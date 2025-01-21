СКБ Контур Контур.Компас
Контур.Компас — это сервис для точного поиска и анализа организаций: клиентов, поставщиков, партнеров, спонсоров. Компас собирает данные из 22 общедоступных источников и помогает анализировать компании по различным параметрам, которых в сервисе уже более 60. Сервис позволяет искать клиентов, поставщиков и даже конкурентов по уплаченным налогам и спецрежимам. Информацию о компаниях, которые платят хотя бы один из 18 видов налогов, сборов, акцизов и роялти, Компас черпает из открытых данных Федеральной налоговой службы (ФНС РФ). Поиск по налогам поможет выйти на юрлица, владеющие землей, транспортом, недвижимостью. А еще — подобрать компании, которые платят «отраслевой» налог например, на игорный бизнес или на добычу полезных ископаемых.
СКБ Контур и организации, системы, технологии, персоны:
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 6
|Компас 20 5
|АБ-Трейд - Абсолют-Трейд 1 1
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.