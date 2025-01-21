Контур.Компас — это сервис для точного поиска и анализа организаций: клиентов, поставщиков, партнеров, спонсоров. Компас собирает данные из 22 общедоступных источников и помогает анализировать компании по различным параметрам, которых в сервисе уже более 60. Сервис позволяет искать клиентов, поставщиков и даже конкурентов по уплаченным налогам и спецрежимам. Информацию о компаниях, которые платят хотя бы один из 18 видов налогов, сборов, акцизов и роялти, Компас черпает из открытых данных Федеральной налоговой службы (ФНС РФ). Поиск по налогам поможет выйти на юрлица, владеющие землей, транспортом, недвижимостью. А еще — подобрать компании, которые платят «отраслевой» налог например, на игорный бизнес или на добычу полезных ископаемых.