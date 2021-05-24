Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МИРБИС
Московская международная высшая школа бизнеса
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 44, упоминаний - 52
МИРБИС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Осеевский Михаил 221 3
|Исмаилов Рашид 47 2
|Парфенов Игорь 35 2
|Аршинов Александр 1 1
|Сморгонский Александр 6 1
|Likun Zhao - Ликунь Чжао 9 1
|Jun Zhang - Цзюнь Чжа 11 1
|Соломатин Евгений 4 1
|Глаз Александр 1 1
|Каюмов Шамиль 34 1
|Дереляк Дмитрий 4 1
|Сергеев Андрей 5 1
|Гугуев Андрей 1 1
|Гурленов Андрей 1 1
|Бородин Андрей 31 1
|Анисимов Алексей 9 1
|Сиренко Ирина 5 1
|Владимиров Дмитрий 9 1
|Ермолаев Артем 340 1
|Слободин Михаил 55 1
|Красюков Дмитрий 43 1
|Проскура Дмитрий 25 1
|Бондарь Юрий 11 1
|Кузнецов Павел 13 1
|Гревцев Александр 28 1
|Годунов Николай 5 1
|Филатов Андрей 99 1
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 1
|Лысенко Эдуард 209 1
|Собянин Сергей 211 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769529, в очереди разбора - 673213.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769529, в очереди разбора - 673213.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru