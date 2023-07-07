Пищевая промышленность Молочная промышленность Молочные продукты Молочная продукция 1 июня День молока
День молока – праздник, учрежденный в 2001 году, который отмечается в России и мире 1 июня. Как правило, в этот день проводят кулинарные шоу с приготовлением блюд из молока и рассказывают о пользе молочных продуктов для организма человека. Ежегодно, согласно данным Росстата, объем потребления молочной продукции на душу населения в России снижается. При этом молочные продукты были и остаются важным элементом полноценного и здорового питания, рекомендованного ведущими институтами здравоохранения во всем мире.
|07.07.2023
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АО «Боровичский молочный завод» дорабатывает учетную систему с помощью «1С-ИжТиСи»
мами «Честный знак» и «Меркурий». Об этом CNews сообщили представители «1С-ИжТиСи». АО «Боровичский молочный завод» - предприятие по производству молочных продуктов. Когда на предприятии встала
|27.12.2021
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Интеграция с системой «Честный знак» в ООО «Тамбовский молочный завод»
ООО «Тамбовский молочный завод» завершил интеграцию с системой «Честный знак». Реализация выполнена специалистами компании «Константа». «У нас несколько производственных площадок. Нужно, чтобы все работало в о
|02.12.2021
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Автоматизация финансового учета на «1С:ERP» в ООО «Молочные продукты Русагро»
В начале 2021 г. компания «Константа» завершила проект внедрения «1С:ERP» на предприятии ООО «Молочные продукты Русагро». Особенности проекта 1.Ограничение по срокам Был выработан такой внутренний регламент, что к окончанию каждого следующего этапа имелся подневный план с задачами следу
|01.12.2021
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В России стартовала обязательная маркировка молочной продукции с коротким сроком годности
заранее, так как у нас был первый и второй этап молочной продукции. Под третий этап у нас подпадает молочная продукция со сроком хранения 40 дней и менее, в том числе творог, сметана, йогурт, с
|19.04.2021
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«Сбер» помогает молочным хозяйствам внедрять искусственный интеллект
«Сбер» реализовал первую сделку по продаже онлайн-фермы для молочных хозяйств. Разработку компании «Мустанг технологии кормления», входящей в экосистему
|25.01.2021
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В ОЭЗ «Технополис «Москва» разработали роботизированную систему для молочного производства
Резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» - компания Bitrobotics - разработал высокотехнологичную роботизированную систему по укладке нарезанного сыра для молочного производства в Санкт-Петербурге. Решение обеспечит стабильное качество выпускаемого продукта и повысит эффективность производства, сообщил руководитель департамента инвестиционной и п
|30.10.2020
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«Яндекс.лавка» вышла на рынок молочных продуктов
Под собственной торговой маркой «Яндекс.лавки» теперь производят натуральные молочные продукты и сыры. Концепция «Из Лавки» - базовые продукты отборного качества. В новой
|29.08.2018
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ЦРПТ и производитель молочных продуктов «Галактика» протестируют нанесение цифровых кодов Data Matrix
руппы компаний «Галактика» Олег Дю. На площадке «Галактики» помимо собственной линейки производится молочная продукция финской Valio, что является подтверждением высокого уровня системы качеств
|03.02.2015
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Danone в России внедрила систему планирования молочного баланса
Группа компаний Danone сократила издержки на покупку молочного сырья на 1,5% в год благодаря внедрению автоматизированной системы планирования молочного баланса, разработанной компанией «Прогноз». Такая экономия на затратах в масштабах Рос
|25.06.2012
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Йогурт делали в Сахаре 7 тысяч лет назад
а первое недвусмысленное свидетельство того, что 7 тыс. лет назад жители Сахары использовали в пищу молочные продукты. Об этом сообщается в журнале Nature. Анализируя жирные кислоты, извлеченны
|29.11.2011
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«Молочный Домик» автоматизирует управление складом с помощью RS-Balance 3 WMS
Softlab сообщила о том, что система управления складом RS-Balance 3 WMS будет внедрена в компании «Молочный Домик», которая является дилером молочного холдинга «Молвест» (молочный комби
|01.09.2008
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UF Telecom Solutions построила сеть для Гатчинского молочного завода
ом ФО (г. Екатеринбург). Головной офис компании находится в г. Москве. ООО «Галактика» — новый молочный завод, торжественное открытие которого состоялось 22 августа 2008 г. На сегодняшний
|11.07.2008
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Гатчинский Молочный Завод внедряет Infor EAM
Гатчинский Молочный Завод ООО «Галактика» внедряет ЕАМ-решение компании Infor в качестве инструмента для оптимизации процессов ТОиР. В ходе построения системы управления основными фондами завода будут охв
|07.06.2008
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Домашние йогуртницы: сам себе молокозавод
н — мацун, у грузин — мацони. В России пили простоквашу, а жителям Западной Европы по душе пришелся йогурт. Что же это за волшебный продукт? Монумент на перевале Шипка, Болг
|20.03.2007
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«Юнимилк» запустила «1С:Предприятие 8» на 20 заводах
автоматизированных на базе программного продукта «1С:Предприятие 8», присоединились: г. Волгоград, "Молочный завод №3 «Волгоградский» (количество АРМ на предприятии 50); г. Пермь, «Перммолоко»
|11.12.2006
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"Торговый Дом Молочные реки" освоил мобильную торговлю
Компания «Торговый Дом Молочные реки» автоматизировала подразделение торговых представителей, занимающихся сбором заказов в Москве и Подмосковье. Система автоматизации мобильной торговли «Оптимум ДП» внедрена в компа
Пищевая промышленность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Малофеев Константин 114 8
|Провоторов Александр 155 8
|Юсупов Реваз 25 4
|Габестро Сергей 28 3
|Кремнева Евгения 3 3
|Исмаилов Руслан 12 3
|Измайлов Максим 9 3
|Поддубный Иван 2 2
|Дей Марья 8 2
|Варев Александр 16 2
|Легостаева Светлана 46 2
|Мисник Юрий 8 2
|Медведев Дмитрий 1637 2
|Kavanagh Kylie - Каван Кайли 2 2
|Щеголев Игорь 692 2
|Головин Даниил 34 2
|Гуськов Антон 24 2
|Рахманов Александр 23 2
|Шувалова Анастасия 9 2
|Шпак Василий 146 2
|Леваков Андрей 5 2
|Борисов Юрий 115 2
|Чернышенко Дмитрий 511 2
|Касперская Наталья 280 2
|Дубин Михаил 45 2
|Путин Владимир 2863 2
|Старовойтов Андрей 1 1
|Задорожный Богдан 7 1
|Волков Кирилл 10 1
|Дубчак Кирилл 12 1
|Ткаченко Татьяна 1 1
|Скуратовская Кристина 2 1
|Абагян Карина 22 1
|Даниленко Андрей 2 1
|Киселев Сергей 15 1
|Беляков Сергей 11 1
|Скорчеллетти Дмитрий 1 1
|Доброток Константин 6 1
|Кузнецов Никита 4 1
|Мишустин Михаил 552 1
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