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Пищевая промышленность Молочная промышленность Молочные продукты Молочная продукция 1 июня День молока
- День молока – праздник, учрежденный в 2001 году, который отмечается в России и мире 1 июня. Как правило, в этот день проводят кулинарные шоу с приготовлением блюд из молока и рассказывают о пользе молочных продуктов для организма человека. Ежегодно, согласно данным Росстата, объем потребления молочной продукции на душу населения в России снижается. При этом молочные продукты были и остаются важным элементом полноценного и здорового питания, рекомендованного ведущими институтами здравоохранения во всем мире.
- Сельское хозяйство - Животноводство
Почему взрослым рекомендуется ограниченное количество молока?
Почему так мало для взрослых? Потому что с возрастом активность фермента лактазы, расщепляющей молочный сахар, снижается. У многих после 20-25 лет выпить стакан молока — значит получить вздутие, урчание, метеоризм и диарею. Это физиологически обусловленная лактазная недостаточность (встречается у 30-50% взрослых в нашей популяции).
Как поддерживать уровень кальция без большого количества молока?
Если хотите поддерживать уровень кальция — ешьте твёрдый сыр (30 г = примерно столько же кальция, сколько в стакане молока), творог, кунжут, сардины с костями, миндаль. И не забывайте про витамин D (жирная рыба, яйца, солнце).
Какой общий вывод о молоке как источнике кальция?
Молоко — хороший продукт, но не единственный источник кальция. Поллитра в день для взрослого — уже перебор для большинства. Слушайте свой кишечник. Если он молчит — пейте на здоровье. Если урчит — переходите на кефир или попробуйте безлактозные молочные продукты.
Что такое лактазная недостаточность и лактозная недостаточность?
Все очень просто. Лактоза – это молочный сахар. Когда я выпиваю или съедаю продукт, содержащий эту лактозу, в тонкой кишке вырабатывается фермент, который называется лактаза. Поэтому лактазная недостаточность означает, что у человека не хватает той самой лактазы, которая расщепляет лактозу. Лактозная недостаточность — значит, в этом продукте маловато лактозы.
Бывает ли лактазная недостаточность у детей?
Она бывает у кого угодно, независимо от возраста. Она может быть врожденной, может быть приобретенной, может быть первичной, может быть вторичной, может быть истинной, может быть транзиторной. Но опять же, лактазная недостаточность даже генетически подтвержденная, — это не диагноз, который говорит о том, что все, ни капли молока в жизни. Нет, это говорит лишь о том, что на каком-то стакане, литре, ведре молока мне станет плоховато.
В чём разница между непереносимостью и аллергией на белок коровьего молока?
При аллергии будут другие симптомы. В этом случае речь не про фермент и работу тонкой кишки, а про иммунную систему. То есть это как раз совершенно разные вещи, которые, к сожалению, все путают между собой. Главное: при лактазной недостаточности отстаньте от кормящей мамы. Она может есть что угодно. И независимо от того, из чего уже это молоко состоит, у нее все равно лактоза. Поэтому лактазная недостаточность от диеты мамы никуда не денется. А вот если это аллергия на белок коровьего молока, то маме нельзя есть никакие продукты, содержащие даже следы белка коровьего молока.
Почему кефир полезен?
Кефир является комплексным продуктом: он содержит живые пробиотические микроорганизмы, такие как лактобактерии и кефирные грибки, которые непосредственно помогают нормализовать состав микробиоты и активно расщепляют клетчатку, повышая производство КЖК. Кроме того, в кефире присутствуют метабиотики — биологически активные продукты жизнедеятельности бактерий, которые сами по себе стимулируют рост здоровой микрофлоры.
С чем стоит сочетать кефир?
Наиболее эффективным способом повысить выработку полезных кислот является сочетание кефира и клетчатки. Практичными и полезными комбинациями являются, например, кефир в сочетании с фруктами, сухофруктами, цельнозерновым хлебом или отрубями. Такие перекусы не только модулируют микробиоту, но и создают продолжительное ощущение сытости, помогая контролировать общую калорийность рациона.
Когда лучше всего пить кефир?
Что касается времени приема, кефир универсален — его можно употреблять как традиционный легкий ужин за 1-2 часа до сна, так и в качестве второго завтрака или полдника. Помимо пробиотических свойств, кефир представляет собой ценный пищевой продукт, богатый белком, витаминами, микроэлементами и кальцием.
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