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Кузина Светлана



31.01.2025 «Аквариус» усиливает дистрибьюторскую сеть в Сибири и Северо-Западном регионе 1
13.11.2023 «Ультиматек» поможет промышленности перейти на серверы и ПК российского производства 1
31.07.2023 Пост директора по работе с партнерской сетью «Аквариус» заняла Светлана Кузина 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Кузина Светлана и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 851 2
Цифра ГК 2432 1
УльтимаТек - Datana - Датана 29 1
УльтимаТек - UltimaTec. 18 1
Делайт 2000 - DeLight 42 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 453 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2839 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4972 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19404 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50604 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66241 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12551 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11075 1
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Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5258 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10111 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5785 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16158 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1570 1
Растопшин Павел 46 1
Матросова Ирина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144633 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17415 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3162 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2928 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51151 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5428 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14372 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 180 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5778 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337977, в очереди разбора - 771620.
Создано именных указателей - 167327.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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