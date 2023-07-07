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Пищевая промышленность Молочная промышленность Молочные продукты Молочная продукция 1 июня День молока

Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока

День молока – праздник, учрежденный в 2001 году, который отмечается в России и мире 1 июня. Как правило, в этот день проводят кулинарные шоу с приготовлением блюд из молока и рассказывают о пользе молочных продуктов для организма человека.  Ежегодно, согласно данным Росстата, объем потребления молочной продукции на душу населения в России снижается. При этом молочные продукты были и остаются важным элементом полноценного и здорового питания, рекомендованного ведущими институтами здравоохранения во всем мире. 

 

 

 

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«Доярки добьемся высоких удоев от каждой фуражной коровы!» Плакат о повышении производительности труда в совхозах. Зеленский Б., 1950 год. «Доярки добьемся высоких удоев от каждой фуражной коровы!» Плакат о повышении производительности труда в совхозах. Зеленский Б., 1950 год.
«Труд доярки — почетный труд!» Зеленский Б. 1950 год.


07.07.2023 АО «Боровичский молочный завод» дорабатывает учетную систему с помощью «1С-ИжТиСи»

мами «Честный знак» и «Меркурий». Об этом CNews сообщили представители «1С-ИжТиСи». АО «Боровичский молочный завод» - предприятие по производству молочных продуктов. Когда на предприятии встала
27.12.2021 Интеграция с системой «Честный знак» в ООО «Тамбовский молочный завод»

ООО «Тамбовский молочный завод» завершил интеграцию с системой «Честный знак». Реализация выполнена специалистами компании «Константа». «У нас несколько производственных площадок. Нужно, чтобы все работало в о
02.12.2021 Автоматизация финансового учета на «1С:ERP» в ООО «Молочные продукты Русагро»

В начале 2021 г. компания «Константа» завершила проект внедрения «1С:ERP» на предприятии ООО «Молочные продукты Русагро». Особенности проекта 1.Ограничение по срокам Был выработан такой внутренний регламент, что к окончанию каждого следующего этапа имелся подневный план с задачами следу
01.12.2021 В России стартовала обязательная маркировка молочной продукции с коротким сроком годности

заранее, так как у нас был первый и второй этап молочной продукции. Под третий этап у нас подпадает молочная продукция со сроком хранения 40 дней и менее, в том числе творог, сметана, йогурт, с
19.04.2021 «Сбер» помогает молочным хозяйствам внедрять искусственный интеллект

«Сбер» реализовал первую сделку по продаже онлайн-фермы для молочных хозяйств. Разработку компании «Мустанг технологии кормления», входящей в экосистему

25.01.2021 В ОЭЗ «Технополис «Москва» разработали роботизированную систему для молочного производства

Резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» - компания Bitrobotics - разработал высокотехнологичную роботизированную систему по укладке нарезанного сыра для молочного производства в Санкт-Петербурге. Решение обеспечит стабильное качество выпускаемого продукта и повысит эффективность производства, сообщил руководитель департамента инвестиционной и п
30.10.2020 «Яндекс.лавка» вышла на рынок молочных продуктов

Под собственной торговой маркой «Яндекс.лавки» теперь производят натуральные молочные продукты и сыры. Концепция «Из Лавки» - базовые продукты отборного качества. В новой
29.08.2018 ЦРПТ и производитель молочных продуктов «Галактика» протестируют нанесение цифровых кодов Data Matrix

руппы компаний «Галактика» Олег Дю. На площадке «Галактики» помимо собственной линейки производится молочная продукция финской Valio, что является подтверждением высокого уровня системы качеств
03.02.2015 Danone в России внедрила систему планирования молочного баланса

Группа компаний Danone сократила издержки на покупку молочного сырья на 1,5% в год благодаря внедрению автоматизированной системы планирования молочного баланса, разработанной компанией «Прогноз». Такая экономия на затратах в масштабах Рос
25.06.2012 Йогурт делали в Сахаре 7 тысяч лет назад

а первое недвусмысленное свидетельство того, что 7 тыс. лет назад жители Сахары использовали в пищу молочные продукты. Об этом сообщается в журнале Nature. Анализируя жирные кислоты, извлеченны
29.11.2011 «Молочный Домик» автоматизирует управление складом с помощью RS-Balance 3 WMS

Softlab сообщила о том, что система управления складом RS-Balance 3 WMS будет внедрена в компании «Молочный Домик», которая является дилером молочного холдинга «Молвест» (молочный комби
01.09.2008 UF Telecom Solutions построила сеть для Гатчинского молочного завода

ом ФО (г. Екатеринбург). Головной офис компании находится в г. Москве. ООО «Галактика» — новый молочный завод, торжественное открытие которого состоялось 22 августа 2008 г. На сегодняшний

11.07.2008 Гатчинский Молочный Завод внедряет Infor EAM

Гатчинский Молочный Завод ООО «Галактика» внедряет ЕАМ-решение компании Infor в качестве инструмента для оптимизации процессов ТОиР. В ходе построения системы управления основными фондами завода будут охв
07.06.2008 Домашние йогуртницы: сам себе молокозавод

н — мацун, у грузин — мацони. В России пили простоквашу, а жителям Западной Европы по душе пришелся йогурт. Что же это за волшебный продукт? Монумент на перевале Шипка, Болг
20.03.2007 «Юнимилк» запустила «1С:Предприятие 8» на 20 заводах

автоматизированных на базе программного продукта «1С:Предприятие 8», присоединились: г. Волгоград, "Молочный завод №3 «Волгоградский» (количество АРМ на предприятии 50); г. Пермь, «Перммолоко»

11.12.2006 "Торговый Дом Молочные реки" освоил мобильную торговлю

Компания «Торговый Дом Молочные реки» автоматизировала подразделение торговых представителей, занимающихся сбором заказов в Москве и Подмосковье. Система автоматизации мобильной торговли «Оптимум ДП» внедрена в компа

Публикаций - 323, упоминаний - 396

Пищевая промышленность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9905 24
LG Electronics 3565 22
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 195 20
Zoom Int - Zoom Video Communications 1375 20
Microsoft Corporation 23925 20
Redmond - Инновационные решения 107 16
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 435 16
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2639 15
7417 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10470 12
Philips 2062 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10185 11
SAP SE 5031 11
Yandex - Яндекс 6186 10
Галактика - Корпорация 1437 9
Oracle Corporation 6444 9
Siemens AG - Siemens Group 2561 9
JVC Kenwood 412 9
Meta Platforms - Facebook 4363 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7436 7
Корус Консалтинг ГК 1129 7
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 223 7
HTC Corporation 1500 6
Data Matrix - Дата Матрикс 64 6
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6519 6
Intel Corporation 11817 6
Apple Inc 11507 6
Xiaomi 1436 5
Ростех - Автоматика Концерн 1555 5
Huawei 3638 5
X Corp - Twitter 2777 5
Softline - Софтлайн 2265 5
Midea 27 5
Прогноз 1559 5
Google LLC 11243 4
Эвотор - Evotor 160 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3069 4
Цифра ГК 2228 4
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 969 4
IBM - International Business Machines Corp 9290 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 710 17
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6768 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6252 11
Danone - Юнимилк 45 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6398 10
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 133 10
Miele - Миле 134 9
Hansa - Ханса 102 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2551 9
Groupe SEB - Tefal 87 8
Danone - Данон - ЛипецкМолоко, Липецкий Молочный комбинат - КМК, Кемеровский молочный комбинат 81 8
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 8
Русагропром 8 8
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 188 7
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2573 7
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Вирлпул Рус 82 7
Gorenje 92 7
Haier - Candy Group - Канди 92 6
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 287 6
Krups 25 6
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 625 6
Лента - Сеть розничной торговли 1824 6
Smeg 17 6
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 164 5
Auchan Holding - Ашан Ритейл 251 5
ВБД - Вимм-Билль-Данн 67 5
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 19 5
Dyson 114 5
X5 Group - Перекрёсток 474 4
Beko 68 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 740 4
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 171 4
Россети Ленэнерго 2424 4
Braun 76 4
Groupe SEB - Rowenta 42 4
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 125 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 379 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 885 4
Nespresso 19 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1025 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5449 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2581 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2098 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9944 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4793 7
Президент Российской Федерации 3954 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4724 6
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 62 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1631 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1630 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2619 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2902 4
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 158 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3129 4
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 124 4
Правительство Москвы 2137 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1723 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 627 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2516 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 133 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 362 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 235 2
Федеральное казначейство России 1633 2
ВНИИЗЖ ФГБУ - Федеральный центр охраны здоровья животных 7 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 712 2
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 125 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 854 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 145 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 140 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 733 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2853 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2080 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3180 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3128 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 373 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1680 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2008 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3995 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1237 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 181 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6166 6
Greenpeace - Гринпис 119 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 99 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 99 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 173 1
РСПМО - Российский cоюз предприятий молочной отрасли - Молочный союз России 1 1
Альянс RISC-V - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 12 1
НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 9 1
8K Association - Ассоциация 8K 167 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 67 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 59 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 266 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 66 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 73 1
АФТ - Ассоциация Финтех 77 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 493 1
EPCglobal - Electronic Product Code - Международная организация по стандартизации 9 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1392 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42323 76
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27350 63
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56830 61
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Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12078 43
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14093 27
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6725 21
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11579 20
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5539 20
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка 645 20
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Мультиварки с функцией Мультиповар 60 19
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 322 19
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10536 19
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6236 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26963 18
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2341 18
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Тестомешалка 65 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23002 17
Аксессуары 3598 17
Блендер 92 17
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8964 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9191 16
Google Android 13115 24
Microsoft Windows 2000 12930 16
Apple iOS 7160 15
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 198 13
Groupe SEB - Moulinex ME 53 10
Microsoft Windows 14859 10
Apple iPhone 6 6353 8
Philips HD - мультипечь - аэрогриль - кофемашина 9 7
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 915 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4419 7
Apple iPhone - серия смартфонов 6795 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2139 6
Age of Kings 3460 6
Redmond SkyCooker 12 5
Bosch KGN - Bosch KGS - Bosch KDN - Bosch KAN - Bosch KGF - Bosch KGV - Bosch Side by Side - Bosch KIL - Bosch KIC - Bosch GSV - серия холодильников и морозильников 30 5
Hansa BOES, BOEI - духовой шкаф 12 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2916 5
Яндекс Go - Яндекс.Такси 496 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 837 5
1С:Бухгалтерия - 1С:БП 893 4
Microsoft Windows BitLocker 1298 4
Bosch Tassimo - Bosch TIS - Bosch TАS - Bosch CTL - Bosch VeroSelection - Bosch Private collection - Bosch TKA - Bosch TCA - Bosch Solitaire - кофеварки - кофемашина 17 4
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 70 4
Сател РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла 110 4
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 391 4
LG Kompressor Follow Me 20 4
Samsung RL - серия холодильников 15 4
Яндекс.Навигатор 520 4
Depositphotos - фотобанк 433 4
Linux OS 8760 4
Microsoft Azure 1351 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1137 3
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 730 3
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 466 3
Apple - App Store 2716 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1564 3
Google Play - Google Store - Android Market 3092 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4414 3
Redmond RMC - мультиварка 6 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1458 3
Малофеев Константин 114 8
Провоторов Александр 155 8
Юсупов Реваз 25 4
Габестро Сергей 28 3
Кремнева Евгения 3 3
Исмаилов Руслан 12 3
Измайлов Максим 9 3
Поддубный Иван 2 2
Дей Марья 8 2
Варев Александр 16 2
Легостаева Светлана 46 2
Мисник Юрий 8 2
Медведев Дмитрий 1637 2
Kavanagh Kylie - Каван Кайли 2 2
Щеголев Игорь 692 2
Головин Даниил 34 2
Гуськов Антон 24 2
Рахманов Александр 23 2
Шувалова Анастасия 9 2
Шпак Василий 146 2
Леваков Андрей 5 2
Борисов Юрий 115 2
Чернышенко Дмитрий 511 2
Касперская Наталья 280 2
Дубин Михаил 45 2
Путин Владимир 2863 2
Старовойтов Андрей 1 1
Задорожный Богдан 7 1
Волков Кирилл 10 1
Дубчак Кирилл 12 1
Ткаченко Татьяна 1 1
Скуратовская Кристина 2 1
Абагян Карина 22 1
Даниленко Андрей 2 1
Киселев Сергей 15 1
Беляков Сергей 11 1
Скорчеллетти Дмитрий 1 1
Доброток Константин 6 1
Кузнецов Никита 4 1
Мишустин Михаил 552 1
Россия - РФ - Российская федерация 129225 161
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40463 69
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50964 40
Европа 21595 36
Германия - Федеративная Республика 12325 26
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13136 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13903 23
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6647 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15847 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15705 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13530 16
Земля - планета Солнечной системы 10048 14
Южная Корея - Республика 6391 14
Италия - Итальянская Республика 4262 13
Украина 7422 11
Франция - Французская Республика 7651 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2654 9
Япония 13071 8
Солнце - звезда Солнечной системы 4980 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2728 8
Швеция - Королевство 3561 7
Россия - УФО - Тюменская область 1011 7
Беларусь - Белоруссия 4758 6
Турция - Турецкая республика 2161 6
Польша - Республика 1897 6
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1331 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2416 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1357 6
Россия - УФО - Екатеринбург 3491 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2419 5
Финляндия - Финляндская Республика 3518 5
Германия - Берлин 706 5
Россия - ЮФО - Ростовская область 1348 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2484 5
Азия - Азиатский регион 5224 5
Китай - Тайвань 3860 5
Америка 2169 4
Россия - СФО - Новосибирск 3886 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1288 4
Россия - СЗФО - Вологодская область 611 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21711 91
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 464 56
Сельское хозяйство - Животноводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 451 50
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43848 49
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4924 46
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46605 46
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство 467 39
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4434 34
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25523 32
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5861 30
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7399 30
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 339 28
Зоология - наука о животных 2380 28
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1364 27
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3924 26
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8772 25
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 819 25
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16016 23
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1049 21
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 169 21
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10281 21
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3592 19
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4412 19
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Зоология - Животные - Птицы - Birds 676 16
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 558 16
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3633 15
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5344 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9747 13
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4025 13
Английский язык 6294 12
Орехи - Nuts 48 12
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 313 12
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5107 11
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 184 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9132 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4905 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14680 11
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Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 64 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 263 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 298 1
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