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Цифра ГК ЦИП Zyfra IIoT Platform Zyfra Industrial IoT Platform Zyfra Industrial Internet of Things Platform ZIIoT

  • ZIIOT O&G (Zyfra Industrial Internet of Things Platform Oil&Gas) — ориентированная на предприятия нефтегазовой и нефтехимической отраслей цифровая платформа для управления данными и создания систем автоматизации и управления производством, разработанная компанией «Цифровая индустриальная платформа» (совместное предприятие ГК «Цифра» и ПАО «Газпром нефть»). Платформа содержит компоненты для сбора, систематизации, верификации, хранения и анализа данных со всех систем и датчиков предприятия, а также среду разработки, что ускоряет создание и внедрение прикладных цифровых решений. Продукт включен в реестр российского ПО Минцифры РФ.

01.04.2025 Промышленная платформа ZIIoT получила наивысший уровень готовности технологии 1
29.11.2024 «Цифра» разработала умное управление городским теплоснабжением 1
08.10.2024 Впервые показана работа цифрового двойника газоконденсатного актива 1
29.08.2024 «Цифра» и «Ачим Девелопмент» реализуют проект по созданию цифрового двойника газоконденсатного актива 1
21.08.2024 «Цифра» запустила Учебный центр для клиентов и интеграторов 1
08.08.2024 В ГК «Цифра» назначен новый гендиректор после того, как прошлый получил срок 1
08.08.2024 ГК «Цифра» возглавил Михаил Аронсон 2
08.07.2024 ГК «ВестЛинк» и ГК «Цифра» вместе займутся разработкой инновационных цифровых решений для промышленности 1
25.06.2024 «ВестЛинк» и «Цифра» представили цифровые инструменты по управлению эффективностью ВиВ 1
20.06.2024 «Сибур» запустил систему для управления R&D 1
07.06.2024 «Цифра» договорилась с Оманом о поставке российских ИТ-решений для промышленности 1
28.05.2024 Углеродно-нейтральное ИТ, сокращение расходов, ИИ: Эксперты назвали текущие тренды цифровизации 1
24.05.2024 «Группа Астра» и ГК «Цифра» стали стратегическими партнерами 2
23.05.2024 «СберТех» и «Цифра» договорились о реализации совместных проектов для цифровизации промышленных предприятий 1
23.05.2024 «Флант» и «Цифра» предложат промышленности технологии на полностью российском стеке ПО 1
22.05.2024 «Россети» и ГК «Цифра» объединяют компетенции для цифровой трансформации ТЭК и ЖКХ 1
24.04.2024 «УльтимаТек» внедряет российские цифровые сервисы на платформе ZIIoT на предприятиях СУЭК 1
23.04.2024 Вера крепчает: четверть представителей горно-металлургических компаний России рассчитывают на мировое лидерство в цифре 1
18.04.2024 ОДК подключит около полутысячи станков к промышленному интернету вещей в 2024 году 1
11.01.2024 Российских химиков избавят от импортного ПО на деньги «Сколково» 1
24.10.2023 «Т плюс» начала использовать искусственный интеллект для предотвращения инцидентов на ТЭЦ 1
12.10.2023 «Ростех» создает более 20 «умных» цехов по производству авиадвигателей для гражданской авиации 2
19.09.2023 Платформа ZIIoT O&G получила сертификат совместимости с «Ред ОС» 4
08.08.2023 IBS и ГК «Цифра» создадут решение для управления производственной безопасностью 1
11.07.2023 «Цифра» и ЦНИИТУ договорились развивать промышленный интернет вещей в Белоруссии 1
11.07.2023 «Лаборатория Касперского», «Апротех» и «Цифра» объявляют о сотрудничестве в области развития защищённого промышленного интернета вещей 1
10.07.2023 «Цифровая индустриальная платформа» модернизировала платформу для нефтегаза 2
28.06.2023 Axenix и группа компаний «Цифра» будут вместе развивать свои разработки 2
02.06.2023 «Цифра» и Smart technologies договорились использовать технологии распределенных реестров с целью формирования цифровых активов 1
21.03.2023 «Сибур диджитал» и ГК «Цифра» объединились для создания цифрового решения для R&D-лабораторий 1
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1
06.03.2023 «Цифра» развернула ZIIoT на российском ИТ-решении управления контейнерами «Штурвал» 2
20.02.2023 Экс-топ-менеджер ГК «Цифра» запускает интеграционный бизнес в поддержку импортозамещения на базе компании «Ультиматек» 1
15.02.2023 IBS и ГК «Цифра» заключили соглашение о партнерстве для реализации проектов по импортозамещению в ИТ 3
30.12.2022 Российский ИТ-рынок может измениться до неузнаваемости за 3–5 лет 2
17.10.2022 «Цифра» выходит на новый для себя промышленный рынок с ПО на замену софта SAP, General Electric, Aveva 2
02.09.2022 ГК «Цифра» увеличила выручку на 71% в первом полугодии 2022 года 1
02.08.2022 Во главе «Цифры» встал бывший топ-менеджер «Почты России» 2
28.07.2022 Экс-глава SAP СНГ и ИТ-кластера «Сколково» ушел из гендиректоров «Цифры», чтобы создать «нового лидера рынка» 1
22.03.2022 ГК «Цифра» запустила горячую линию и предложила российские аналоги зарубежного ПО для промышленности 1

Публикаций - 43, упоминаний - 61

Цифра ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Цифра ГК 2453 41
Цифра ГК - ЦИП - Цифровая индустриальная платформа 10 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12974 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3233 4
SAP SE 5308 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1641 3
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 61 3
Т1 Сервионика - Servionica 259 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1972 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 285 2
Siemens AG - Siemens Group 2597 2
Dassault Systemes 221 2
Schneider Electric 576 2
Honeywell 284 2
OSIsoft - ОСИсофт 14 2
Ростелеком 9824 2
УльтимаТек - UltimaTec. 19 2
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 166 2
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 440 2
Сибур Холдинг - Сибур ПолиЛаб НИИ - Научно-производственная организация 2 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 515 2
Вестлинк - Westlink 21 2
Labware 5 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 2
Technip 7 2
Softline - ОМЗ ИТ - BIMeister - Бимэйстер - Бимейстер Холдинг - Бимейстер Инжениринг - Академия Бимейстер - SNH MeisterSoft - Эсэнэйч Мейстерсофт 19 1
Huawei 3979 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1483 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 642 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 600 1
8354 1
Salesforce.com 428 1
FanRuan Software 11 1
Salesforce.com - Tableau Software 112 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 1
Softline - Софтлайн 2895 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 387 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 54 1
APIBank - ЦБП - Цифровые банковские платформы 21 1
Газпром нефть 628 7
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 151 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 461 5
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 65 4
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 4
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 3
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 58 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 135 3
Газпром ПАО 1353 2
Почта России ПАО 2136 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 670 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 501 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 84 2
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 26 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 174 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 600 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 312 2
ФосАгро 127 2
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 66 2
Ростех - ОДК Авиадвигатель 75 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7459 2
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 37 2
Ачим Девелопмент - Achim Development 4 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 208 1
КРУ - Кузбассразрезуголь 7 1
Северсталь ПАО - Nordgold - Нордголд 15 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1047 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 69 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 52 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 111 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 445 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 100 1
Роснефть НК - нефтяная компания 517 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3085 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11860 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 337 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4257 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 689 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 214 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 846 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 346 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 291 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 74 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5526 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 249 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2736 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4581 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 736 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 298 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 685 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51735 42
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67632 24
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OSIsoft PI System 14 3
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СКБ Контур - Контур.Фокус 1101 2
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Schneider Electric - Aveva MES - Aveva Manufacturing Execution System - Wonderware Factelligence MES 12 2
Aspen aspenONE 27 2
Linux OS 10115 2
Вестлинк - Linkage - Linkage Navigator - Linkage Visual 14 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 194 2
Цифра ГК - Конструктор MES - ZIAK 3 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 163 1
Новые облачные технологии - МойОфис 801 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 936 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1670 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1298 1
Microsoft Teams - MS Teams 556 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 259 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 192 1
DEPO Computers - Depo Storm 70 1
Ланит - Treolan Irbis 129 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 1
Цифра ГК - ZIF - Zyfra Industrial Framework - Zyfra Industrial Automation Kit - ПО для обработки индустриальных данных реального времени 5 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 44 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 134 1
3V services - SimInTech - Simulation In Technic 9 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 337 1
Siemens FiberSIM 3 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 18 1
Schneider Electric - Aveva PriSM Predictive Analytics 4 1
Нанософт - nanoCAD 97 1
Siemens Teamcenter 67 1
Top Systems T-Flex PLM 20 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 14 1
Мобильный обходчик 18 1
Росатом РИР - Цифровой водоканал 24 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 48 1
Юнидата DQ - Юнидата Data Quality - Юнидата Качество Данных 3 1
Smart Technologies - Smart technologies Soft - СТ.Монитор - Система мониторинга и управления 1 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Емельченков Сергей 140 23
Аронсон Михаил 18 6
Богачев Игорь 180 4
Растопшин Павел 46 4
Фадеев Василий 3 3
Смоленский Александр 6 3
Мацук Игорь 5 2
Вексельберг Виктор 153 2
Мельникова Алиса 93 2
Алексеев Евгений 15 2
Тятюшев Максим 103 2
Козерог Константин 10 2
Христолюбов Вячеслав 13 2
Халин Дмитрий 56 1
Хафизов Евгений 7 1
Мишустин Михаил 687 1
Калганов Игорь 51 1
Бастрыкин Александр 20 1
Кочаров Григорий 19 1
Молодых Владимир 28 1
Чернышенко Дмитрий 569 1
Трапицын Виктор 5 1
Кабанков Павел 3 1
Массух Илья 233 1
Беляева Мария 10 1
Кот Олег 24 1
Кулашова Анна 46 1
Соловьев Сергей 71 1
Рустамов Рустам 423 1
Никитина Ольга 3 1
Железнов Кирилл 3 1
Черкасов Сергей 13 1
Молодцов Александр 19 1
Зубарев Сергей 11 1
Комаров Андрей 15 1
Макевнин Борис 44 1
Уланов Денис 1 1
Бахаев Денис 2 1
Власова Ирина 1 1
Натрусов Никита 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146794 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43704 5
Беларусь - Белоруссия 5762 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14197 3
Казахстан - Республика 5594 2
Белиз 72 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52369 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17626 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1917 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2978 2
Земля - планета Солнечной системы 10429 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2530 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17269 1
Украина 7646 1
Россия - СФО - Новосибирск 4366 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 569 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 604 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2283 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 122 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 712 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2003 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1391 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 120 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1488 1
Китай - Шанхай 788 1
Россия - ПФО - Самарская область 1349 1
Индийский океан - Персидский залив 209 1
Оман Султанат 114 1
Узбекистан - Республика 1758 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2465 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 423 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1502 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1527 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1158 1
Армения - Республика 2305 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3032 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 945 1
Индия - Нью-Дели 85 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 82 1
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 127 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8772 11
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14699 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18902 9
Энергетика - Energy - Energetically 5170 7
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1242 7
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 816 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29627 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4048 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2962 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3590 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51865 4
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 148 4
Экономический эффект 1091 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4002 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2471 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6249 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48669 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16536 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1927 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5870 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2159 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 386 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1296 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2892 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5845 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7580 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1341 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4727 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3201 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5704 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2434 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7127 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 645 2
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 190 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7932 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3474 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2458 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7000 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 856 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1393 2
АиФ - Аргументы и факты 47 1
9to5Google 48 1
9to5Mac 70 1
TAdviser - Центр выбора технологий 401 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3256 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 1
Gartner - Гартнер 3565 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 327 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 78 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1539 1
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 17 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 34 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 28 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 452 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 317 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 189 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 123 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 3 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 12 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 254 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 233 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 66 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 613 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 105 1
London Metropolitan University - Лондонский столичный университет 6 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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