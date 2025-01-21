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АБ-Трейд Абсолют-Трейд


Разработчик цифровых решений


21.01.2025 «АБ-Трейд» повысил безопасность закупок через SRM-систему с помощью «Контур.Фокуса» 3

Публикаций - 1, упоминаний - 3

АБ-Трейд и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2068 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2472 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 761 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3218 1
СКБ Контур - Контур.Компас 7 1
СКБ Контур - Контур.Призма 20 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
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Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 115 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 291 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 696 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24086 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335794, в очереди разбора - 773377.
Создано именных указателей - 166242.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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