК 538 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
Казахмыс - Kazakhmys 24 1
Ward Howell 8 1
Аккую Нуклеар АЭС - Атомная электростанция Турции - Akkuyu Nükleer Güç Santrali 4 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 117 1
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 81 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
3G - Стандарт мобильной связи 3753 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
SAP Fiori 40 2
SAP Business Suite 65 2
Google Android 10751 1
Linux Foundation ONOS - Open Network Operating System - Система с открытым исходным кодом для программно-конфигурируемых сетей - Открытая сетевая операционная система 4 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 18 1
SAP Cash Application 3 1
SAP iRPA - SAP Intelligent Robotic Process Automation 8 1
SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 3 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 14 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 217 1
SAP CEC - SAP Customer Experience 27 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
SberCloud AI Cloud 17 1
Apple iOS 5742 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
SAP SuccessFactors 110 1
SAP Cloud Analytics - SAP Cloud for Analytic 18 1
SAP Ariba 71 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 1
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 75 1
Nvidia Tesla GPU 117 1
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 1
Осеевский Михаил 221 3
Исмаилов Рашид 47 2
Парфенов Игорь 35 2
Аршинов Александр 1 1
Сморгонский Александр 6 1
Likun Zhao - Ликунь Чжао 9 1
Jun Zhang - Цзюнь Чжа 11 1
Соломатин Евгений 4 1
Глаз Александр 1 1
Каюмов Шамиль 34 1
Дереляк Дмитрий 4 1
Сергеев Андрей 5 1
Гугуев Андрей 1 1
Гурленов Андрей 1 1
Бородин Андрей 31 1
Анисимов Алексей 9 1
Сиренко Ирина 5 1
Владимиров Дмитрий 9 1
Ермолаев Артем 340 1
Слободин Михаил 55 1
Красюков Дмитрий 43 1
Проскура Дмитрий 25 1
Бондарь Юрий 11 1
Кузнецов Павел 13 1
Гревцев Александр 28 1
Годунов Николай 5 1
Филатов Андрей 99 1
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 1
Лысенко Эдуард 209 1
Собянин Сергей 211 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 4
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 115 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Восточная Европа 1691 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 2
Украина 3398 2
Россия - СФО - Новосибирск 1980 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Европа 3788 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Россия - Киров 248 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
Россия - Кировск - Кировская область 305 1
Россия - Ярославль 407 1
Евразия 161 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Южная Корея - Республика 1466 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CNews Analytics 1991 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 106 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 91 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 37 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт 7 1
ВУ МО РФ - Военный университет Министерства обороны Российской Федерации 6 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 9 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769529, в очереди разбора - 673213.
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