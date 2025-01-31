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«Аквариус» усиливает дистрибьюторскую сеть в Сибири и Северо-Западном регионе

Российский разработчик и производитель компьютерной техники и ИТ-решений «Аквариус» заключил соглашение с «Абсолют Трейд», дистрибьютором техники и ИТ-оборудования, имеющим представительства в Москве, а также Санкт-Петербурге и Красноярске.

Отлаженные процессы этих офисов обеспечат компаниям Сибири и Северо-Запада быстрый доступ к экспертным консультациям и необходимому оборудованию. Теперь активно развивающийся региональный бизнес сможет оперативно получить комплексные ИТ-решения мирового уровня в рамках расширяющейся политики импортозамещения.

В 2025 г. «Аквариус» будет более точечно подходить к развитию партнёрской сети, оставляя только ключевых дистрибьюторов, которые обеспечат присутствие оборудования компании в приоритетных сегментах и регионах.

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Цифровизация

Продукцию «Аквариуса» будут распространять пять дистрибьюторов: OCS Distribution, Merlion, ProWay, Treolan и «Абсолют Трейд», а компания Axoft перейдёт на партнёрское соглашение.

Светлана Кузина, директор по работе с партнёрской сетью «Аквариус», сказала: «Территориальная близость надёжного дистрибьютора упрощает для партнёров «Аквариуса» различные процессы, в частности логистику и обеспечение безопасности дорогостоящего оборудования во время отгрузки. Кроме того, партнёры могут пользоваться демо-центрами дистрибьюторов, более удобными для заказчиков по локации. Мы надеемся, что обширная партнёрская сеть, сформированная компанией «Абсолют Трейд» на смежных рынках, позволит «Аквариусу» расширить свою партнёрскую базу и обеспечить все регионы России качественными IT-решениями».

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