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СКБ Контур Контур.Компас


Контур.Компас — это сервис для точного поиска и анализа организаций: клиентов, поставщиков, партнеров, спонсоров. Компас собирает данные из 22 общедоступных источников и помогает анализировать компании по различным параметрам, которых в сервисе уже более 60. Сервис позволяет искать клиентов, поставщиков и даже конкурентов по уплаченным налогам и спецрежимам. Информацию о компаниях, которые платят хотя бы один из 18 видов налогов, сборов, акцизов и роялти, Компас черпает из открытых данных Федеральной налоговой службы (ФНС РФ). Поиск по налогам поможет выйти на юрлица, владеющие землей, транспортом, недвижимостью. А еще — подобрать компании, которые платят «отраслевой» налог например, на игорный бизнес или на добычу полезных ископаемых.


21.01.2025 «АБ-Трейд» повысил безопасность закупок через SRM-систему с помощью «Контур.Фокуса» 1
18.07.2024 В API «Контур.Компаса» появилась автоматическая выгрузка в CRM-систему ​ 2
13.06.2024 «Контур» разработал готовые шаблоны поиска контрагентов 1
27.03.2024 «Контур.Компас» найдет компании по федеральным округам, часовым поясам и кодам регионов 2
13.03.2024 «Контур.Компас» пополнился данными из реестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП 1
01.08.2023 «Контур» поможет найти потенциальных клиентов по уплаченным налогам и спецрежимам 1
26.08.2019 СКБ Контур запустил сервис для отделов продаж 2

Публикаций - 7, упоминаний - 10

СКБ Контур и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 6
Компас 20 5
АБ-Трейд - Абсолют-Трейд 1 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4483 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 4
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2068 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12516 3
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 305 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30695 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12743 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10966 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3913 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 535 1
Автоответчик - Answering machine 187 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 761 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3841 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 293 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 644 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Microsoft Office 3736 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3218 1
Сбер - СберБизнес АУСН - сервис для автоматизированной упрощённой системы налогообложения 20 1
Захарова Марина 6 5
Россия - РФ - Российская федерация 144235 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 1
Земля - планета Солнечной системы 10376 1
Россия - ЦФО - Калужская область 980 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47996 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 178 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6963 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1176 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24086 1
Налогообложение - УСН - Упрощенная система налогообложения 112 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5351 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 400 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9789 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1619 1
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 311 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 446 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18462 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 791 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5974 1
Аудит - аудиторский услуги 2660 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
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