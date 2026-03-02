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Пищевая промышленность Молочная промышленность Молочные продукты Молочная продукция 1 июня День молока

Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока

  • День молока – праздник, учрежденный в 2001 году, который отмечается в России и мире 1 июня. Как правило, в этот день проводят кулинарные шоу с приготовлением блюд из молока и рассказывают о пользе молочных продуктов для организма человека.  Ежегодно, согласно данным Росстата, объем потребления молочной продукции на душу населения в России снижается. При этом молочные продукты были и остаются важным элементом полноценного и здорового питания, рекомендованного ведущими институтами здравоохранения во всем мире. 
  • Сельское хозяйство - Животноводство

 

Почему взрослым рекомендуется ограниченное количество молока?
Почему так мало для взрослых? Потому что с возрастом активность фермента лактазы, расщепляющей молочный сахар, снижается. У многих после 20-25 лет выпить стакан молока — значит получить вздутие, урчание, метеоризм и диарею. Это физиологически обусловленная лактазная недостаточность (встречается у 30-50% взрослых в нашей популяции).

Как поддерживать уровень кальция без большого количества молока?
Если хотите поддерживать уровень кальция — ешьте твёрдый сыр (30 г = примерно столько же кальция, сколько в стакане молока), творог, кунжут, сардины с костями, миндаль. И не забывайте про витамин D (жирная рыба, яйца, солнце).

Какой общий вывод о молоке как источнике кальция?
Молоко — хороший продукт, но не единственный источник кальция. Поллитра в день для взрослого — уже перебор для большинства. Слушайте свой кишечник. Если он молчит — пейте на здоровье. Если урчит — переходите на кефир или попробуйте безлактозные молочные продукты.

Что такое лактазная недостаточность и лактозная недостаточность?
Все очень просто. Лактоза – это молочный сахар. Когда я выпиваю или съедаю продукт, содержащий эту лактозу, в тонкой кишке вырабатывается фермент, который называется лактаза. Поэтому лактазная недостаточность означает, что у человека не хватает той самой лактазы, которая расщепляет лактозу. Лактозная недостаточность — значит, в этом продукте маловато лактозы.

Бывает ли лактазная недостаточность у детей?
Она бывает у кого угодно, независимо от возраста. Она может быть врожденной, может быть приобретенной, может быть первичной, может быть вторичной, может быть истинной, может быть транзиторной. Но опять же, лактазная недостаточность даже генетически подтвержденная, — это не диагноз, который говорит о том, что все, ни капли молока в жизни. Нет, это говорит лишь о том, что на каком-то стакане, литре, ведре молока мне станет плоховато.

В чём разница между непереносимостью и аллергией на белок коровьего молока?
При аллергии будут другие симптомы. В этом случае речь не про фермент и работу тонкой кишки, а про иммунную систему. То есть это как раз совершенно разные вещи, которые, к сожалению, все путают между собой. Главное: при лактазной недостаточности отстаньте от кормящей мамы. Она может есть что угодно. И независимо от того, из чего уже это молоко состоит, у нее все равно лактоза. Поэтому лактазная недостаточность от диеты мамы никуда не денется. А вот если это аллергия на белок коровьего молока, то маме нельзя есть никакие продукты, содержащие даже следы белка коровьего молока.

Почему кефир полезен?
Кефир является комплексным продуктом: он содержит живые пробиотические микроорганизмы, такие как лактобактерии и кефирные грибки, которые непосредственно помогают нормализовать состав микробиоты и активно расщепляют клетчатку, повышая производство КЖК. Кроме того, в кефире присутствуют метабиотики — биологически активные продукты жизнедеятельности бактерий, которые сами по себе стимулируют рост здоровой микрофлоры.

С чем стоит сочетать кефир?
Наиболее эффективным способом повысить выработку полезных кислот является сочетание кефира и клетчатки. Практичными и полезными комбинациями являются, например, кефир в сочетании с фруктами, сухофруктами, цельнозерновым хлебом или отрубями. Такие перекусы не только модулируют микробиоту, но и создают продолжительное ощущение сытости, помогая контролировать общую калорийность рациона.

Когда лучше всего пить кефир?
Что касается времени приема, кефир универсален — его можно употреблять как традиционный легкий ужин за 1-2 часа до сна, так и в качестве второго завтрака или полдника. Помимо пробиотических свойств, кефир представляет собой ценный пищевой продукт, богатый белком, витаминами, микроэлементами и кальцием.

 

Николай Хальзев "Молоко привезли" (1968) Николай Хальзев "Молоко привезли" (1968)
Молоко, 1926. Фотограф Александр Хлебников Молоко, 1926. Фотограф Александр Хлебников
"Гора масла", Антуан Воллон (1885) "Гора масла", Антуан Воллон (1885)
"Старушка, сбивающая масло" 1878 Автор:Протопопов Алексей Фёдорович "Старушка, сбивающая масло" 1878 Автор:Протопопов Алексей Фёдорович
Молочница Ян Вермеер, 1660 45,5 × 41 см На первый взгляд абсолютно простая бытовая сцена. И, тем не менее, у каждого, кто смотрит на это полотно, возникнет желание разглядеть каждую деталь. Перед нами молодая женщина в белом чепце. На столе перед ней стоит корзинка с хлебом, а рядом уже наломанный на кусочки хлеб. Кажется, что молочница изображена на фоне белой стены, но это не совсем так. На стене можно рассмотреть гвоздики, и следы от этих гвоздиков. Рассмотрев картину внимательно, можно определить, что, несмотря на разбитое стекло, действие происходит в холодное время года. Об этом говорит деревянный ящик с дырявой крышкой стоящий на полу. Это грелка для ног, абсолютно необходимый предмет в холодный период. Внутри ящичка горшок. В него насыпали горячие угли и тепло через дырки вверху обогревало ноги. Низ стены обшит делфтской плиткой. Это как подпись художника. Ведь именно в Делфте жил и работал Вермеер. Плитки прописаны с такой тщательностью, что можно рассмотреть рисунки на них. Молочница Ян Вермеер, 1660 45,5 × 41 см На первый взгляд абсолютно простая бытовая сцена. И, тем не менее, у каждого, кто смотрит на это полотно, возникнет желание разглядеть каждую деталь. Перед нами молодая женщина в белом чепце. На столе перед ней стоит корзинка с хлебом, а рядом уже наломанный на кусочки хлеб. Кажется, что молочница изображена на фоне белой стены, но это не совсем так. На стене можно рассмотреть гвоздики, и следы от этих гвоздиков. Рассмотрев картину внимательно, можно определить, что, несмотря на разбитое стекло, действие происходит в холодное время года. Об этом говорит деревянный ящик с дырявой крышкой стоящий на полу. Это грелка для ног, абсолютно необходимый предмет в холодный период. Внутри ящичка горшок. В него насыпали горячие угли и тепло через дырки вверху обогревало ноги. Низ стены обшит делфтской плиткой. Это как подпись художника. Ведь именно в Делфте жил и работал Вермеер. Плитки прописаны с такой тщательностью, что можно рассмотреть рисунки на них.
Кочетова Наталья Молоко. 1985 Кочетова Наталья Молоко. 1985
Яков Потапов "Доярки" (1960) Яков Потапов "Доярки" (1960)
"Буковинские доярки", 1967 год. Б. Л. Купневский. "Буковинские доярки", 1967 год. Б. Л. Купневский.
«Труд доярки — почетный труд!» Зеленский Б. 1950 год. «Труд доярки — почетный труд!» Зеленский Б. 1950 год.
«Доярки добьемся высоких удоев от каждой фуражной коровы!» Плакат о повышении производительности труда в совхозах. Зеленский Б., 1950 год. «Доярки добьемся высоких удоев от каждой фуражной коровы!» Плакат о повышении производительности труда в совхозах. Зеленский Б., 1950 год.
На ферме. Авторская линогравюра Редкое произведение, тираж всего 500 экз. Одна из женщин работает на доильном аппарате того времени - это энергозатратный труд, требующий точности и физической силы. Труженицы фермы своей работой и любовью к коровам обеспечивают качественные молочные продукты для всей страны. Автор неизвестен, 1980г. На ферме. Авторская линогравюра Редкое произведение, тираж всего 500 экз. Одна из женщин работает на доильном аппарате того времени - это энергозатратный труд, требующий точности и физической силы. Труженицы фермы своей работой и любовью к коровам обеспечивают качественные молочные продукты для всей страны. Автор неизвестен, 1980г.
«Портрет доярки» Балабанов Василий Иванович (1908-?) «Портрет доярки» Балабанов Василий Иванович (1908-?)
Владимир Павликов "Доярка Алатова", из серии "Край мой Пензенский" (1984) Владимир Павликов "Доярка Алатова", из серии "Край мой Пензенский" (1984)
Александр Журбий "Доярки" (1967) Александр Журбий "Доярки" (1967)
"Надя - Вологодская доярка" 1960 Автор:Чередин Борис Александрович "Надя - Вологодская доярка" 1960 Автор:Чередин Борис Александрович
Демин Федор «Молодая доярка». 1965 Демин Федор «Молодая доярка». 1965
Портрет доярки. 1963. Игорь Александрович Раздрогин (р. 1923) Портрет доярки. 1963. Игорь Александрович Раздрогин (р. 1923)
Александр Дейнека "Доярка" 1959г. Александр Дейнека "Доярка" 1959г.
"На молочной ферме", 1959г. Рыбин Павел - Павел Иванович Рыбин (1922-2000) — живописец. Окончил Ярославское художественное училище. Был призван в армию, в Московское военно-инженерное училище. - Воевал на Западном, затем 2‑м и 3‑м Украинских фронтах. Командир сапёрного взвода. Демобилизован в 1946 году в звании лейтенанта. Член Союза художников СССР. "На молочной ферме", 1959г. Рыбин Павел - Павел Иванович Рыбин (1922-2000) — живописец. Окончил Ярославское художественное училище. Был призван в армию, в Московское военно-инженерное училище. - Воевал на Западном, затем 2‑м и 3‑м Украинских фронтах. Командир сапёрного взвода. Демобилизован в 1946 году в звании лейтенанта. Член Союза художников СССР.
«Портрет доярки», 1954 г. Костенко Елена Михайловна Холст, масло 91 x 108 см Частное собрание «Портрет доярки», 1954 г. Костенко Елена Михайловна Холст, масло 91 x 108 см Частное собрание
Баскаков Николай Николаевич (1918-1993) "Доярки. Байка", 1962 г. Баскаков Николай Николаевич (1918-1993) "Доярки. Байка", 1962 г.
Вечерний Мотив Николай Карачарсков (1978) Вечерний Мотив Николай Карачарсков (1978)
"Хозяйка фермы", 1974 г. Юрий Фёдорович Внодченко (1927-2013) "Хозяйка фермы", 1974 г. Юрий Фёдорович Внодченко (1927-2013)
Мария Васильева "С удоя" (1961) Мария Васильева "С удоя" (1961)
Клара Калинычева «Коровы». 1960-е Клара Калинычева «Коровы». 1960-е
Пастушки и молочницы Жюльена Дюпре. Деревенский пейзаж Дюпре позволяет нам оторваться от городской суеты и насладиться простотой и красотой природы в ее самом чистом виде. Жюльен Дюпре (1851 – 1910) – французский художник, представитель реализма. Родился в Париже в семье ювелира Жана Дюпре и Полины Буйе и начал свою взрослую жизнь с работы в магазине кружев в ожидании присоединения к семейному ювелирному бизнесу. Война 1870 года и осада Парижа вынудили закрытие магазина, и Жюльен начал посещать вечерние курсы в Школе декоративного искусства, а затем поступил в Школу изящных искусств. Живописи обучался у Изидора Пиля, Анри Лемана и Дезире Франсуа Ложе. Участник Парижского Салона с 1876 по 1899 годы. На протяжении всей своей карьеры Дюпре писал сцены крестьянской жизни в Нормандии и Бретани вплоть до своей смерти. Дюпре получил золотую медаль на Всемирной выставке 1889 года в Париже. В 1892 году он был награжден орденом Почетного легиона. Пастушки и молочницы Жюльена Дюпре. Деревенский пейзаж Дюпре позволяет нам оторваться от городской суеты и насладиться простотой и красотой природы в ее самом чистом виде. Жюльен Дюпре (1851 – 1910) – французский художник, представитель реализма. Родился в Париже в семье ювелира Жана Дюпре и Полины Буйе и начал свою взрослую жизнь с работы в магазине кружев в ожидании присоединения к семейному ювелирному бизнесу. Война 1870 года и осада Парижа вынудили закрытие магазина, и Жюльен начал посещать вечерние курсы в Школе декоративного искусства, а затем поступил в Школу изящных искусств. Живописи обучался у Изидора Пиля, Анри Лемана и Дезире Франсуа Ложе. Участник Парижского Салона с 1876 по 1899 годы. На протяжении всей своей карьеры Дюпре писал сцены крестьянской жизни в Нормандии и Бретани вплоть до своей смерти. Дюпре получил золотую медаль на Всемирной выставке 1889 года в Париже. В 1892 году он был награжден орденом Почетного легиона.
"Молодёжь на ферму", 1963 г. Ларичев Михаил Алексеевич (1921 - 1995) "Молодёжь на ферму", 1963 г. Ларичев Михаил Алексеевич (1921 - 1995)
"В деревне", 1961-1962. Холст, масло. Художник — Пластов Аркадий Александрович. "В деревне", 1961-1962. Холст, масло. Художник — Пластов Аркадий Александрович.
А.Ф. Пахомов, 1958 год. "Утренняя дойка" А.Ф. Пахомов, 1958 год. "Утренняя дойка"
Вывели породу. — Ну как можно от такой красавицы ещё и молока требовать? 1963 Худ.: А. Каневский Вывели породу. — Ну как можно от такой красавицы ещё и молока требовать? 1963 Худ.: А. Каневский
1950-е годы, СССР Сыр. Советские сыры. Ярославский, Дорогобужский, Костромской и т. д. Иллюстрация из советского «Товарного словаря». Художник неизвестен. 1950-е годы, СССР Сыр. Советские сыры. Ярославский, Дорогобужский, Костромской и т. д. Иллюстрация из советского «Товарного словаря». Художник неизвестен.
Вместо алкоголя, лучше молоко / 1958 Венгерский плакат в стиле социалистической пропаганды. Надписи переводятся как: • «Alkohol helyett» — «Вместо алкоголя». • «Inkább tejet» — «Лучше молоко». Вместо алкоголя, лучше молоко / 1958 Венгерский плакат в стиле социалистической пропаганды. Надписи переводятся как: • «Alkohol helyett» — «Вместо алкоголя». • «Inkább tejet» — «Лучше молоко».

Обзор Цифровые системы управления фермерским хозяйством на CNewsMarket

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Публикаций - 477, упоминаний - 596

Пищевая промышленность и организации, системы, технологии, персоны:

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Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Liebherr Group - Либхерр Русланд 51 7
Krups 31 7
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы - Индилайт 39 7
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 6
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 6
Haier - Candy Group - Канди 101 6
Smeg 19 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
ВБД - Вимм-Билль-Данн 71 5
Dyson 157 5
Braun GmbH 79 5
Groupe SEB - Rowenta - Ровента 52 5
ЭкоНива ГК - Эконива-АПК Холдинг - ЭкоНива-Техника - Эконива-Продукты питания 19 4
Bork - Борк-Ритейл 45 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
НСПК - Национальная система платежных карт 948 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 4
X5 Group - Перекрёсток 640 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 4
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 4
Федеральное казначейство России 1949 4
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 4
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 3
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 3
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 3
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Greenpeace - Гринпис 130 2
РСПМО - Российский cоюз предприятий молочной отрасли - Молочный союз России 1 1
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 24 1
Консорциум Светотехника АНО 4 1
VR-Консорциум 2 1
Ассоциация производителей пива 3 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 8 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 13 1
АПСС - Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе - НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 13 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 104
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 85
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 72
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1374 63
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 58
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 787 56
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 615 53
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 52
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 51
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 46
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 44
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 43
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 41
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 38
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 37
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1158 35
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 228 35
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 33
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 32
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 32
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 31
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 31
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 31
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 30
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 354 30
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 29
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гриль - Grill - Аэрогриль - Aerogrill - Электрогриль - Электрический гриль - Газовый гриль - Кварцевый гриль 147 29
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Мультиварки с функцией Мультиповар - Мультиварка-скороварка 106 27
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 482 27
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Тестомешалка 70 26
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 25
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 25
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 374 24
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 24
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 23
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 23
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 334 23
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 23
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 23
Google Android 15243 29
Apple iOS 8583 17
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 16
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 14
Groupe SEB - Moulinex ME 55 12
Microsoft Windows 16882 11
Redmond RBM - хлебопечка 27 11
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 10
Redmond MasterFry - Redmond SkyCooker - Redmond SkyKitchen - Redmond RMC - Redmond RMC - скороварка, мультиварка, мультикухня 22 10
Microsoft Windows 2000 8678 9
Philips HD - мультипечь - аэрогриль - кофемашина 13 9
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 8
Samsung - серия холодильников 44 8
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 7
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 7
Hansa BOES, BOEI - Hansa Titanium - духовой шкаф 18 7
1С:ERP Управление предприятием 841 6
Apple iPhone 6 4861 6
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 92 6
Liebherr - серия холодильников 36 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
Apple - App Store 3109 5
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 5
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 5
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 220 5
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 211 5
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 5
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 5
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 5
Bosch Tassimo - Bosch TIS - Bosch TАS - Bosch CTL - Bosch VeroSelection - Bosch Private collection - Bosch TKA - Bosch TCA - Bosch Solitaire - кофеварки - кофемашина 22 4
Panasonic SD - хлебопечка 7 4
Groupe SEB - Tefal Optigrill - Tefal CB - Tefal GC - Tefal EY - гриль 8 4
Linux OS 11533 4
Samsung Galaxy 1035 4
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 4
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 4
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 4
Малофеев Константин 118 8
Юсупов Реваз 31 8
Провоторов Александр 158 8
Молоховец Елена 4 4
Дубин Михаил 50 4
Miele Carl - Миле Карл 6 3
Собянин Сергей 538 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Исмаилов Руслан 13 3
Габестро Сергей 28 3
Измайлов Максим 8 3
Шувалова Анастасия 9 3
Кремнева Евгения 3 3
Дю Олег 2 2
Солошенко Владимир 2 2
Шевердин Владимир 14 2
Гарбузов Анатолий 167 2
Stewart Martha - Стюарт Марта 3 2
Мячкова Евгения 3 2
Эмрот Вера 4 2
Davies Bruce - Дейвис Брюс 2 2
Закиров Гумер 2 2
Путин Владимир 3454 2
Касперская Наталья 319 2
Щеголев Игорь 699 2
Мишустин Михаил 787 2
Чернышенко Дмитрий 580 2
Чубайс Анатолий 222 2
Борисов Юрий 122 2
Шпак Василий 279 2
Рахманов Александр 23 2
Павлов Алексей 26 2
Ликсутов Максим 245 2
Гуськов Антон 44 2
Беляков Сергей 20 2
Легостаева Светлана 96 2
Дей Марья 10 2
Леваков Андрей 5 2
Варев Александр 17 2
Левкевич Михаил 59 2
Россия - РФ - Российская федерация 166164 253
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 93
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 56
Европа 24963 47
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 34
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 30
Германия - Федеративная Республика 13221 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 22
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 20
Земля - планета Солнечной системы 10865 18
Италия - Итальянская Республика 4508 17
Южная Корея - Республика 7051 15
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 12
Франция - Французская Республика 8177 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 12
Беларусь - Белоруссия 6289 11
Украина 7928 11
Япония 13807 10
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 10
Россия - УФО - Тюменская область 1365 10
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 10
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 9
Швеция - Королевство 3781 8
Америка - Американский регион 2206 8
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 7
Азия - Азиатский регион 5920 7
Финляндия - Финляндская Республика 3697 7
Россия - СФО - Новосибирск 4875 7
Турция - Турецкая республика 2620 7
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 7
Польша - Республика 2030 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 6
Африка - Африканский регион 3640 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 122
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 647 82
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 75
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 586 75
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 66
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 59
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 562 55
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 54
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 50
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 46
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 465 45
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 43
Зоология - наука о животных 2887 43
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 41
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 41
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 40
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 38
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 37
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1458 32
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 31
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 28
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 28
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 199 27
Пищевая промышленность - Кондитерские изделия - Хлебобулочное и кондитерское производство - Confectionery - Bakery and confectionery production 97 26
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 25
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 25
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 23
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 22
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 21
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 19
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 308 19
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 19
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 327 19
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 18
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