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УльтимаТек DataBriz Датабриз ФДС

УльтимаТек - DataBriz - Датабриз - ФДС

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 8 дел, на cумму 79 733 601 ₽*

Судебные дела (8) на сумму 79 733 601 ₽*
в качестве истца (5) на сумму 46 545 291 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 537 810 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 Активы холдинга промышленного ПО «Экспанта» выросли в 2 раза 1
12.12.2024 ГК «УльтимаТек» выделил бизнес продуктовой разработки в отдельную компанию «Экспанта» 1
10.06.2024 Maintex и Databriz ведут проект внедрения новых модулей искусственного интеллекта для управления капремонтами на Надеждинском МЗ («Норникель ЗФ») 1
24.04.2024 «УльтимаТек» внедряет российские цифровые сервисы на платформе ZIIoT на предприятиях СУЭК 1
15.04.2024 «УльтимаТек» открывает центр внедрения решений «Галактики» в промышленности 1
15.03.2024 Выручка ГК «УльтимаТек» превысила 1 млрд руб. по итогам 2023 года 1
24.01.2024 Изгнание SAP, Oracle и IBM из российского ЖКХ будет стоить властям 6,1 миллиарда 1
19.12.2023 «Ультиматек» дополнил продуктовый портфель решением «Форсайт. Аналитическая платформа» 1
27.11.2023 «Ультиматек» будет внедрять российские системы СУУТП в крупнейших холдингах страны 1
20.11.2023 «Ультиматек» расширяет линейку российского серверного оборудования 1
13.11.2023 «Ультиматек» поможет промышленности перейти на серверы и ПК российского производства 1
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1
17.02.2021 На Demo Day «Транспортные инновации Москвы» отберут стартапы для запуска пилота в Московском транспорте 1
12.03.2020 Резиденты «Технопарк Пермь» представили новые разработки 1
19.09.2019 Пермская ИТ-компания DataBriz помогла провести остановочный ремонт «СИБУР-Химпрому» 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

УльтимаТек и организации, системы, технологии, персоны:

УльтимаТек - Datana - Датана 27 8
УльтимаТек - UltimaTec. 22 8
Цифра ГК 2469 6
SAP SE 5327 3
IBM - International Business Machines Corp 9469 2
Oracle Corporation 6757 2
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 61 2
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 442 2
Индекс успеха - Index успеха 1 1
TrafficData - ТраффикДэйта 4 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 53 1
Softline - Омегальянс - Maintex - Мейнтекс 6 1
УльтимаТек - Экспанта 2 1
Ростелеком 9901 1
Ростех - Автоматика Концерн 1665 1
МегаФон 9236 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 137 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3244 1
Microsoft Corporation 24836 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13180 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 845 1
Schneider Electric 580 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 125 1
Honeywell 286 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 882 1
1С-Битрикс - Bitrix 593 1
Salesforce.com 434 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 175 1
Галактика - Корпорация 1478 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 56 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 92 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 570 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 332 1
Сател 149 1
Миранда-Медиа 59 1
Unicorn - Юникорн 48 1
ИнфоТех 33 1
Монолит-Инфо 123 1
Top Systems - Топ Системы 70 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 61 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 467 4
Сибур Холдинг - Сибур Химпром 24 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 516 2
Газпром ПАО 1363 2
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 99 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 185 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 343 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 200 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 142 2
Брусника 14 2
Веста 51 2
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 30 2
Российские коммунальные системы - РКС 15 2
Ситиматик 5 2
NewTech Services - НьюТек Сервисез - Гидробур-сервис 1 1
Пермь Технопарк 2 1
РЖД - Российские железные дороги 1939 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2501 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 813 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 151 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 891 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 84 1
Русагро Группа Компаний 293 1
Северсталь ПАО - Severstal 496 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 317 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 101 1
Роснефть НК - нефтяная компания 518 1
Татнефть 229 1
Газпром нефть 635 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 394 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 434 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 489 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 450 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 513 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 224 1
ФосАгро 127 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 191 1
Акрон ГК - Acron 54 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3052 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5058 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1984 2
Правительство Москвы - Фонд ТИМ - Транспортные инновации Москвы - МДТО - Московская дирекция транспортного обслуживания 4 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 607 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12006 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 350 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3116 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1237 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 294 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 339 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 74 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 300 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52589 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67776 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20541 10
Промышленное ПО - Industrial Software - Промышленное программное обеспечение 90 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31743 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14782 5
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11502 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30474 4
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21764 3
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9633 3
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Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6302 3
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 810 3
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СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2247 3
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IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1096 2
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11366 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10597 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25964 2
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5295 2
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DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2217 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7036 2
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 985 2
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 413 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1735 2
Росатом РИР - Цифровой водоканал 24 2
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 44 2
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 50 2
Кортрос ГК - Цифровой омбудсмен жителя 2 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 745 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1180 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 341 1
Нанософт - nanoCAD 98 1
Oracle Java - язык программирования 3132 1
Oracle Java Development Kit - JDK 173 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 115 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2319 1
Галактика EAM - Галактика Enterprise Asset Management 33 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 140 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 130 1
Aspen aspenONE 27 1
Microsoft Dynamics 1179 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 212 1
Siemens Teamcenter 67 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 21 1
Top Systems T-Flex PLM 20 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 14 1
Aspen HYSYS - Aspen HYSYS Petroleum Refining - Aspen HYSYS Upstream - Aspen HYSYS Dynamics 18 1
OSIsoft PI System 14 1
Мобильный обходчик 22 1
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 21 1
Минцифры РФ - Госключ 159 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1329 1
Юнидата DQ - Юнидата Data Quality - Юнидата Качество Данных 3 1
Ctrl2Go SmartDiagnostics 13 1
3V services - SimInTech - Simulation In Technic 9 1
Schneider Electric - Aveva PriSM Predictive Analytics 4 1
Siemens FiberSIM 3 1
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 23 1
CDO Global - DeepTalk 2 1
Promobot Cyber Cafe 2 1
Цифра ГК - Конструктор MES - ZIAK 4 1
Растопшин Павел 46 7
Смоленский Александр 7 2
Бородкин Андрей 2 1
Кудринский Михаил 1 1
Белодедова Анастасия 2 1
Мусин Василий 2 1
Никитин Игорь 14 1
Бондаренко Оксана 2 1
Ликсутов Максим 140 1
Муравьев Виталий 1 1
Чернышенко Дмитрий 571 1
Мальков Антон 44 1
Коробкина Оксана 15 1
Массух Илья 234 1
Комов Владимир 17 1
Антонов Александр 77 1
Емельченков Сергей 140 1
Крылов Юрий 6 1
Перминова Светлана 30 1
Золотарева Екатерина 26 1
Авалишвили Джемали 3 1
Кузина Светлана 3 1
Сидоренко Ольга 2 1
Власова Ирина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148539 11
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1525 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44104 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1518 1
Москва - Северный речной вокзал - Химкинский речной вокзал 8 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 253 1
Россия - Заполярье 122 1
Земля - планета Солнечной системы 10461 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3006 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 578 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 122 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 131 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ - Заполярный район 26 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9025 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52456 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49121 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5696 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16681 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19153 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5227 2
Аренда 2481 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2495 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3617 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 824 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2065 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3362 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4991 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5742 2
Энергетика - Energy - Energetically 5218 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1944 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 152 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10160 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3700 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4027 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3547 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6333 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7148 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2520 1
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Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1999 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1423 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24729 1
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БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2940 1
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 79 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2988 1
АиФ - Аргументы и факты 47 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8206 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 2
Пермский Сетевой ИТ-Университет 4 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Музей Транспорта Москвы 3 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 194 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 470 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 323 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 3 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 12 1
Цифровые Вершины - премия 11 1
Короткая ссылка
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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