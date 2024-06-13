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«Контур» разработал готовые шаблоны поиска контрагентов

Всем пользователям сервиса «Контур.Компас» теперь доступны заготовки поисковых запросов по наиболее популярным сферам бизнеса: строительные компании, производители зерна, молочные комбинаты, другие востребованные отрасли. Новая функциональность поможет предпринимателям в сегменте B2B сберечь время на поиск покупателей и партнеров. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Контур.Компас» — сервис для поиска и анализа контрагентов. Позволяет находить новых клиентов, поставщиков среди всех действующих российских юрлиц и ИП, обновлять клиентские базы и сегментировать их по важным для бизнеса признакам. Помогает экономить время и деньги маркетологам, руководителям отделов продаж, собственникам бизнеса. Входит в экосистему для бизнеса «Контур».

Аналитики «Компаса» определили рыночные ниши, которые вызывают у пользователей повышенный интерес. Эксперты сервиса составили по ним шаблоны запросов.

В итоге пользователь получает более простой и плавный старт в сервисе: можно не строить запрос с нуля и не тратить время на изучение настроек, а сразу получить данные для маркетинговой кампании или анализа целевой аудитории; для освоения приемов поиска теперь есть многочисленные примеры с подсказками и подробными справками. Шаблоны частично выполняют роль обучающего инструмента.

Разработчики предлагают 14 отраслевых портретов, для некоторых из них предусмотрено несколько вариантов сборки, чтобы можно было проводить A/B-тесты и максимально охватить рыночную нишу. Шаблоны собраны по наиболее популярным отраслям: заводы России; бетонные заводы; производители мебели; строители дорог; транспортные компании; компании с автопарком; производители мясных полуфабрикатов; производители молочной продукции; сельхозпроизводители в целом; производители зерна; оптовые поставщики продуктов питания; частные медицинские клиники (не стоматологии); стоматологические клиники; ИТ-компании.

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Каталог шаблонов будет пополняться и обновляться.

Марина Захарова, руководитель проекта «Контур.Компас»: «Компас помогает бизнесу находить контрагентов, анализировать рынок и собственную клиентскую базу. И мы последовательно работаем над тем, чтобы упростить все эти задачи предпринимателям. Сейчас пользователям гораздо проще начинать работу — можно опереться на запросы, которые собрали наши эксперты, получить образец настройки и быстрее освоить сервис. Взаимодействие со специалистами клиентской поддержки также становится продуктивнее».

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