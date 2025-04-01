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Цифра ГК ЦИП Zyfra IIoT Platform Zyfra Industrial IoT Platform Zyfra Industrial Internet of Things Platform ZIIoT
- ZIIOT O&G (Zyfra Industrial Internet of Things Platform Oil&Gas) — ориентированная на предприятия нефтегазовой и нефтехимической отраслей цифровая платформа для управления данными и создания систем автоматизации и управления производством, разработанная компанией «Цифровая индустриальная платформа» (совместное предприятие ГК «Цифра» и ПАО «Газпром нефть»). Платформа содержит компоненты для сбора, систематизации, верификации, хранения и анализа данных со всех систем и датчиков предприятия, а также среду разработки, что ускоряет создание и внедрение прикладных цифровых решений. Продукт включен в реестр российского ПО Минцифры РФ.
Цифра ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Емельченков Сергей 140 23
|Аронсон Михаил 18 6
|Богачев Игорь 180 4
|Растопшин Павел 46 4
|Фадеев Василий 3 3
|Смоленский Александр 6 3
|Мацук Игорь 5 2
|Вексельберг Виктор 153 2
|Мельникова Алиса 93 2
|Алексеев Евгений 15 2
|Тятюшев Максим 103 2
|Козерог Константин 10 2
|Христолюбов Вячеслав 13 2
|Халин Дмитрий 56 1
|Хафизов Евгений 7 1
|Мишустин Михаил 687 1
|Калганов Игорь 51 1
|Бастрыкин Александр 20 1
|Кочаров Григорий 19 1
|Молодых Владимир 28 1
|Чернышенко Дмитрий 569 1
|Трапицын Виктор 5 1
|Кабанков Павел 3 1
|Массух Илья 233 1
|Беляева Мария 10 1
|Кот Олег 24 1
|Кулашова Анна 46 1
|Соловьев Сергей 71 1
|Рустамов Рустам 423 1
|Никитина Ольга 3 1
|Железнов Кирилл 3 1
|Черкасов Сергей 13 1
|Молодцов Александр 19 1
|Зубарев Сергей 11 1
|Комаров Андрей 15 1
|Макевнин Борис 44 1
|Уланов Денис 1 1
|Бахаев Денис 2 1
|Власова Ирина 1 1
|Натрусов Никита 1 1
|АиФ - Аргументы и факты 47 1
|9to5Google 48 1
|9to5Mac 70 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 401 1
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|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 327 1
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